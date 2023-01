Russia: la discreta ascesa di Adam Delimkhanov

Negli ultimi mesi, gli osservatori della Russia hanno lanciato l’allarme sulle ramificazioni interne della vacillante campagna di Mosca in Ucraina, che sembra essere sfociata in un denso incubo di conseguenze indesiderate.

L’ascesa di una nuova e ancora rara razza di attori politici russi che sposano opinioni intransigenti ed esercitano un potere eccessivo è un fenomeno nuovo con effetti potenzialmente pericolosi per il futuro della Russia. Il capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov e l’uomo d’affari miliardario Yevgeny Prigozhin, che entrambi hanno inviato le loro forze private nella zona di guerra, sono regolarmente etichettati come i nuovi arrivati ​​che hanno guadagnato troppa influenza in virtù del loro ruolo nel conflitto, popolarità nei media e legami con il Presidente russo Vladimir Putin. I nuovi uomini forti russi, si dice, non ricoprono alcuna posizione ufficiale all’interno del ministero della difesa del paese o delle sue agenzie di sicurezza; tuttavia, svolgono “un ruolo significativo sul campo di battaglia e nel plasmare la narrativa di guerra”.

In verità, sia Kadyrov che Prigozhin sono stati recentemente esaltati dalla macchina della propaganda russa come patrioti altruisti che contribuiscono con gran parte delle loro risorse umane e materiali allo sforzo bellico del Paese, che dovrebbe essere emulato da altri. Nessuno dei due ha evitato di esprimere opinioni forti sui fallimenti dell’esercito russo, l’incompetenza e l’inefficacia di alcuni dei suoi comandanti, nonché la mancanza di entusiasmo tra l’élite russa per la mobilitazione. Anche adesso, Prigozhin può essere sentito parlare di tali spauracchi liberali brevettati degli anni ’90 come il capitalismo di stato e la burocrazia del governo.

È altrettanto vero, però, che nessuno dei due si è avvicinato al vero campo di battaglia, preferendo invece condurre i propri uomini a distanza di sicurezza. Ciò contrasta con le attività e il modus operandi di Adam Delimkhanov, deputato della Duma di Stato russa e braccio destro di Kadyrov, che ha trascorso molto tempo nell’Ucraina orientale ma è molto meno propenso a strombazzare le sue imprese o a pontificare sui punti più delicati di governo. Delimkhanov preferisce operare con discrezione, condividendo tutte le informazioni utilizzabili con il suo capo in Cecenia, che poi si prende pubblicamente il merito di qualsiasi operazione riuscita. Questa segretezza potrebbe non essere praticabile in tutte le circostanze e certamente non favorisce l’avanzamento della carriera politica di Delimkhanov.

Tuttavia, gli permette di volare sotto il radar dei media, cullare il caudillo geloso e vendicativo di Grozny in un senso di sicurezza e continuare a costruire il suo piccolo impero proprio sotto il naso di tutti.

I primi anni di Delimkhanov furono noiosamente ordinari, a cominciare dal servizio di leva nell’esercito sovietico e da allora in poi occupazioni non prestigiose da colletti blu. Ha preso parte alla prima guerra cecena, ma le persone che hanno familiarità con il suo passato sostengono che tutto ciò che ha fatto durante quel conflitto è stato l’autista di Salman Raduyev, un signore della guerra ceceno noto principalmente per la drammatica crisi degli ostaggi di Kizlyar-Pervomayskoye del 1996, che lo ha spinto sugli schermi televisivi. in tutto il mondo.

Quando iniziò la seconda guerra cecena, Delimkhanov si schierò con il religioso ceceno rinnegato Akhmat-Hadji Kadyrov, il defunto padre di Ramzan, che presto divenne capo dell’amministrazione filo-moscovita a Grozny, e fu allora che Delimkhanov iniziò a salire alla ribalta. Legando le sue fortune a quelle dei Kadyrov, divenne una parte fondamentale del piano di pacificazione del Cremlino per la Cecenia, non solo per la sua lealtà ma anche per le sue capacità organizzative, l’estrema brutalità, la capacità di operare sotto costrizione e la propensione alla discrezione.

Il vero ruolo di Delimkhanov nel tacito patto tra i Kadyrov e il Cremlino è diventato chiaro nel novembre 2006, quando l’ex capo di una delle oscure forze di sicurezza della Cecenia ed ex alleato di Kadyrov, il tenente colonnello Movladi Baisarov, è stato ucciso a Mosca dalla sicurezza cecena ufficiali. L’ex sindaco di Grozny Beslan Gantamirov ha affermato che Delimkhanov – che, all’epoca, prestava servizio come primo vice primo ministro della Cecenia, sovrintendendo principalmente alle forze di sicurezza della repubblica – era direttamente coinvolto nell’operazione e che Baisarov è stato colpito da un’arma registrata nel registro di nome Delimkhanov.

Tre anni dopo, Delimkhanov, forse inavvertitamente, ha fatto di nuovo notizia quando i funzionari della polizia di Dubai lo hanno identificato come il principale sospettato dietro l’assassinio dell’ex generale ceceno Sulim Yamadayev, che, per inciso, proveniva dallo stesso minuscolo villaggio nella Cecenia meridionale di Delimkhanov e apparteneva a lo stesso clan. Yamadayev, un ex fedele membro dell’entourage di Akhmat-Hadji Kadyrov, è stato, per diversi anni, il comandante di un’unità d’élite dell’esercito che dava la caccia agli insorti ceceni. Ma era stato licenziato dal servizio attivo un anno prima a seguito di una lunga e aspra rivalità con Ramzan Kadyrov.

La polizia degli Emirati ha detto che avrebbe emesso un mandato di arresto internazionale attraverso l’Interpol per Delimkhanov, che, a quel punto, era diventato vicepresidente del Comitato per gli affari federali e regionali della Duma di Stato russa. Gli Emirati hanno fatto del loro meglio per assicurare alla giustizia Delimkhanov, che prevedibilmente ha negato qualsiasi coinvolgimento nel colpo, ma lo schema era già chiaro. Quelli capaci di eliminare connazionali indesiderati in patria o all’estero senza battere ciglio erano in aumento in Russia, spesso protetti dallo stato. Anche se Putin ha affermato di credere nel potere della giurisprudenza e che la Russia è governata dallo stato di diritto, il suo regno ha visto l’elevazione a posizioni di rilievo di alcuni individui che hanno violato in modo oltraggioso la legge russa.

Non si sa con certezza quanti uomini Delimkhanov possa schierare sotto le armi. La dimensione complessiva del suo esercito privato nella sola Mosca potrebbe essere solo di poche migliaia, composta principalmente da agenti di polizia e sicurezza attivi o ex. E Delimkhanov non ha fatto nulla per dissipare le accuse secondo cui questi uomini sarebbero stati coinvolti nelle acquisizioni forzate di aziende in tutta la Russia, racket di protezione su larga scala e frodi.

Ma questi individui costituiscono solo una parte della forza potenziale a sua disposizione. I tre fratelli minori di Delimkhanov occupano ciascuno posizioni di rilievo all’interno del Ministero dell’Interno russo e della Guardia Nazionale ( Rosgvardia ). Alibek Delimkhanov, ad esempio, è il primo vice comandante del distretto del Caucaso settentrionale di Rosgvardia , mentre Sharip Delimkhanov guida le truppe di Rosgvardia in Cecenia. Se i quattro fratelli unissero le loro risorse, potrebbero emergere come una fazione chiave nella prevista lotta per il potere, sia a Grozny che a Mosca, che così tanti commentatori sembrano attualmente immaginare. In ogni caso, se l’elenco degli uomini forti russi dovesse mai essere anche lontanamente rilevante e completo, Adam Delimkhanov dovrebbe occupare un posto di rilievo in esso.