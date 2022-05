A seguito degli effetti della Primavera araba sulla politica estera russa, nel 2011, e della sua riuscita mediazione nell’accordo tra Occidente e Siria sulla distruzione delle scorte di armi chimiche (settembre 2013), sorge la domanda se la Russia abbia una strategia per la regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa).

Riguardo a questa domanda, ci sono tre modi di pensare nell’analizzare le attività della Russia in Medio Oriente: la Russia ha avuto una strategia per il Medio Oriente che ha avuto un ampio successo; la Russia aveva una strategia per la regione, ma le cose non sono andate necessariamente come previsto; a Russia non ha una strategia per il Medio Oriente.

I principali impulsi delle politiche russe nella regione MENA sono economici e geopolitici. Gli obiettivi della Russia sono molteplici e possono essere classificati su più livelli.

A livello globale, la Russia cerca di riconquistare il suo potere globale e tornare come attore geopolitico indipendente essenziale e riconquistare la sua posizione di significativa potenza straniera in una delle regioni più instabili del mondo. La Russia, nel frattempo, sa di non poter sostituire gli Stati Uniti come attore importante o principale fornitore di sicurezza nella regione MENA. Tuttavia, potrebbe sminuire il ruolo degli Stati Uniti. Inoltre, la Russia sta cercando di dimostrare che la strategia statunitense contro il terrorismo, a sostegno delle rivoluzioni colorate e della politica di cambio di regime, è fallita.

L’obiettivo principale della Russia a livello regionale è sostenere Bashar al-Assad in Siria. In altre parole, la sicurezza interna viene mantenuta mantenendo la sicurezza nell’ambiente circostante. La mediazione tra l’Occidente e i Paesi della regione MENA e l’applicazione della diplomazia economica e l’uso di accordi di vendita di armi ed energia come strumento di influenza geopolitica e di attrazione di investimenti, in particolare dai Paesi del Golfo Persico, sono tutti sottorami di questo approccio.

L’intervento in Siria riflette gli obiettivi strategici a lungo termine della Russia nella regione MENA. Il suo obiettivo generale sembra essere prevenire l’instabilità nella regione e sostenere alcune minoranze nei Paesi separatisti.

A livello interno, la partecipazione attiva della Russia nella regione MENA mira a far rivivere il potere dell’era imperiale e a promuovere sentimenti nazionali e anti-occidentali. Tuttavia, secondo un sondaggio condotto dal Levada Center, solo il 30% degli intervistati russi è d’accordo con la continuazione delle operazioni militari in Siria.

Ma quali strumenti ha la Russia per attuare la sua strategia? La strategia emergente della Russia è l’arte di adattarsi a circostanze mutevoli e con mezzi limitati per raggiungere gli obiettivi. Gli strumenti della Russia nella regione sono militari, economici, politici e diplomatici.

L’esercito russo è stato uno strumento efficace nella politica estera russa. Mentre i leader occidentali cercavano di convincere il mondo che non esisteva una soluzione militare alla guerra civile in Siria, Vladimir Putin ha mostrato che nessuna soluzione politica sarebbe stata possibile senza il supporto militare.

I principali interessi della Russia nella regione MENA sono la geopolitica e la sicurezza.

Gli scambi economici tra la Russia e i Paesi della regione MENA si sono ampliati dal 2000. Energia, armi e cibo (soprattutto grano) hanno mercati pronti nella regione e le importazioni russe sono state principalmente frutta, verdura e tessuti.

La Russia ha una strategia chiara per la sua economia geografica. Questa strategia utilizza strumenti economici, commerciali e patrimoniali per raggiungere obiettivi geopolitici. Dato che la Russia è il secondo esportatore di armi al mondo e uno dei più importanti esportatori di combustibili fossili, ci si aspetta che riesca a raggiungere i suoi obiettivi geopolitici in questo modo, ma non necessariamente riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi economici.

Non ci sono quasi attori importanti nell’intera regione MENA che la Russia non sia stata in grado di contattare. L’amicizia e il ricorso a tutti gli attori formali e informali, indipendentemente dal loro orientamento politico e dai continui conflitti reciproci, hanno consentito alla Russia di svolgere un ruolo di mediazione nella regione. I riferimenti a esempi di questa azione includono l’approccio della Russia alle relazioni con Israele e Siria, Iran e Turchia e Paesi del Golfo Persico, e Turchia e curdi. La politica della Russia è guidata dal sostegno e talvolta dall’uso dei governi esistenti e dal suo approccio non ideologico. In nessun luogo della regione la Russia è un vero alleato o un fedele nemico.

A differenza degli Stati Uniti, che hanno protetto Israele e non sono d’accordo con la Turchia, alleata della NATO, la Russia costruisce alleanze basate sulle opportunità che servono prima i suoi interessi e poi in una certa misura altri attori. Inoltre, l’approccio segreto anti-americano nella regione e l’approccio amichevole e la pretesa della Russia di usare la forza militare per supportare gli alleati ne hanno fatto un attore chiave nella regione.

In conclusione, la Russia è un attore strategico che rimarrà nella regione MENA per il prossimo futuro. L’UE e gli Stati Uniti dovrebbero impegnarsi con la Russia sulla base della cooperazione su questioni di interesse comune, come la lotta al terrorismo e garantire che nessun Paese domini la regione. Ma un programma più ambizioso, come la democrazia, richiederà una strategia per prevenire l’influenza russa in Medio Oriente. Tuttavia, il ruolo della Russia nel rafforzamento delle strutture di governo e nella promozione della democrazia non è ancora chiaro. A causa della crisi del sistema politico, la regione MENA è in un profondo processo di trasformazione politica. La democrazia è difficile da raggiungere, ma non è chiaro se la formula russa a sostegno degli attuali governi per garantire la stabilità regionale sia una soluzione politica a lungo termine.