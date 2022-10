Russia e Iran: è tempo di rispolverare il vecchio ‘Asse del Male’

Questa settimana la copertura mediatica dell’uso da parte della Russia di droni di fabbricazione iraniana -e forse, in futuro, di altre armi iraniane- ha raggiunto un’intensità tale da sollevare una domanda nella mente del giornalista del ‘Washington Post‘ Glenn Kessler. ‘How soon before we start using ‘axis of evil’ again?‘ (quanto tempo ancora a che si ricominci ad usare ‘Asse del male’?) ha twittato martedì scorso.

È difficile anticipare la curva in questi giorni, e quando Kessler ha suggerito questa etichetta per la partnership Russia-Iran, l’etichetta era già stata applicata, tra gli altri, da un tabloid britannico, manifestanti ucraini e non uno ma due senior borsisti all’Atlantic Council.

E il ‘New York Times‘, senza usare la frase, ha dedicato un intero pezzo all’‘emergere di un’alleanza Mosca-Teheran‘ -rendendo così più o meno ufficiale la dicitura ‘asse’ dell’etichetta e aprendo la strada a Dio solo sa quanti altri ad apporre la parte ‘malvagia’ nelle prossime settimane.

Il pezzo del ‘Times‘ ha avuto almeno la virtù di trasmettere che la collaborazione russo-iraniana è un matrimonio di convenienza, non fa parte di un complotto autocratico globale per schiacciare la democrazia, e che la sua motivazione è in gran parte difensiva. «Non c’è amore profondo» tra Iran e Russia, osservava il pezzo del ‘Times‘. «I due governi autoritari, entrambi irritati dalle sanzioni occidentali, condividono la visione degli Stati Uniti come il loro grande nemico e una minaccia alla loro presa sul potere».

Quello che il pezzo del ‘Times’ non ha fatto è esplorare la questione di come questi Paesi siano arrivati a vedere gli Stati Uniti come il loro grande nemico. Quindi non ha fatto luce sulla domanda perenne: tutto questo era davvero necessario? O una diversa politica estera degli Stati Uniti avrebbe potuto portare a un mondo in cui l’Iran non era dell’umore giusto per inviare armi alla Russia, e forse anche a un mondo in cui la Russia non le usava attualmente?

Certamente se l’economia iraniana non fosse soffocata da un regime di sanzioni guidato dagli USA, Teheran avrebbe meno incentivi a vendere armi che probabilmente considera preziose. E, naturalmente, se gli Stati Uniti non si fossero ritirati dall’accordo sul nucleare iraniano sotto Donald Trump, o se un Dipartimento di Stato di Biden più proattivo avesse ottenuto il ripristino dell’accordo durante il primo anno dell’Amministrazione, prima che il clima politico peggiorasse, ce ne sarebbero molti meno di tali sanzioni.

Ma per immaginare un mondo in cui le relazioni USA-Iran siano fondamentalmente diverse e fondamentalmente migliori, è necessario fare un esperimento mentale che risale a molto più indietro rispetto all’Amministrazione Trump. Così anche se si vuole immaginare un mondo in cui le relazioni della Russia con l’Occidente rendono improbabile un’invasione dell’Ucraina.

A partire dall’autunno del 2001, le prospettive di un riscaldamento delle relazioni sia con la Russia che con l’Iran sembravano buone.

Vladimir Putin è stato il primo leader mondiale a chiamare il Presidente Bush dopo gli attacchi dell’11 settembre e dopo che gli Stati Uniti hanno invaso l’Afghanistan in ottobre, la Russia ha fornitoall’America preziose informazioni sul campo di battaglia. Quell’invasione ha anche cristallizzato una convergenza degli interessi dell’America e dell’Iran: entrambi i Paesi consideravano i talebani una minaccia. Di conseguenza, l’Iran ha aiutato gli Stati Uniti sia sul campo di battaglia che nella diplomazia che ha stabilito un nuovo governo afghano.

George W. Bush, nel frattempo, ha iniziato a offuscare le prospettive di relazioni durature migliori con l’Iran o la Russia.

Nel gennaio del 2002, Bush dichiarò che l’Iran, insieme all’Iraq e alla Corea del Nord, facevaparte de … sì, ‘l’asse del male‘.

E questa posizione nei confronti dell’Iran è persistita.

Nel 2003, dopo che un ambasciatore svizzero ha comunicato agli Stati Uniti l’interesse dell’Iran per il miglioramento delle relazioni, completo di un elenco di punti su Hezbollah e Israele-Palestina, l’idea ha incuriosito il Dipartimento di Stato, ma non è andata oltre. Lawrence Wilkerson, vice del Segretario di Stato Colin Powell, ha poi ricordato che lui e Powell «avevamo pensato che fosse un momento molto propizio». Ma «appena è arrivato alla Casa Bianca, e non appena è arrivato all’ufficio del vicepresidente, il vecchio mantra ‘Non parliamo con il male‘... si è riaffermato».

E per quanto riguarda il riavvicinamento con la Russia: due mesi dopo la telefonata di Putin sull’11 settembre, Bush ha informato la Russia che gli Stati Uniti avrebbero abbandonato il Trattato sui missili anti-balistici, qualcosa che Putin aveva implorato Bush di non fare e qualcosa che praticamente nessun serio stratega nucleare pensava fosse nell’interesse dell’America fare.

Questa era tutt’altro che l’ultima cosa che gli Stati Uniti avrebbero fatto che Putin considerava sia una minaccia alla sicurezza nazionale che un segno di mancanza di rispetto, e che gli esperti statunitensi tradizionali consideravano stupida. Ma molti di questi successivi affronti, incluso l’importante impegno nel 2008 di una futura adesione alla NATO per l’Ucraina, sono stati precedentemente annotati nel ‘Notiziario Nonzero’, quindi qui possiamo risparmiare tempo fornendo solo alcuni collegamenti NZN. Come questo e questo e questo.

Lo stesso vale per Iran: Space non consente un elenco dettagliato delle azioni statunitensi che sono state storie di un giorno in America, ma che hanno profondamente e duramente inimicato la leadership iraniana. I punti salienti includono: l’attacco Stuxnet del 2010 (il raro attacco informatico che in realtà distrugge materiale fisico e quindi è inequivocabilmente un atto di guerra); lo sfacciato e illegale assassinio, nel 2020, del più importante comandante militare iraniano, Qasem Soleimani; e, naturalmente, le sanzioni di cui sopra, molte delle quali a titolo di punizione per il fatto che l’Iran fa cose che fanno normalmente gli amici regionali degli Stati Uniti, come Israele e l’Arabia Saudita.

Ovviamente, non sapremo mai se una politica estera statunitense meno antagonista avrebbe portato a un mondo migliore. Ci vogliono due persone per il tango, e sia la Russia che l’Iran hanno fatto cose provocatorie e antagoniste negli ultimi due decenni.

Se vuoi raccontare la storia in un modo che enfatizzi quelle cose provocatorie e antagoniste più delle cose provocatorie e antagoniste che l’America ha fatto, puoi farlo. In effetti, è così che la storia viene solitamente raccontata in America.

Una delle ragioni del successo di questa narrativa asimmetrica è che un sacco di denaro‘filantropico‘ va nei ‘think‘ i cui esperti guidano i media americani. Ad esempio, in un articolo del 2017 che ho scritto per ‘Intercept‘ intitolato ‘How the New York Times is Making War with Iran More Likely‘, ho messo in evidenza il ruolo della Foundation for Defense of Democracies, il think tank ultra-falco che potrebbe essere rinominato, non a torto, la Fondazione per l’attacco all’Iran.

Questa settimana, inevitabilmente, Foundation for Defense of Democracies ha fatto sentire la sua presenza. Un articolo della ‘CNN‘ sulla collaborazione Russia-Iran, ad esempio, citava un analista dell’FDD ricordandoci che l’Iran, inviando armi alla Russia, sta «spostando alcune delle sue munizioni più accurate e precise più vicino all’Europa. È fondamentale vedere il coinvolgimento iraniano con la Russia come parte della sua più ampia guerra con l’Occidente».

Sì, critico. E fondamentale non vedere mai le cose al contrario.