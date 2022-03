“Qualsiasi quantificazione cambia il mondo”. Così l’economista Olivier Martin riassume la posta in gioco politica di quello che chiama “l’impero dei numeri”.

Mentre l’ambizione imperiale per il potere in Russia si afferma davanti a noi, le statistiche e le informazioni economiche sfuggono sempre meno alla morsa della politica. Questo processo ha conseguenze molto concrete.

URSS: il tempo della segretezza

Ai tempi dell’Unione Sovietica, i dati sulla pianificazione economica erano trattati come segreti militari.

I calcoli e le proiezioni dell’Istituto nazionale di previsione economica dell’Accademia delle scienze, uno dei centri più ascoltati dal Politburo, sono stati rinchiusi in una cassaforte e solo il direttore del centro ha avuto il potere di decidere come divulgarli . Eventuali dati macroeconomici sono stati pubblicati solo dopo uno stretto controllo da parte delle autorità politiche. Molto spesso, questi dati sono stati falsificati, per evitare che le difficoltà economiche si manifestassero in pieno giorno.

Lo stesso fenomeno si è ripetuto, in varia misura, in altre economie di tipo sovietico. L’ONU aveva, inoltre, creato un apposito servizio statistico nella sua Commissione economica per l’Europa, uno dei cui obiettivi era correggere le distorsioni più evidenti nei dati trasmessi dai paesi del Patto di Varsavia per ricostruire il più vicino possibile alla loro effettiva traiettoria economica. Da parte sua, la CIA ha fatto lo stesso.

L’apertura degli anni ’90

Con la fine dell’Unione Sovietica, gli organismi di raccolta statistica dovettero impegnarsi in una vera e propria rivoluzione copernicana. Il controllo politico sulla produzione di figure, già indebolito da Glasnost’ negli anni 1986-1990, è svanito. Scomparvero le categorie marxiste di classificazione del reale (ad esempio il “prodotto materiale netto”, sostituito dalla nozione di “prodotto interno lordo”), e con esse i principi metodologici su cui si basavano.

Allo stesso tempo, la stessa realtà economica stava cambiando: stavano emergendo nuovi attori e con essi nuovi comportamenti economici da cogliere. Tutto questo in una situazione di crisi senza precedenti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili per la raccolta fondi. La risposta delle autorità è stata quella di chiedere assistenza tecnica internazionale. I programmi di assistenza, realizzati da organizzazioni multilaterali come il FMI e la Banca Mondiale, supportati da istituti nazionali come l’INSEE, hanno orchestrato la migrazione dei metodi e delle pratiche di queste amministrazioni verso standard internazionali.

Dagli anni ’90, la raccolta dei dati economici è quindi progredita, in quantità e qualità. Certo, Rosstat, l’equivalente russo di INSEE, ha ancora margini di miglioramento in molte aree, ma il suo sito è incomparabilmente più completo di prima e gran parte dei suoi dati e informazioni è ad accesso libero, a volte in inglese. Anche la Banca centrale russa ha compiuto progressi spettacolari nella diffusione delle informazioni finanziarie. Queste amministrazioni sono dotate di personale tecnicamente competente che si preoccupa di garantire un servizio pubblico di qualità.

Anni 2010: un dibattito economico ancora possibile

Su queste basi centri di ricerca, think tank, economisti bancari e società di consulenza presenti in Russia hanno potuto sviluppare una vera e propria cultura dell’analisi economica e del dibattito delle idee.

Nel corso degli anni 2010, mentre le luci si sono spente una dopo l’altra nel dibattito pubblico sul sistema politico russo, la questione economica è rimasta oggetto di una vera libertà di espressione, coprendo il classico spettro di opinioni e raccomandazioni, dal più statalista al ultraliberale. Alexei Kudrin, presidente della Corte dei conti, non ha esitato a frustare il governo per i suoi progressi ritenuti troppo lenti nella lotta ai monopoli e alle violazioni dei diritti di proprietà.

Da parte sua, l’Istituto nazionale di previsione economica ha apertamente diffamato questo stesso governo per la sua timidezza nell’impegno di fondi sovrani al servizio degli investimenti nelle attrezzature del territorio russo nelle infrastrutture. L’Istituto Gaidar ha organizzato un forum internazionale annuale, trasmesso in diretta sul web, dove esperti, politici e accademici di diversi paesi si sono incontrati per discutere, a volte in tono controverso, delle opzioni di politica economica che potrebbero far uscire la Russia dalla stagnazione.

Lo stesso Vladimir Putin aveva suscitato nel 2016 l’emulazione tra il Center for Strategic Research, diretto fino al 2018 da Alexei Kudrin, e lo Stolypin Center, diretto da Boris Titov, co-presidente dell’Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e rappresentante di il presidente per il mondo delle imprese, per elaborare le opzioni di sviluppo a lungo termine del Paese che potrebbero essere recepite dall’esecutivo.

Con la guerra in Ucraina, questo mondo informativo e intellettuale sembra sul punto di scomparire per lasciare il posto a una realtà completamente diversa.

Il ritorno del segreto

I precursori del cambiamento del “regime politico dei numeri” in Russia risalgono alla crisi pandemica.

Poste sotto il controllo di _Rospotrebnadzor_, letteralmente Consumer Supervision Agency, agenzia di standardizzazione risorta direttamente dall’Unione Sovietica, le informazioni sulla mortalità correlata al Covid-19 sono state sistematicamente troncate, secondo un processo che attraversa l’intera catena di produzione statistica, dall’ospedale stanze e obitori al vice primo ministro della Salute, Tatiana Golikova. A maggio 2020 era chiaro che la mortalità legata all’epidemia era sottostimata di un fattore almeno tre.

Con il senno di poi e i calcoli, ma anche grazie alla coscienziosità dei funzionari Rosstat, che hanno continuato a pubblicare con regolarità i dati sulla mortalità, è possibile oggi affermare che il numero dei decessi in Russia legati all’epidemia non è di 357.000 (dato ufficiale) , ma quasi 1 milione, il che lo rende il Paese più colpito dalla pandemia al mondo, in attesa di una revisione delle statistiche indiane.

Il secondo segnale negativo è la revisione del calcolo della povertà in Russia. Da gennaio 2021 il minimo di sussistenza è stato definito in modo relativo e non più assoluto. Attualmente corrisponde al 44,2% del reddito pro capite mediano dell’anno precedente il periodo di riferimento dell’indagine.

Questo cambiamento è importante, perché il passaggio da un livello assoluto a un livello relativo segnala generalmente l’ingresso del Paese nel gruppo dei Paesi ad alto reddito. Se applicato nei paesi a basso reddito, il calcolo del tasso di povertà da un livello relativo può portare a una forte sottostima della reale portata della povertà. Dato il tenore di vita medio della popolazione russa, questo cambiamento di metodo è prematuro e rischia di ridurre artificialmente la povertà del Paese, nell’ipotesi (probabile) che il tenore di vita dei più modesti sarebbe ridotto dall’inflazione creata dalla guerra.

L’economia russa nell’inceppamento della guerra

È probabile che il deterioramento delle informazioni economiche acceleri. Come ogni conflitto, anche la guerra in cui Vladimir Putin ha lanciato il suo Paese è una guerra dell’informazione. Dimostrare che le sanzioni non hanno colpito i centri vitali del potere, elogiare la resilienza economica dell’economia russa potrebbe richiedere nel breve termine di mascherare i conti, soprattutto se la guerra in Ucraina conferma il suo stallo nel tempo. In questo contesto, la recente comunicazione della Banca Centrale è il segnale più evidente del cambiamento in atto.

Una delle sue prime decisioni dopo l’invasione è stata quella di chiedere alle banche commerciali di non fornire più dati finanziari al proprio sito ma di continuare a trasmetterli direttamente alla Banca Centrale. Se il provvedimento si estendesse alle società non finanziarie, provocherebbe presto un conflitto di obiettivi per le società quotate in borsa, soggette in virtù del loro status a standard esigenti in termini di trasparenza dei dati contabili. In questo caso sono Gazprom e Rosneft, due società strategiche per il potere ma in parte possedute da capitali stranieri.

Più in generale, è probabile che la questione della riservatezza dei dati economici e sociali fino ad ora liberamente accessibili (riguardanti, ad esempio, il livello di disoccupazione, il tasso di povertà, ecc.) sarà d’ora in poi nel menu degli incontri della direzione di Rossat con i ministeri competenti. C’è anche da temere che con il tempo e l’aggravarsi della situazione economica in Russia vengano emanati testi simili alle recenti leggi sull’informazione di guerra che penalizzano la diffusione di informazioni economiche contrarie agli interessi del potere, mettendo al riparo, se necessario, dietro i “segreti commerciali” o, più apertamente, dietro la “sicurezza nazionale”.

In ogni caso, sarà sempre più difficile per economisti e osservatori indipendenti, russi e occidentali allo stesso modo, farsi un’idea chiara della situazione economica in Russia. Per inciso, sarà anche più difficile per chi detiene il potere costruire soluzioni innovative ed efficaci ai problemi economici che affliggeranno il Paese, in un panorama intellettuale svuotato da ogni contraddittorio dibattito sulle possibili opzioni. Di conseguenza, gli errori di politica economica diventeranno più probabili. In materia economica, l’informazione può davvero cambiare il mondo, nel bene e nel male.

–

Allegato:

Banca centrale russa/Decisione del 6 marzo 2022 (traduzione dell’autore)

_La Banca centrale russa ha deciso di ridurre temporaneamente la distribuzione dei bilanci pubblicati dagli istituti di credito sui loro siti web, nonché sul sito web della Banca centrale russa. Questo per limitare i rischi degli istituti di credito legati alle sanzioni imposte dai paesi occidentali.

_A partire dalla dichiarazione di febbraio 2022, le banche non sono più tenute a pubblicare i rendiconti contabili e finanziari (a livello di istituto e consolidati) in conformità con gli standard russi, nonché informazioni aggiuntive ad essi.

_Allo stesso tempo, gli istituti di credito continueranno a presentare questi documenti alla Banca centrale russa, che consentirà un controllo completo ed efficace sulle loro attività, nonché analisi del settore.