Russia: perché la Lettonia ha bandito Dozhd?

Il 1° dicembre, Aleksey Korostelyov, conduttore del canale televisivo dell’opposizione russa Dozhd (TV Rain), che trasmette dalla capitale lettone Riga, ha invitato i suoi telespettatori a condividere testimonianze sul processo di mobilitazione della Russia e sui problemi dell’esercito russo. Allo stesso tempo ha espresso la speranza che “abbiamo anche aiutato molti militari, in particolare assistendo con attrezzature e beni di prima necessità in prima linea”.

L’idea che un giornalista dell’opposizione potesse sperare di assistere i soldati russi ha provocato indignazione immediata in Lettonia, Ucraina e oltre. Il 2 dicembre, Dozhd si è scusato, insistendo sul fatto che il canale non ha mai fornito alcuna assistenza all’esercito russo e ha licenziato Korostelyov. In un post su Facebook, lo stesso giornalista ha osservato: “È sempre umiliante giustificarsi, ma probabilmente è necessario chiarire”. Ha negato di aver inviato beni o denaro all’esercito russo, ma ha sottolineato di essere dispiaciuto per i soldati mobilitati “affamati e abbandonati da tutti”.

Il 6 dicembre, il regolatore lettone delle trasmissioni (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, NEPLP) ha annullato la licenza di trasmissione di Dozhd , sottolineando che Dozhd è già stato multato due volte per infrazioni: la prima, per aver utilizzato una mappa che includeva la Crimea nel territorio della Russia Federazione e riferendosi all’esercito della Federazione Russa come “il nostro esercito”, e poi omettendo di fornire voci fuori campo in lingua lettone ai loro programmi, come richiesto dalla legge.

Questo articolo discuterà prima i problemi di fondo più profondi che modellano le relazioni di Dozhd con la società del paese ospitante e poi esaminerà le reazioni più recenti alla decisione del NEPLP.

Persistente imperialismo nell’opposizione russa

L’affare Dozhd fa luce sugli ostacoli alla cooperazione lettone (e baltica) con l’opposizione russa che esistono nonostante il desiderio comune di assistere alla caduta del regime del presidente Vladimir Putin. Rivela anche una certa confusione tra gli osservatori occidentali sul motivo per cui la Lettonia potrebbe non essere disposta a superare questi ostacoli per il bene di questo obiettivo comune.

La spiegazione di entrambe le domande è semplice e complicata allo stesso tempo. I governi baltici sono interessati a minare Putin. Questo è il motivo per cui Dozhd e altri punti vendita indipendenti russi come Meduza, Novaya Gazeta Europe e iStories operano da Riga. Allo stesso tempo, questo sostegno all’opposizione russa ha i suoi limiti: quando le strategie utilizzate per indebolire il regime di Putin rischiano di danneggiare i paesi baltici o l’Ucraina, prevalgono ovviamente gli interessi nazionali baltici e quelli dell’Ucraina. Lo scandalo che circonda le osservazioni di Korostelyov è esattamente un caso del genere.

Il dibattito sul commento di Korostelyov si è spesso ridotto alla questione se Dozhd avesse effettivamente fornito assistenza materiale ai coscritti russi. Il canale televisivo ha negato questa possibilità piuttosto incredibile. Eppure, il significato dietro le parole “Spero che abbiamo aiutato anche molti militari con attrezzature e beni di prima necessità”, non è mai stato spiegato né dal giornalista stesso né dal suo ex datore di lavoro.

L’improbabile supporto materiale sembra essere l’uomo di paglia che nasconde due questioni più importanti: l’inquadramento dei soldati russi come vittime e il desiderio di migliorare la loro situazione. Da questo punto di vista la questione non è solo una frase pronunciata da un giornalista, ma una questione molto più ampia di come Dozhd dovrebbe concettualizzare i suoi rapporti con l’esercito russo. In un’intervista al New York Times rilasciata dopo il suo licenziamento da Dozhd, Korostelyov ha ammesso di comprendere che “anche il sostegno morale ai coscritti russi che combattono una guerra illegale sul territorio occupato potrebbe indirettamente contribuire alle morti ucraine”. Ma ha comunque insistito sul fatto che “non assumerà una posizione che mi trasformerà da giornalista russo in una persona che difende gli interessi di altre persone”.

Queste parole evidenziano una tendenza problematica in alcune parti dell’opposizione e dei media liberali russi: schierarsi contro Putin o addirittura essere contro la guerra non significa sempre sostenere l’Ucraina. In altre parole, l’opposizione russa non è esente dal nazionalismo russo radicato nella tradizione imperiale russa.

Se le opinioni di Korostelyov rappresentino le opinioni dei suoi colleghi di Dozhd è una questione aperta. Il suo licenziamento sembra indicare che il canale televisivo in quanto tale potrebbe non condividere il suo atteggiamento. Allo stesso tempo, il licenziamento di Korostelyov non è stato accolto con favore unanime dalla squadra di Dozhd. Due dei suoi colleghi si sono dimessi in segno di protesta e la proprietaria di Dozhd, Natalya Sindeyeva, ha espresso sia compassione per i soldati russi – che ha definito “i nostri ragazzi” – sia, dopo la revoca della licenza, rammarico per il licenziamento di Korostelyov. Nel frattempo, mentre partecipava a una discussione alla televisione nazionale lettone, il caporedattore di Dozhd, Tikhon Dzyadko, ha insistito sul fatto che Sindeyeva aveva espresso la sua opinione personale e che non aveva intenzione di riassumere la giornalista licenziata.

Potrebbero esserci diverse opinioni divergenti all’interno del collettivo Dozhd. Eppure è sorprendente che questa domanda essenziale: cos’è l’esercito russo per Dozhd? — non era chiaramente definito prima del trasferimento in Lettonia, in quanto ha implicazioni sia legali che morali. Potrebbe essere più facile indebolire il regime di Putin in Russia facendo appello alle sofferenze dei soldati russi piuttosto che a quelle dei civili ucraini. Eppure non è una strategia adatta ad essere messa in campo da Riga, capitale di un Paese che si sente minacciato dagli stessi soldati e che ha fatto del sostegno all’Ucraina la sua massima priorità.

Dieci mesi dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, nessuno vede l’assistenza all’opposizione russa come un compito cruciale per gli Stati baltici. Al contrario, in queste società c’è la crescente sensazione che qualsiasi tentativo di cambiare dall’esterno la dinamica interna della Russia sia inutile e che il loro coinvolgimento negli affari russi debba essere limitato al minimo. Ospitando Dozhd, il governo lettone ha corso il rischio di far arrabbiare parte del suo elettorato. Eppure Dozhd probabilmente non se ne è mai reso conto perché, come notato nelle colonne di iStories — un’altra testata giornalistica russa in esilio situata in Lettonia — Dozhd non ha mai prestato attenzione alle dinamiche locali del paese ospitante. Questo è stato un errore fondamentale. C’è una lunga e spiacevole storia di nuovi arrivati ​​dal centro imperiale sovietico che si stabiliscono a Riga senza preoccuparsi di interessarsi alle società locali: la maggior parte dei lettoni non ha pazienza con comportamenti che ripetono questi schemi.

L’affare Korostelyov è scoppiato dopo che Dozhd era già stato multato due volte: per aver mostrato una mappa in cui la Crimea era mostrata come parte della Russia e aver chiamato l’esercito russo “il nostro esercito”, e per non aver fornito voci fuori campo in lingua lettone per i suoi programmi. Il canale televisivo ha spiegato che l’uso della mappa fuorviante è stato un errore tecnico. L’uso di mappe simili è stato il motivo principale per cui Dozhd è stato bandito dall’Ucraina nel 2017 .

Tuttavia, Dozhd ha mantenuto la sua decisione di chiamare l’esercito russo “il nostro esercito”, nonostante la multa. Dopo che la licenza di Dozhd è stata revocata, l’ancora Ekaterina Kotrikadze ha sostenuto che questa formulazione era usata per parlare di crimini commessi dall’esercito russo e implicava che l’uso di altre frasi sarebbe stato un disonesto rifiuto di responsabilità. “Non pretenderemo di essere venuti dalla luna”, ha sottolineato. Questo però non è corretto. Le ancore Dozhd hanno usato la formulazione per parlare del deterioramento delle forze armate russe che ha portato alla necessità di mobilitazione, oltre che per inquadrare soldati russi e ucraini come vittime della stessa guerra. Se questo tipo di formulazione aiuti Dozhd nei loro sforzi per indebolire Putin è discutibile, ma dal punto di vista lettone, è ovvio che crea un senso di vicinanza e uguaglianza tra il pubblico di Dozhd sia in Russia che in Lettonia e l’esercito russo. Questo, ovviamente, non è un sentimento che le autorità lettoni sono disposte a promuovere. Se Dozhd avesse prestato attenzione all’umore della società che li ospitava, avrebbe anche notato quanto fosse controproducente per i propri interessi rivendicare un legame con l’esercito russo che è percepito come una minaccia esistenziale dalla maggioranza dei lettoni.

Mentre Kotrikadze ha affermato che nonostante sia stato trasferito a Riga, Dozhd è ancora un “canale russo”, legalmente è diventato un canale lettone. Il disprezzo di Dozhd per questo “dettaglio” piuttosto importante ha dato origine al loro terzo problema. Tutti i canali televisivi lettoni sono tenuti per legge a fornire un’opzione di voice over in lingua lettone per tutti i loro programmi. Anche se questo potrebbe essere fastidioso e costoso agli occhi di un canale di notizie che si rivolge principalmente al pubblico di etnia russa, è la legge nazionale. Dozhd non ha rispettato questo regolamento e, quando è stato multato per questo, è andato in tribunale per contestare il requisito. Una conoscenza di base della storia lettone e della politica attuale avrebbe aiutato Dozhd a rendersi conto che anche se il tribunale si fosse pronunciato a loro favore, nessun denaro risparmiato dall’omissione della voce fuori campo sarebbe valso il danno che questa mossa ha arrecato alla loro immagine.

L’impressione che molti liberali russi operino sotto una mentalità imperialista è stata rafforzata da alcuni di coloro che sono venuti in difesa di Dozhd. Ad esempio, Vladimir Milov, consigliere del leader dell’opposizione Alexey Navalny, ha ridicolizzato la posizione della Lettonia come un litigio superficiale su questioni non importanti e ha espresso la speranza che i “compagni più anziani” spiegheranno al governo lettone come dovrebbe agire. Questa e altre manifestazioni di disprezzo post-coloniale nei confronti della Lettonia, ovviamente, non risuonano bene nella società lettone. Come sottolineato da Kirill Martynov, caporedattore di Novaya Gazeta Europe, anch’esso con sede a Riga: “Gli autori che pensano di sostenere Dozhd con insulti contro la Lettonia si sbagliano. Con tali amici, non rimarrà nulla della reputazione [di Dozhd]”.

Minacciare la sicurezza nazionale?

Nonostante un risentimento generale nei confronti di Dozhd e dei suoi difensori, la decisione della NEPLP di rimuovere la loro licenza di trasmissione non è stata celebrata all’unanimità in Lettonia. I sostenitori della decisione hanno interpretato le azioni e le ambiguità del canale televisivo nella peggiore luce possibile. Coloro che sostenevano che una multa sarebbe stata una reazione più appropriata hanno dato a Dozhd il beneficio del dubbio e hanno sostenuto che il canale televisivo si era guadagnato un’ultima possibilità licenziando prontamente Korostelyov.

L’ Unione dei giornalisti lettoni ha dichiarato che la decisione della NEPLP era sproporzionata, insistendo sul fatto che mentre Dozhd aveva commesso gravi errori, non doveva essere “respinto al mondo russo, come definito dal Cremlino”. Nel frattempo, il presidente del Congresso ucraino della Lettonia, così come un certo numero di attivisti, si è espresso un forte sostegno alla decisione della NEPLP, ha accusato Dozhd di servire gli interessi del Cremlino e ha criticato il giornalista lettone per aver sostenuto i suoi colleghi russi.

Mentre molti hanno visto la decisione della NEPLP come vantaggiosa per la Lettonia e l’Ucraina, Jānis Sārts, direttore del Centro di eccellenza per le comunicazioni strategiche della NATO con sede a Riga, ha twittato che il primo beneficiario dell’affare Dozhd è stato il Cremlino. Senza spiegare ulteriormente la sua posizione, Sārts ha accennato a un’operazione di controllo riflessivo russa condotta con successo in Lettonia, probabilmente implicando che la Russia sia riuscita a influenzare le ipotesi su cui è stata presa la decisione lettone.

Questo particolare punto del perché e del come le azioni di Dozhd sono state valutate e valutate come minacce alla sicurezza nazionale è diventata una questione importante nei dibattiti interni lettoni.

Inizialmente, sembrava che la decisione della NEPLP fosse innanzitutto radicata in una lettera non divulgata del servizio di sicurezza dello Stato (Valsts drošības dienests, VDD), l’agenzia lettone di controspionaggio e sicurezza interna. Tuttavia, il 7 dicembre durante un talk show alla televisione nazionale, il direttore della NEPLP Ivars Āboliņš ha spiegato che la lettera era stata solo “un piccolo pezzo del puzzle” e che anche senza la lettera la licenza di Dozhd sarebbe stata revocata. Il VDD ha raccomandato di dichiarare Korostelyov (che risiede in Georgia) persona non grata in Lettonia e ha avvertito il caporedattore Dzyadko che fornire sostegno finanziario o materiale all’esercito russo sarebbe un reato penale, ma non ha intrapreso alcuna azione contro il canale in quanto tale. La loro dichiarazione sembra indicare che VDD abbia etichettato le parole di Korostelyov ma non l’attività complessiva di Dozhd come “contrarie agli interessi di sicurezza della Lettonia”.

Pertanto, sembra che la decisione della NEPLP fosse, dopotutto, basata su informazioni già pubblicamente disponibili e sul giudizio della NEPLP sulla gravità delle azioni di Dozhd. Mentre ogni multa che Dozhd aveva ricevuto era ben meritata, l’etichetta di minaccia alla sicurezza nazionale sembra essere esagerata. Le argomentazioni di NEPLP secondo cui la mancanza di voci fuori campo in lingua lettone costituivano una minaccia per la sicurezza nazionale o che l’uso del “nostro esercito” avrebbe potuto indurre gli spettatori a credere che Dozhd si riferisse alle forze armate lettoni non sembrano essere convincenti. La questione della terza violazione è discutibile: il messaggio di Korostelyov trasmesso il 1° dicembre è effettivamente contrario agli interessi di sicurezza della Lettonia. Tuttavia, Dozhd lo ha licenziato immediatamente e ha ribadito ancora una volta il loro punto di vista che la guerra della Russia contro l’Ucraina “è stata criminale e spregevole”. Sebbene legalmente NEPLP avesse il diritto di rimuovere la licenza, era anche possibile limitare la punizione a una multa significativa.

Come notato dal direttore esecutivo del Baltic Center for Media Excellence Gunta Sloga, è anche allarmante che un media in Lettonia possa essere chiuso così rapidamente. Inoltre, i dettagli sulla chiusura inizialmente non erano chiari. La spiegazione inizialmente condivisa dal capo della NEPLP Āboliņš sembrava suggerire che Dozhd non fosse stato interrogato in merito all’affare Korostelyov perché il loro rappresentante è arrivato a una riunione senza un traduttore, aspettandosi che gli altri partecipanti parlassero russo. Tuttavia in seguito è diventato chiaro che mentre un simile incidente si era verificato in passato, NEPLP non aveva comunicato con Dozhd dopo il 1° dicembre, quando le parole di Korostelyov sono state trasmesse.

In questo contesto, i giornalisti del portale di notizie lettone TVNET hanno interrogato Āboliņš sul proprio passato. Nel 2014, cinque anni prima di diventare direttore della NEPLP, Āboliņš aveva twittato sia elogi per il discorso di Putin sull’annessione della Crimea sia commenti denigratori sull’Ucraina. Āboliņš si è scusato per le sue opinioni passate sostenendo che erano basate sulle informazioni che possedeva in quel momento. Ciò, tuttavia, solleva ulteriori interrogativi sulle fonti di informazione che ha utilizzato nel 2014 e sulla qualità delle sue capacità di alfabetizzazione mediatica all’epoca.

Sebbene le azioni passate di Āboliņš non lo rendano automaticamente in errore nel caso Dozhd, indicano seri problemi nella politica interna lettone: nel 2020, la radio pubblica lettone ha riferito che Āboliņš aveva stretti legami con il partito di destra Alleanza Nazionale, che a il tempo stava tentando di ottenere influenza su NEPLP. Se il partito e il parlamento lettone in generale fossero a conoscenza delle precedenti opinioni di Āboliņš su Putin e l’Ucraina è una questione aperta.

Con un consiglio diverso, NEPLP probabilmente avrebbe preso una decisione più morbida, multato Dozhd e dato loro un’ultima possibilità. Dozhd, con più interesse per la società ospitante e un atteggiamento chiaro nei confronti dell’esercito russo, non avrebbe avuto problemi con le autorità lettoni. Ci sono voluti due per ballare il tango e c’è la possibilità che la melodia di questo ballo sia stata suonata da Mosca. Allo stesso tempo, non si possono nemmeno trascurare le eredità imperiali che hanno modellato lo scontro: coloro che sono stati emarginati e dominati dagli imperi sono spesso ipervigilanti verso tutte le manifestazioni delle pratiche imperiali; invece, coloro che provengono dai centri imperiali sono spesso riluttanti e incapaci di vedere i modelli imperialistici nei propri atteggiamenti.