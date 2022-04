La guerra in Ucraina ha danneggiato la reputazione delle armi Made in Russia. L’armatura pesante si è dimostrata particolarmente vulnerabile, ma anche altre armi non si sono comportate a regola d’arte. Il futuro, inoltre, è fosco. A causa delle schiaccianti sanzioni occidentali, la base tecnologica e industriale della difesa russa, già afflitta dal debito, ora se la passerà ancora peggio.

La mossa ucraina del leader russo Vladimir Putin rappresenta un errore di calcolo strategico di prim’ordine. L’esercito russo non è riuscito a catturare Kiev e invece è stato costretto a ritirarsi dal settore settentrionale dell’Ucraina. Questa ritirata ha annunciato il mancato raggiungimento del principale obiettivo politico della guerra: rovesciare il governo Zelensky e sostituirlo con un regime fantoccio. Da un punto di vista militare, diversi fattori spiegano questo sviluppo: scarsa logistica, concetti operativi mal selezionati e, soprattutto, intelligence di bassa qualità, che hanno sottovalutato la volontà e la capacità bellica dell’esercito ucraino. Ma spiccaanche un quarto fattore: le scarse prestazioni degli armamenti russi, in particolare delle armature pesanti, degli aerei da combattimento e dei sistemi di difesa aerea.

ARMATURA PESANTE

A circa 40 giorni dall’inizio del conflitto, l’esercito russo aveva già perso circa 470 carri armati, l’equivalente dell’intero arsenale di carri armati di un Paese europeo di medie dimensioni. Più di 230 pezzi sono stati colpiti da attacchi cinetici, mentre il resto è stato abbandonato dai loro equipaggi o catturato dalle forze ucraine. La kill list include diverse piattaforme di fascia alta per armature pesanti, come le varianti T-72B3, T-90 e T-80, inclusi gli ultimi T-80BVM. 1 Se le tendenze attuali continuano, l’elenco aumenterà notevolmente.

A dire il vero, gli errori tattici, come la mancata cooperazione di fanteria e armature, hanno giocato un ruolo fondamentale nel crollo, e anche l’aspettativa del Cremlino di una breve guerra ha contribuito. Ma il monitoraggio open source del conflitto indica innegabilmente che le armi e le piattaforme stesse non hanno funzionato adeguatamente. Soprattutto, i missili guidati anticarro (ATGM) di fascia alta, come il Javelin e l’arma anticarro leggera di nuova generazione (NLAW), forniti da fornitori occidentali, e lo Stugna-P dell’Ucraina si sono dimostrati molto efficaci sia nel penetrare Armatura russa ed eludere le contromisure. Data la proliferazione dei moderni missili anticarro e il fatto che la guerra moderna è generalmente combattuta in terreni urbani e suburbani, che favoriscono le capacità anticarro, i risultati dell’Ucraina allarmeranno gli operatori dei carri armati russi e i loro futuri acquirenti.

A parte la minaccia rappresentata dai moderni ATGM in contesti di guerra asimmetrica, gli spazi di battaglia del ventunesimo secolo pongono un altro problema per le armature pesanti russe, vale a dire i sistemi di aerei senza pilota (droni). Fornendo ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target-acquisizione e Reconnaissance) in tempo reale e di alta qualità, i droni consentono all’artiglieria e alle armi a razzo di prendere di mira piattaforme di manovra e posizioni difensive nascoste con maggiore precisione. I droni forniscono anche valutazioni rapide dei danni in battaglia, rivelando gli effetti distruttivi degli attacchi e indicando se sono necessarie ulteriori salve per eliminare l’avversario. Le prove suggeriscono che le unità di supporto antincendio ucraine sono state sistematicamente potenziate dai droni. I complessi di droni e artiglieria sono diventati ancora più letali se abbinati a proiettili guidati, come le munizioni a guida laser di classe Kvitnyk da 152 mm dell’Ucraina, che sono in grado di colpire da venti chilometri secondo Ukroboronprom. I droni Bayraktar-2 di fabbricazione turca dell’Ucraina hanno anche effettuato con successo attacchi terra-aria su veicoli corazzati russi non protetti. Direttamente e indirettamente, i droni hanno ribaltato la bilancia contro le armature russe.

In retrospettiva, il successo dell’operazione Spring Shield della Turchia contro l’esercito arabo siriano nel 2020 e la vittoria dell’Azerbaigian sull’esercito armeno durante la seconda guerra del Karabakh dello stesso anno, sono stati precursori delle battute d’arresto russe in Ucraina. Le formazioni siriane meccanizzate e le forze armene in Karabakh, entrambe basate su piattaforme corazzate sovietico-russe, si sono dimostrate estremamente vulnerabili all’artiglieria e al lancio di razzi guidati da droni operati in ruoli di avvistamento. In entrambi i conflitti, i droni Bayraktar TB-2 di fabbricazione turca si sono impegnati in attacchi aerei-terrestri riusciti, cacciando le loro prede con munizioni intelligenti MAM-L di Roketsan.

Dopo entrambi i conflitti, gli analisti hanno sollevato dubbi sul fatto che la vulnerabilità dell’armatura pesante russa ai droni (e ai complessi di droni e artiglieria) ci dicesse di più sull’equipaggiamento o sugli utenti. Possiamo essere sicuri che gli alleati della Russia abbiano utilizzato sistemi all’avanguardia? I loro sistemi sono stati integrati nel modo più ottimale? Non ci si poteva aspettare che l’esercito russo si esibisse a uno standard più elevato rispetto a siriani e armeni? La guerra in Ucraina ci ha insegnato che i droni ora godono di un vantaggio intrinseco.

E il futuro è cupo. L’industria turca dei droni sta incorporando munizioni ancora più distruttive (come MAM-T) certificate per piattaforme senza pilota con carichi utili di combattimento più grandi, come Akinci di Baykar e Aksungur di Tusas, che saranno anche dotate di sensori migliori. Queste ‘bestie’ più grandi offriranno più firma ai sensori di difesa aerea, ma, specialmente quando ingaggiano armature non protette o operano su difese aeree mal collegate, saranno in grado di scatenare una potenza di fuoco significativamente maggiore

Al momento in cui scrivo, il governo israeliano non ha autorizzato le Nazioni baltiche a trasferire armi anticarro Spike in Ucraina. Inoltre, non abbiamo visto in azione le munizioni oscillanti Switchblade-600 prodotte negli Stati Uniti, per non parlare dei droni americani più avanzati. Se l’esercito russo si fosse trovato difronte a questi sistemi, è lecito ritenere che le loro perdite sarebbero state di gran lunga peggiori.

FORZE AEROSPAZIALI

Anche le forze aerospaziali russe (VKS) e i suoi aerei di fascia alta hanno subito perdite impreviste. Con grande sorpresa di molti osservatori, le forze russe si sono rivelate incapaci di raggiungere la superiorità aerea. Le ragioni di ciò sono diverse.

La storia inizia con la guerra siriana, che rappresenta la più significativa esperienza di combattimento recente dell’esercito russo. In Siria, i russi hanno affrontato un avversario senza una forza aerea, né sofisticate difese aeree. Di conseguenza, la dirigenza di Mosca non è riuscita a valutare la difficoltà di superare gli ucraini, che hanno capacità reali, seppur di uno stato di medie dimensioni. La pianificazione di base delle missioni russe era inadeguata, sia che si parli della soppressione delle difese aeree nemiche (SEAD) o delle operazioni offensive di contraerea (OCA), che prendono di mira l’infrastruttura aerea dell’Ucraina,

La storia può iniziare con la preparazione inadeguata che la guerra siriana ha fornito alle forze russe, ma si conclude con le carenze intrinseche delle armi russe. Per eliminare le difese aeree strategiche dell’Ucraina, le pattuglie aeree da combattimento del VKS negli aerei Su-30SM e Su-35S hanno trasportato missili anti-radiazioni Kh-31P (missili progettati per rilevare e regolare le emissioni radar). Queste sortite si sono svolte al di sotto degli standard. A dire il vero, sono riusciti a colpire con successo alcuni S-300 ucraini, ma le sortite della SEAD russa si sono comportate in modo più affidabile da quote più basse, il che espongono gli aerei ai sistemi di difesa aerea ucraini a basso e medio raggio. Più e più volte, gli ucraini hanno abbattuto aerei che volavano a quote più basse.

Il bombardamento aereo-terrestre russo è andato anche peggio. La mancanza di munizioni a guida di precisione (PGM) di alta qualità ha costretto gli aerei multiruolo russi a consegnare bombe stupide che devono essere sganciate a quote più basse, esponendo così l’aereo, anche in questo caso, ai sistemi ucraini. Ciò include anche i Su-34, che nelle missioni aria-terra in Siria sono serviti come tradizionali mezzi di consegna dei PGM russi.

Né il principale aereo da superiorità aerea della Russia era così decisivo come ci si sarebbe potuti aspettare nelle missioni aria-aria. Per settimane, i Mig-29 ucraini sono stati in grado di effettuare sortite di combattimento e ottenere risultati sensazionali.

Queste carenze hanno prodotto una scena che ora è iconica, quando l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko si è congratulato con un operatore MANPADS per l’abbattimento di un Su-30SM (un moderno aereo multiruolo con un ampio portafoglio di esportazioni, dalla Bielorussia all’India).

Oltre a questo episodio ben pubblicizzato, il sistema di difesa aerea a corto raggio OSA (SA-8) dell’Ucraina sovietica ha anche intercettato con successo un altro Su-30SM e l’avanzato caccia russo Su-35 (un aereo da combattimento super manovrabile di 4,5 generazione , che è anche gestito dalla Cina) è stato abbattuto su Izium.

SISTEMI DI DIFESA AEREA E MISSILISTICA

Il 1 aprile 2022, due cannoniere ucraine Mi-24 sono decollate dalle loro basi e hanno attraversato un territorio ingombro delle difese aeree a corto e medio raggio delle forze di terra russe. Da lì sono scivolati nel territorio russo, anche se era coperto da una rete stratificata di radar avanzati e robuste difese aeree, che includeva missili strategici terra-aria (SAMS) all’avanguardia, gli S-400.

Nonostante i pericoli di questo terreno, sono riusciti comunque ad attaccare un importante centro di rifornimento a Belgorod. Questo successo non è stato un colpo di fortuna. In una prima fase della guerra, le forze ucraine hanno colpito la base aerea russa di Millerovo a Rostov con i missili Tochka. Nonostante fossero un sistema d’arma legacy, i Tochka sono riusciti a eludere gli intercettori di missili balistici tattici russi. Questi incidenti gettano una lunga ombra sulle armi di difesa aerea russe.

I problemi non finiscono qui. La guerra in Ucraina ha messo in luce un’altra debolezza delle difese aeree russe: la loro vulnerabilità ai droni di fabbricazione turca, in particolare ai Bayraktar TB-2. Nel momento in cui scrivo, l’outlet OSINT Oryx riferisce che l’esercito russo ha perso cinquantadue sistemi di difesa aerea in Ucraina. Dei ventisette sistemi SAM persi a causa di attacchi cinetici, dieci sono stati colpiti da Bayraktar TB-2, rappresentando il trentasette percento delle eliminazioni cinetiche totali. Ancora peggio per i russi, la lista delle uccisioni dei Bayraktar TB-2 include i sistemi russi Tor-M2 e Pantsir, che sono stati modernizzati appositamente per intercettare i droni.

La vulnerabilità ai droni turchi deriva, ironia della sorte, dalla relativa mancanza di velocità del Bayraktar TB-2. I russi hanno progettato i loro sistemi per prendere di mira gli aerei occidentali con equipaggio, ma il Bayraktar TB-2 ha un motore a pistoni ed è lento, rendendo difficile per i sensori russi riconoscerlo come un aereo bersaglio. Il radar russo troverebbe qualsiasi altro drone lento con motore a pistoni ugualmente difficile da rilevare. Allo stesso modo, le munizioni vaganti più piccole sottolineano anche le tradizionali difese aeree russe, come abbiamo visto con i droni kamikaze di fabbricazione israeliana che l’Azerbaigian ha schierato contro i sistemi di difesa aerea mobili armeni nella seconda guerra del Karabakh. Infine, sembra che la guerra elettronica russa inviluppi.

Alcuni esperti possono offrire spiegazioni alternative, ma comunque la si guardi, la vulnerabilità è stata documentata in più occasioni e in diverse situazioni: in Siria, Karabakh, Libia e ora in Ucraina. Se l’esercito russo non può competere con i droni nel suo campo di battaglia più importante dal punto di vista geopolitico, il verdetto ora è chiaro: i suoi sistemi di difesa aerea semplicemente non sono all’altezza della sfida. E il problema è destinato a peggiorare. Il mercato internazionale dei droni armati e militari è in crescita. Il numero di fornitori e prodotti disponibili sta crescendo rapidamente.La possibilità che l’industria delle armi russa tenga il passo è estremamente ridotta.

ESPORTAZIONI DI ARMI RUSSE

Negli ultimi anni, la Russia ha commercializzato con successo le armi che hanno debuttato nel conflitto siriano, ma la guerra in Ucraina annullerà queste conquiste. I produttori devono ora dare la priorità al rifornimento dell’esercito russo. Le esportazioni passeranno in secondo piano. Anche alla clientela di vecchia data verranno negate non solo armi nuove, ma anche pezzi di ricambio. Le carenze saranno più evidenti per quanto riguarda armature pesanti, aerei e missili.

Oltre a questa temporanea battuta d’arresto, incombe una catastrofe più grande. I produttori di armi russi erano già nei guai prima della guerra. Nel 2020, i debiti delle industrie della difesa russe ammontavano a 39 miliardi di dollari. Per sovvenzionare i produttori nazionali, il governo ha cancellato prestiti per un valore di circa 10 miliardi di dollari. Oggi, date le perdite materiali dell’esercito russo, le terribili prospettive economiche del Paese sotto una valanga di sanzioni occidentali e la continua fuga di cervelli esacerbata dall’errore di calcolo strategico del Cremlino, l’industria della difesa russa è destinata a decrescere.

Se la guerra si prolunga e se gli ucraini continuano a infliggere perdite agli invasori, la spirale si intensificherà. Più a lungo le truppe russe opereranno negli ambienti urbani, più crimini di guerra commetteranno. Il track record russo dalla Cecenia alla Siria non consente altre previsioni. Nel mondo in rete di oggi, nascondere le atrocità è quasi impossibile. Quando verranno alla luce nuovi crimini di guerra, le sanzioni si inaspriranno,rendendo ancora più difficile per le industrie della difesa russe acquistare le forniture necessarie sul mercato internazionale. I clienti troveranno rischioso fare affari con i russi. Avranno meno fiducia nella qualità dei prodotti e meno fiducia nella capacità dei produttori di consegnare in tempo e di garantire una fornitura costante di pezzi di ricambio. Inoltre, alcuni potrebbero anche temere la macchia morale di lavorare con Mosca. Insomma, il brand russo ha subito un colpo dal quale ci vorranno anni per riprendersi.