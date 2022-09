La 'mobilitazione parziale' pone una serie di problemi -dall'addestramento alle armi che già scarseggiano per gli uomini attualmente in servizio- e non è una soluzione alla mancanza di uomini in campo in Ucraina, oltre a rompere il contratto sociale con i russi. Il regime di Putin potrebbe non sopravvivere

La 'mobilitazione parziale' pone una serie di problemi -dall'addestramento alle armi che già scarseggiano per gli uomini attualmente in servizio- e non è una soluzione alla mancanza di uomini in campo in Ucraina, oltre a rompere il contratto sociale con i russi. Il regime di Putin potrebbe non sopravvivere

La Russia ‘mobilitata’. Il Presidente Vladimir Putin ha annunciato ieri, mercoledì 21 settembre,l’immediata «mobilitazione parziale» dei cittadini russi.

La mobilitazione, ha spiegato Putin, significa che i cittadini che sono nella riserva possono essere convocati e quelli con esperienza militare sarebbero soggetti alla coscrizione, aggiungendo che il decreto era già stato firmato ed era già entrato in vigore mentre parlava.

Il suo Ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha poi precisato che sono 300.000 i riservisti convocati, affermando: «Queste non sono persone che non hanno mai sentito parlare dell’esercito», ha detto Shoigu. «Questi sono quelli che hanno prestato servizio, hanno avuto esperienza militare».

‘CNN‘ sottolinea che sia Putin che Shoigu hanno parlato specificamente di un richiamo delle riserve, ma il decreto non si applica solo a questo gruppo. Consente la «convocazione [dei] cittadini della Federazione Russa per il servizio militare mediante la mobilitazione nelle forze armate della Federazione Russa». Secondo alcuni osservatori, comunque, questo tipo di mobilitazione permette a Putin di evitare la mobilitazione dei figli dell’élite urbana, quelli più propensi a scatenare una reazionecontro una guerra che l’opinione pubblica russa ha ampiamente sostenuto.

Malgrado questa ‘cautela’, poche ore dopo l’annuncio, in tutto il Paese, sono scoppiate le proteste della popolazione e l’immediata repressione da parte della Polizia. Le cronache riportano più di mille persone arrestate in almeno 38 città -Mosca e San Pietroburgo in testa-, secondo l’ong Ovd-Info. Si tratterebbe delle più grandi proteste in Russia da quelle successive all’annuncio dell’offensiva di Mosca in Ucraina, a fine febbraio.

E oltre alle proteste, molti russi hanno pensato di uscire dal Paese. I biglietti per i voli che portano fuori dalla Russia, in Paesi dove non occorre il visto ai cittadini russi, sono terminati entro l’ora di pranzo di ieri, ed il loro prezzo è salito vertiginosamente, riferiscono le agenzie. Nel pomeriggio già non si trovavano biglietti neanche per i prossimi giorni. Chi non ha voluto o potuto tentare di scappare per via aerea lo ha fatto via terra. Centinaia di persone si sono dirette verso l’unico varco ancora aperto con l’Europa, la frontiera con la Finlandia, dove nel pomeriggio di ieri si registrava una fila di decine di chilometri per uscire dal Paese.

Della possibilità di una mobilitazione generale si discute da mesi, in effetti è sempre stata una ipotesi sul tavolo del Cremlino. I successi sul campo di battaglia dell’Ucraina, intorno a Kharkiv, hanno accelerato la necessità di prendere una decisionesul tema.

Decisione tra le più difficili, drammatica per Putin, che si è trovato a dover scegliere tra mantenerelimitato l’impegno militare della Russia, mantenendo gli attuali livelli di truppe, oppure ordinare una mobilitazione di massa. «Entrambe le opzioni rappresentano una seria minaccia alla legittimità di Putin. Scegliendo la prima, Putin rinuncerebbe alla prospettiva della vittoria russa e rischierebbe una sconfitta totale», spiegavano Liana Fix, analista del German Marshall Fund, specializzata in politiche della Russia, e Michael Kimmage, professore di storia con cattedra alla Catholic University of America, e membro tra il resto del German Marshall Fund, già Segretario per la pianificazione delle politiche presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dove ha gestito il portafoglio Russia/Ucraina, dalle colonne di ‘Foreign Affairs‘, pochi giorni fa. «Le forze nazionaliste pro-guerra che ha liberato sono diventate sempre più insoddisfatte della condotta della guerra. Era stata loro promessa terra e gloria in una rapida campagna. Al contrario, hanno ricevuto uno sbalorditivo bilancio delle vittime per i piccoli progressi territoriali, che ora sembrano sempre più precari. Il mantenimento dello status quo potrebbe creare nuove pericolose crepe nel regime di Putin.

La mobilitazione, invece, sconvolge radicalmente l’attenta gestione interna della guerra da parte del Cremlino. Aumentare drasticamente la forza lavoro russa potrebbe sembrare una scelta logica per un Paese con una popolazione tre volte più grande di quella ucraina, ma la popolarità della guerra è dipesa dal fatto che fosse lontana. Anche la terminologia russa per la guerra, ‘operazione militare speciale’, è stata una siepe, un offuscamento. Nonostante la retorica della ‘denazificazione’ del Cremlino, per la popolazione russa la guerra in Ucraina è del tutto diversa dalla lotta esistenziale diretta che la Russia ha subito durante la seconda guerra mondiale. Annunciando una mobilitazione, il Cremlino rischierebbe l’opposizione interna a una guerra che la maggior parte dei russi non è preparata a combattere».

Le manifestazioni scattate ieri, immediatamente dopo l’annuncio del Presidente, sono esattamente la reazione prevista una manciata . «Anche se solo parziale, una mobilitazione ordinata dal Cremlino equivarrebbe a un pieno riconoscimento che il Paese è in guerra. Renderebbe anche quella guerra esistenziale per la Russia», aggiungevano Fix e Kimmage.

Ora la Russia si trova esattamente in questa situazione: in una «guerra esistenziale» «che la maggior parte dei russi non è preparata a combattere».

L’annuncio di mobilitazione parziale, è la prova che il regime di Putin «è in grave pericolo», commenta Max Bergmann, direttore del Programma Europa e dello Stuart Center in Euro-Atlantic and Northern European Studies presso il Center for Strategic and International Studies (CSIS). «Putin è bloccato in un pantano», «i leader bloccati in una guerra impossibile da vincere spesso si limitano a guadare più a fondo nel fango. Putin sta seguendo quel percorso ben tracciato e il suo regime potrebbe non sopravvivere».

L’offensiva militare dell’Ucraina ha cambiato il corso della guerra e ha messo la Russia in una posizione militare incredibilmente pericolosa. Prima dell’offensiva, Putin aveva a disposizione una soluzione di ripiego. Bergmann, spiega l’opzione: «prendere il pieno controllo della regione del Donbass e mantenere gran parte del territorio conquistato dall’invasione. Dopotutto, lo scopo dichiarato dell”operazione militare speciale’, come aveva annunciato Putin il 21 febbraio, doveva semplicemente difendere l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Il controllo di aree significative del territorio ucraino avrebbe garantito un conflitto perpetuo con l’Ucraina e quindi avrebbe dato alla Russia una leva e un veto sul futuro dell’Ucraina. L’Ucraina avrebbe potuto avvicinarsi all’Occidente, ma non avrebbe potuto aderire all’Unione Europea o alla NATO, rimanendo in una guerra attiva o congelata con la Russia. E l’Ucraina non sarebbe mai stata politicamente in grado di cancellare semplicemente perdite territoriali così significative per unirsi all’Occidente. Pertanto, si avrebbe avuto un conflitto congelato, dando alla Russia il tempo di ricostruire le sue forze e quindi scegliere un altro momento lungo la strada per rettificare la situazione».

«L’ultima offensiva ucraina ha minacciato l’opzione di ripiego di Putin. Non solo la Russia ha perso un territorio significativo, ma la capacità della Russia di mantenere ciò che ha sembra incredibilmente debole». L’offensiva ucraina di Kharkiv potrebbe essere ripetibile altrove, l’Ucraina potrebbe gradualmente logorare le forze russe e le linee di rifornimento, sfruttando le lacune nelle linee debolmente difese della Russia. Si stima che la Russia abbia perso 70.000-80.000 tra morti e feriti, quasi la metà del totale della forza d’invasione originaria. «L’Ucraina ora ha un vantaggio in termini di manodopera e sempre più un vantaggio in attrezzature grazie alle forniture dall’Occidente. La Russia ora è alla disperata ricerca di manodopera e più materiale». Così la decisione di Putin di una mobilitazione parziale si è resa necessaria «semplicemente per mantenere la linea e prevenire il collasso». Per altro, una mobilitazione generale distoglierebbe il capitale umano necessario per l’economia, cosa che in questo momento sarebbe decisamente inopportuna.

Secondo altri osservatori, fermare la guerra in questo momento descrivendo le perdite come guadagni sarebbe ancora possibile. E in parte Putin lo ha fatto, «quando ha deciso di riparare le perdite annunciando l’urgenza di indire referendum nei quattro territori occupati dell’Ucraina sulla loro adesione alla Russia».

Max Bergmann spiega i pro e i contro della decisione. «L’ordine di mobilitazione consentirà alla Russia di impedire a coloro che attualmente sono nell’esercito di andarsene anche quando i loro termini di servizio saranno scaduti. Questa politica di stop loss dovrebbe mantenere le forze sul campo di battaglia ed evitare un collasso totale. Coloro che si sono iscritti per combattere con contratti brevi e temporanei ora sono intrappolati. Il morale potrebbe precipitare ulteriormente. Nel frattempo, lo sforzo di mobilitare 300.000 rinforzi aggiuntivi sarà una sfida enorme, poiché queste truppe dovranno essere addestrate ed equipaggiate. Ci vorrà tempo, un lusso che le forze assediate della Russia nell’Ucraina orientale potrebbero non avere». Ci vorrà tempo per addestrare, attrezzare,organizzare, sarà un grave sforzo logistico per l’esercito, già assediato, e una forza di leva con un solo sito di addestramento di base.

Il che significa che sull’immediato la mobilitazione di 300mila uomini non inciderà sulle carenze della Russia al fronte. Nè è chiaro quanto tempo ci vorrà affinchè le truppe possano entrare nel teatro degli scontri. Si ipotizza anche che i nuovi arruolati (benchè riserve) non vengano inviati in combattimento, bensì sostituiscano forze militari già in servizio nei compiti condotti in Russia, e siano queste ultime a partire per l’Ucraina.

Altro problema: le attrezzature, le armi. «L’esercito russo non è attualmente attrezzato per schierare rapidamente ed efficacemente 300.000 riservisti», ha affermato a ‘CNN‘ Alex Lord, specialista in Europa ed Eurasia presso la società di analisi strategica Sibylline a Londra. «La Russia sta già lottando per equipaggiare efficacemente le sue forze professionali in Ucraina, a seguito di significative perdite di equipaggiamento durante la guerra», ha affermato Lord. L’Istituto per lo studio della guerra all’inizio di questa settimana ha affermato che l’analisi di esperti occidentali e dell’intelligence ucraina ha rilevato che la Russia aveva perso dal 50% al 90% della sua forza in alcune unità a causa dell’ultima offensiva ucraina ed enormi quantità di armature. E questo si aggiunge alle sconcertanti perdite di equipaggiamento nel corso della guerra. Il sito web di intelligence open source Oryx, utilizzando solo perdite confermate da prove fotografiche o video, sostiene che le forze russe hanno perso più di 6.300 veicoli, inclusi 1.168 carri armati, dall’inizio dei combattimenti. «In pratica, non hanno abbastanza attrezzature moderne… per così tante nuove truppe», ha detto Jakub Janovsky, un analista militare che contribuisce al blog di Oryx. «Ora in Russia non esistono né gli ufficiali extra, né le strutture necessarie per una mobilitazione di massa», ha affermato Trent Telenko, un ex revisore del controllo qualità per l’Agenzia di gestione dei contratti della difesa degli Stati Uniti che ha studiato la logistica russa.

Oltre al problema tempo e attrezzature, c’è un problema di qualità delle risorse umane. Putin ha affermato che le riserve arruolate di nuovo in servizio avrebbero ricevuto «un ulteriore addestramento militare» sulla base della loro esperienza prima di partire per la guerra. La mobilitazione «non fornirà i giovani ufficiali addestrati in grado di condurre operazioni d’assalto contro un esercito che sta combattendo da più di 3.000 giorni», ha detto Matthew Schmidt, professore associato di sicurezza nazionale e scienze politiche all’Università di New Haven, alla ‘CNN‘, riferendosi al conflitto dell’Ucraina con i separatisti sostenuti dalla Russia nella regione del Donbass dal 2014. Questo perchè la riserva russa, che ha sulla carta oltre due milioni di ex coscritti e militari a contratto, ha pochi soggetti attivamente addestrati o preparati per la guerra, come spiega l’Istituto per gli Studi sulla Guerra.

Michael Kofman, direttore del Russia Studies Programma presso il Center for Naval Analyse, ha affermato che ci vorrà tempo prima che la Russia riesca schierare questi 300mila, e comunque non saranno militari di qualità. E ha aggiunto: «Penso sia ragionevole dire che la mobilitazione parziale probabilmente non si rifletterà sul campo di battaglia per diversi mesi, e potrebbe espandere la capacità della Russia di sostenere questa guerra, ma non alterarne l’esito».

Tutto ciò in fatto di problemi legati all’attivazione dei riservisti, mentre la Russia intraprende un processo affrettato per espandere ciò che costituisce quella ‘patria’ che Putin ha promesso di difendere con qualsiasi mezzo, attraverso referendum organizzati frettolosamente nei territori occupati volti ad annettere Donetsk, Luhansk, gran parte di Kherson e Zaporizhzhia. Tali referendum, contro i quali tutta la comunità internazionale si è schierata, Cina compresa, non fanno che aggiungere confusione e pericoli.

L’annuncio, martedì, di quei referendum «è stato improvviso e sincronizzato», commenta ‘CNN‘. «L’idea che potrebbero essere organizzati in pochi giorni nelle aree in cui le ostilità continuano è di facciata assurda, soprattutto perché alcuni funzionari in queste aree avevano proposto di posticipare le votazioni sull’adesione alla Russia fino a quando le condizioni di sicurezza non fossero migliorate. Altrettanto assurda è l’idea che l’adesione alla Russia sia nata spontaneamente dai territori stessi. Matthew Schmidt afferma che Putin sta usando l’appello dei referendum per giustificare la mobilitazione».

Anatol Lieven, direttore del programma Eurasia presso il Quincy Institute, sostiene che Putin intende «convincere gli Stati Uniti e/o gli europei a impegnarsi seriamente nel negoziare una soluzione di compromesso per porre fine alla guerra, dimostrando che altrimenti la Russia prenderà misure radicalmente di escalation che non solo costringerà l’Occidente a un’escalation a sua volta, ma escluderà anche ogni possibile pace per molto tempo a venire».

Alexander Baunov al Carnegie Endowment in una serie di tweet prima del discorso di Putin, ha scritto che il messaggio agli alleati dell’Ucraina è questo: «Hai scelto di combatterci in Ucraina, ora prova a combatterci nella stessa Russia, o, per essere precisi, quella che chiamiamo Russia».

Schmidt sostiene che Putin sta cercando di riprendere l’iniziativa e irrigidire il morale del pubblico russo. «La mobilitazione non è una decisione militare, quanto un modo per cercare di controllare la narrativa sulla guerra che si rende conto che sta perdendo», ha detto a ‘CNN‘. E aggiunge: «Il morale del pubblico è il morale dell’esercito». «Putin deve dire che la grande Russia è sotto attacco», il che mette a dura prova la sua leadership. Baunov ritiene che l’obiettivo sia trasformare l’invasione russa di un Paese vicino in una guerra difensiva, una distinzione che «renderebbe il conflitto più legittimo agli occhi dei russi comuni, lasciando il Cremlino libero di prendere qualsiasi decisione e prendere qualsiasi misura ritenga necessaria».

«Il pericolo esistenziale per Putin», prosegue Bergmann, «è che la sua decisione, se avrà un impatto, porterà la guerra a casa a più russi. Le guerre sono popolari finché improvvisamente non lo diventano». «I sondaggi hanno mostrato che la guerra in Ucraina è generalmente sostenuta dall’opinione pubblica russa, ma i sondaggi hanno anche rivelato un’apatia generale. Se la guerra non fosse stata avvertita in modo troppo acuto a casa, il pubblico sarebbe probabilmente rimasto favorevole al Cremlino. Ma i reati sul campo di battaglia ucraini sono stati abbastanza significativi da penetrare nella bolla dei media russi, ribaltando le narrazioni russe e costringendo i propagandisti del Cremlino ad arrampicarsi. La chiamata alle armi di padri e zii ora porterà sempre più a casa questa guerra e, come sostiene Sam Greene, potrebbe cambiare le sorti del ‘sostegno pubblico alla guerra‘».

Secondo ‘CNN‘, Putin ha «sostanzialmente infranto un contratto sociale non scritto con i russi: noi, i cittadini, permettiamo a voi, le autorità, di rubare e combattere, ma in cambio rimanete fuori dalle nostre vite private. Iniziando una nuova fase della guerra, Putin, messo alle strette, si trascina dietro una parte significativa di russi. Di fatto ha dichiarato guerra sul fronte interno, non solo all’opposizione e alla società civile, ma anche alla popolazione maschile della Russia».

Alla rottura del contratto sociale, si aggiunga il fatto che i russi sentiranno sempre di più il costo economico della guerra, con rallentamento della crescita e degrado della spesa sociale che in Russia supporta gli standard di vita e che al governo sarà difficile da sostenere. Finora la crisi socio-economica è stata contenuta, perfino poco visibile. Secondo alcuni economisti, il peggio si manifesterà probabilmente tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

E in fatto di crisi economica, non mancano gli analisti che sottolineano che «l’Unione Sovietica non è crollata per i motivi che gli occidentali amano indicare: una sconfitta umiliante in Afghanistan, la pressione militare degli Stati Uniti e dell’Europa, le tensioni nazionalistiche nelle repubbliche costituenti e il canto delle sirene della democrazia. In realtà,furono le politiche economiche sovietiche fuorvianti e una serie di passi falsi politici del leader sovietico Mikhail Gorbaciov a causare l’autodistruzione del Paese. E Putin ha imparato molto dal crollo sovietico, riuscendo a evitare il caos finanziario che ha condannato lo Stato sovietico nonostante le intense sanzioni. La Russia di oggi presenta una combinazione molto diversa di resilienza e vulnerabilità rispetto a quella che ha caratterizzato la tarda Unione Sovietica». Detto ciò, dunque, tenendo conto che quella russa è un’economia molto più interdipendente con le economie occidentali di quanto non lo fosse mai stata quella dell’URSS, «Un’invasione prolungata può anche portare al tipo di caos che ha fatto crollare l’Unione Sovietica», il caos economico-finanziario. In un quadro di debolezza crescente della Russia sullo scenario internazionale. «Il vuoto di potere nella regione risultante dai guai autoinflitti della Russia e dalla politica estera egocentrica rischia di trasformarsi in un buco nero, la cui attrazione gravitazionale è così forte da schiacciare tutto ciò che vi cade dentro», afferma Maximilian Hess, ricercatore area Asia centrale presso il Foreign Policy Research Institute, analizzando lo scontro che si è riacceso tra Azerbaigian e Armenia.

«Parte del più ampio patto sociale non scritto tra Putin e il pubblico russo è che le persone stanno fuori dalla politica in cambio di relativa prosperità e stabilità. Quel patto è stato completamente stravolto dalla guerra. L’economia sta cominciando a mostrare segni di stress e ora il pubblico è costretto a combattere e morire in una guerra per la quale hanno scarso interesse». Putin ha deciso di sfidare la crescente angoscia all’interno dello Stato russo, scommettere la sua sostenibilità. «Invece di uscire da questo pantano, Putin,annunciando una mobilitazione militare, ha scommesso sul futuro del suo regime. Questa è una scommessa che rischia di perdere», afferma Max Bergmann.

Con la mobilitazione Putin ha messo una mina sotto il suo regime, sostengono molti analisti. E più Putin ritarderà la fine della guerra -anche data la già pubblicamente espressa diffidenza dei suoi principali ‘amici’, il Presidente cinese Xi Jinping e il Primo Ministro indiano Narendra Modi- più difficile sarà per lui concludere la pace in termini che potrebbero essere rappresentati come una vittoria, perchè le sconfitte diventeranno sempre più difficili da presentare come vittorie.