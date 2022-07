Mentre il Presidente russo Vladimir Putin si avvicina al suo 70° compleanno e 23° anno al potere, la speculazione sul suo possibile successore è emersa sempre più in articoli di giornale, post di blog e persino alcuni comunicati stampa ufficiali.

Com’era prevedibile, la maggior parte dei discorsi tra i commentatori russi è incentrata su pesi massimi all’interno della leadership del Paese come il segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev (che, per inciso, compie 71 anni a luglio), il Primo Ministro Mikhail Mishustin (56 anni), il primo vice capo di stato maggiore Sergei Kiriyenko (59) e il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin (64). Un esperto occasionale affermerà che solo le star più giovani, come il figlio di Patrushev, Dmitry (44), che attualmente serve come Ministro dell’agricoltura russo, il senatore Andrei Turchak (46), o il 49enne governatore dell’Oblast’ di Tula (e ex guardia del corpo di Putin), Aleksei Dyumin, hanno una possibilità realistica di arrivare in cima.

Con le sanzioni che gravano sull’economia nazionale e le preoccupazioni per le questioni del pane e del burro che stimolano nuovi appelli per un cambio di rotta, è forse inevitabile che l’architettura della Russia post-Putin diventi il discorso della città di Mosca. Ma i russi non sono gli unici a pensare al futuro del loro Stato. In effetti, le speculazioni sul successore di Putin sono andate a gonfie vele nella vicina Ucraina dalla re-invasione del Paese quattro mesi fa; sebbene gli osservatori russi sfidino costantemente la saggezza convenzionale.

Due mesi fa, il Centro ucraino per la lotta alla disinformazione (CCD), che opera sotto il Consiglio di sicurezza e difesa nazionale, ha pubblicato la propria opinione sullo scenario più probabile per la successione e il trasferimento di potere in Russia. «Oggi, molti analisti dell’opposizione ucraini e russi concordano sul fatto che il capo ceceno Ramzan Kadyrov non solo è diventato una delle figure più influenti al potere della Russia, ma è anche visto come un possibile Presidente russo», si legge nel post del CCD sul suo canale Telegram. Le battute d’arresto che il Cremlino ha subito durante il conflitto in Ucraina, i suoi errori di calcolo, i ripetuti insabbiamenti e la mancanza di strategie coerenti e ben articolate non sono andate bene nella società russa, secondo il CCD.

A prima vista, può sembrare controintuitivo che un uomo sanzionato da dozzine di Stati, che gestisce una minuscola regione alla periferia della Federazione Russa, debba essere visto come un candidato realistico per il posto più alto nel Paese più grande del mondo, ma gli osservatori ucraini concordano e spiegano perché.

Secondo il commentatore di Canale 24 Ivan Yakovina, Kadyrov (che ha 45 anni) non è solo il politico più influente, ma anche il più temuto in Russia. «Sono quasi sicuro che sarà il prossimo Presidente della Russia‎», ha detto alla rete l’esperto nato a Mosca, che vive e lavora in Ucraina. Il politologo ucraino Taras Berezovets crede che Kadyrov abbia abbastanza potere e determinazione per lanciare un’offerta presidenziale se la presa del potere di Putin dovesse vacillare.

Kadyrov mantiene più di 3.000 fedeli combattenti a Mosca su base permanente, e quella forza potrebbe ribaltare l’esito di qualsiasi futura lotta di potere a favore dell’uomo forte ceceno, ha ipotizzato Berezovets.

Le voci sulla salute di Putin hanno galvanizzato i clan politici russi alla ricerca di forti alleati e l’esercito privato di Kadyrov è l’unica «forza in grado di prendere il potere», ha detto un altro analista ucraino, il colonnello (in pensione) Oleg Zhdanov.

Infatti, dall’inizio della guerra russo-ucraina del 2022, Kadyrov ha incontrato entrambi i Patrushev (due volte, appunto, con il figlio), il Primo Ministro Mishustin, il Ministro della Difesa Sergei Shoigu, il direttore del Servizio di sicurezza federale (FSB) Alexander Bortnikov, il capo di stato maggiore Anton Vaino, il portavoce della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin e, naturalmente, lo stesso presidente. Sebbene ci sia stata un’ampia copertura di quegli incontri nei media russi, poco è stato rivelato sulle questioni discusse.

Potrebbe essere allettante respingere tali proiezioni come un sottoprodotto irrilevante della guerra in corso, un tentativo di creare un cuneo tra il Cremlino e la Cecenia di Kadyrov, o un’espressione di paure ataviche da parte di una Nazione che crede di essere sotto attacco perpetuo; ma anche i russi hanno contemplato un simile risultato e hanno concluso che non è al di là del regno delle possibilità.

Per cominciare, Kadyrov rappresenta un personaggio che sembra uscito dalle antiche cronache russe: un autocrate ossessionato da Dio, ma ignaro di tutti i comandamenti divini quando ha a che fare con i suoi nemici, che ispira paura attraverso la forza e la pura aggressività. Con i russi che si sentono sempre più assediati e vulnerabili, una tale forza bruta può sembrare attraente per molti.

In secondo luogo, Kadyrov è recentemente diventato una sorta di leader e portavoce del proverbiale ‘partito della guerra’ russo, guadagnandosi il sigillo dell’approvazione da influenti propagandisti come Andrei Karaulov, Vladimir Solovyov e Margarita Simonyan. I media russi hanno abbracciato il giovane e iperattivo uomo forte ceceno come modello ed esempio per altri funzionari, pur riconoscendo la necessità di citare il suo nome per attirare un numero elevato di spettatori.

In terzo luogo, Kadyrov, che spesso si descrive come il fedele ‘soldato di fanteria’ di Putin e difensore dei valori tradizionali, è probabile che sia accettabile per quelle vecchie élite e strati conservatori della società che potrebbero volere che il putinismo sia preservato anche dopo che Putin se ne sarà andato.

È interessante notare che le speculazioni sul successore dell’attuale leader russo raramente sono ossessionate dall’etnia, dalla religione o dalla geografia. Ma è proprio qui che risiedono i punti deboli di Kadyrov: appartiene a un gruppo etnico molto diffamato e ha coltivato da tempo l’immagine di un devoto musulmano in un Paese che non ha mai avuto un leader ortodosso non cristiano (se si vogliono escludere i comunisti atei). Inoltre Kadyrov non ha mai ricoperto un incarico governativo a Mosca, sebbene sia comunemente visto come un politico di livello federale. Tuttavia, in una Russia sempre più nazionalista e imperialista, che si sta trasformando in uno Stato paria, violatore del diritto internazionale che sempre più spesso disdegna norme e valori riconosciuti, le possibilità di Kadyrov di diventare il prossimo Presidente del Paese non devono essere sottovalutate.