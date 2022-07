Al Presidente russo Vladimir Putin piace fingere di essere un impareggiabile esperto di storia e politica identitaria ucraina. Tuttavia, ora è evidente che la sua comprensione dell’Ucraina è stata irrimediabilmente distorta dalla sua stessa propaganda. Quando il dittatore russo ha dato l’ordine di invadere l’Ucraina cinque mesi fa, sembra aver creduto sinceramente che il suo esercito sarebbe stato accolto con dolci e fiori da una popolazione riconoscente. Invece, ha immerso la Russia in una guerra disastrosa e ha trasformato il vicino più prossimo del suo Paese in un nemico implacabile.

Il più grande errore di Putin è la sua convinzione apparentemente sincera che gli ucraini siano in realtà russi che per caso storico ora si trovano temporaneamente oltre i confini del moderno stato russo. Questa insistenza storicamente analfabeta sul fatto che russi e ucraini siano ‘un solo popolo’ è al centro della guerra in corso. In effetti, è presente in primo piano sui manifesti di propaganda eretti nelle regioni occupate dai russi dell’Ucraina meridionale.

Come lo stesso Putin deve ora rendersi conto, queste affermazioni sull’indivisibilità degli slavi sono sia di fatto errate che pericolosamente fuorvianti. In realtà, la società ucraina ha sempre abbracciato una gamma di valori che divergono drammaticamente dagli istinti imperiali che modellano il senso di sé della Russia. Queste differenze possono essere fatte risalire a centinaia di anni fa e sono diventate significativamente più pronunciate dal crollo dell’URSS, portando allo sviluppo di due stati post-sovietici molto diversi.

La Russia moderna rimane una società autoritaria in cui molti aspetti della vita quotidiana sono strutturati rigidamente in modo gerarchico. I singoli russi in genere hanno poco senso del proprio agire o inclinazione a ritenere responsabili i propri leader. Le stesse strutture di potere verticali si trovano ovunque, dal governo e dagli affari, al mondo accademico e all’esercito.

Al contrario, l’Ucraina indipendente è emersa negli ultimi tre decenni come una società altamente democratica, anche se spesso caotica, con una popolazione che dà per scontata la propria condizione e chiede responsabilità ai rappresentanti eletti. Il contrasto tra le diverse culture politiche nella Russia post-sovietica e in Ucraina non potrebbe essere più sorprendente e smentisce i tentativi di ritrarre le due nazioni come ‘un solo popolo’.

Durante i due decenni del regno di Putin, la società russa ha ampiamente accettato il graduale ritiro del Paese dalla nascente democrazia degli anni ’90. Putin è riuscito a reprimere modesti livelli di opposizione interna ed è riuscito a ristabilire la dittatura del partito unico dell’era sovietica.

Nel frattempo, l’Ucraina si è mossa nella direzione opposta e ha vissuto due rivolte popolari in difesa della democrazia del Paese. Milioni di ucraini hanno preso parte sia alla Rivoluzione arancione del 2004 che alla Rivoluzione Euromaidan del 2014, con persone in tutto il paese che hanno rischiato la vita e i mezzi di sussistenza per sfidare il governo e impedire un ritorno al passato autoritario. Questi movimenti di protesta hanno confermato le credenziali democratiche dell’Ucraina moderna mentre suscitano indignazione e allarme senza precedenti al Cremlino.

La preoccupazione di Mosca è facile da capire. Putin e l’attuale generazione di leader russi sono diventati maggiorenni politicamente durante il crollo sovietico e rimangono ossessionati dall’intera nozione di rivolte popolari. Considerano qualsiasi manifestazione di potere popolare con profonda inquietudine e considerano il consolidamento della democrazia ucraina come un possibile catalizzatore per un’ulteriore ritirata imperiale russa.

Il ruolo della società civile ucraina nello sforzo bellico del Paese ha fatto ben poco per placare questi timori. Lo spirito di volontariato che ha guidato le due rivoluzioni post-sovietiche dell’Ucraina è stato chiaramente evidente nel miracolo militare della primavera del 2014, quando migliaia di ucraini hanno formato battaglioni di volontari per far deragliare l’invasione russa del Paese. Questa mobilitazione civica è stata ancora una volta al centro della lotta dell’Ucraina dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022.

Il divario crescente tra la Russia moderna e l’Ucraina è evidente anche negli atteggiamenti contrastanti delle due società vicine nei confronti della memoria storica. L’era di Putin ha assistito alla riabilitazione di Josef Stalin in Russia e all’elevazione della vittoria sovietica sulla Germania nazista in qualcosa che si avvicinava a un culto religioso. Al contrario, gli ucraini hanno tardivamente fatto i conti con molti dei capitoli più oscuri del passato sovietico, come il genocidio della carestia forzata degli anni ’30 che ha ucciso circa quattro milioni di persone.

La decomunizzazione è avvenuta gradualmente nell’Ucraina post-sovietica, con le fasi iniziali dei primi anni ’90 seguite da una nuova ondata iniziata nel 2014. Sebbene il processo sia stato molto più lento rispetto all’Europa centrale e agli Stati baltici, la decomunizzazione dell’Ucraina ha tuttavia posto il paese su una traiettoria ideologica completamente diversa dalla Russia moderna.

Putin e altri leader russi non vogliono o non sono in grado di riconoscere l’indipendenza degli ucraini e si rifiutano ostinatamente di riconoscere il significato della vivace società civile del Paese. Invece, si aggrappano alle teorie del complotto che ritraggono le rivoluzioni ucraine del 2004 e del 2014 come complotti occidentali orchestrati da stranieri intromettenti. Miti confortanti di questa natura hanno una lunga storia nella propaganda imperiale russa e fanno eco a affermazioni simili fatte riguardo al movimento di liberazione nazionale ucraino durante l’era zarista e sovietica.

I tentativi di Mosca di addossare la colpa dell’influenza straniera riflettono una profonda riluttanza ad ammettere che la società ucraina è veramente distinta dalla Russia o che gli ucraini rifiuterebbero volontariamente la Russia. In realtà, ovviamente, gli ucraini non hanno bisogno di alcun aiuto da parte degli agenti occidentali per mobilitarsi. Sono stati profondamente modellati dalla loro esperienza come società post-imperiale e non hanno bisogno di incoraggiamento esterno per lottare per i loro diritti. Questo terrorizza i leader russi, che vedono la trasformazione democratica dell’Ucraina come una sfida esistenziale al proprio modello autoritario.

La guerra sta ora servendo a evidenziare quanto siano diventate distanti la Russia e l’Ucraina. Mentre i russi abbracciano la retorica apertamente imperialistica del Cremlino e in molti casi applaudono all’invasione, la società civile ucraina lavora per documentare i crimini di guerra russi e i volontari ucraini si riforniscono di droni e giubbotti antiproiettile per l’esercito del loro paese. La prossima generazione di ucraini sembra aver istintivamente colto questo stato d’animo di volontariato. Ci sono stati numerosi esempi negli ultimi mesi di bambini ucraini che hanno agito in modo indipendente per raccogliere fondi per l’esercito senza alcun stimolo da parte dei genitori.

La follia di continuare a insistere sul fatto che russi e ucraini siano ‘un solo popolo’ è ormai fin troppo evidente. A differenza delle loro controparti russe, gli ucraini di oggi sono fiduciosi nella propria forza e si sentono a proprio agio nel difendere i propri diritti contro i tiranni interni e i despoti stranieri allo stesso modo. La decisione di Putin di invadere l’Ucraina era radicata nel suo rifiuto di riconoscere questa resilienza. Si è rivelato un errore costoso.

L’intera strategia di invasione del Presidente russo si basava sul presupposto errato che qualsiasi opposizione potesse essere superata decapitando il governo ucraino e sostituendolo con un’alternativa favorevole al Cremlino. In sostanza, Putin è caduto nella trappola di credere alla propria propaganda. Pensava che gli ucraini avrebbero dimostrato lo stesso tipo di passività che attesa dai russi. Invece, ora si ritrova ad essere un paria internazionale in guerra con una nazione di quaranta milioni.

La versione originale di questo intervento è qui.