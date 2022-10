Russia: potenza aerea svanita o sopravvalutata?

Dall’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina, il 24 febbraio, le forze aerospaziali russe (VKS) non sono state in grado di dimostrare la loro potenza, nonostante gli enormi sforzi di modernizzazione e riarmo dei 12 anni precedenti. Le cause principali non sono gli errori di un singolo individuo, ma piuttosto i problemi strutturali e le sfide che il VKS ha affrontato per anni.

Il generale russo Sergey Surovikin, recentemente nominato comandante delle forze russe in Ucraina e comandante in capo del VKS, ha annunciato che, durante i 236 giorni di guerra, dal 24 febbraio al 17 ottobre, il VKS ha condotto più di 34.000 combattimenti in volo e utilizzato più di 7.000 munizioni guidate. Rispetto alla campagna siriana, la Russia ha potuto aumentare l’intensità della sua potenza aerea nel rispondere al carattere molto più intenso della guerra in corso: in Siria, in 447 giorni, dal 30 settembre 2015 al 19 dicembre 2016, il VKS condotto più di 30.000 voli di combattimento. Pertanto, nonostante il numero di voli di combattimento differisse di giorno in giorno, il numero medio giornaliero di voli di combattimento è aumentato da 67 nel 2015-2016 a 144 nel 2022.

Tuttavia, la Russia non è stata in grado di raggiungere l’intensità e l’efficienza della potenza aerea che sono state dimostrate in passato dagli Stati Uniti e dai loro alleati dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), che è stato l’obiettivo di Mosca per decenni. Ad esempio, la coalizione internazionale durante l’operazione in Iraq ha condotto 20.733 voli di combattimento e ha utilizzato 19.948 munizioni guidate nel breve periodo tra il 19 marzo e il 18 aprile 20030. In breve, gli indicatori giornalieri medi dell’attività del VKS in Ucraina rispetto a quelli degli Stati Uniti e dei loro alleati in Iraq due decenni fa sono cinque volte inferiori per quanto riguarda i voli da combattimento e 21 volte meno per quanto riguarda le munizioni guidate. Dando così un’idea del motivo per cui la potenza aerea russa non è stata sufficiente per sconfiggere l’Ucraina proprio all’inizio della sua più recente aggressione.

Nei decenni successivi al periodo sovietico, la forza aerea russa si è sviluppata in due direzioni principali. Da un lato, il suo sviluppo teorico presupponeva preparativi permanenti per uno scontro convenzionale con le superiori forze aeree statunitensi e NATO o almeno con le forze armate regolari e ben addestrate. D’altra parte, la potenza aerea in pratica era correlata principalmente con operazioni di combattimento contro forze non regolari che non avevano né forze aeree formali, né capacità di difesa aerea avanzate.

Durante le operazioni, le principali responsabilità del VKS erano la copertura delle forze di terra e il supporto antincendio. L’unica eccezione è stata in Georgia nell’agosto 2008, quando la Russia ha vinto la guerra in cinque giorni e ha perso sei aerei, tre dei quali sono stati abbattuti da fuoco amico. Nonostante il fatto che le capacità di difesa aerea dell’aeronautica georgiana fossero piuttosto ridotte, per la prima volta hanno effettivamente sfidato la potenza aerea russa. Tuttavia, il programma di riarmo e la campagna siriana hanno riportato la fiducia in se stessi di Mosca su questo terreno.

Per tutto il 2009-2021, il VKS ha ricevuto 587 nuovi aerei da combattimento di diverso tipo, inclusi 134 cacciabombardieri Su-34, 140 caccia Su-30M2 e Su-30SM, 103 caccia Su-35S e circa 300 Ka-52 da combattimento, Mi-28 ed elicotteri Mi-35. Tuttavia, i rinnovati numeri dell’aviazione da combattimento non prevedevano un effettivo miglioramento della qualità nella capacità di fare la guerra stessa.

Per cominciare, il livello di istruzione di base degli studenti militari russi, compresi i futuri piloti, è significativamente inferiore rispetto agli studenti delle università civili. Inoltre, occorrono almeno cinque anni dopo la laurea affinché un pilota militare riceva il livello minimo sufficiente di qualificazione necessaria per volare nel VKS. Ciò significa che i piloti militari non diventano pronti per il combattimento fino all’età di 27 o 28 anni. Tuttavia, dai 32 ai 35 anni, quasi l’80% dei piloti di caccia russi si ritira per problemi di salute. Di conseguenza, la maggior parte dei luogotenenti e dei capitani tra i piloti VKS non sono in grado di condurre missioni di combattimento efficienti epersiste il deficit di piloti qualificati e ben addestrati tra gli ufficiali di medio livello e gli alti ufficiali.

Inoltre, i piloti VKS hanno registrato 80-100 ore di volo all’anno negli ultimi anni. Pertanto, le tipiche major o tenenti colonnelli che sono piloti di jet da combattimento possono registrare circa 900 ore di volo durante il servizio militare. Quindi, le qualifiche dei piloti possono essere sufficienti sulla carta, ma in realtà non sono pronti per le vere condizioni della guerra moderna.

Infine, oltre alla mancanza di capacità di intelligence e ricognizione, al deficit di munizioni guidate e all’alto livello di incidenti tecnici correlati, il VKS deve affrontare una mancanza di sistemi di comando e persino di una cultura di comando unificata.

Di conseguenza, le tattiche terroristiche utilizzate attivamente dal VKS contro la popolazione civile in Ucraina non sono solo le decisioni operative della leadership militare russa, ma anche l’inevitabile sequenza delle effettive capacità del VKS, che sono andate perse all’interno del sistema organizzativo, educativo e debolezze industriali del sistema autoritario russo