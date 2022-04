A metà marzo, le case editrici straniere hanno iniziato ad annunciare la sospensione dell’uscita e della vendita di libri in Russia. Inoltre, non rilasceranno licenze di traduzione agli editori russi. Un elenco di coloro che hanno già rifiutato di collaborare con la Russia lo si trova qui.

Oltre alle case editrici, alcuni autori stranieri hanno deciso di non collaborare più con la Russia. Tra questi ci sono Stephen King, Neil Gaiman, Linwood Barkley.

Felix Sandalov, caporedattore della casa editrice Individuum, osserva che finora solo gli editori del Regno Unito e degli Stati Uniti si sono rifiutati di lavorare con la Russia e che gli editori tedeschi, francesi e altri europei non li hanno ancora seguiti.Le posizioni sulle relazioni con l’editoria russa in ogni Paese sono diverse, e ora ci sono discussioni animate su questo. Ma la maggior parte degli editori sceglie il modo di aumentare il numero di titoli ucraini nei propri cataloghi (e in rari casi anche autori bielorussi o russi, ma solo di opposizione).

«L’ipotetica rottura dei rapporti con il mercato librario occidentale sarà un’altra catastrofe. Certo, colpirà gli editori locali che acquistano diritti per il futuro, spendono molto tempo e risorse per promuovere autori stranieri e diffondono idee originarie dell’Occidente. Ad esempio, quasi tutto ciò che riguarda le alte tecnologie è letteratura tradotta. Lo stesso vale per i lavori su ecologia,medicina e salute, genetica, diritti umani,femminismo e arte. Se tutto questo viene interrotto, il panorama letterario si impoverirà molto, e ciò significherà, a lungo andare, un grave degrado letterario e una fame intellettuale, che,forse, sarà parzialmente soddisfatta da pubblicazioni piratate, a cui alludono vari pro- blogger del governo».

«L’ingresso di massa dei pirati nel mercato distruggerà quello che è stato costruito in 30 anni e ci riporterà ai primi anni ’90. Solo allora, dopo il periodo sovietico, ci fu un’impennata della domanda di libri, e in questo caso otteniamo una situazione ibrida con una domanda ridotta. Dopotutto, i libri non sono un prodotto di fondamentale necessità. Aggiungi qui un’economia cadente o completamente distrutta. Probabilmente usciranno solo bestseller garantiti, perché anche la traduzione piratata e l’uscita di un libro costano molto di più che russificare illegalmente un film. Pertanto, non mi aspetterei crolli con nuove traduzioni di Lautreamont o edizioni piratate di Durkheim: i pirati affronteranno solo autori affermati come King».

Boris Kupriyanov, co-fondatore del negozio Falanster e direttore del sito di libri e lettura Gorky, osserva che anche se le più grandi case editrici non si erano rifiutate di collaborare con la Russia, ora è irrealistico acquistare i diritti da loro. Qualsiasi transazione in cui il denaro va all’estero cade sotto un controllo speciale e sarà necessario un permesso speciale da parte del governo.

Secondo Kupriyanov, le piccole case editrici stanno ora lavorando con la Russia a credito. Non vogliono davvero smettere di comunicare, danno il permesso per la pubblicazione di libri, ma i libri non vengono pagati per ora, ma ‘prima o poi’.

«È impossibile sostituire completamente la letteratura occidentale con la letteratura russa. È abbastanza difficile coltivare i propri Franzens. La cultura non ha confini e per il lettore russo Remarque è lo stesso autore di Alexei Tolstoj. Per quanto riguarda la saggistica, lì la situazione è anche peggiore. A causa dell’aumento dei costi di stampa, traduzione e diritti, questi libri cesseranno del tutto di essere pubblicati. Ad esempio, la Cambridge University Press ha rifiutato in linea di principio di lavorare con la Russia e di vendere i diritti. Semplicemente non ci saranno libri di scienza scientifica e divulgativa».

«Vent’anni fa non c’erano libri di scienze popolari in Russia. Quindi, grazie agli sforzi di Dmitry Zimin, apparve la letteratura tradotta, che molto rapidamente diede vita alla letteratura domestica. Se non c’è scambio intellettuale, quest’area si degraderà rapidamente. Abbiamo eccellenti scienziati, storici, discipline umanistiche, fisici, ma il problema è che devono avere degli esempi di come si scrivono i libri. La Dynasty Foundation li coltiva da 20 anni. Non ci saranno campioni: tutto si degraderà abbastanza rapidamente, perché semplicemente non ci sarà richiesta per tali libri. La scienza non si ferma, quindi la situazione è culturalmente spaventosa».

La casa editrice di letteratura aziendale Alpina Editore ha già dovuto affrontare una serie di rifiuti di collaborare. Tuttavia, secondo il CEO Alexei Ilyin, questi editori non sono fondamentali per l’azienda: «Non si tratta di rompere i contratti esistenti, ma di non stipularne di nuovi e di non rinegoziare quelli vecchi, che di solito vengono prorogati. Si tratta di circa il 15-20% degli editori. Ci aspettavamo che accadesse qualcosa del genere, quindi abbiamo scritto in anticipo lettere a tutti i partner e speriamo che la maggior parte di loro rimanga. Lavoriamo con loro da molti anni, conosciamo personalmente molti manager. Le rotture accadono quando una decisione politica viene dalla direzione della casa editrice. Dal punto di vista delle relazioni personali, tutti sanno bene che noi, come editori, non siamo responsabili di questa situazione. Non hanno alcun desiderio di punire il pubblico russo ed emarginarlo dell’informazione».

«Gli editori russi rispetteranno tutti gli accordi sul copyright. Siamo giunti all’accordo di non fare edizioni piratate. Alla scadenza del contratto, stamperemo semplicemente delle scorte, perché tutti i contratti ti consentono di rivendere il saldo dopo la fine del contratto. Tutti gli editori hanno uno stock per molti mesi in anticipo sui diritti già acquistati, questi sono libri in lavorazione. Se alcune case editrici si rifiutano di lavorare con la Russia, c’è ancora un gran numero di aziende che lavorano ancora con la Russia e ci sarà un riorientamento verso altri editori. Gli stessi editori russi stanno ora riducendo il numero di diritti acquistati, indipendentemente dalla volontà dei colleghi occidentali di collaborare. Ciò è dovuto alle basse aspettative di domanda effettiva in Russia».

A metà marzo, i prezzi dei prodotti degli editori russi sono già aumentati del 10-15% rispetto a metà febbraio. Il costo dei libri è in aumento a causa di problemi con la carta. Boris Kupriyanov ritiene che ciò sia dovuto anche al fatto che gli ingredienti necessari per lo sbiancamento della carta sono prodotti all’estero e attualmente non vengono forniti alla Russia. Un pacco di carta comune ora non costa 200 rubli, come prima, ma 1.500 rubli. Secondo lui, c’è una grave crisi tipografica e cartacea nell’editoria russa: «Non c’è carta, c’è una coda di 3-4 mesi in tipografia e prima c’erano 2 settimane. Coloro che sono riusciti a fare scorta di materiali continueranno in qualche modo a lavorare. Siamo assolutamente dipendenti dalla tecnologia occidentale e dalle materie prime occidentali e non possiamo produrre nulla da soli,nemmeno la carta. E non importa quanto siamo coraggiosi, anche i fili arrivano in Russia dalla Cina. Ora non possiamo pagare per queste stringhe perché nessuno ha banconote da un dollaro. Per i libri più economici, la colla veniva dalla Germania. Ora non arriva».