Mentre la Russia continua a condurre la sua guerra in Ucraina, diversi leader occidentali hanno apertamente accennato al loro desiderio che il presidente russo Vladimir Putin se ne vada. Il 26 marzo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che Putin “non può rimanere al potere”, mentre il portavoce del primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato il 1 marzo che le sanzioni alla Russia “devono far cadere il regime di Putin”. Tuttavia, sebbene la loro ambizione di vedere la fine del regime di Putin sia comprensibile, non vi è alcuna garanzia che ciò che verrà dopo sarà migliore.

Per capire perché, è necessario capire perché Putin è così popolare in Russia (secondo Levada Center, un’agenzia elettorale russa indipendente, circa l’83% della popolazione approva Putin). In Occidente, Putin è ritratto come un dittatore. Eppure in Russia è visto da molti come un leader che ha ristabilito l’ordine, offerto stabilità e assicurato una crescita economica costante, favorita dall’impennata dei prezzi mondiali del petrolio tra il 1998 e il 2008. Altrettanto importante, Putin ha restituito un senso di orgoglio nazionale dopo il umiliazione per aver perso la Guerra Fredda e i caotici anni ’90, quando la Russia era in ginocchio e incapace di influenzare gli affari globali. La Russia poteva solo stare a guardare mentre la NATO bombardava la Jugoslavia, alleata della Russia nel 1999. Poi è arrivato Putin. I russi hanno osservato con ammirazione come ha impedito il rovesciamento dell’alleato russo Bashar al-Assad in Siria e come ha annesso senza problemi la Crimea. Per molti russi, Putin ha permesso loro di crogiolarsi nella gloria di vivere di nuovo in una Russia forte e influente. Questo serve come modello per ciò che i russi cercherebbero in un futuro leader.

Alcuni potrebbero obiettare che alla Russia semplicemente non è stata data la possibilità di diventare una democrazia liberale sotto il pesante peso dell’autoritarismo del Cremlino. Dopotutto, altri stati post-sovietici si sono rivolti verso l’Occidente quando è stata offerta l’opportunità. L’ultimo esempio è, ovviamente, l’Ucraina, che nel 2014 ha deciso di andare con l’Occidente, nonostante gli sforzi russi per trascinarlo verso la sua sfera di influenza. Ma la Russia è diversa. Il sentimento anti-occidentale è un elemento chiave della sua psiche. Secondo un sondaggio del Levada Center condotto nel febbraio 2020 su come la Russia dovrebbe trattare l’Occidente, solo l’11% ha detto “come amico”. Quella cifra è quasi certamente ancora più bassa ora.

La maggior parte dei russi non ha alcun desiderio di unirsi al campo occidentale o di abbracciare i valori occidentali. Al contrario, la TV di Stato russa spesso prende in giro ciò che descrivono come decadenza morale occidentale, inettitudine e difetti nella democrazia. Ci sono poche possibilità che i russi diventino più progressisti nel prossimo futuro. Il cristianesimo ortodosso sta prosperando dopo aver sopportato un periodo di 70 anni di dominio sovietico ateo. Nel 1991, circa due terzi dei russi non rivendicavano alcuna affiliazione religiosa. Ora, circa il 70 per cento dei russi si identifica come ortodosso. Questa accresciuta religiosità sta propagando il conservatorismo sociale, i valori familiari tradizionali, il rispetto della gerarchia e dell’autorità, principi che il Cremlino vuole promuovere.

In Occidente citiamo spesso l’opposizione politica favorevole all’Occidente in Russia come una luminosa speranza per il futuro della Russia, con Alexei Navalny alla guida dell’opposizione. Vogliamo credere che se solo Putin allentasse la presa sul potere, l’opposizione sarebbe in grado di prosperare e avere successo. Questo è molto probabilmente un pio desiderio. Secondo un sondaggio del Levada Center nel settembre 2020, solo il 20% dei russi vede Alexei Navalny positivamente, mentre il 50% lo vede negativamente. La Russia, ovviamente, ha un pubblico distinto e orientato all’opposizione, in particolare le giovani generazioni urbane che consumano media alternativi. Ma sono una minoranza in Russia. Inoltre, la loro opposizione a Putin è principalmente spinta dal desiderio di combattere la corruzione e la disuguaglianza economica in Russia, piuttosto che dal desiderio di vedere un presidente favorevole all’Occidente.

La propaganda di stato russa non è completamente responsabile per questo. Nel 2020, solo il 62% dei russi guardava la televisione di stato ogni giorno, un calo dal 92% rispetto al 2010. Negli ultimi 11 anni, la quota di russi che afferma di credere alla televisione di stato è scesa dal 79% al 48%, mentre il la percentuale di coloro che affermano di fidarsi dei media online è aumentata dall’11 al 47%. Nonostante ciò, la maggior parte dei russi è felice di accettare la narrativa che viene loro offerta dai media statali, in particolare sulla guerra in Ucraina. È probabile che i russi siano d’accordo con la propaganda statale e dei media non perché si fidino di essa, ma perché è ciò che gli piace e vogliono sentire.

In definitiva, non c’è motivo di credere che il Cremlino sarà qualitativamente diverso dopo Putin. Il sistema che ha creato è durato così a lungo perché la maggior parte dei cittadini russi è ampiamente solidale con esso. Il desiderio di una forte leadership, paternalismo e orgoglio nazionale risale a decenni fa. Se la Russia è ancora considerata uno stato paria dai paesi occidentali quando alla fine la presidenza di Putin volge al termine, sarebbe naturale per i russi abbracciare un altro leader di tipo autoritario che si posizionerà come il protettore della madrepatria dall’aggressivo e moralmente corrotto Ovest. Le difficoltà economiche attirano anche le persone verso leader dominanti e autoritari. Se l’economia russa sta ancora affrontando venti contrari a causa delle sanzioni occidentali, non farà che aumentare le condizioni per una nuova leadership dittatoriale.

Sentimenti profondamente radicati di patriottismo, nazionalismo, conservatorismo sociale, risentimento verso l’Occidente, nonché prolungate difficoltà economiche e isolamento diplomatico, significano che è improbabile che la Russia cambi rotta quando si tratta del profilo della sua leadership. Dopo oltre vent’anni di rapporti con Putin, è comprensibile il motivo per cui molti leader occidentali desiderano la fine del suo regime. Eppure questo potrebbe essere un caso di “stai attento a ciò che desideri”, poiché ciò che verrà dopo Putin potrebbe essere anche peggiore.