È probabile che l’importanza della Russia come fornitore di armi per gli Stati asiatici diminuisca nel breve termine a causa dei vincoli alle esportazioni derivanti dal conflitto Russia-Ucraina. La necessità della Russia di utilizzare più armamenti propri nel conflitto Russia-Ucraina, le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea e la scarsa performance percepita delle armi russe nel conflitto stesso possono fornire un’apertura per le esportazioni da fornitori di armi concorrenti, tra cui gli Stati Uniti e la Cina.

L’industria delle armi russa dipende da tempo dalle esportazioni in Asia. I due maggiori clienti di armi di Mosca sono l’India e la Cina. Più del 61% delle vendite di armi russe tra il 2017 e il 2021 è andato in Asia e Oceania. Negli ultimi anni la Cina ha acquisito turbofan dalla Russia per i suoi caccia, oltre a sistemi di difesa aerea S-400, elicotteri e cannoni navali.

Sebbene l’India abbia cercato di diversificare il suo approvvigionamento di armi, in parte informata dalle preoccupazioni sulla qualità delle importazioni di armi russe, rimane un importante cliente per le armi russe. Negli ultimi anni l’India ha acquistato dalla Russia aerei da combattimento MiG-29 e Su-30, carri armati T-90, navi da guerra e sistemi missilistici antinave. Il sud-est asiatico è un altro mercato redditizio per i produttori di armi russi, con l’esportazione dei caccia Su-27 e Su-30 in Indonesia, Malesia e Vietnam. Mosca ha anche venduto missili aria-aria, missili anti-nave ed elicotteri in tutta la regione.

La guerra in Ucraina ha portato alla significativa perdita di armi per la Russia, inclusi aerei da combattimento, elicotteri, sistemi di difesa aerea e carri armati. Mosca dovrà dedicare una capacità di produzione significativa per ricostituire il suo arsenale, riducendo la sua capacità di produrre armi per l’esportazione. Il livello di supporto che la Russia fornisce per le esportazioni di armi mentre è impegnata in Ucraina indicherà quanto sia determinata a esportare armi nel redditizio mercato dell’Asia orientale.

Il dilemma della produzione di armi della Russia è esacerbato dalle sanzioni contro il suo settore della difesa. Sebbene l’industria della difesa russa sia molto più autarchica rispetto alle sue controparti occidentali, la produzione di armi russa attinge a input, come microelettronica e semiconduttori, da fornitori offshore. La capacità di produzione di armi sarà ridotta se le sanzioni imposte da fornitori chiave, come Stati Uniti e Taiwan, influiranno sulla fornitura di input critici.

La capacità di esportazione di armi della Russia dipenderà dall’efficacia delle sanzioni occidentali. La Russia è meno vulnerabile alle sanzioni a causa delle misure per sostituire i fornitori stranieri della difesa attuate in risposta alle sanzioni occidentali imposte in seguito al sequestro della Crimea nel 2014. Ma la portata della Russia per contrastare le sanzioni sarà limitata dalla loro ampiezza e dal pool limitato di fornitori alternativi da cui acquisire gli input chiave necessari per sostenere la produzione della difesa.

Secondo quanto riferito, la Russia ha cercato l’assistenza della Cina e di altri Stati per eliminare l’ultimo round di sanzioni, ma il governo degli Stati Uniti ha segnalato la sua intenzione di imporre sanzioni secondarie – sanzioni imposte contro stati terzi che scelgono di commerciare con un’entità sanzionata – agli Stati che aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni.

Le esportazioni russe di armi saranno anche influenzate da tre problemi dal lato della domanda: la censura internazionale dovuta all’indignazione morale per la morte e la distruzione di civili in Ucraina, le prestazioni deludenti dell’equipaggiamento militare russo e l’accesso limitato al sistema bancario finanziario internazionale.

È probabile che i Paesi diffidino dell’acquisto di armi russe, dato il disprezzo internazionale che Mosca si è guadagnata nel conflitto Russia-Ucraina. Ciò sarà rafforzato dalla maggiore probabilità che gli Stati Uniti applichino il Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) del 2017, una legge statunitense che sanziona gli Stati che si procurano armi o tecnologia di difesa dalla Russia, nel tentativo di scoraggiare gli stati dall’acquistare armi russe. Tuttavia, il governo degli Stati Uniti esercita discrezionalità nell’applicazione della CAATSA, quindi è probabile che se a Washington sanzioni o meno le entità che fanno affari con la Russia venga deciso caso per caso.

Le scarse prestazioni militari della Russia in Ucraina avranno un impatto reputazionale negativo sulle esportazioni di armi russe. È probabile che l’apparente fallimento delle armi russe nel fornire successo militare scoraggi gli acquisti da parte di clienti nuovi ed esistenti.

Le sanzioni avranno un impatto anche sulla domanda di esportazioni di armi russe. L’accesso limitato alla struttura di pagamento internazionale SWIFT rende più difficile organizzare il pagamento per le armi russe. La necessità di ricorrere a meccanismi di pagamento meno efficienti e più costosi, compreso il sistema di pagamento interbancario transfrontaliero a guida cinese, ridurrà l’attrattiva delle armi russe.

La ridotta capacità di esportazione di armi della Russia è un’opportunità per i fornitori concorrenti di soppiantarla come fornitore di armi preferito dagli Stati asiatici. I concorrenti, come Cina e Stati Uniti, potrebbero sfruttare il vuoto creato dall’assenza della Russia e la forte domanda regionale di aerei da combattimento potrebbe essere soddisfatta dalle aziende aerospaziali europee.

L’India è il più probabile tra i clienti esistenti della Russia a rimanere un consumatore affidabile di armi russe. Le caratteristiche peculiari di Mosca come fornitore di armi, inclusa la sua complementarità con gli Stati Uniti e l’approccio senza vincoli alla vendita di armi, significano che è probabile che rimanga un importante fornitore di armi a lungo termine per gli Stati asiatici.

Questa è una buona notizia per l’industria della difesa russa, perché la perdita delle vendite di armi in Asia priverebbe i produttori della difesa dei fondi che hanno contribuito a compensare il sottofinanziamento della ricerca e sviluppo della difesa da parte del governo russo, un fatto che precede il conflitto Russia-Ucraina.