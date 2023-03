Russia – Iran: gerarchie rovesciate

L’invasione russa dell’Ucraina è entrata nel suo secondo anno. Un elemento critico di questa campagna è stato il sostegno militare dell’Iran alla Russia, fornendo a Mosca droni prodotti internamente. Nonostante la frenesia mediatica per il sostegno dell’Iran, la cooperazione militare bilaterale tra i due paesi non è infatti una novità.

In effetti, questo rapporto si è sviluppato attraverso quattro fasi distinte.

Le origini della cooperazione militare russo-persiana risalgono al 1870 quando il re Qajar, Naser al-Din Shah, impressionato dalla brigata cosacca dell’esercito russo, chiese allo zar Alessandro II di assistere l’Iran inviando consiglieri militari russi, il che portò a la creazione della brigata cosacca persiana. La dipendenza dell’Iran dall’assistenza militare russa è diventata più profonda quando Mohammad Ali Shah, all’indomani del bombardamento del parlamento iraniano e della conseguente guerra civile del paese, ha chiesto alla Russia di schierare truppe in Iran per combattere a fianco dei monarchici, trasformando la cooperazione militare russo-persiana in un rapporto mecenate-cliente.

Durante la Guerra Fredda, l’ex Unione Sovietica divenne il principale rivale dell’Iran e l’Iran si alleò con il campo occidentale. Durante questo periodo, la leadership iraniana ha visto i sovietici ei loro stati clienti (cioè l’Iraq) come la principale minaccia all’integrità territoriale dell’Iran.

Tuttavia, l’Iran ha acquistato quantità limitate di equipaggiamento militare standard dall’Unione Sovietica, inclusi veicoli corazzati e artiglieria da campo. Infatti, secondo un documento dell’intelligence statunitense del 1972 , l’Unione Sovietica tra il 1967 e il 1971 ha esteso 370 milioni di dollari in aiuti militari all’Iran, diventando il suo terzo fornitore di armi.

La rivoluzione islamica del 1979 e la successiva crisi degli ostaggi privarono l’Iran del suo principale fornitore di armi, gli Stati Uniti, e il sanguinoso conflitto con l’Iraq (1980-1988) aveva lasciato l’esercito iraniano nel caos. Durante gli anni ’90, l’Iran si è procurato alcuni importanti sistemi d’arma dalla Russia, inclusi aerei da combattimento, sistemi di difesa aerea e carri armati.

L’Iran ha anche acquistato una varietà di sistemi di difesa aerea russi, tra cui il TOR-M1 a corto raggio e l’avanzato sistema di difesa aerea a lungo raggio S-300 per proteggere i suoi impianti nucleari. Tuttavia, la Russia, sotto la pressione degli Stati Uniti , ha rifiutato di consegnare questi ultimi sistemi fino al 2016.

Interdipendenza militare emergente?

Il conflitto in Ucraina, tuttavia, ha cambiato radicalmente i rapporti tra i due paesi. Infatti, mentre prima di questo conflitto il rapporto era quello di un mecenate-cliente, la fornitura di droni dell’Iran alla Russia ha spostato l’equilibrio a favore dell’Iran.

Mentre in passato l’Iran, pesantemente sanzionato dai principali fornitori di armi, non aveva altra scelta che implorare la Russia per i principali sistemi d’arma, la Russia sempre più isolata si affida ora all’Iran per i suoi droni meno sofisticati ma efficaci. I rapporti indicano che l’Iran non solo ha contrabbandato i droni in Russia su navi e compagnie aeree statali, ma sta anche progettando di costruire una fabbrica in Russia che potrebbe produrre droni per la campagna di Mosca in Ucraina – una nuova realtà che sembrava impensabile solo un decennio fa .

I droni iraniani sono meno sofisticati delle loro controparti di fabbricazione russa o americana e sono più lenti e rumorosi. Tuttavia, il loro prezzo più basso e la facilità di produzione li rendono una scelta ideale per la Russia, che, ora pesantemente sanzionata , ha difficoltà ad accedere ai chip prodotti in Occidente necessari per sistemi d’arma più avanzati. Ciò consente ai droni iraniani di essere lanciati in gran numero per saturare i sistemi di difesa aerea dell’Ucraina e colpire bersagli morbidi come centrali elettriche e altre infrastrutture.

Rapporti occidentali indicano che mentre l’esercito ucraino ha abbattuto tra il 60 e il 70 per cento dei droni, alcuni di loro sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi all’interno del territorio ucraino. In effetti, questo è simile alla strategia dei missili balistici dell’Iran, basata sul presupposto che un gran numero di missili può saturare i potenziali sistemi di difesa aerea.

In un’indicazione della crescente importanza tecnologica dell’Iran per la Russia, Mosca sta ora inviando armi statunitensi catturate, inclusi i missili anticarro Javelin e MANPAD Stinger, all’Iran per il reverse engineering. Ciò può fornire a Iran e Russia l’accesso ad attrezzature militari ad alta tecnologia degli Stati Uniti e della NATO.

Vale la pena notare che l’Iran ha dimostrato la sua efficacia nel reverse engineering di sistemi d’arma avanzati in passato. Ad esempio, il missile guidato anticarro Toophan(Storm) di fabbricazione iraniana è stato retroingegnerizzato dal missile BGM-71 TOW di fabbricazione statunitense. L’Iran è stato anche in grado di clonare droni americani ad alta tecnologia, tra cui lo Scan Eagle e il Lockheed Martin RQ-170 “Sentinel”, e da allora ha fornito il primo alla Russia.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, la Russia ricambierà il sostegno dell’Iran aprendo il suo arsenale più avanzato all’Iran, che è da tempo interessato a procurarsi sistemi d’arma avanzati, in particolare aerei da combattimento. L’Iran è stato per decenni tagliato fuori dal mercato occidentale degli armamenti, e la sua forza aerea è qualitativamente e quantitativamente inferiore a quella dei suoi vicini, in particolare dell’Arabia Saudita .

Sebbene sia stato precedentemente riferito che l’Iran è interessato all’acquisizione di SU-30, sembra che l’Iran abbia ora optato per 24 aerei Sukhoi-35. Se l’accordo andrà in porto, questi velivoli saranno i caccia più avanzati che l’Iran si sia procurato da decenni. Data la grande flotta delle forze aeree dei suoi vicini, questi aerei non cambieranno in modo significativo l’equilibrio di potere nella regione, anche se aumenteranno sicuramente le capacità difensive dell’Iran.

Inoltre, mentre un funzionario iraniano ha respinto l’interesse di Teheran nell’approvvigionamento dei sistemi di difesa aerea S-400 all’inizio di questo mese, alcuni rapporti hanno indicato che l’Iran cerca ancora di acquisirli. L’acquisizione di quel sistema sarebbe davvero un importante impulso alle capacità di difesa aerea del paese, in particolare alla luce dell’aumento dell’addestramento da parte dell’aviazione israeliana per un attacco alle strutture nucleari iraniane.

La guerra in Ucraina – e l’emergere dell’Iran come importante fornitore di armi alla Russia – ha effettivamente cambiato le dinamiche della cooperazione tra Mosca e Teheran. Infatti, a differenza del passato, dove l’Iran era il partner co-dipendente e la Russia manteneva il sopravvento, la Russia oggi fa affidamento sull’industria della difesa iraniana, che, grazie a decenni di embargo sulle armi, ha compiuto notevoli progressi.

Questa partnership emergente è dovuta al crescente isolamento di entrambi i paesi sotto le sanzioni guidate dagli Stati Uniti e alle esigenze delle loro stesse esigenze di difesa. Infatti, come gli autori hanno notato in precedenza, gli Stati Uniti sembrano inavvertitamente facilitare il consolidamento di un blocco politico, economico e militare tra paesi che diffidano del dominio finanziario, tecnologico e militare globale di Washington.

In questo frangente, la partnership reciproca tra Mosca e Teheran prevede la fornitura da parte di quest’ultima di armi poco costose, ma relativamente efficaci per gli sforzi bellici del Cremlino, mentre la Russia sembra pronta a soddisfare il bisogno dell’Iran di sistemi d’arma avanzati ad alta tecnologia. Quindi, si può sostenere che i legami militari tra i due paesi si sono trasformati da un rapporto sbilenco cliente-cliente a una cooperazione interdipendente.

La continua cooperazione ha il potenziale per creare una catena di approvvigionamento e un sistema di produzione in cui ogni paese concentra la propria produzione su attrezzature militari in cui ha un vantaggio comparativo. Questa “partenariato interfunzionale” è in contrasto con la ” alleanza con le stesse funzioni ” della NATO, in cui le parti condividono competenze simili.

Tuttavia, la durata del ruolo dell’Iran come partner semi-equo dipende dal volume delle sue esportazioni verso la Russia. In effetti, se qualsiasi altro stato, in particolare la Cina, decidesse di fornire assistenza militare alla Russia, la natura della cooperazione militare tra Russia e Iran potrebbe essere riportata al punto in cui era storicamente.