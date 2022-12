La svolta diplomatica di Vladimir Putin nei confronti della Cina è stata una delusione per una buona ragione: Pechino è più interessata a portare avanti i propri interessi anti-occidentali che ad aiutare Mosca.

Il partenariato più fruttuoso e naturale sarebbe tra la Russia e l’Occidente, dal momento che entrambi affrontano una minaccia comune dalla Cina e l’infrastruttura per la reciproca prosperità è già in atto.

Il principale ostacolo al miglioramento delle relazioni russo-occidentali è il perdurare del dominio di Putin, che sta sempre più facendo gli ordini della Cina a spese della Russia.

In definitiva, Russia e Occidente possono e devono essere partner, non Russia e Cina. L’infrastruttura è a posto: numerosi oleodotti e gasdotti, ampi collegamenti ferroviari e comodi porti. La Russia e l’Occidente affrontano sfide comuni dalla Cina, la cui economia ha ampiamente superato quella della Russia e minaccia, nel tempo, di superare anche quella americana. I russi ricchi e potenti, in particolare i funzionari pubblici, possono seguire la linea pro-Cina di Vladimir Putin, ma tendono ad avere le loro case a Londra e New York, non a Shanghai; i loro soldi sono in Svizzera e a Cipro, non in Cina; e i loro figli frequentano Eton e Harvard, non la Tsinghua University.

L’idea che la Russia possa avere presto relazioni normali con l’Occidente non è molto diffusa oggi. Eugene Rumer e Andrew Weiss hanno sostenuto in modo convincente che sarebbe necessario un ‘pensiero magico’ per credere «che in qualche modo la Russia affronterà le preoccupazioni occidentali abbracciando cambiamenti radicali al suo ordine politico interno, o sostituendo il suo marchio ben consolidato di opportunismo di politica estera con l’assunzione di rischi con la cooperazione».

La relazione sino-russa, come osserva Sergey Radchenko, ha alcuni fattori indiscutibili a favore: non è gerarchico, nessuna delle due parti si aspetta che l’altra abbracci la sua ideologia (a parte l’autoritarismo e l’antiamericanismo), e ci si può aspettare che i due Paesi «lavorino duramente per evitare attriti» perché «capiscono… che sono destinati a essere vicini».

Gli autori di cui sopra presentano un caso discutibile, ma solo fintanto che si fonde la Federazione Russa, un’entità trina composta da un popolo, un territorio e un governo, con Putin, il suo attuale sovrano. Questo è un errore con un pedigree. Nel 2014, Vyacheslav Volodin, l’ex vice capo dello staff di Putin, disse: «Niente Putin, niente Russia». Tuttavia, non appena la Russia, il Paese, si distingue dall’uomo, Putin,l’argomentazione inizia a sfilacciarsi. Diventa quindi chiaro che Xi Jinping può essere amico di Putin, ma non è amico della Russia. Piuttosto, Xi ha usato la Russia per fare gran parte del suo sporco lavoro anti-occidentale –a spese della Russia-, e l’Occidente ha inavvertitamente aiutato Xi indebolendo la Russia a vantaggio della Cina. Oggi sarebbe quindi più corretto dire «No Xi, no Putin». La Russia, al contrario, farebbe meglio allineandosi con l’Occidente.

Se la Russia o l’Ucraina prevarranno nella guerra russo-ucraina è una questione aperta, ma una cosa sembra chiara: la Cina è stata finora il grande vincitore geopolitico. Senza sparare un colpo, spendere un renminbi o sacrificare un soldato, ha strappato un forte sconto sul petrolio russo ed è pronta a spremere ulteriori lucrose concessioni dal Cremlino, mentre le truppe russe muoiono in Ucraina e l’economia russa cede alle sanzioni occidentali.

La Russia riceve droni dall’Iran e assistenza logistica dalla Bielorussia, ma dalla Cina ha ottenuto poco più di una spalla su cui piangere per Putin. La politica di Xi nei confronti della Russia può essere riassunta in tante chiacchiere e pochi fatti. È vero, Xi ha motivo di essere cauto: è diffidente nel violare le sanzioni statunitensi ed europee, almeno in modo troppo flagrante. Eppure Xi ha anche un discreto motivo per non offrire assistenza materiale alla Russia. Una Russia sempre più debole avrà «poca scelta se non accettare termini sfavorevoli nei negoziati commerciali, sostenere le posizioni cinesi nei forum internazionali… e persino ridurre le [sue] relazioni con altri paesi».

Poiché le esportazioni di petrolio e gas rappresentano la maggior parte delle entrate statali russe, l’impegno cinese con le relative industrie russe fornisce uno sguardo sulla vera natura dell’atteggiamento della Cina nei confronti della Russia.

Nel 2021, l’Europa ha importato circa dieci volte più gas russo rispetto alla Cina, e, nonostante l’ormai ridotto flusso di gas verso ovest, èimprobabile che il volume diretto a est verso la Cina aumenti presto. Semplicemente non c’è abbastanza capacità di pipeline.

In teoria, più gas potrebbe essere pompato attraverso il principale gasdotto esistente dalla Russia alla Cina (Power of Siberia 1 o PS1), poiché non ha funzionato a pieno regime a causa di difficoltà tecniche in uno dei due gasdotti della Siberia orientale. Tali difficoltà, tuttavia, non dovrebbero essere risolte nel prossimo futuro. Le aziende occidentali e cinesi con il denaro e il know-how necessari hanno in gran parte interrotto il lavoro in Siberia a causa delle sanzioni quando la Russia ha invaso l’Ucraina.

Un altro modo per far fluire più gas attraverso PS1 sarebbe collegarlo ai giacimenti della Siberia occidentale e alla penisola di Yamal. Una tale connessione, l’oleodotto Altai Transiberiano (noto anche come Power of Siberia 2 o PS2), è in lavorazione da tempo, ma secondo un recente rapporto sull’economia russa, «l’idea di una Transiberiana Il gasdotto siberiano è stato bloccato per la prima volta dalla Cina all’indomani dell’annessione della Crimea, data [la riluttanza della Cina] a pagare prezzi europei più alti per il gas». Certo, la Cina potrebbe cambiare idea e iniziare a finanziare la PS2, ma il risultato sarebbe quasi certamente punitivo per la Russia.

L’unico altro mezzo di trasporto del gas, via nave, non è fattibile alla luce delle limitate capacità di gas naturale liquefatto della Russia.

Di conseguenza, relativamente poco gas russo è andato, sta andando e probabilmente andrà in Cina [dalla Russia].

Il petrolio, che porta alla Russia circa tre volte più entrate del gas, presenta una storia completamente diversa. Il petrolio dipende molto meno dagli oleodotti rispetto al gas poiché è trasportabile anche su rotaia e cisterna. Negli anni passati, la Cina ha importato solo circa un terzo del volume di petrolio russo destinato all’Europa, sebbene la quota della Cina sia recentemente aumentata. Ma c’è un problema: il margine di profitto della Russia.

La Cina sta attualmente acquistando il greggio Urals con uno sconto di 35 dollari al barile rispetto al prezzo di riferimento del greggio Brent. Dato l’attuale prezzo del Brent di circa 85 dollari al barile, e il costo di produzione relativamente alto della Russia di 40-45 dollari al barile, il margine di profitto prima dei costi di spedizione è di soli 5-10 dollari al barile. Se presi in considerazione i notevoli costi di spedizione verso l’Asia, la Russia è probabilmente solo in pareggio con le sue vendite di petrolio alla Cina.

Le restrizioni sui volumi del gas e lo sconto di 35 dollari al barile sul petrolio significano che «la Cina non sarà in grado di compensare le perdite della Russia sui mercati europei».

Il ‘pivot to the East’ di Putin per quanto riguarda gli idrocarburi ha avuto un costo significativo. A parte la dura contrattazione cinese sui prezzi delle materie prime, sembra esserci troppa «sfiducia strategica tra i due Paesi» per consentire loro di capitalizzare anche le opportunità disponibili, tanto meno di crearne di nuove. Le elevate aspettativerusse di investimenti diretti esteri dalla Cina semplicemente «non si sono concretizzate». Invece di «giocare all’Europa impegnandosi con la Cina, la Russia si fa giocare dalla Cina ».

In un raro momento di franchezza, dopo il suo incontro con Xi a Samarcanda, il 15 settembre 2022, Putin ha osservato che «i nostri amici cinesi sono dei duri negoziatori». Questo potrebbe essere il momento in cui Putin si è avvicinato di più ad un’ammissione di debolezza, e spiega molto su ciò che Xi potrebbe vedere in Putin. Come ha affermato Alexander Gabuev, membro anziano del Carnegie Endowment for International Peace, «Ottenere prodotti [russi] a buon mercato e progetti di armi è un bene per [Pechino] e la partenza del regime di Putin e l’improbabile prospettiva di un governo filo-occidentale in Russia è un terribile incubo per la Cina».

Se si deve credere ai sondaggi, Putin ha mantenuto gran parte della sua popolarità in Russia nonostante le sue battute d’arresto in Ucraina e il deterioramento dell’economia russa. Ma questo non significa che stia facendo ‘felice’ qualcuno in Russia. L’esercito russo è stato umiliato. Probabilmente decine di migliaia di soldati russisono morti e ancora di più sono tornati a casa feriti. La cosiddetta ‘mobilitazione parziale‘ di Putin ha convinto centinaia di migliaia di russi a fuggire dal Paese. I servizi di sicurezza sono stati screditati per la loro valutazione sbagliata della prontezza ucraina a combattere. I ricchi russi hanno visto gran parte della loro ricchezza bloccata e i loro yacht sequestrati. L’alta inflazione e la partenza dalla Russia di migliaia di compagnie occidentali stanno spremendo senza pietà la classe media russa. È probabile che il tasso di povertà raddoppi o triplichi. La conclusione sembra inevitabile: Putin non sta facendo felice nessuno in Russia,nemmeno se stesso.

Anche se molti russi daranno la colpa all’Occidente, non a Putin, per le ristrettezze della Russia, la vacillante capacità di Putin di difendere gli interessi di chiunque tranne se stesso e il suo regime, solleva alcune domande spinose. Potrebbe essere che non sia così forte come sostiene? La sua disavventura ucraina non ha minato la capacità di difesa della Russia? Diversi funzionari municipali russi, in una rara dimostrazione di dissenso, hanno recentemente formulato proprio un’accusa del genere. Potrebbe essere che gli interessi di Putin non siano ben allineati con quelli del Paese nel suo insieme?

Nel 1242, Alexander Nevsky affrontò i Cavalieri Teutonici a ovest e i Mongoli a est. Ha scelto di combattere i teutoni nella battaglia del ghiaccio, ma di sottomettersi ai mongoli. In cambio della sua sottomissione, Nevsky ricevette una lucrosa sinecura. Per oltre vent’anni ha riscosso le tasse per i mongoli dai suoi sudditi russi, che, come avrebbe voluto il destino, avrebbero continuato ad assaporare le ‘gioie sottili’ del dominio mongolo per oltre due secoli. Alcuni russi chiamano quegli anni di dominio il ‘giogo mongolo-tartaro‘.

Oggi, 780 anni dopo, Putin sta ripercorrendo le orme di Nevsky. Mentre l’Occidente preferirebbe chiaramente vedere estromesso Putin, la Cina lo trova abbastanza adatto ai suoi scopi, che sono duplici. In primo luogo, lasciare che la Russia faccia gran parte del lavoro sporco della Cina intaccando l’Occidente, specialmente gli Stati Uniti. In secondo luogo, separare la Russia dai suoi partner commerciali occidentali in modo che la Russia sia costretta a vendere materie prime alla Cina con un forte sconto.

Questo spiega perché a Xi piace trattare con Putin: fa bene alla Cina. Putin, al contrario, preferisce trattare con Xi piuttosto che con l’Occidente perché Xi offre a Putin un sostegno morale, anche se poco concreto, in cambio di sconti sull’energia russa. Questo è un male per la Russia.

Anche il fanatico del Cremlino più ottuso deve capire che la relazione Russia-Cina è, come hanno spiegato Dmitri Alperovich e Sergey Radchenko, «non tra pari, ma tra un supplicante e un benefattore». Questa consapevolezza potrebbe indurre il Cremlino a «ripensare al suo perseguimento di cattive politiche anti-occidentali e frenare la sua aggressività» e tornare all’Occidente.

Alcuni anni fa, ho presentato questa argomentazione a due persone ben informate, una delle quali è ora un funzionario di altissimo livello della CIA, l’altro un importante commentatore politico ed ex ufficiale dell’intelligence russa. Entrambi hanno avuto la stessa risposta, il cui succo era: ‘Non trattenere il respiro!’ Anzi, il consenso poi è stato che «potrebbero passare anni prima che i leader russi adottino un atteggiamento meno conflittuale nei confronti dell’Occidente». Questo, tuttavia, era prima che Putin invadesse l’Ucraina.

Raramente è possibile prevedere quando cadrà un determinato regime, ma le probabilità di Putin di rimanere al potere devono essere crollate negli ultimi mesi. Perdere quella che doveva essere una guerra breve, rapida e vittoriosa può avere gravi conseguenze in Russia. La sconfitta dello zar Nicola I nella guerra di Crimea portò all’abolizione della servitù della gleba sotto Alessandro II. L’umiliazione dello zar Nicola II nella guerra russo-giapponese portò alla rivoluzione del 1905, e il suo tentativo pasticciato nella prima guerra mondiale pose le basi per la rivoluzione russa. La sconsiderata incursione di Leonid Brezhnev in Afghanistan ha contribuito materialmente, secondo la maggior parte dei resoconti, niente di meno che al crollo dell’Unione Sovietica. Molto potrebbe dipendere anche dall’esito della cosiddetta ‘operazione militare speciale’ di Putin in Ucraina.

La guerra russo-ucraina mette a fuoco alcune contraddizioni interne del putinismo. Per quanto tempo il popolo russo tollererà un leader che ha condotto il proprio Paese in una disastrosa e sanguinosa avventura all’estero? Chi ha abbandonato rapporti lucrativi con l’Occidente a favore di rapporti di sfruttamento con l’Oriente? Chi non finge più nemmeno di prendere sul serio i propri voti? Chi vive in grande a spese del suo Paese? Chi, insomma, non consegna la merce? Queste domande sono aperte e rimarranno aperte fino a quando il popolo russo non deciderà. George Kennan aveva ragione quando diceva che non c’è «niente di meno comprensibile per gli stranieri» dei «modi in cui le persone avanzano verso la dignità e l’illuminazione nel governo».



Finché Putin rimane al potere, è giusto e doveroso che l’Occidente impieghi misure coercitive per minare la sua capacità di minacciare i vicini della Russia e sovvertire le istituzioni occidentali. Sarebbe sciocco e controproducente da parte dell’Occidente favorire la strumentalizzazione e lo sfruttamento della Russia da parte della Cina quando il vero problema dell’Occidente (e della Russia) è Putin e il putinismo, e il suo obiettivo finale (e quello della Russia) dovrebbe essere quello di vedere la Russia evolvere nel tipo di Paese che Kennan, nel 1951, pensava sarebbe stata una presenza tollerabile nel mondo. I tre criteri di Kennan di una ‘nuova Russia‘ sono valide oggi come lo erano settantuno anni fa (ahimè, è cambiato così poco!). Sperava in un governo russo «tollerante,comunicativo e schietto» che «si fermasse prima di quella linea abbastanza chiara oltre la quale si trova il totalitarismo» e «si astenesse dall’imporre un giogo oppressivo su altri popoli».

L’Occidente non dovrebbe abbandonare il bastone mentre la Russia continua a fare la guerra contro l’Ucraina, ma deve sempre tenere a mente che il bastone è puntato su Putin e il suo regime, non sul popolo russo. Uno sforzo concertato dovrebbe essere fatto per incoraggiare il popolo russo «a immaginare almeno un futuro in cui la Russia sia un attore influente e indipendente sulla scena globale che cerca di coesistere pacificamente e proficuamente con l’Occidente».

Allo stesso tempo, l’Occidente dovrebbe anche offrire ai potenziali successori di Putin alcune carote succose, poiché è a loro che deve essere offerta una «rampa di uscita», in modo che la Russia possa «ricongiungersi al sistema del commercio e degli investimenti globali in un modo che vada a vantaggio dei russi». Potrebbero, ad esempio, riprendersi i loro yacht sequestrati, visitare i loro figli a Eton e Harvard e godere di tutti i benefici che derivano dalla reintegrazione nei sistemi finanziari legali occidentali, a condizione che prima rinuncino al loro falso profeta che ha guidato la Russia lungo la strada al vassallaggio e all’impoverimento.

La Russia e l’Occidente hanno tutto da guadagnare; solo Putin rischia di perdere