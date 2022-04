Il Presidente Vladimir Putin ha annunciato giovedì 31 marzo che le forze armate russe arruoleranno 134.500 uomini nei prossimi tre mesi e rilasceranno un numero simile di soldati che hanno completato il loro servizio.

La Russia ha sempre dovuto affrontare problemi con la sua leva biennale: da un lato, i giovani uomini e le loro famiglie non vogliono che le loro vite vengano interrotte; e d’altra parte, la perdita di una quota così ampia di giovani in contrazione ha un grave impatto sull’economia nazionale. Quest’anno, questi problemi sono stati aggravatiper due motivi. In primo luogo, molti russi temono che loro oi loro figli verranno mandati a combattere e forse moriranno in Ucraina. E in secondo luogo, il pool di potenziale manodopera si è ridotto a causa della massiccia fuga all’estero di molti giovani russi, specialmente quelli più istruiti, che i militari vorrebbero avere.

Di conseguenza, nelle parole di un commentatorecon sede a Mosca, il provvedimento questa volta“minaccia di diventare un referendum silenzioso”sulla fiducia del pubblico nell’esercito e anche nel Cremlino. Come minimo, metterà in discussione la capacità dello Stato di portare a termine la convocazione primaverile; e molto probabilmente, potrebbe suscitare nuova rabbia nella popolazione, specialmente se le autorità cercano di raggiungere le loro quote con mezzi tipicamente pesanti.

Ovviamente, la guerra in Ucraina incombe su questo provvedimento. Molti russi di tutte le età temono che i coscritti vengano inviati a combattere e probabilmente morire in Ucraina per compensare le perdite russe sul campo di battaglia. Il Ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha promesso giorni fa che nessun arruolato sarà schierato in combattimento; ma la sua credibilità al riguardo è minima dato che, all’inizio di questo mese, dopo numerose smentite, il suo Ministero è stato costretto ad ammettere che Mosca stava usando coscritti nella guerra di Putin in Ucraina. Un passo che il Cremlino potrebbe fare per cercare di minimizzare tali timori, dicono gli analisti, è cercare di ottenere una vittoria importante o addirittura porre fine alla guerra prima del culmine dell’attuale periodo di leva, che si estende fino a giugno. Ciò eliminerebbe le preoccupazioni della maggior parte dei giovani russi e dei loro genitori, ma in particolare non porrebbe fine all’impatto dell’Ucraina sul progetto di primavera.

Da un lato, le turbolenze che accompagnano l’esodo dal servizio di quelli arruolati un anno fa nello stesso momento in cui un nuovo gruppo sta salendo a bordo, rischia di innescare più casi di disobbedienza nei ranghi, qualcosa che già affligge le forze russe in Ucraina (Graniru.org , 26 marzo). E d’altra parte, il ritorno dei veterani che potrebbero aver assistito al servizio in Ucraina e possono riferire su ciò che sta accadendo o stava effettivamente accadendo, probabilmente susciterà ulteriori proteste contro la guerra. Queste proteste, a loro volta, spingeranno sicuramente più giovani uomini a ripensare alla loro volontà di servire nei ranghi di una forza che mette a rischio la loro sopravvivenza.

È particolarmente probabile che tali manifestazioni di piazza si diffondano nelle parti non russe del Paese e nelle aree rurali. In molte repubbliche non russe, le forze di polizia locali sono spesso il miglior datore di lavoro a disposizione dei giovani che vi risiedono, ma questo percorso richiede loro di aver prima prestato servizio nelle forze armate; e nelle campagne russe, i giovani maschi vedono poche alternative oltre all’esercito per sfuggire alla crescente povertà nelle loro comunità. Se cambiano idea a causa di ciò che sentono sull’Ucraina, ciò potrebbe, tra l’altro, rappresentare un serio problema per il comando militare, dato che queste persone attualmente costituiscono una quota sproporzionata dei sottufficiali delle forze armate russe.

I suddetti problemi sono solo la punta di una situazione demografica problematica molto più ampia. Quelli nella fascia 18-27 in età di leva ora sono un pool più ampio di quanto non fosse il caso negli ultimi anni, ma sembra che portarli fuori dalla forza lavoro per prestare servizio militare abbia conseguenze più gravi a causa di altri fattori.

Prima di tutto, i comandanti russi vogliono giovani più istruiti che possano maneggiare più facilmente armi tecnologicamente sofisticate. Ma la guerra di Putin in Ucraina e le conseguenti sanzioni occidentali hanno causato una massiccia fuga di cervelli dalla Russia negli ultimi mesi:molti dei giovani più istruiti, in particolare quelli del settore informatico, sono andati a vivere all’estero. È improbabile che molti di loro tornino a prestare servizio nell’esercito. I timori che ancora di più se ne vadino hanno spinto il Cremlino a concedere speciali esenzioni al provvedimento per gli specialisti IT.

Inoltre, un massiccio deflusso di lavoratori immigrati dalla Russia sta colpendo un’altra parte dell’attuale fascia di popolazione del Paese in età di leva: i meno istruiti, che sono i primi candidati a ricoprire i lavori di manodopera non qualificata lasciati liberi nell’economia. Dall’inizio della pandemia sono partiti più di cinque milioni di lavoratori stranieri ospiti; e a causa del crollo del tasso di cambio del rublo russo, combinato con altri effetti delle sanzioni occidentali, si prevede che altri cinque milioni torneranno a casa nei prossimi mesi.

Pertanto, le forze armate si contenderanno i giovani russi che potrebbero assumere quei lavori civili meno qualificati. Se i militari prenderanno questi uomini, l’economia russa ne risentirà.

La pandemia, per altro, grava sul numero di coscritti effettivamente disponibili. Nel complesso, i russi più giovani hanno sofferto meno del nuovo coronavirus rispetto a quelli più anziani. Eppure una parte di loro è morta e altre soffrono o per gli effetti persistenti di quella malattia o,più spesso, per l’incapacità di trovare cure per altri disturbi, perché la Russia ha concentrato le sue ridotte risorse mediche sulla lotta alla pandemia piuttosto che sulla promozione della salute più in generale.

Per raggiungere le quote, le agenzie di leva dell’esercito russo cercheranno probabilmente di far passare per il servizio giovani uomini che dovrebbero essere rinviati per motivi medici. Ma ciò significherà che i militari dovranno affrontare ulteriori problemi in futuro, un altro motivo per concludere che la convocazione primaverile di quest’anno in Russia potrebbe essere una delle più difficili e fatali nella storia del Paese.