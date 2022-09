Quando sono state annunciate le prime sanzioni economiche contro Vladimir Putin, politici e analisti si aspettavano un effetto distruttivo sull’economia russa. Dopo sei mesi di conflitto, l’esatto impatto di queste misure è ancora sconosciuto. In effetti, i titoli sui risultati economici del Paese sfidano le aspettative dei media occidentali, che hanno sollevato sospetti sulla veridicità dei dati.

Anche durante anni apparentemente pacifici, la trasparenza dell’economia russa potrebbe essere paragonata a una bufera di neve in Siberia, ma dall’invasione le agenzie nazionali hanno smesso di pubblicare varie serie temporali. Ad esempio, il Cremlino non pubblica più dati mensili sul commercio internazionale, la Banca centrale russa nasconde i dati sulla base monetaria e sull’origine delle passività e persino l’Agenzia federale del trasporto aereo ha smesso di fornire informazioni sull’evoluzione dei passeggeri.

D’altra parte, dal maggio di quest’anno, l’istituto nazionale di statistica russo, Rosstat, è sotto la direzione di Sergei Galkin, che in precedenza aveva lavorato per Maxim Oreshkin, consigliere economico di Putin durante l’assedio finanziario occidentale.

Sulla base dei dati disponibili, sembra ragionevole sostenere che le sanzioni hanno danneggiato l’economia russa, ma non l’hanno uccisa. Uno dei motivi indubbi è l’aumento dei prezzi degli idrocarburi, che nel 2021 hanno rappresentato la metà delle esportazioni e il 40% del gettito fiscale.

Secondo il Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), la Russia ha guadagnato quasi 160 miliardi di euro dall’esportazione di combustibili fossili (di cui 88 miliardi provenienti dall’UE) dal 24 febbraio. Nei primi cento giorni dall’inizio degli attacchi all’Ucraina, ha ricevuto il 20% in più di entrate da questo fronte rispetto allo stesso periodo del 2021. La spesa militare russa è stimata in 100 miliardi di euro dall’inizio del conflitto.

Inoltre, il rublo russo si è notevolmente rafforzato grazie all’intervento delle autorità. La Banca centrale russa ha annunciato, il 28 febbraio, l’aumento dei tassi di interesse dal 9,5% al 20% per frenare i consumi e incoraggiare il risparmio. Inoltre, le autorità hanno imposto forti controlli sui capitali per prevenire la fuga degli investimenti.Questa combinazione di politiche economiche, insieme al boom degli idrocarburi, ha stabilizzato la valuta e triplicato il saldo delle partite correntidel Paese.

Un rublo più forte rende le importazioni più economiche e l’abbondanza di fonti energetiche previene le pressioni inflazionistiche nel mercato energetico dell’Europa occidentale. Di conseguenza, l’inflazione è scesa dal 18% al 15% tra aprile e luglio.

Quanto alla disoccupazione, è sospetto che sia stata al minimo dall’invasione, dal momento che numerose compagnie internazionali hanno effettuatoERTE (n.d.r.: licenziamento collettivo temporaneo, in cui l’azienda sospende temporaneamente i contratti di lavoro) interrompendo temporaneamente le loro attività nel Paese. Tuttavia, non c’è stata un’esplosione di disoccupati. In effetti, l’occupabilità e la minore inflazione hanno permesso ai russi di continuare a consumare.

Il vero danno delle sanzioni è previsto a più lungo termine. Secondo ‘The Economist‘, la sanzione più potente risiede nella limitazione delle esportazioni occidentali verso la Russia. Tali esportazioni includono beni come software, semiconduttori e altri prodotti intermedi, fondamentali per l’industria meccanica e militare russa.

In effetti, l’equipaggiamento militare russo soffre già della carenza di semiconduttori, connettori, transistor e componenti che erano stati precedentemente importati da Stati Uniti,Germania, Paesi Bassi, Taiwan o Giappone, ed è costretto a rispolverare le vecchie apparecchiature dell’era sovietica. Non possono nemmeno sostituirli con componenti cinesi, dal momento che il colosso asiatico non produce nemmeno i microchip più sofisticati e deve importarli da Taiwan o dalla Corea del Sud.

In assenza di pubblicazione di dati ufficiali sull’evoluzione del PIL, il Fondo Monetario Internazionale prevede un calo del PIL russo del 6% nel 2022 e del 3,5% nel 2023. La Banca Mondialeprevede una contrazione dell’8,9% nel 2022 e del 2,2% nel 2023. Anche la Banca centrale russa ha avvertito che la seconda metà dell’anno sarà più dura e prevede una recessione compresa tra il 4% e il 6% nel 2022 e tra l’1% e il 4% nel 2023.

Insomma, la Russia subirà una recessione ma non sarà una calamità, rispetto all’evoluzione turbolenta della sua economia dalla caduta dell’URSS. E niente, rispetto al previsto calo compreso tra il 35% e il 45% dell’economia ucraina.