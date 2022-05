Il 26 marzo, il Presidente Joe Biden ha chiaramente chiesto un cambio di regime in Russia, dicendo che “per l’amor di Dio, quest’uomo [Putin] non può rimanere al potere”. Sebbene lo staff di Biden abbia cercato di tornare indietro nella sua dichiarazione, non sembrano esserci dubbi sul fatto che rifletta una visione diffusa nell’amministrazione Biden e nelle istituzioni statunitensi, britanniche e canadesi più in generale.

Questo punto di vista è molto comprensibile dato il male dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Se sia ragionevole fare di questo l’obiettivo della politica occidentale nei confronti della Russia è una questione molto diversa. Ci sono due condizioni essenziali per la sostituzione di Putin. In primo luogo, dovrebbe essere una questione russa, non guidata dagli Stati Uniti, perché altrimenti il ​​regime successivo sarà permanentemente gravato da una percezione in stile Weimar del tradimento e della sconfitta. In secondo luogo, dovrebbe essere un processo controllato, non rivoluzionario, perché nelle circostanze attuali, è molto più probabile che una rivoluzione in Russia porti a un governo di destra fascista che a uno liberale.

Prima di tutto, tuttavia, se Putin e la sua cerchia ristretta credono che l’intenzione dell’Occidente sia di rovesciarli qualunque cosa facciano, allora tutti gli incentivi da parte loro a raggiungere una pace di compromesso in Ucraina scompariranno. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbero ricorrere all’uso di armi nucleari per salvare il regime (e come si convincerebbero senza dubbio lo stesso stato russo).

Per quanto riguarda il popolo russo, anche molti che sono arrivati ​​​​a detestare il regime per la sua corruzione e criminalità temono profondamente che, date le debolezze di fondo dello stato russo, un cambio di regime forzato e incontrollato potrebbe portare al catastrofico indebolimento dello stato stesso , portando a un altro periodo di anarchia e di collasso economico.

Questa potrebbe davvero essere la speranza degli intransigenti occidentali; ma in tal caso, dovrebbero riflettere seriamente sull’impatto di un simile crollo sulla sicurezza in Eurasia e soprattutto sulla minaccia islamista radicale all’Occidente. In ogni caso, è probabile che la paura del collasso statale guidata dall’America consolidi, non riduca, il sostegno al regime tra i russi. Non dovremmo dimenticare che nella grande maggioranza dei casi in cui Washington ha utilizzato sanzioni economiche nel tentativo di produrre un cambio di regime – Cuba, Venezuela, Iraq, Iran e Corea del Nord – quella strategia è fallita.

Gli intransigenti occidentali che vogliono indebolire o distruggere la Russia sembrano non avere alcun reale interesse per il carattere di un regime post-Putin, per non parlare del benessere dei popoli russo o ucraino. Per loro è sufficiente che la Russia come stato sia paralizzata. Altri osservatori (liberali russi e occidentali) sono giunti a credere che Putin sia così malvagio che qualunque cosa lo sostituisca deve semplicemente essere migliore.

Se solo questo fosse vero. Tragicamente, se c’è una lezione che la storia europea e russa del secolo scorso dovrebbe insegnarci, è che per quanto brutte possano essere le cose, possono quasi sempre peggiorare. Per quanto cattivo sia Putin, non è affatto il peggior leader che la Russia potrebbe vomitare, soprattutto nelle circostanze del sempre più aspro estremismo nazionalista generato dalla guerra in Ucraina. È del tutto possibile, dato l’attuale stato d’animo in Russia, che anche un successore di Putin eletto dal popolo possa essere ancora più sconsideratamente aggressivo.

In questo contesto, gli analisti statunitensi dovrebbero anche esaminare attentamente la storia dei colpi di stato sostenuti dagli Stati Uniti in varie parti del mondo e le conseguenze impreviste e terribili che spesso ne sono derivate, una storia magistralmente criticata da Stephen Kinzer. Nella sua attenta analisi dei colpi di stato sostenuti dagli Stati Uniti, “Cambiamento di regime nascosto”, Lindsey O’Rourke afferma che uno dei due criteri necessari a Washington per sostenere il cambio di regime è la capacità “di identificare una plausibile alternativa politica interna al regime bersaglio. ” Se hai intenzione di rimuovere un leader a causa di differenze politiche irrisolvibili, ci deve essere la promessa di un nuovo leader che “condivide le tue preferenze politiche”.

Nel caso della Russia, tale promessa non esiste. In primo luogo, proprio quegli intransigenti occidentali che sostengono il cambio di regime chiedono anche ciò che equivale alla resa completa della Russia in Ucraina: l’abbandono non solo del nuovo territorio che la Russia ha conquistato in questa guerra, ma delle repubbliche separatiste del Donbas che la Russia ha sostenuta dal 2014 e, soprattutto, la Crimea, che è stata trasferita dalla Russia all’Ucraina dalla leadership sovietica nel 1954. La Russia ha annesso nuovamente la Crimea nel 2014 e ora contiene la base navale russa chiave di Sebastopoli e la stragrande maggioranza dei I russi ora lo considerano territorio nazionale russo.

Nessun governo russo potrebbe accettare di arrendersi alla Crimea prima della completa sconfitta militare. Anche il leader dell’opposizione Alexei Navalny ha parlato solo della possibilità di un nuovo referendum lì per confermare la volontà degli abitanti di unirsi alla Russia. E qualsiasi governo che avesse rinunciato alla Crimea vivrebbe da allora in poi come un regime di sconfitta e resa. È molto improbabile che un tale governo duri a lungo.

Quei commentatori occidentali (e liberali russi) che credono nella possibilità di un successore filo-occidentale di Putin stanno per certi aspetti commettendo lo stesso errore di coloro che chiedono che la Russia diventi un “normale stato-nazione”. Stanno ignorando il potere del nazionalismo, che domina in tutto l’ex blocco sovietico. L’intera espansione verso est della NATO e dell’Unione Europea dalla fine della Guerra Fredda, e la ricostruzione degli stati che essa ha comportato, è stata alimentata in larga misura da nazionalismi etnici locali; che in alcuni casi (Polonia e Ungheria), con la protezione occidentale assicurata, sono diventati virulentemente ostili alla cultura democratica liberale occidentale contemporanea.

La Russia, sotto Eltsin e Putin, ereditò invece il nazionalismo statale dell’URSS (e anche dell’impero russo che l’ha preceduta). Questo ha avuto effetti negativi e positivi. Dal lato negativo, ha significato che la Russia ha ereditato il carattere e le ambizioni imperiali di quegli stati. D’altra parte, ha significato che all’interno della Russia, a differenza dell’Ungheria, della Polonia o degli Stati baltici, lo stato non è ancora diventato strettamente etnico nazionalista; che è stata davvero molto fortunata per le minoranze etniche e religiose della Russia.

In un saggio pubblicato nel 2012, lo stesso Putin ha scritto della Russia come uno stato intrinsecamente multietnico e multireligioso (sebbene con la lingua e la cultura russe come elemento centrale), e ha avvertito che lo sciovinismo etnico russo avrebbe distrutto la Federazione Russa. In linea con questa convinzione, il regime di Putin e le sue massime élite economiche sono stati completamente multietnici e le tradizioni culturali delle repubbliche autonome russe sono state rispettate. Non vi è alcuna garanzia che questo continuerà ad essere il caso sotto il successore di Putin.

Per quanto riguarda le relazioni con l’Occidente, Putin è ora chiaramente spostato su una posizione estremamente ostile. In precedenza, tuttavia, non era così. Per molto tempo Putin ha spesso cercato di ritrarre la Russia come una specie di “terzo Occidente” (insieme ai due Occidente d’America e d’Europa); culturalmente e politicamente distinti, ma parte del mondo occidentale.

Soprattutto, Putin ha cercato di fare appello a Francia e Germania contro l’America, cosa che, secondo gli intransigenti all’interno del regime russo (ora ampiamente chiamato “il Partito della Guerra”), lo ha portato ad agire nel 2014 con una moderazione militare nei confronti dell’Ucraina di gran lunga maggiore di quella avrebbe dovuto farlo. Oggi si dice che queste stesse persone stiano sostenendo una terrificante escalation della guerra in Ucraina. Se sostituissero Putin non sarebbe meglio per nessuno.

I sostenitori americani del cambio di regime dovrebbero ricordare sia i risultati imprevedibili che talvolta terribili del cambio di regime ispirato dagli Stati Uniti in altre parti del mondo; e il record assolutamente terribile dell’America nel tentativo di gestire gli affari interni russi negli anni ’90. Quello sforzo ha contribuito a produrre il regime di Putin; una performance ripetuta potrebbe produrre qualcosa di anche peggio.