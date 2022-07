Almeno nell’ultimo secolo, la leadership del Cremlino non è riuscita a capire l’Occidente. Sebbene a volte sia riuscito a manipolare l’Occidente e a condurre operazioni di spionaggio contro di esso, il Cremlino e i suoi servizi di intelligence hanno costantemente frainteso le intenzioni occidentali.

Questo non è casuale. Sappiamo da fonti che vanno dai Mitrokhin Files alla recente defezione di Boris Bondarev che sia i diplomatici russi che gli ufficiali dell’intelligence russa sono spinti a riferire non ciò che il Cremlino ha bisogno di sapere, ma piuttosto ciò che vuole sentire. Il classico esempio di ciò è stata la direttiva di Yuri Andropov agli ufficiali del KGB all’estero di ottenere i piani della NATO per un attacco nucleare preventivo contro l’URSS, nonostante il fatto che tali piani non esistessero. I servizi di intelligence sovietici ‘hanno nutrito la bestia’ per anni e nel 1983 hanno quasi innescato una guerra nucleare per l’esercitazione NATO Able Archer.

Questo approccio alla raccolta di informazioni si traduce in proiezione, ovvero la tendenza a vedere il mondo esterno non come è realmente, ma attraverso la lente distorcente dell’esperienza dell’osservatore. Vale la pena esplorare in dettaglio il recente discorso di Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo del 2022 in quanto ha lasciato poco spazio al dubbio sul fatto che la sua visione del mondo sia dominata da tale proiezione.

Il discorso di Putin del 17 giugno a San Pietroburgo è stato preventivamente definito ‘estremamente importante’ dal Cremlino. Era certamente rivelatore. Nel suo discorso, Putin ha proiettato il proprio desiderio di espandere i confini della Russia in Occidente, accusando i leader occidentali di crimini di cui lui stesso è colpevole. Il suo tanto citato riferimento alle ‘obsolete illusioni geopolitiche’ è stato particolarmente ironico, dal momento che la visione del mondo di Putin si basa sulle modalità delle relazioni internazionali della sfera di influenza del diciannovesimo secolo. Chiaramente, Putin non riesce a capire che il suo punto di vista è l’illusione obsoleta.

Il dittatore russo ha accusato l’Occidente di vedere il resto del mondo come un’immensa seconda categoria. “Li trattano ancora come colonie e le persone che vivono lì come persone di seconda classe, perché si considerano eccezionali. Se sono eccezionali, significa che tutti gli altri sono di seconda categoria”. Questa era una chiara proiezione dell’atteggiamento della Russia nei confronti delle sue ex colonie, che vanno dalle 14 ex repubbliche non russe dell’URSS alle nazioni dell’ex Patto di Varsavia dell’Europa centrale.

L’idea dell’imperialismo occidentale era centrale nell’intero discorso di Putin. Citando gli esempi della Jugoslavia, della Siria, della Libia e dell’Iraq, ha accusato l’Occidente di “imporre crudelmente e spudoratamente la propria etica, le proprie opinioni sulla cultura e le idee sulla storia, a volte mettendo in discussione la sovranità e l’integrità degli stati e minacciando la loro stessa esistenza”. Ciò è stato particolarmente ironico date le dichiarazioni di Putin che negano il diritto di esistere dell’Ucraina. Per quanto riguarda i valori culturali “crudemente e spudoratamente imposti”, la russificazione dell’istruzione e della cultura attraverso l’URSS multietnica, che si estende all’odierna Federazione russa multietnica, chiarisce che questa è un’altra proiezione.

I commenti di Putin sulla democrazia occidentale sono stati modellati in modo simile dal cinismo della sua stessa esperienza con i falsi partiti e le elezioni truccate. “Francamente, le procedure democratiche e le elezioni in Europa e le forze che salgono al potere sembrano un fronte, perché partiti politici quasi identici vanno e vengono, mentre in fondo le cose rimangono le stesse. I veri interessi delle persone e delle imprese nazionali vengono spinti sempre più alla periferia”, ha affermato. Il partito Russia Unita di Putin è al potere in Russia da oltre due decenni ed è ora l’unica vera forza politica nel Paese, in particolare dopo l’incarcerazione di Alexei Navalny. Russia Unita si adatta sicuramente alla definizione di Putin di essere completamente avulsa dai “reali interessi delle persone e delle imprese nazionali”.

Non sorprende che Putin abbia avuto molto da dire sulla presunta perdita di sovranità dell’Unione europea negli Stati Uniti. Chiunque abbia veramente familiarità con la politica dell’Unione Europea rifiuterebbe le affermazioni secondo cui l’Europa balla al ritmo dell’America o ha perso la sua sovranità politica. In effetti, la maggiore influenza sulla politica dell’UE nei confronti della Russia è oggi esercitata non dagli Stati Uniti ma da ex vassalli sovietici come i cechi e gli stati baltici, che ben ricordano com’era il dominio russo.

Allo stesso modo, gli Stati Uniti non hanno in alcun modo sollecitato la Svezia o la Finlandia a richiedere l’adesione alla NATO. Invece, Putin ha solo se stesso da incolpare. Putin semplicemente non può immaginare come le democrazie occidentali interagiscano tra loro, o che sceglierebbero volentieri di fondersi, nonostante le loro differenze, di fronte a una minaccia esterna. Invece, cerca di attribuire tutto all’influenza americana, una proiezione dell’ex influenza del Cremlino sui suoi alleati del Patto di Varsavia durante l’era sovietica.

La visione del mondo di Putin sembra plasmata da due vettori di informazioni: la sua esperienza di vita come ufficiale del KGB e il flusso di rapporti dei suoi servizi segreti e diplomatici. La prima è irrilevante per il mondo moderno, mentre il secondo è probabilmente molto impreciso a causa delle pressioni esercitate su spie e diplomatici russi affinché dicano al Cremlino ciò che vuole sentire.

Quando abbiamo poche informazioni per supportare le decisioni, tendiamo naturalmente a ripiegare sulla nostra esperienza e a dare maggior credito alle informazioni che corrispondono ai nostri preconcetti. Putin vede il mondo attraverso il prisma di un burocrate sovietico di medio livello nutrito dall’odio per l’Occidente e influenzato dall’esposizione nei suoi anni di formazione a un solo modello sia di politica interna che di relazioni internazionali. Ci vede non per quello che siamo, ma per come siamo, come era l’Unione Sovietica e come desidera che sia la Russia.

