Russia: perché e come il regime di Putin si sta trasformando in una dittatura tirannica

L’illustre economista e filosofo premio Nobel Thomas Schelling, autore del concetto di deterrenza nucleare, ha un famoso libro intitolato “Micromotives and Macrobehavior”. Per parafrasare, il testo di oggi potrebbe essere intitolato Macro Motives and Micro Behavior.

Questo testo presenta una sintesi della mia modellazione di alcuni dei fondamenti, incentivi e fattori macro-fondamentali, economici e non, che condizionano e mediano i discorsi politici delle élite di potere nei regimi autocratici nel modus operandi dell’espansione attiva.

Il modello presentato si sovrappone a un esempio concreto e attuale di un’autocrazia espansionista russa che si sta attivamente spostando verso la dittatura. Un esempio che stiamo osservando in tempo reale oggi, osservando dall’interno e sperimentando tutte le iterazioni letteralmente su noi stessi.

Chiamiamo questa autocrazia moderna e non estranea a noi “il regime”.

Questo regime, o meglio i gruppi di potere d’élite che lo rappresentano, si è distinto fino a tempi recenti trovando efficacemente un equilibrio nelle decisioni politiche sui propri interessi e opportunità, la cui essenza era ovviamente la propria utilità, massimizzando la riduzione dei costi e massimizzando la durata della vita.

Qual è stata la macro-efficienza e la razionalità delle politiche del Regime?

In primo luogo, si trattava di una politica macroeconomica equilibrata per neutralizzare i rischi inflazionistici e il malcontento sociale, garantendo al contempo una crescita economica debole, in equilibrio con la struttura dell’economia e gli obiettivi dell’élite di regime di massimizzare la propria utilità e durata.

In secondo luogo, è una propaganda efficace, una politica dell’informazione che stimola l’opinione pubblica nel discorso e nel volume richiesti dal regime e indottrina le narrazioni ideologiche con un grado massimo di assimilazione sociale positiva. Allo stesso tempo, l’attività repressiva contenuta nei confronti dell’opinione di opposizione non ha creato ansia sociale.

In terzo luogo, è la massima integrazione nei processi globali attraverso l’espansione della donazione di risorse, che non consente alla comunità mondiale di isolare il Paese in una sola volta e su larga scala. Ciò fornisce un raggio di manovra tattico e preserva per qualche tempo la posizione dominante dell’élite di regime all’interno del Paese.

Tuttavia, la stessa struttura istituzionale autocratica, che si protegge dalle trasformazioni liberali, comporta rischi significativi che determinano una serie di inevitabili inefficienze.

Quali sono le macro inefficienze del Regime?

In primo luogo, è proprio l’espansione e il rafforzamento della struttura istituzionale autocratica. Di conseguenza – il mantenimento del corso dell’imprenditoria di bilancio, dove la popolazione sale sull’ascensore di bilancio – potere, infrastrutturale o burocratico, e l’élite si trova nella massima prossimità del bilancio e del Centro. Tuttavia, l’ipertrofia dipendenza di una parte sostanziale degli agenti socio-economici dal bilancio statale crea rischi di errori distributivi e disequilibri multipli dispersi che non possono essere livellati dai meccanismi naturali di mercato.

In secondo luogo, e di conseguenza: basso sviluppo tecnologico, struttura primitiva dell’economia e fonti di produzione del PIL, bassa produttività, basso tasso di crescita economica, basso livello e crescita dei redditi della popolazione. Nelle condizioni di integrazione informativa e sociale globale, la relativa stabilità della qualità della vita e dei redditi in relazione alla propria economia e il relativo ritardo crescente dei redditi e della qualità della vita rispetto alle economie sviluppate e ad alcune economie in via di sviluppo generano regolarmente tensioni sociali interne e indebolire il sostegno al regime. La neutralizzazione di questi fattori richiede incentivi regolari e adeguati, il che è un costo per l’élite di regime.

Terzo, la riduzione volontaria delle prospettive economiche e di civiltà e il passaggio volontario a una dittatura autarchica e aggressiva attraverso l’indottrinamento della “minaccia alla sovranità e all’identità nazionale” da parte di un nemico esterno: l’Occidente collettivo. La conseguenza è il degrado economico, il rafforzamento repressivo della politica interna e la crescita dell’aggressività geopolitica come naturale discorso evolutivo per una dittatura autoritaria, che porta però inevitabilmente al collasso.

Come risultato dello sviluppo di un regime autocratico, accompagnato da istituzioni degradanti che sopprimono la crescita del capitale umano e della passione civica, l’attività imprenditoriale e la creazione innovativa, non ci sono driver significativi per la crescita economica all’interno del Paese.

L’uso delle risorse fossili e dei prodotti di prim’ordine come principali fonti di creazione di valore e la deliberata soppressione di incentivi e fattori per la formazione di altre fonti, più tecnologiche e distribuite, implica l’inevitabile centralizzazione e un uso non competitivo di queste fonti basate sulla rendita .

Sono usati da coloro che sono più vicini al loro controllo, cioè l’élite politica. Le élite politiche sono imprenditori politici in cerca di rendita che accettano le regole istituzionali di un regime autocratico formato e si impegnano reciprocamente a non violare queste regole. In cambio, ottengono l’accesso alle fonti di arricchimento: il budget e la possibilità di ricevere bonus di corruzione.

La popolazione, a sua volta, ottiene proprio quelle opportunità e quei diritti, che corrispondono agli interessi del massimo prolungamento del ciclo di vita del regime e della crescita del benessere dei suoi beneficiari.

La cornice capitalista dell’economia del Regime consente la ridistribuzione più efficiente e meno costosa dei beni negli scambi di mercato orizzontali, con la principale risorsa economica che rimane nelle mani dell’élite del Regime. Poiché la natura istituzionale del regime implica forme ridotte di iniziativa individuale e di imprenditorialità, e la metà della popolazione è consumatrice di bilancio, le fonti di beni che vengono ridistribuite fuori dal controllo delle élite di regime, il loro volume e la loro varietà sono estremamente ridotti. E questo significa che l’aumento dei redditi e delle opportunità non stimolerà bisogni eccessivi pur mantenendoli ai livelli di base della qualità della vita delle economie sviluppate.

Il regime trova così uno stato di equilibrio. Tuttavia, lo spostamento delle fonti del valore aggiunto e della crescita economica nelle economie avanzate verso la tecnologia e l’innovazione implica un aumento del capitale umano e della buona volontà in generale, stimolato da un corrispondente ambiente etico-istituzionale. Ciò pone inevitabilmente il Regime di fronte a un dilemma, poiché l’equilibrio è sconvolto.

Oppure è necessario colmare il divario con le economie sviluppate e stimolare, soprattutto, lo sviluppo di altre fonti di valore aggiunto e l’espansione dello scambio orizzontale del maggior numero di benefici, compreso il reddito da locazione. Tale politica è inevitabilmente associata ad un indebolimento del regime di autocrazia politica, e quindi alla liberalizzazione delle istituzioni, dei processi e delle dottrine ideologiche. Ma in questo caso, le élite di regime – imprenditori politici in cerca di rendita – sono costrette a un ambiente in cui l’accesso al bilancio e i premi alla corruzione sono fortemente ridotti da vari fattori: dall’aumento della concorrenza politica attraverso un maggiore accesso alle fonti di affitto a cambiamenti istituzionali come il ritorno dei tribunali indipendenti e l’indebolimento dei poteri normativi.

Oppure le élite di regime scelgono (che è la cosa più probabile e naturale) di rafforzare le proprie posizioni e prolungare l’accesso alle fonti di ricchezza esistenti. In questo caso, in mezzo a un divario crescente con le economie avanzate, le élite politiche aumentano il volume dello sfruttamento e delle entrate provenienti dalle fonti di rendita, mentre inaspriscono il regime istituzionale autocratico, che riduce drasticamente l’iniziativa individuale e limita i diritti civili. Ciò significa che viene escluso l’ambiente per la formazione di nuove fonti di valore aggiunto, in grado di dare impulso allo sviluppo economico e alla crescita.

A questo punto inizia il passaggio a una dittatura autoritaria.

Per neutralizzare la minaccia di turbolenza sociale dovuta all’inevitabile deterioramento della qualità della vita e alla semplificazione dei consumi sullo sfondo della primitivizzazione dell’offerta, le élite di regime aumentano la concentrazione e il volume della propaganda aggressiva. Ha lo scopo di stimolare l’isteria patriottica nel paradigma della “minaccia all’identità nazionale” e il sabotaggio dei “nemici interni” come i “traditori nazionali”.

L’ideologia dello stato con postulati inequivocabili, formulazioni unilaterali e valutazioni lineari e non alternative si rafforza e acquisisce i contorni più chiari possibili.

Allo stesso tempo, tutte le risorse di potere sono mobilitate e dirette a distruggere le fonti di qualsiasi competizione con il regime, dagli individui alle associazioni civili, dalla persecuzione per le dichiarazioni pubbliche individuali alla chiusura o allo spreco di tutti i media dell’opposizione fuori dal Paese.

Insieme all’intensificazione delle misure reazionarie e repressive, il Regime mantiene una politica macroeconomica che cerca di acquistare il più possibile i rischi inflazionistici e di neutralizzare lo squilibrio tra bisogni e opportunità della popolazione. In tali condizioni di inevitabile primitivizzazione dell’economia a causa di un clima politico inasprimento e di opportunità individuali, il regime compensa la perdita di parte del reddito della popolazione con un aumento del reddito da fonti di rendita, ampliando i sussidi sociali o fornendo benefici ai partecipanti allo scambio orizzontale, cioè affari privati. Preservare l’elasticità condizionale dell’economia e l’adattabilità al livello di base delle imprese private in condizioni di semplificazione strutturale resta una politica efficace per gli interessi del Regime, riducendone i costi.

Così, il Regime elimina la concorrenza e rafforza la sua posizione da due lati: attraverso un inasprimento meccanico lineare e stimolando la propaganda. Da un lato, rafforza in modo repressivo la politica interna restrittiva e mobilita risorse di potere sotto forma di espansione dei poteri di tutte le agenzie e dipartimenti di sicurezza. D’altra parte, viene massimizzato il consenso dell’opinione sociale a sostegno del Regime, che rifiuta ogni dissenso fino a recidere i legami microsociali, come quelli familiari o di amicizia.

Il regime sta entrando in uno stato di dittatura aggressiva.

L’aggressione geopolitica è anche un fattore assolutamente naturale e naturale, ma non necessario, nell’attività delle élite del regime nel loro desiderio di prolungare la durata del loro controllo incontrastato delle fonti di arricchimento e dominio sociale delle rendite. Questo fattore è logico, perché il vettore scelto dal regime è in una “spirale inversa”, in cui ogni nuovo passo per preservare lo status quo oggi si traduce in un peggioramento della situazione domani, e questo stimola un nuovo passo che porterà a un deterioramento ancora maggiore il giorno dopo, e così via.

In questo senso, l’aggressione militare straniera è semplicemente una delle fasi della spirale arretrata della dittatura. Può venire in due casi.

Primo, quando un gruppo di élite di regime stimola così altri gruppi a sostenere e riconoscere il loro eccezionalismo in nuove condizioni estreme.

In secondo luogo, quando la legittimità sociale delle élite di regime si indebolisce, gli incentivi per massimizzare il sostegno sociale perdono efficacia. La ragione principale di questo raffreddamento sociale è un aumento progressivo o fortuito dei costi per la popolazione, come un significativo deterioramento della qualità della vita dovuto all’inevitabile degenerazione economica (restringimento dell’offerta e primitivizzazione dei consumi) o un’intensificazione della repressione .

In entrambi i casi, l’aggressione militare è un modo per il gruppo d’élite dominante di mantenere lo status quo o di stimolare altri agenti sociali – altri gruppi d’élite o la popolazione – a sostenere il più possibile il suo dominio.

Ma indipendentemente da eventuali successi tattici, il punto finale di un tale movimento è dialetticamente predeterminato. Questo punto è il doloroso crollo socio-economico e il crollo del Regime con l’altrettanto dolorosa formazione di un nuovo assetto sociale istituzionale.

Questa è la proiezione per qualsiasi autocrazia di fronte alla scelta di colmare il divario economico e tecnologico con i paesi sviluppati attraverso la liberalizzazione istituzionale-politica e socio-etica o il passaggio alla dittatura. Se si sceglie quest’ultima opzione, ci sono solo due modus operandi: autarchia isolata o autarchia aggressiva. Nel primo modus l’esistenza del Regime può essere molto lunga. Nella seconda, il Regime siede su una bomba a orologeria.

Come si vede, le élite del Regime hanno fatto la loro scelta. Sfortunatamente – o fortunatamente.