Russia: il putinismo lascia carta bianca al razzismo

Subito dopo l’inizio del nuovo anno, la pagina VKontakte ha condiviso la seguente notizia: “Il primo bambino del 2023 è nato esattamente un minuto dopo la mezzanotte, [il 1 gennaio] alle 00.01, a San Pietroburgo. Per sua madre, 25enne originaria di Tuva, Venera, questo era già il secondo parto: il figlio di sei anni la sta aspettando a casa. Il neonato è un vero gigante: peso – 3900 g, altezza – 56 cm. Il parto è stato facile e veloce. Mamma e bambino sono in corsia e stanno entrambi bene… E nel 2022 a San Pietroburgo sono nati più di 50mila bambini. Auguriamo ai nostri ostetrici e ginecologi più neonati nel nuovo anno 2023!”

Ecco come Newsweek ha descritto la reazione della società russa al post: “Gli utenti dei social media russi hanno inondato una pagina che annunciava la nascita del primo bambino nel Paese nel 2023 con centinaia di commenti razzisti, dopo aver appreso che i genitori del neonato provengono dalla remota regione siberiana di Tuva, che confina con la Mongolia” .

Sembrerebbe che in questo momento non sia un buon momento in Russia per minare l’unità delle etnie o istigare divisioni tra i diversi gruppi della società su basi razziali ed etniche, poiché, secondo i suoi alti funzionari, è in guerra con il ” collettivo Occidente’ più la NATO che mirano ‘a isolare e persino a smembrare la Federazione Russa’ .

Tuttavia, ciò che è stato descritto sopra non sorprende: la stragrande maggioranza dei russi di etnia ordinaria, proprio come prima, sembra sostenere con zelo l’idea che la Russia sia bianca, nazionalista e che le persone siano molto orgogliose della loro presunta superiorità razziale per quanto riguarda i gruppi etnici di origine asiatica [orientale] o africana.

La storia di cui sopra suggerisce che in questo senso il Paese non è cambiato. Ciò può essere dimostrato dal fatto che ha guadagnato l’attenzione dei media internazionali ed è stato completamente ignorato dalle reti televisive nazionali russe e dai media mainstream. Tutto ha funzionato proprio come era stato prima della guerra.

I talk show televisivi politici attentamente orchestrati dalla Russia si astengono completamente dal menzionare casi in cui i cittadini russi di discendenza etnica non europea (non caucasica) sono stati discriminati razzialmente. Nel mondo strettamente controllato della propaganda del Cremlino, a quanto pare su questo argomento viene imposto una sorta di tabù.

Ma, come si suol dire, ‘non puoi nascondere il cucito in una borsa’ . E le informazioni sugli atteggiamenti discriminatori e le molestie razziali delle minoranze di discendenza [orientale] nella Federazione Russa sono andate da tempo oltre Mosca e la Russia.

Ecco cosa ha detto Alexander Nevzorov, ex membro della Duma di Stato russa, commentatore russo e critico di Putin, condannato in contumacia a otto anni di reclusione per aver diffuso informazioni deliberatamente false sulle forze armate di Mosca, nel suo commento alla suddetta storia :“Il regime di Putin è diventato un’ottima serra per far crescere questo razzismo molto russo che esisteva in URSS, anche se tenuto sotto chiave e perseguitato in modo piuttosto rigoroso. Negli [19]90, negli anni della libertà, simili spunti in genere erano impensabili. Forse c’erano tali pensieri nei crani dei redneck più violenti, ma queste erano cose da nascondere e di cui vergognarsi. Il putinismo, avendo scommesso sul tratto più vile del carattere del popolo, ha dato carta bianca assoluta al razzismo russo… Il razzismo ha guadagnato forza, voce, diritto, opportunità esclusive e dignità. E devo turbarti qui: non sarà possibile respingere questo razzismo al suo posto precedente anche dopo la morte di Putin. Ci vorranno 20 anni di lavoro duro e intelligente per sbarazzarsi di questo male, per rimetterlo nella gabbia del nascondiglio. È un lavoro difficile,.

Va ricordato che Alexander Nevzorov è stato costretto a lasciare il paese l’anno scorso e ora vive all’estero. È l’unico tra quelli ben noti in tutta la Russia che ha mostrato pubblicamente compassione per quella donna tuvana a San Pietroburgo e ha sottoposto all’ostracismo gli attacchi razzisti contro di lei e il suo neonato. Nella stessa Russia, opinion leader, cioè giornalisti popolari, blogger, conduttori televisivi e radiofonici, così come politici e altri grandi personaggi pubblici, non hanno commentato quel caso, e questo non sorprende. Questa è una pratica comune tra le élite politiche, intellettuali e mediatiche russe criticare le campagne contro il razzismo che vengono condotte in America e in Europa occidentale e non dire nulla nemmeno sui crimini razzisti più atroci nel proprio paese.

Ecco un esempio per illustrare tale conclusione. Quando Sergey Nikolaev, un IM russo (maestro internazionale di scacchi) di etnia yakut, è stato brutalmente assassinato a Mosca, i suoi assassini appartenenti a ” una banda di giovani razzisti” che hanno commesso questo crimine, sono stati “accusati di omicidio motivato da discordia etnica” . Dopo un’intensa indagine di polizia e molto interesse da parte del pubblico e dei media, si è svolto il processo. Ecco come è stato valutato da Boruch Gorin, capo del dipartimento di pubbliche relazioni della Federazione delle comunità ebraiche della Russia:“Se un tale crimine [serio], con così tante circostanze aggravanti, comporta una pena così leggera, allora un osservatore esterno potrebbe ritenere che l’omicidio sulla base dell’odio nazionale e razziale possa servire come fattore attenuante nella sentenza del tribunale [in Russia] . Sia la società che gli stessi criminali lo percepiscono in questo modo” .

“Tutto sarebbe stato diverso se il tribunale avesse punito [gli autori] nella misura massima consentita dalla legge. Se così fosse, gli imputati difficilmente avrebbero osato gridare [allegramente] ‘Sieg Heil’ dopo la pronuncia della sentenza” , – ha aggiunto Borukh Gorin. Ecco cosa c’è ancora da dire.

Anche i più autorevoli giornali moscoviti, come Kommersant , in quei giorni riferivano che questa banda di skinhead aveva preso di mira vittime specifiche in base all’etnia. Mentre al di fuori della Russia, le azioni di questi giovani sono state descritte semplicemente come razziste. Avevano anche brutalmente picchiato 4 centroasiatici e 3 cinesi e ucciso Altynbek Ashirov, un migrante kirghiso. C’era chiaramente uno schema di targeting basato sulla razza. Ma né le forze dell’ordine, né il sistema giudiziario, né i media in Russia hanno riconosciuto pubblicamente questi criminali come razzisti.

Cosa c’è da stupirsi se il giorno dopo l’arresto degli assassini di Sergey Nikolaev, il viceministro degli affari interni ha detto : “La ragione di quello che è successo è stato il normale teppismo. Non stiamo parlando di alcun motivo nazionalista qui ” ?! Ivan Koscheev, che era un membro di questa banda, in seguito disse : “È stato abbastanza facile prenderci, ma la polizia ha ignorato questi casi per molto tempo. In effetti, eravamo solo adolescenti punk. E la polizia non si è curata dei migranti feriti o uccisi” . Qui è necessaria solo una precisazione. Questa banda aveva mutilato o ucciso nel modo più crudele principalmente coloro che erano persone con caratteristiche facciali dell’Asia orientale.

E per loro non importava se questi ultimi provenissero da vicino o da lontano all’estero, o fossero cittadini nativi della Russia, come Yakuts, Buryats, Tuvans, Kalmyks, Kazakhs e Kirghiz. In altre parole, quella banda di giovani russi era impegnata in una sorta di pulizia razziale in linea con la politica razzista nazista. Dichiarazioni su qualsiasi persona dall’aspetto dell’Asia [orientale] “che è stata picchiata o uccisa da russi estremisti a causa dell’appartenenza a una certa etnia o minoranza etnica o perché non era di etnia slava” sono trucchi eufemistici usati dalle autorità russe, la legge forze dell’ordine e media per mascherare casi eclatanti di crimini con motivazioni puramente razziste.

Infatti come è possibile distinguere, tra i passanti, un tartaro (bielorusso, moldavo, ecc.) da uno slavo o, diciamo, un kazako da un kirghiso (altaiano, buriato, ecc.)?! Il criterio principale attraverso il quale gli estremisti russi scelgono la loro vittima in questi casi è la netta differenza razziale tra una persona con tratti del viso [est] asiatici e persone di tipo europeoide o caucasoide.

Per quanto riguarda la domanda su come si comporta la maggior parte delle persone di etnia russa ordinaria mentre interagisce con una o più persone di una razza diversa, non c’è bisogno di andare lontano per una risposta: yakuts, tuvani, kazaki e simili con cittadinanza russa, pur restando fuori la loro regione autonoma o luoghi di compatta residenza delle minoranze a cui appartengono, risultano essere circondati da persone per lo più ostili e persino ostili. Ecco solo alcuni esempi di un atteggiamento così prevenuto nei loro confronti da parte della maggioranza etnica russa in Russia. Danno un quadro generale della loro posizione nella Federazione Russa.

Ecco cosa ha raccontato Alibek Kenesbai, di etnia kazaka, originario della regione di Saratov in Russia, sulla situazione dei kazaki e dei loro simili in Russia:“Quando vivi in ​​un villaggio, non senti infrazioni sulla base della nazionalità, ma se ti trasferisci in una città, sì. Anche nell’Accademia [di Saratov] della pubblica amministrazione [dove Alibek ha studiato], c’era un atteggiamento di disprezzo: “uno con gli occhi stretti”, “un nero”, “torna nel tuo Kazakistan”… Ho anche lavorato a Mosca per sei anni, e stavo affrontando anche questo lì. La situazione al riguardo è molto peggiore lì. Avevo circa 22 anni e ho iniziato a lavorare come commessa. Ora un giorno un’anziana donna [russa] viene in un posto dove normalmente venderei telefoni e notebook, e dice ad altri russi [proprio in quel posto]: “Buttalo fuori di qui, licenzialo, perché l’hai assunto ?!” .

A Volgograd, una grande città russa vicina a Saratov lungo il Volga, Dorji Mandzhiev, un Kalmyk della Repubblica Kalmyk, all’interno della Federazione Russa, è stato picchiato da ragazzi russi perché parlava al telefono con sua moglie nella sua lingua madre. “Mi hanno detto di andarmene da qui in Kirghizistan. Quando ho risposto che vivevo a Kalmykia, i ragazzi si sono limitati a ridere e hanno detto: “Che importa, Cheburek (Untermensch) dagli occhi socchiusi?!” Successivamente mi hanno circondato e hanno iniziato a picchiarmi” , ha ricordato Dorji Mandzhiev . Ha poi denunciato l’aggressione alla polizia e l’ha aiutata a fare gli identikit degli aggressori.

In reazione a questo incidente, Batu Khasikov, capo di Kalmykia, ha indicato “un caso di razzismo interno” a Volgograd. È stato poi affermato a questo proposito dal dipartimento di polizia di Volgograd che “non abbiamo informazioni ufficiali sul fatto che questo incidente sia stato di matrice nazionalistica” e che “è stata solo una rapina” . Questo è il modo in cui i funzionari russi respingono tutte le accuse di inattività relative a crimini di matrice razzista contro persone di origine [orientale] asiatica. Resta solo da deplorare che tali azioni da parte delle autorità russe si stiano svolgendo in mezzo a continui attacchi razzisti e xenofobi contro calmucchi, kazaki, kirghisi e simili, attacchi sui quali le forze dell’ordine chiudono regolarmente un occhio.

La domanda, quindi, è perché i connazionali di Venera, nativa di Tuva, e il suo neonato, Tuvani, e i loro simili con l’aspetto dell’Asia [orientale], come i kazaki russi, i buriati, i calmucchi, gli yakut e i khakassi, devono andare alla guerra in Ucraina per conto di coloro che credono che la Russia nella sua parte principale dovrebbe essere una patria esclusiva dal punto di vista razziale per i russi e altre persone di origine europea (caucasica), e per essere feriti o uccisi in numero sproporzionatamente più alto degli stessi russi etnici ?

C’è una tale visione: se il tuo paese ha bisogno che tu vada in guerra, devi andare. Allora quali sono le ragioni per cui gli asiatici russi, pur essendo cittadini della Federazione Russa, possono considerare l’invasione dell’Ucraina da parte della loro nazione piuttosto che la guerra di qualcun altro?! Sono semplici e facili da capire. Considera queste statistiche pubblicate dalla BBC: “Le due regioni con il più alto numero di morti sono la Buriazia (tasso di mortalità: 28,4 morti per 10.000 giovani) e Tuva (27,7)… Tra i Buriati e i Tuvani, la quota tra i morti è 5 volte superiore rispetto alla loro quota nella popolazione del paese… In tutta la Russia, il rischio di morte in Ucraina per i buriati supera il rischio di morte per i russi di circa 5 volte (500%)”

Questa situazione sembra essere tipica anche per tutte le altre minoranze etniche di discendenza [orientale] in Russia. Ecco le informazioni del MOD Defense Intelligence britannico: “In molte delle regioni orientali, i decessi sono probabilmente in aumento, in percentuale della popolazione, a un tasso di 30-40 volte superiore a quello di Mosca. In molti luoghi, le minoranze etniche subiscono il colpo maggiore; ad Astrakhan circa il 75% delle vittime proviene dalle minoranze kazake e tartare”. Bene, giudica tu stesso. I kazaki e i tartari di Astrakhan sono il secondo e il terzo gruppo etnico più grande dell’Oblast di Astrakhan, costituendo il 17,6% e il 5,9% della sua popolazione. E nel frattempo, rappresentano, secondo il MOD Defence Intelligence britannico, il 75% di quelli della regione del Basso Volga che sono morti nella guerra in Ucraina.

Ed ecco qualcos’altro. Nessuno dei cinque vice primi ministri e degli undici ministri del governo di Astrakhan, e dei numerosi capi dipartimento e capi divisione dell’amministrazione regionale è di etnia kazaka. Tutte queste posizioni si riferiscono all’ufficio del governatore dell’oblast di Astrakhan Igor Babushkin. L’etnia kazaka sembra non essere particolarmente gradita lì. Quale altra parola c’è per questo?

In Russia, la domanda di kazaki, tuvani, buriati e simili appare quando il Cremlino ha un disperato bisogno di carne da cannone, come lo è ora. Mosca può anche manipolare i soldati russi con caratteristiche facciali asiatiche per farli sembrare colpevoli di atrocità di guerra. Quindi una cosa è abbastanza chiara: non hanno affatto bisogno di questa guerra.