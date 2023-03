Russia: la nuova politica estera secondo il Ministro degli Esteri Lavrov

Ripubblichiamo l’articolo scritto dal Ministro degli Esteri Sergey Lavrov per la rivista di notizie Razvedchik

Viviamo in un momento di storici cambiamenti geopolitici. “Il cambio di epoche è un processo doloroso ma naturale e inevitabile. Un futuro accordo mondiale sta prendendo forma davanti ai nostri occhi”, ha detto il Presidente Vladimir Putin.

Oggi il multipolarismo emergente costituisce una tendenza chiave negli affari internazionali, come ho notato in più occasioni. Nuovi centri di potere in Eurasia, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina hanno ottenuto risultati impressionanti in varie aree, guidati dal loro impegno per l’autosufficienza, la sovranità statale e le loro identità culturali e civili uniche. Hanno una politica estera indipendente, che dà la priorità ai loro interessi nazionali fondamentali. Ciò mette in atto fattori oggettivi per l’emergere di un nuovo ordine mondiale multipolare: un quadro più resiliente, giusto e democratico che rifletta il diritto naturale e inalienabile di ogni nazione a determinare il proprio futuro, nonché a scegliere i propri modelli di sviluppo interno e socioeconomico .

A proposito, ci sono politici in Occidente che stanno cominciando a fare i conti con questa realtà, anche se a malincuore. Ad esempio, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato più volte della fine dell’egemonia occidentale negli affari internazionali, anche se, a dire il vero, tutto questo è avvenuto prima che entrasse nelle fila della coalizione filo-ucraina architettata da Washington per contrastare Russia. È una questione a parte che una corretta diagnosi non può necessariamente tradursi in pratica o rimodellare il pensiero di politica estera basato sui principi del diritto internazionale, della sicurezza uguale e indivisibile. Al contrario, il cosiddetto Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti sta facendo di tutto per rilanciare il modello unipolare, che ha fatto il suo corso. Vogliono costringere il mondo a vivere in un ordine basato su regole incentrate sull’occidente che hanno inventato loro stessi,

Non ci siamo mai fatti illusioni su con chi abbiamo a che fare. Per noi era chiaro che dopo la fine della Guerra Fredda, Washington ei suoi satelliti della NATO cercavano l’egemonia totale e volevano risolvere le proprie sfide di sviluppo a spese degli altri. Nell’Euro-Atlantico, l’aggressiva espansione della NATO verso est divenne parte integrante di questa politica egoistica, portata avanti nonostante le promesse politiche fatte alla leadership sovietica di non espandere la NATO, nonché contrariamente agli impegni approvati al più alto livello all’interno l’OSCE ad astenersi dal cercare di rafforzare la propria sicurezza a scapito della sicurezza di altri Stati.

I vertici OSCE e Russia-NATO hanno adottato molteplici risoluzioni in cui si proclama che nessun singolo gruppo di stati o organizzazione può assumersi la responsabilità primaria del mantenimento della pace e della stabilità nella regione, o di considerare qualsiasi parte della regione come propria sfera di influenza, ma questi documenti hanno stato calpestato. In tutti questi anni, la NATO si è mossa nella direzione opposta.

Per anni l’Occidente ha persistito nei suoi sforzi per penetrare nello spazio geopolitico post-sovietico e per costruire il cosiddetto asse di instabilità lungo il confine russo. Gli Stati Uniti ei paesi della NATO hanno sempre visto l’Ucraina come uno degli strumenti che potevano usare contro la Russia. Per completare la trasformazione del nostro stato vicino in uno stato anti-russo, gli spin doctor occidentali hanno progettato e poi sostenuto un colpo di stato anticostituzionale a Kiev nel febbraio 2014. È stato messo in scena anche se Germania, Polonia e Francia hanno agito come garanti di un accordo politico pacifico tra il governo e l’opposizione.

Per otto anni, l’Occidente non ha semplicemente chiuso un occhio sul genocidio delle persone nel Donbass, ma ha apertamente incoraggiato i preparativi del regime di Kiev a usare la forza armata per impadronirsi di questi territori. Un esempio di ciò è la recente ammissione di Angela Merkel e Francois Hollande, che hanno ammesso di aver avuto bisogno del Pacchetto Minsk solo per dare a Kiev il tempo di costruire le sue capacità di combattimento. Un altro firmatario di quel documento, Petr Poroshenko, ha fatto un’ammissione altrettanto cinica. Questa non è altro che una prova dell’ipocrisia dell’establishment politico occidentale e del regime di Kiev che ha alimentato.

I veri obiettivi dei politici occidentali si sono manifestati nuovamente nel dicembre 2021, quando Washington e Bruxelles hanno respinto le proposte della Russia di fornirle garanzie di sicurezza per quanto riguarda la regione a ovest dei confini della Russia.

È ovvio che la situazione dentro e intorno all’Ucraina è solo un elemento di una collisione su larga scala creata da un piccolo gruppo di stati occidentali che volevano mantenere il loro dominio globale e invertire il processo oggettivo dell’ascesa di un’architettura multipolare. Agendo secondo le peggiori tradizioni coloniali, gli americani e i loro cagnolini stanno cercando di dividere il mondo in “democrazie” e “regimi autoritari” o, in parole povere, in pochi eletti, che sono eccezionali, e tutti gli altri, che devono servire il interessi del “miliardo d’oro”. L’essenza ultima di quella filosofia cinica è stata espressa dal capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, che ha affermato: “L’Europa è un giardino. Il resto del mondo […] è una giungla”. È stato un lapsus freudiano che ha rivelato le loro reali intenzioni.

Non sorprende che minacce e ricatti siano stati usati non solo contro la Russia ma anche contro molti altri Stati. È stato formulato un obiettivo strategico di deterrenza sistemica della Cina, anche nell’ambito delle cosiddette strategie indo-pacifiche. La pratica dannosa di interferire negli affari interni degli stati, compreso lo stato fraterno della Bielorussia, non si è fermata. Il blocco commerciale ed economico di Cuba durato anni non è stato revocato. Ci sono molti altri esempi di questo tipo. Nel complesso, nessuno è al sicuro ora dagli Stati Uniti e dai raid e dagli attacchi in stile mafioso degli Stati Uniti.

Per garantire l’adozione di un’agenda internazionale nel proprio interesse, Washington e Bruxelles stanno cercando di “privatizzare” le organizzazioni internazionali e di farle servire i propri interessi mercenari. Ecco alcuni esempi. Al Segretariato Tecnico dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW) sono state attribuite funzioni attributive che non rientrano nel suo ambito, e il Consiglio d’Europa è stato trasformato in uno strumento di politica antirussa e, di fatto, in un’appendice alla NATO e all’UE. La situazione con l’OSCE, creata per condurre un onesto dialogo europeo, è quasi la stessa. Questa organizzazione con sede a Vienna è diventata un’agenzia marginale in cui l’Occidente sta accumulando sporcizia e bugie per soffocare i principi fondamentali dell’Atto finale di Helsinki. È evidente che l’OSCE non può più occuparsi di gravi questioni di sicurezza europea. L’Occidente continua i suoi sforzi per eliminare le restanti capacità dell’OSCE, in particolare, dando vita a un’esclusiva “comunità politica europea” chiusa a Russia e Bielorussia.

Oggi, le nostre relazioni con gli Stati Uniti e l’UE sono al punto più basso dalla fine del confronto bipolare. Quando iniziò l’operazione militare speciale, l’Occidente dichiarò una guerra ibrida totale contro la Russia. Il suo obiettivo è sconfiggerci sul campo di battaglia, distruggere l’economia russa e minare la nostra stabilità politica interna.

Ne abbiamo tratto le necessarie conclusioni. Non ci saranno più “business as usual”. Non busseremo alla porta chiusa, figuriamoci fare concessioni unilaterali. Se l’Occidente riprende i sensi e offre una ripresa dei contatti, vedremo cosa offrono esattamente e agiremo in base agli interessi della Russia. Eventuali ipotetici accordi con l’Occidente devono essere giuridicamente vincolanti e devono prevedere un meccanismo snello di verifica degli stessi.

A dire il vero, non ci si illude più di convergere con l’Europa, di essere accettati come parte della “casa comune europea”, o di creare uno “spazio comune” con l’Ue. Tutte queste dichiarazioni fatte nelle capitali europee si sono rivelate un mito e un’operazione sotto falsa bandiera. Gli ultimi sviluppi hanno chiaramente dimostrato che la rete ramificata di legami commerciali, economici e di investimento reciprocamente vantaggiosi tra la Russia e l’UE non costituiva una rete di sicurezza. L’UE non ci ha pensato due volte a sacrificare la nostra cooperazione energetica, che era un pilastro della loro prosperità. Abbiamo visto che le élite europee non hanno indipendenza e fanno sempre quello che gli viene ordinato di fare a Washington, anche se ciò si traduce in un danno diretto per i propri cittadini. Teniamo conto di questa realtà nella nostra pianificazione della politica estera.

Continuiamo a vagliare le prospettive e l’opportunità della nostra adesione ai meccanismi di cooperazione internazionale in cui l’Occidente può manipolare le regole procedurali e le segreterie per costringere questi meccanismi di cooperazione ad adottare l’agenda mercenaria dell’Occidente a scapito delle priorità della Russia e della parità di interazione. In particolare, ci siamo ritirati dal Consiglio d’Europa e da diverse altre agenzie.

Stiamo lavorando con i nostri partner internazionali affidabili per la transizione verso accordi commerciali esteri in valute diverse dal dollaro e dall’euro e per creare un’infrastruttura di legami interbancari e altri legami finanziari ed economici che non saranno controllati dall’Occidente.

Se l’Occidente decide di abbandonare la sua linea russofoba e optare per una cooperazione paritaria con la Russia, ciò andrà soprattutto a loro vantaggio. Tuttavia, siamo realisti che sanno che questo scenario è improbabile nel prossimo futuro. Inoltre, ci vorrà un grande sforzo per riconquistare la nostra fiducia. Washington e Bruxelles dovranno lavorare molto duramente per farlo.

Ci sono molti partner nel mondo oltre agli Stati Uniti e all’UE. Questo è un mondo globale e multipolare. I tentativi di isolare la Russia, costruire una recinzione attorno ad essa e trasformarla in un emarginato sono falliti. I paesi a maggioranza globale, dove vive circa l’85% della popolazione mondiale, non sono disposti a togliere le castagne dal fuoco per i loro ex stati genitori coloniali. La comunità internazionale non guarda più all’Occidente, che il presidente Putin ha giustamente descritto come “l’impero della menzogna”, come la verità ultima o l’ideale di democrazia, libertà e prosperità.

In questo contesto, la diplomazia russa sta attuando una politica estera indipendente, autosufficiente e multidirezionale e sta intensificando i suoi sforzi in tutto il mondo. Stiamo rafforzando la nostra partnership strategica con la Cina, che è un fattore di equilibrio negli affari internazionali. Le attuali relazioni tra Mosca e Pechino sono le migliori della nostra storia. Stiamo lavorando costantemente per rafforzare le relazioni di partenariato strategico privilegiato con l’India e rafforzare i legami con Brasile, Iran, Emirati Arabi Uniti, Türkiye, Arabia Saudita, Sud Africa e molti altri stati amici. Il secondo vertice Russia-Africa, che dovrebbe svolgersi a San Pietroburgo nel luglio 2023, rafforzerà le relazioni tra Russia e Africa.

Il focus dell’economia globale continua a spostarsi dalla regione euro-atlantica all’Eurasia, e la politica sta seguendo l’esempio. Anche l’Unione Europea non può più rivendicare la leadership politica, economica o di valore in tutta l’Eurasia. Gli Stati del continente hanno una reale libertà di scegliere i propri modelli di sviluppo e partner internazionali, o di partecipare a diverse iniziative di integrazione.

La cooperazione all’interno dello Stato dell’Unione continuerà a rafforzarsi e raggiungere nuove vette. L’Unione economica eurasiatica è una delle associazioni regionali in più rapida crescita e quest’anno è presieduta dalla Russia. Gli ampi legami internazionali della EAEU sono una prova eloquente dell’efficacia e della rilevanza di tale associazione. La cooperazione nella CSTO rimane un fattore integrante della stabilità regionale. Anche la cooperazione con la CSI sta progredendo: per inciso, la Comunità degli Stati Indipendenti ha dichiarato il 2023 Anno della lingua russa come lingua di comunicazione interetnica.

La SCO e i BRICS sono vividi esempi di diplomazia multipolare, partenariato multilaterale reciprocamente vantaggioso ed equo in Eurasia e nel mondo. Non ci sono “leader” o “seguaci” tra i membri, mentre le decisioni vengono prese per consenso. Si tratta di piattaforme in cui paesi con diversi sistemi politici ed economici, con i propri valori e paradigmi di civiltà cooperano efficacemente in vari campi e formati. Un numero crescente di paesi cerca di stabilire legami con queste associazioni o di diventarne membri a pieno titolo. Anche questo dimostra il loro crescente prestigio.

L’armonizzazione delle varie iniziative di integrazione è la nostra priorità. Crediamo che gli interessi economici debbano fornire le basi per la futura architettura di pace e fiducia reciproca. Questa filosofia è inerente all’idea del presidente Vladimir Putin di creare un partenariato eurasiatico maggiore (GEP). Gli Stati membri EAEU, SCO e ASEAN, compresi i nostri amici cinesi e indiani, hanno già mostrato interesse per l’iniziativa russa. In particolare, i passi per combinare i piani di sviluppo della EAEU e della Belt and Road in Cina sono stati intrapresi in linea con la logica del GEP. L’approfondimento dell’integrazione tra Russia e Bielorussia come parte dello Stato dell’Unione sta dando un utile contributo agli sforzi comuni.

La Russia continuerà a promuovere un’agenda unificante nell’arena internazionale, contribuirà a rafforzare la sicurezza e la stabilità globali, la risoluzione politica e diplomatica di numerose crisi e conflitti. Insieme agli Stati che la pensano allo stesso modo, intendiamo adoperarci per l’effettiva applicazione dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, compresa l’uguaglianza sovrana degli Stati e la non interferenza nei loro affari interni. In generale, intendiamo contribuire alla democratizzazione della vita internazionale, alla formazione di un ordine internazionale aggiornato basato sulla regolamentazione giuridica internazionale, non sulla forza.

Naturalmente, il ministero degli Esteri russo non è isolato dalle turbolenze geopolitiche globali. La campagna russofoba su larga scala ha avuto un impatto diretto sul personale delle nostre missioni all’estero. Ora lavorano in un ambiente estremamente difficile, a volte mettendo a rischio la loro salute e la loro vita. Anche nei giorni più bui della Guerra Fredda, il personale diplomatico non dovette affrontare così tante espulsioni di massa.

In questa situazione, abbiamo dovuto trasferire tutto il nostro servizio di politica estera in un quadro operativo speciale. I nostri diplomatici continuano a svolgere i loro doveri professionali in buona fede, con diligenza e in pieno. Stanno facendo di tutto per difendere i diritti e gli interessi dei cittadini e dei compatrioti russi all’estero, nonché per promuovere gli interessi delle imprese russe.

Andando avanti, ci atterremo allo stesso approccio agile per adattare le risorse umane del Ministero ai cambiamenti tettonici del mondo che sta attraversando. Se necessario, invieremo prontamente il nostro personale diplomatico dove è più necessario.

Prestiamo particolare attenzione a garantire la continuità delle generazioni. Sono lieto di notare che sempre più persone vogliono diventare diplomatici. Ogni anno giovani leader creativi si uniscono alla nostra amichevole famiglia del Ministero degli Esteri dopo essersi laureati in relazioni internazionali e aver superato ulteriori test che devono superare per ottenere il lavoro. L’Università MGIMO del Ministero degli Esteri e l’Accademia Diplomatica rimangono le nostre istituzioni educative di base.

Il costante miglioramento di sé e la capacità di essere al passo con i tempi è un importante prerequisito per il successo alla Farnesina. L’Accademia Diplomatica offre ogni anno una serie di corsi di formazione professionale specializzati. I diplomatici russi sono sempre stati famosi per le loro eccellenti capacità linguistiche, comprese le lingue rare. La Farnesina offre i Corsi di Alta Formazione Linguistica, uno strumento meraviglioso per migliorare le proprie competenze linguistiche.

Il Ministero e le sue missioni all’estero persistono nei loro sforzi per sfruttare al massimo la diplomazia digitale, Internet e i social media e per sfruttarne il potenziale al fine di comunicare il punto di vista della Russia sugli sviluppi in corso al più ampio pubblico internazionale. Intendiamo intensificare i nostri sforzi su questo promettente fronte impiegando metodi e approcci creativi e innovativi.

Naturalmente, anche l’educazione giovanile patriottica è stata importante. Questo sforzo rientra nelle competenze del Consiglio dei veterani, dell’Associazione dei diplomatici russi e del Centro per la storia del servizio diplomatico russo. Il Consiglio dei Giovani Diplomatici del nostro Ministero realizza molteplici iniziative educative e benefiche. Vale la pena notare che molte volte abbiamo inviato aiuti umanitari ai bambini del Donbass. Faremo tutto il possibile affinché l’esperienza diplomatica formi un nesso con la forza creativa dei giovani.

In conclusione, vorrei augurare ai lettori della rivista buona salute, benessere e ogni bene.