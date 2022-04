Putin ha fatto “un grossolano errore di calcolo strategico” quando ha sopravvalutato la capacità dell’esercito russo di affrontare l’Ucraina, confondendo i modelli di nuove armi che il complesso militare-industriale era felice di mostrargli con il riarmo delle forze militari, afferma Vladimir Pastukhov.

Per dirla in un linguaggio più lapidario, afferma l’analista russo con sede a Londra, il leader del Cremlino non è riuscito a fare la necessaria distinzione tra una parata e una guerra vera e propria e quindi non è riuscito a vedere che le nuove armi che gli venivano mostrate non venivano prodotte e adottato dal suo esercito nel suo insieme.

Di conseguenza, dice Pastukhov, Putin non è riuscito a capire che il suo esercito molto numeroso era in realtà un esercito dell’epoca della seconda guerra mondiale e che se fosse affrontato da un militare con armi contemporanee, sarebbe in guai seri. Dato che l’Occidente ha fornito tali armi all’Ucraina, l’esercito russo è “impantanato nella steppa ucraina come una vespa sciroppata”.

C’è da chiedersi, dice l’analista londinese, “come è potuto accadere?” Suggerisce che lo sia stato a causa della passione infantile di Putin per il ruolo di soldati e della sua propensione a parlare con i progettisti della difesa piuttosto che parlare con i produttori di hardware militare. Il primo potrebbe mostrargli nuove armi scintillanti; quest’ultimo spiegherebbe perché l’esercito non li ha.

Non è un caso che i designer abbiano mentito a Putin, ma è certo che lo hanno fuorviato perché non hanno raccontato tutta la storia; ed è questo: “La Russia è sempre stata in grado di fabbricare armi”, e l’arretrato di oggi dall’epoca sovietica significa che sarà in grado di farlo per qualche tempo in futuro.

Ma i modelli brillanti “non vincono le guerre”. I veri conflitti si vincono “con armi prodotte in serie di cui l’esercito è effettivamente equipaggiato in numero che richiede una guerra“. Per raggiungere questo obiettivo, sottolinea Pastukhov, l’intero establishment della difesa deve essere trasformato – e questo è qualcosa che la sua leadership sotto Putin non vuole o non si sente affatto obbligata a fare.

E anche la spiegazione di ciò è semplice: quando uno stato non è altro che una ‘canaglia’, difficilmente ci si può aspettare che il suo esercito sia moderno. “Qualunque cosa sia uno stato, lo saranno anche i suoi militari”.