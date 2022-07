L’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, l’ incrociatore missilistico di classe ‘Slava’, ‘Moskva‘, è affondata il 14 aprile 2022 in posizione 45°10′43.39″N 30°55′30.54″ E, dopo essere stata ‘danneggiata’. Questo è quanto si può stabilire dal reportage finora. Le circostanze dell’episodio rimangono impantanate in narrazioni partigiane che distorcono i fatti.

Il Cremlino ha detto che le munizioni a bordo sono esplose in un incendio catastrofico e che la Moscova si è successivamente capovolta al seguito di Sebastopoli. L’Ucraina afferma di aver colpito la nave con una salva di due missili terra-superficie ‘Neptune’, mentre fonti della NATO hanno diffuso una versione per accreditare l’affondamento per prendere di mira l’intelligence trasmessa all’Ucraina, che è stata smentita dal Pentagono.

Se davvero si deve credere alla variante russa degli eventi, allora si parla o dello spaventoso stato materiale dei sistemi di controllo dei danni a bordo, o della scarsa competenza dell’equipaggio. Le navi da guerra vengono messe in mare solo se sia l’uomo che la macchina sono privi di rischi, nonostante la ‘maturità’ della nave. Inoltre, cosa stava facendo la Moskva a portata di missile, senza protezione? Se il considerando ucraino deve essere accettato, perché non sono state lanciate salve successive? Dopotutto, la soluzione antincendio era disponibile, le scorte erano nelle vicinanze e il bersaglio era stato ‘paralizzato’. Per quanto riguarda i dati sugli obiettivi della NATO, questo avrebbe dovuto essere persistente utilizzando un collegamento dati interoperabile. La domanda da porsi: perché più navi da guerra russe non sono state prese di mira?

La situazione operativa nel Mar Nero nei mesi precedenti l’affondamento è stata caratterizzata da tre fattori significativi. In primo luogo, la modernizzazione della flotta russa seguì l’annessione della Crimea e l’appropriazione della base navale di Sebastopoli. Le navi da guerra e le infrastrutture che erano state trascurate per tre decenni sono state ringiovanite. Entro il 2019, larinascita della flotta è stata evidente quando la capacità della forza è stata designata per svolgere compiti di ‘dominio marittimo nel Mar Nero, controllo e operazioni contronavali’.

L’Ucraina, anticipando il conflitto, ha posto campi minati difensivi negli accessi ai loro porti diOdessa, Ochakov, Chernomorsk e Yuzhny conmine d’epoca ormeggiate. La sua flottiglia è stata schierata in compiti di difesa navale locale. Secondo quanto riferito, le condizioni tempestose hanno portato alcune delle minie alla deriva, che si sono spostate a ruota libera nelle parti meridionali e occidentali del Mar Nero. Entro la fine di marzo, tuttavia, le forze di superficie ucraine, la difesa costiera e l’aviazione navale erano state quasi decimate, i principali porti bloccati e la Russia aveva stabilito un controllo parziale del mare nel Mar Nero settentrionale.

In secondo luogo, la Turchia ha imposto l’articolo 19 della Convenzione di Montreux che vieta alle navi belligeranti di transitare attraverso lo stretto. La Russia potrebbe sfidare militarmente la Convenzione, mettendo la Turchia in una situazione strategica delicata, poiché sia l’Ucraina che la Russia sono partner importanti.

In terzo luogo, la sfida di un allargamento della NATO e la conseguente contrazione dell’influenza russa è stata fonte di dispiacere per il Cremlino, poiché ha portato la ‘linea della discordia’ alle sue porte. L’attuale situazione di stallo tra Russia e NATO è stata viziata dalla narrazione del tradimento di quest’ultima per non aver mantenuto le promesse fatte nel 1990. Eppure, il conflitto, che arriva sulla scia di Cecenia, Armenia e Georgia, sottolinea la percezione di preminenza di Mosca .

Ricucire un resoconto basato sui resoconti dei media disponibili è in parte contrario e, in altri, partigiano. Ma resta il fatto che la Moscova è affondata. Viene ora fatto un tentativo di sondare l’incidente sulla base di derivazioni.

La Moskva è andata sotto le 80 miglia nautiche a sud di Odessa. I sondaggi nella zona sono compresi tra 50 e 100 metri. Essendo l’ammiraglia della flotta, si può presumere che la Moskva sia designata comandante della forza di blocco russa schierata a nord della linea che unisce Sebastopoli e l’ isola Zminiy (isola dei Serpente) catturata .

La Moskva operava entro 50 miglia nautiche al largo della costa ucraina. Ciò suggerirebbe che il comando russo avesse escluso la minaccia alla forza di blocco dei missili da crociera ucraini o avesse piena fiducia nella loro capacità di sopprimere i sistemi di sorveglianza e controllo nemici. Sembrerebbe che le forze russe non abbiano, per qualche motivo, nemmeno preso in considerazione la possibilità di prendere di mira dati provenienti da qualsiasi altra fonte. È altrettanto curioso che i resoconti dei media continuino a suggerire il coinvolgimento degli Stati Uniti nel prendere di mira la Moskva nonostante la smentita del Pentagono.

Quindi, la Moskva è affondata a causa di un attacco mirato di missili da crociera? È stato subito un danno per essere incappata in una mina? O si è autodistrutta? Tutte e tre le possibilità sembrerebbero plausibili.

I missili da crociera come il Neptune sono derivati del russo Zvezda Kh-35 o di ciò che è in servizio nella Marina indiana, il sistema Uran. Il missile viaggia a velocità subsoniche, ma dopo l’aggancio può manovrare o aumentare la velocità. La tolleranza per il movimento del bersaglio senza fattori è limitata; pertanto, il requisito per i dati di destinazione continui.

I sistemi satellitari commerciali possono essere utilizzati per la ricerca iniziale, tuttavia per il tracciamento e il puntamento i sistemi di precisione di fascia alta dovrebbero essere accoppiati. L’Ucraina gestisce l’UAV turco Bayraktar TB2, che teoricamente consente il collegamento di mira tramite velivoli da pattugliamento marittimo della NATO nell’area. Tuttavia, sfruttare la situazione in modo così diretto e rischiare un caldo scontro con la Russia è la questione controversa. Inoltre, il fatto che il Cremlino non abbia mostrato alcuna reazione alla possibilità di un coinvolgimento diretto della NATO mette in dubbio la validità dell’ipotesoi. Potrebbe la Moscova aver sfidato un simile incontro? Certamente aveva i mezzi. Eppure, non è stato così. La domanda sorge spontanea, perché no? C’è la possibilità di un tacito accordo tra Russia e Usa sui limiti del coinvolgimento?

L’esperienza marittima impone che in acque potenzialmente ostili la nave da guerra più preziosa sia protetta. Se la Moskva fosse stata il comandante del blocco o fosse stata effettivamente schierata per fornire comando e controllo, difesa aerea e protezione anti-superficie alle forze armate, allora avrebbe avuto uno schermo difensivo. In queste condizioni non è affatto chiaro come la nave sia stata attaccata, e perché non ci sia stata risposta, a meno che lo scontro non sia stato orchestrato clandestinamente dalla NATO, o che la sfortunata nave sia finita in una mina o abbia ceduto a un incidente catastrofico.

La macro-prospettiva del conflitto di papa Francesco porta una logica irresistibile che può fornire uno spaccato del destino della Moscova . Ha detto: «Non vediamo l’intero dramma svolgersi dietro questa guerra, che forse è stata, in qualche modo,provocata o non prevenuta».