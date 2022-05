Perché Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina? Nei tre mesi trascorsi dall’inizio dell’invasione, il dittatore russo ha avanzato una vasta gamma di diverse ragioni per la guerra, dall’allargamento della NATO agli immaginari nazisti ucraini. Ma in tutto questo, il suo unico messaggio coerente è stato la presunta illegittimità dello Stato ucraino.

Tale retorica non è una novità. Per anni Putin ha negato il diritto all’esistenza dell’Ucraina, insistendo sul fatto che gli ucraini sono davvero russi (“un popolo“). Ha ripetutamente accusato l’Ucraina moderna di occupare terre storicamente russe e ha respinto l’intera nozione di un’identità nazionale ucraina separata come un’invenzione artificiale creata da forze esterne che cercano di indebolire la Russia dall’interno.

L’intera portata dell’ossessione di Putin per l’Ucraina è stata messa a nudo in un saggio di 5.000 parole sulla presunta ‘unità storica’ ​​di russi e ucraini che è stato pubblicato nel luglio 2021, appena sette mesi prima dell’invasione russa. Fingendosi sia storico che filosofo dilettante, Putin ha opportunamente ignorato secoli di oppressione imperiale prima di esprimere la sua fiducia che “la vera sovranità dell’Ucraina è possibile solo in collaborazione con la Russia”.

Nella misura in cui ‘sovranità’ significa libertà dal controllo esterno, l’affermazione di Putin è una sciocchezza di livello orwelliano. Questo agghiacciante documento è stato correttamente interpretato da molti come una dichiarazione di guerra alla statualità ucraina. Successivamente è stata resa obbligatoria la lettura per tutti i membri dell’esercito russo.

Da allora gli eventi sul campo di battaglia hanno messo in luce l’assurdità degli argomenti fondamentali di Putin. Per chi avesse dubbi persistenti sulla realtà della nazione ucraina, basterebbe solo consultare i soldati russi che hanno perso la battaglia per Kiev e sono stati costretti a ritirarsi completamente dall’Ucraina settentrionale dopo aver subito perdite catastrofiche. In effetti, è difficile pensare a uno sfatato più completo dell’intero mito del “popolo unico”.

I tentativi di Putin di negare l’identità ucraina sono facilmente respinti, ma vale la pena esplorare più in dettaglio la sua insistenza sulla presunta illegittimità dell’Ucraina moderna poiché solleva alcune domande interessanti sulle vere cause della guerra odierna.

Il principio fondamentale attorno al quale i Padri Fondatori hanno creato gli Stati Uniti era l’idea che coloro che governano possono derivare la loro legittimità da una sola fonte, vale a dire le persone che cercano di governare. Questa idea di governo “del popolo, dal popolo, per il popolo”, espressa dal presidente Lincoln a Gettysburg nel 1863, è stata riconosciuta come il principio fondamentale alla base di tutti i moderni sistemi democratici.

Le idee di governo democratico e libere elezioni sono diventate così popolari in tutto il mondo che anche gli stati totalitari spesso includono l’etichetta “Democratico” nei nomi dei rispettivi paesi, come nel caso della “Repubblica popolare democratica di Corea” nordcoreana. Allo stesso modo, dittature come la Russia di Putin sentono ancora il bisogno di organizzare elezioni false per mantenere la pretesa di legittimità democratica.

Con grande dispiacere di Putin, l’Ucraina moderna non condivide la mancanza di legittimità del suo stesso regime. Tutt’altro, in effetti. Nel dicembre 1991, gli ucraini hanno preso parte a un referendum nazionale sull’indipendenza dall’Unione Sovietica che ha visto oltre il 90% degli elettori sostenere la creazione di un’Ucraina indipendente. Fondamentalmente, chiare maggioranze hanno sostenuto l’indipendenza in ogni singola regione ucraina, inclusa la Crimea (54%) e le due regioni che compongono il Donbas occupato dai russi, Luhansk (83%) e Donetsk (76%). Il voto è stato ampiamente riconosciuto come libero ed equo, stabilendo uno standard democratico che sarebbe gradualmente diventato la norma in Ucraina durante i prossimi decenni di indipendenza.

L’ultimo ciclo elettorale in Ucraina nel 2019 ha rispecchiato il progressivo consolidamento della democrazia del Paese. Nonostante sia stato un completo outsider senza alcuna esperienza politica, Volodymyr Zelenskyy è stato in grado di assicurarsi una schiacciante vittoria elettorale sull’incumbent Petro Poroshenko nell’aprile 2019 e diventare il sesto Presidente dell’Ucraina. Tre mesi dopo, il suo partito politico di nuova costituzione è tornato alla storia con una vittoria record alle elezioni parlamentari ucraine. Il successo di Zelenskyj rifletteva la natura altamente competitiva del sistema politico ucraino, sottolineando al contempo la genuina legittimità che la cultura democratica del paese aiuta a conferire a questo stato.

Negli ultimi mesi, il coraggio e l’impegno dimostrati da milioni di ucraini di fronte all’invasione straniera hanno chiaramente riaffermato la legittimità della statualità ucraina. Il Paese ha risposto all’invasione della Russia con un’ondata di mobilitazione nazionale senza precedenti che ha visto un gran numero di volontari fare volontariato per le forze armate e molti altri fare sacrifici mozzafiato a sostegno della difesa della loro nazione. Questo straordinario spettacolo di unità e resilienza ha ispirato il mondo che osserva mentre prende in giro le divagazioni di Putin.

In confronto, lo sviluppo post-sovietico della Russia non potrebbe essere più diverso. Quando l’Unione Sovietica è crollata nel 1991, a nessuno è stata offerta l’opportunità di votare in un referendum se desiderava far parte della Federazione Russa. Quando la Cecenia ha tentato di staccarsi dalla Russia nei primi anni ’90, Mosca ha condotto due sanguinose guerre per schiacciare quel movimento indipendentista.

Da quando è salito al potere all’inizio del millennio, Putin ha fatto uccidere, imprigionare o esiliare i suoi oppositori politici. Ha costantemente invertito le limitate conquiste democratiche degli anni ’90 e ora controlla completamente l’intero sistema politico insieme ai media. Tutte le forme di dissenso sono vietate. La repressione delle voci alternative nella Russia di Putin è diventata così surreale che ora le persone vengono regolarmente arrestate per aver tenuto cartelli in bianco negli spazi pubblici.

Nonostante la scivolata del Paese nell’autoritarismo, la Russia continua ufficialmente a seguire i regolari cicli elettorali per rinnovare il mandato di Putin a governare. Tuttavia, la crescente assurdità di queste campagne coreografate serve semplicemente a sottolineare l’illegittimità piuttosto che la legittimità dell’intero regime.

Ciò pone gli sforzi di Putin per ritrarre l’Ucraina come illegittima sotto una luce completamente diversa. In quasi ogni misura, il Presidente Zelenskyy gode di una legittimità personale molto maggiore di Putin, mentre l’Ucraina democratica è uno Stato infinitamente più legittimo della Russia autocratica.

Putin è ben consapevole di questo fatto. Capisce anche che se un’Ucraina democratica potrà acquisire forza e prosperare, probabilmente ispirerà i russi a cercare cambiamenti simili nel proprio paese. In altre parole, considera l’esistenza di un’Ucraina libera e democratica come una minaccia esistenziale al futuro del proprio regime autocratico.

Questo aiuta a spiegare perché Putin ha scelto di scommettere tutto sulla distruzione dello Stato ucraino. Dal punto di vista del dittatore russo, l’Ucraina indipendente è un intollerabile promemoria del fatto che la legittimità democratica è del tutto possibile nel cuore slavo dell’ex URSS. A meno che l’Ucraina non venga distrutta, Putin teme che la stessa Russia possa entrare in una nuova era di collasso che continuerà il processo iniziato nel 1991.

La versione originale di questo intervento è qui.