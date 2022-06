Parlando a un forum d’affari nella sua città natale di San Pietroburgo, il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato che non ci sarebbe stata né l'”operazione militare speciale”, probabilmente né l’annessione della Crimea, se le autorità ucraine si fossero comportate come le autorità di Nur- Sultano. Ciò porta a supporre che all’epoca due opzioni fossero considerate valide dal Cremlino per il futuro per quanto riguarda l’Ucraina, oltre al Kazakistan. Le due opzioni possono essere denominate Piano A e Piano B. La prima era molto probabilmente trattarli come alleati che acconsentono a essere i partner minori della Russia in caso di adesione a progetti di integrazione di Mosca come EAEU e CSTO; la seconda, considerarli Paesi ostili nel caso in cui si astengano dall’aderire a quelle iniziative di integrazione russa, oltre a ricorrere a mezzi di intervento contro di loro. In realtà, in quale altro modo si possono spiegare quelle parole di Vladimir Putin?! Eppure la cosa più importante è ora che esperti politici e giornalisti a Mosca stanno iniziando a dire che la situazione del Kazakistan in termini di interessi della Federazione Russa dovrebbe essere paragonata a quella dell’Ucraina.

Ecco come il membro della Duma di Stato Konstantin Zatulin, primo vicepresidente della commissione parlamentare per i cittadini russi che vivono fuori dal Paese, ha adattato la suddetta dichiarazione di Vladamir Putin al contesto del potenziale piano strategico per l’ampliamento dell’area mondiale russa da parte di l’inclusione delle regioni limitrofe dei vicini della Russia: “Diciamo ovunque e ovunque quanto segue: se ciò che abbiamo qui sono amicizia, cooperazione e partnership, significherebbe che non c’è motivo di temere rivendicazioni territoriali. E se no, allora tutto è possibile. Come nel caso dell’Ucraina”. Questa è stata la reazione del parlamentare russo alle parole del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev sul rifiuto della sua nazione di riconoscere Donetsk e Luhansk come repubbliche indipendenti. Konstantin Zatulin ha anche ricordato che in Kazakistan ci sono regioni “con una popolazione prevalentemente russa”, che, secondo lui, hanno poco a che fare con quello che era “chiamato Kazakistan”.

Un altro noto personaggio pubblico russo, consigliere di prima classe statale della Federazione Russa, caporedattore dell’agenzia di stampa russa Regnum, l’analista politico Modest Kolerov ha affermato che “il Presidente kazako [Kassym-Jomart] Tokayev, durante una visita in Russia, ha sputato in faccia del capo del paese ospitante, ha insultato il nostro DPR e LPR definendoli entrambi “quasi-Stati”, ha dichiarato espressamente che il suo Paese non infrangerà le sanzioni internazionali imposte alla Russia” e “ha respinto con aria di sfida la sua dipendenza dalla Federazione Russa”. In un impeto di risentimento, ha persino suggerito che “il Kazakistan già non riconosce l’integrità territoriale della Russia e non lo farebbe in futuro”.

È evidente da quanto precede che le élite politiche, intellettuali e mediatiche russe sono state abituate a vedere il Kazakistan come una sorta di Stato satellite sotto lo stretto controllo del Cremlino, come una specie di nazione post-sovietica che non oserebbe mai creare problemi per Mosca. Questo è probabilmente il motivo per cui i loro rappresentanti si sentono sconvolti e feriti ora, dopo ciò che ha detto il Presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev all’International Economic Forum di San Pietroburgo. Sembra corretto affermare che si tratta di un caso senza precedenti. Gli alti funzionari kazaki non hanno mai detto così tante cose spiacevoli in faccia alla leadership russa prima d’ora.

Questo riporta alla mente le parole dette da Peter Eltsov, analista politico con sede a Washington, nel 2015. Eccole: “Preoccupati per le politiche neoimperialistiche della Russia condotte con il pretesto di difendere il Russkii Mir (il mondo russo), i kazaki potrebbero eventualmente allontanarsi dalla Russia, in particolare quando l’era di Nazarbaev finirà. Senza dubbio questo avrà conseguenze politiche, forse coinvolgendo un conflitto militare simile a quello che sta accadendo in Ucraina”. Ora, quel momento è giunto e i kazaki sembrano volersi allontanare dalla Russia. Almeno, così appare agli osservatori russi e occidentali.

Un’altra domanda è quali conseguenze questo potrebbe avere. A giudicare dagli eventi recenti, non hanno tardato ad arrivare. Secondo il giornale Kommersant, a partire da questa settimana, i funzionari russi chiuderanno a intermittenza il terminal marittimo – che gestisce due terzi delle esportazioni di petrolio del Kazakistan – “per la rimozione sicura di grandi quantità di potenziali ordigni della seconda guerra mondiale”. Indipendentemente dal fatto che la chiusura sia necessaria o meno per motivi di sicurezza, la sua tempistica ha, infatti, gettato un’ombra di dubbio sul vero motivo di tale misura. La chiusura parziale del principale terminal di esportazione di petrolio del Kazakistan segue solo tre giorni dopo che il Presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha affermato che la sua nazione non avrebbe riconosciuto la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk. “In seguito, si è saputo”, come riferisce l’agenzia Unian, “che il Kazakistan aveva sospeso il traffico di transito del carbone russo”.

Sarebbe interessante sapere se queste due misure sono interconnesse e la seconda è stata effettivamente adottata in risposta alla prima. Tuttavia, è improbabile che le persone che fanno tali presunzioni indichino i fatti a sostegno di tali accuse. La Russia non ha ancora iniziato una guerra di parole sul nuovo corso filo-occidentale del Kazakistan a livello ufficiale. Oltre a questo, Mosca e Nur-Sultan stanno ancora attenti a non dire nulla che possa essere considerato una prova di deterioramento delle relazioni tra di loro. Ma lo stesso non si può dire dei parlamentari russi, degli esperti politici e delle celebrità dei media, e da un po’ di tempo.

È ormai consuetudine in mezzo a loro parlare della necessità di intervenire militarmente nella Repubblica del Kazakistan. Per citare solo un esempio: Regnum.ru, in un articolo intitolato ‘Nazarbayev può diventare leader del Kazakistan settentrionale indipendente’, ha citato Anton Bredikhin, direttore scientifico del Centro per gli studi etnici e internazionali e caporedattore della rivista Archon, dicendo quanto segue: “Le forze della CSTO dovrebbero tornare alle loro posizioni di gennaio in Kazakistan… Non possiamo escludere la possibilità che Nazarbayev sia tra i [potenti]firmatari di un nuovo Stato dell’Unione che dovrebbe essere istituito con la partecipazione di Russia, Bielorussia, territori liberati dell’Ucraina, DPR e LPR, oltre a Transdniestria [chiamata anche Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika e Pridnestrovie, enclave separatista in Moldova, situata sulla sponda orientale del fiume Dnestr], Abkhazia e Ossezia del Sud. È del tutto possibile che guiderà il Kazakistan settentrionale. Quanto a Tokayev, si sta muovendo troppo pericolosamente e lui, nonostante la sua esperienza diplomatica, ha la memoria corta”.

Sembra che alcuni circoli all’interno delle élite politiche, intellettuali e mediatiche russe stiano escogitando piani per impadronirsi della regione settentrionale del Kazakistan e incorporarla nella Comunità di Russia e Bielorussia che è stata creata da Mosca e Minsk.

Sono spinti da una situazione in cui il Kazakistan ora non solo sta rispettando rigorosamente le sanzioni occidentali imposte alla Federazione Russa, ma anche, come osserva il quotidiano economico Vzglyad, “aiutando l’economia dei peggiori nemici della Russia, i Paesi baltici” e continuando a essere il più grande fornitore di petrolio alla Lituania, che ha appena interrotto il transito tra la Russia e la sua enclave di Kaliningrad nel Mar Baltico.

Ad ogni modo, non si può non notare come oggi gli interessi economici e politici kazaki siano visti sempre più come divergenti da quelli russi. Quindi sembra che il Kazakistan stia diventando sempre più in contrasto con una delle due principali forze esterne che svolgono un ruolo importante nel fornire supporto politico e persino militare al regime al potere kazako. Bene, scopriamo cosa significa tutto ciò.

Nella stampa in lingua inglese, a volte si confrontano le politiche delle potenze occidentali in Ucraina e quelle di Mosca in Kazakistan con le azioni di coloro che sono chiamati ‘kingmakers’. Ci sembra che questo non tenga conto di una cosa. E questo è che non solo il Cremlino, ma anche l’Occidente, ha assunto le funzioni di “creazione del re” in Kazakistan. La nostra ipotesi è che i segni evidenti dell’atteggiamento costantemente favorevole di Mosca e delle capitali occidentali nei confronti del regime kazako siano esattamente ciò che contribuisce in modo significativo alla stabilità del suo governo per molti anni. E il Kazakistan è stato ed è governato dalle élite degli zhuz Senior (meridionali). Un implicito diritto di quel regime a governare il paese per un periodo prolungato o indefinito è garantito, tra l’altro, dal consenso informale ricevuto inizialmente da Mosca e dall’Occidente – i due centri di potere con il maggiore impatto sulla politica e l’economia kazaka – sostenere il suo status in quanto tale in cambio dell’obbligo di garantire la protezione dei loro interessi spesso reciprocamente contrastanti nel contesto kazako.

L’ufficiale Nur-Sultan, da un lato, ha garantito e continuerà a garantire l’invariabilità delle condizioni per l’attuazione degli investimenti di capitale e la conduzione degli affari nell’esecuzione dei contratti conclusi con le società transnazionali occidentali agli albori dell’indipendenza del Kazakistan. D’altra parte, l’attuale leadership kazaka rimane impegnata a sostenere tutte le iniziative di integrazione di Mosca nello spazio post-sovietico. Sembra quindi che il Kazakistan continui ad essere sia un Paese filo-Mosca che filo-occidentale anche in una situazione in cui il confronto tra la Federazione Russa e l’Occidente raggiunge il culmine. E potrebbe non piacere, ma è vero. Ecco un paio di elementi di prova a sostegno di questa affermazione. Non molto tempo fa, il Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha affermato che “durante la guerra patriottica di 44 giorni” [un conflitto armato tra Armenia e Azerbaigian sulla regione contesa del Nagorno-Karabakh], il Nur-Sultan ufficiale aveva consentito alla Russia di fornire armi all’Armenia attraverso il territorio kazako, nonostante la richiesta ufficiale di Baku alle autorità kazake di non farlo. In particolare, ha affermato: “Abbiamo inviato una lettera agli stati costieri del Caspio per vietare agli aerei cargo russi con armi diretti in Armenia di sorvolare i loro territori. In questa occasione ci siamo rivolti al Kazakistan, al Turkmenistan e all’Iran. Ma, purtroppo, questi territori sono stati utilizzati per il trasporto di armi in Armenia”. Gli stessi giorni, i media russi hanno riferito che “il carburante attualmente utilizzato dalle forze armate ucraine proviene dal Kazakistan attraverso la Romania”. Tali accuse non sono mai state ancora smentite dalle autorità kazake.

Tutto questo è su un piatto della bilancia. Sull’altro c’è il sostegno al regime al potere e, di conseguenza, al mantenimento della pace e della stabilità in Kazakistan, sia da parte della Federazione Russa che dell’Occidente allo stesso tempo. Ebbene sì, è vero che a gennaio c’è stato un tentativo di destabilizzare la situazione. Ma a quanto pare non era dovuto a una sfida esterna al clan al potere, ma piuttosto all’emergere di contraddizioni all’interno di quelle stesse élite. Probabilmente c’era molta preoccupazione a Mosca e, diciamo, ad Ankara, fino a quando la situazione in Kazakistan non fosse stata chiarita. Questo presumibilmente spiega numerose apparizioni sui media di esperti stranieri all’inizio di gennaio in cui hanno iniziato a svelare pubblicamente e criticare a gran voce il governo del monopolio delle élite Senior zhuz in Kazakistan. Ma poco dopo che l’ordine è stato completamente ristabilito, tutte le conversazioni sui media stranieri riguardanti la pratica kazaka del tribalismo politico si sono fermate.

Ora tutto sembra che nulla di tutto ciò sia accaduto. Il punto, a quanto pare, qui è, da un lato, che ora, dopo che la leadership del Kazakistan ha chiesto aiuto alla CSTO lo scorso inverno, il Cremlino “chiara che la Russia è pronta a continuare a sostenere il suo vicino”, cioè , il regime di governo kazako, attualmente rappresentato ai massimi livelli solo da Kassym-Jomart Tokayev; e, d’altra parte, il Presidente in carica kazako ha dissipato i timori di Ankara e dell’Occidente sulla sua presunta inclinazione a un crescente riavvicinamento a Mosca affermando che la Turchia è “un partner strategico estremamente importante” per il Kazakistan, nonché esprimendo la disponibilità del suo Paese ampliare e migliorare i collegamenti di trasporto e le comunicazioni con l’Occidente attraverso il Mar Caspio e il Caucaso meridionale, il che significa aggirare la Federazione Russa. Alla luce di quanto sopra, non si pone più la domanda sul perché le numerose affermazioni di gennaio, per esempio, sui media russi su quelle pratiche distorsive del tribalismo politico nella Repubblica del Kazakistan.

Lo stesso si potrebbe dire sulla questione del predominio dei rappresentanti zhuz Senior (meridionali) e dell’assenza quasi completa dei rappresentanti zhuz Junior (occidentali) tra i funzionari di grado più alto nell’amministrazione statale. Un’ironia maggiore è che dai disordini del gennaio 2022, sono state e vengono adottate decisioni per rendere ancora più evidenti i suddetti tipi di squilibri. Pertanto, prima degli eventi di gennaio, due delle cinque più alte posizioni di leadership statale stabilite dalla Costituzione, erano state occupate da persone del Kazakistan meridionale (i Senior zhuz) rappresentate da Kassym-Jomart Tokayev (Presidente) e Maulen Ashimbayev (Portatore del Parlamento camera alta, designata come prima nella linea di successione presidenziale); i successivi due (classificandoli in ordine di importanza) da persone del Kazakistan settentrionale, centrale e orientale (il Medio zhuz) rappresentati da Nurlan Nigmatulin (portavoce della camera bassa del Parlamento, designato come secondo nella linea di successione presidenziale) e Askar Mamin (Primo Ministro, designato terzo nella linea di successione presidenziale); e l’ultimo, da una persona del Kazakistan occidentale (il Junior zhuz) di fronte a Krymbek Kusherbayev (Segretario di Stato).

Da allora, sono stati apportati cambiamenti significativi ai vertici del potere statale kazako. I rappresentanti del Kazakistan meridionale ora ricoprono quattro di queste cinque posizioni di leadership statale più alte. Questi sono: Kassym-Jomart Tokayev (Presidente), Maulen Ashimbayev (Portatore della Camera alta del Parlamento), Alikhan Smailov (Primo Ministro) ed Erlan Karin (Segretario di Stato, Consigliere di Stato). La quinta, quella della camera bassa del Presidente del Parlamento, è ora occupata da Yerlan Koshanov, un rappresentante del Kazakistan settentrionale, centrale e orientale (il Medio zhuz). Per la prima volta dall’indipendenza, il Kazakistan occidentale, che, grazie alla sua industria petrolifera e del gas, costituisce la pietra angolare dell’economia dello Stato e sovvenziona tutte le altre regioni del paese come principale donatore, rimane totalmente non rappresentato nelle posizioni di leadership statale.

Solo il 18% delle province sono donatori in Kazakistan. Queste sono le province di Atyrau e Mangystau, le città di Nur-Sultan e Almaty. Quasi il 90 per cento delle province ha bisogno di aiuto dal bilancio nazionale. Questi includono tutte e cinque le province del Kazakistan meridionale e tutte le otto province del Kazakistan settentrionale, centrale e orientale (tre delle quali sono state stabilite di recente dal presidente Tokayev). Ma sono i loro rappresentanti, piuttosto che i politici del Kazakistan occidentale, che ricoprono tutte le più alte posizioni di leadership statale, lasciando queste ultime senza nulla. Fino a poco tempo, la carica di Segretario di Stato, la meno importante delle cinque posizioni di leadership statale più alte stabilite dalla Costituzione, era in qualche modo designata per essere ricoperta da persone dello Junior zhuz. Ora anch’essa è occupata da un rappresentante del Kazakistan meridionale. È così che il regime al potere kazako ha risposto a un’iniziativa dei media russi sulla promozione del tema “Il paese è comandato dal Senior Zhuz, mentre la gente del Junior zhuz lavora” e “i loro leader credono che questo sia ingiusto, perché petrolio e gas sono nella loro terra tradizionale, mentre gli abitanti di Alma-Ata sono al comando”. E non c’è più niente da dire al riguardo.