Alcuni dei media statali russi sono conosciuti a livello globale, come ‘RT‘ o ‘Sputnik‘, continuano a risuonare in tutto l’Occidente la loro propaganda di estrema destra pro-guerra pro Putin. Ma alcune testate non attraversano i confini nazionali e si concentrano, invece, sui consumatori di lingua russa. ‘RIA Novosti‘ è una di queste, e ha sede a Mosca.

Nel dicembre 2013, non molto tempo dopo la controversa rielezione di Vladimir Putin, il gruppo mediatico RIA è stato smantellato. Successivamente è stato sostituito con il marchio‘Russia Today‘ (Россия Сегодня) che ha assorbito le risorse di RIA, alcuni dei suoi dipendenti, e ha anche appropriato il suo nome per una nuova risorsa mediatica.

‘RIA Novosti‘ è ora conosciuta come l’alleato del regime russo. Il 26 febbraio, alle 8:00 ora di Mosca, ha pubblicato un articolo già scritto per segnare la fine dell’operazione speciale in Ucraina. Ma a causa delle sconfitte russe in aree chiave ai confini orientali, l’articolo è stato cancellato dal sito ufficiale. Tuttavia, è ancora disponibile grazie agli archivi online WBM.

Intitolato ‘L’avvento della Russia e un nuovo mondo‘ ( Наступление России и нового мира ), dichiara che «la Russia sta ripristinando la sua pienezza storica, riunendo il mondo russo -il popolo russo- insieme, nella sua interezza, dai grandi russi ai bielorussi e Piccoli Russi». Prosegue affermando che «se avessimo permesso che la divisione temporanea prendesse piede per secoli, allora non solo avremmo tradito la memoria dei nostri antenati, ma saremmo anche maledetti dai nostri discendenti per aver permesso la disintegrazione del terra russa». Questo messaggio imperiale si completa poi con il seguente: «Vladimir Putin si è assunto, senza una goccia di esagerazione, una responsabilità storica decidendo di non lasciare alle generazioni future la soluzione della questione ucraina».

Questo articolo, pubblicato per errore, dimostra che la Russia aveva intenzione di conquistare Kiev in due giorni, più o meno. Eppure, dopo più di cento giorni di guerra, migliaia di morti e conseguenze geopolitiche globali senza precedenti, l’Ucraina è ancora in piedi. E così anche la propaganda russa.

Il 3 aprile, dopo che i crimini di guerra russi a Bucha hanno iniziato a svelarsi, ampiamente trattati da ‘Bellingcat‘, la RIA ha pubblicato un altro articolo ora controverso. Intitolato ‘Cosa dovrebbe fare la Russia con l’Ucraina?‘, l’articolo sostiene l’etnocidio e le purghe ideologiche. Il termine ‘de-ucrainizzazione’ è ampiamente utilizzato in relazione alle repressioni di massa degli abitanti dell’Ucraina che, in quanto «nazisti passivi […] sono anche colpevoli». Il termine ‘denazificazione’ -uno dei casus bellorum russo insieme alla smilitarizzazione dell’Ucraina- è stato impiegato nell’articolo 38 volte. L’argomento principale è che «la denazificazione diventerà inevitabilmente deucrainizzazione», ma anche «l’inevitabile de-europizzazione» dell’Ucraina.

Il punto di vista di ‘RIA Novosti‘ solo in questi due articoli conferma che questa guerra non è una guerra tra russi e ucraini, poiché alcuni russi stanno combattendo per le forze armate dell’Ucraina e alcuni ucraini stanno combattendo nelle forze armate russe. Nemmeno questa è una guerra di religioni: entrambe le Nazioni sono per lo più ortodosse.

Questa è una guerra dell’informazione ibrida per dominare le sfere di influenza e vendere una narrativa. Nel 2014, in Crimea, la Russia ha propagato e poi venduto la storia dei cittadini della Crimea che acclamavano gli ‘uomini verdi’ russi e votavano felicemente al referendum per l’adesione alla Russia.

E ha funzionato: gli accordi di Minsk non sono stati rispettati, ma piuttosto redatti, ancora e ancora; il procedimento penale per il volo MH17 non ha portato da nessuna parte; e, allo stesso tempo, tra il 2015 e il 2022, la Francia, insieme alla Germania, ha armato la Russia con circa 273 milioni di euro di hardware militare, tra cui bombe, razzi e missili, il tutto probabilmente utilizzato contro l’Ucraina ora.

La propaganda russa è stata certamente utile al Cremlino negli ultimi dieci anni. Eppure una delle maggiori differenze tra allora e oggi è la consapevolezza generale dei suoi metodi.

‘RIA Novosti‘ associa i tag a ciascuno dei suoi articoli. Uno di questi è la ‘nazificazione’, creato a fine marzo. Ad oggi, è applicato a 22 articoli.

Estraendo e analizzando automaticamente i termini più utilizzati nei loro titoli, la top-10 è la seguente:

Nei titoli, vale la pena notare anche ‘Ucraina’ (ru. Украина ) (usato 6 volte), ‘kid’ (ru. ребёнок ) e ‘Mariupol’ (ru. Мариуполь ) (usato 3 volte), così come ‘tragedia’ (ru. трагедия ) e ‘guerra’ (ru. война ) (usata 2 volte).

Tali termini nei titoli degli articoli mettono a fuoco gli eventi violenti che si svolgono in Ucraina. Si passa quindi alla generazione più giovane delle sue vittime e al luogo in cui sono accaduti gli eventi più tragici: Mariupol.

Non è la prima volta che la propaganda russa diffonde questa narrativa. La storia del ragazzo crocifisso, venuta alla luce nel luglio 2014, ha fatto lo stesso inserendo un bambino in una narrazione violenta e attribuendola agli ucraini.

Negli stessi articoli, termini come ‘nazista’, ‘nazismo’ o ‘nazificazione’ creano modelli di preferenza nel tempo. All’inizio, a marzo, sono stati usati più di 40 volte in diversi articoli, poi sono andati giù e su due volte. Tuttavia, non ha mai più raggiunto il livello iniziale, perdendo circa 10 punti quantità ad ogni goccia. Alla fine di maggio, i termini di derivazione nazista erano usati alla metà del loro tasso di marzo, solo circa 20 volte:

Prendendo tre articoli separati, uno per ogni fuso orario, quando dominavano la lingua, questo schema di caduta diventa più tangibile.

Intitolato ‘Perché l’ideologia del nazionalismo ucraino è valutata come nazismo in Russia?‘ questo articolo del 23 marzo ha 1.249 parole in totale e 31 citazioni di termini nazisti (ogni 40 parole).

In questo articolo, viene fatto un tentativo di equiparare le idee nazionalistiche ucraine alla dottrina della Germania nazista. Questa strategia di equiparazione è particolarmente efficace: colloca un Paese sovrano come l’Ucraina in un contesto storico i cui crimini di guerra e atrocità sono ancora presenti nella coscienza collettiva europea.

Successivamente, in un articolo del 18 maggio, lungo 3.540 parole, contiene 33 termini relativi al nazismo (ogni 107 parola).

Appaiono in frasi come ‘neo-nazisti, antisemiti e razzisti’ ( неонацисты, антисемиты и расисты ), ‘attirando radicali e neonazisti in Azov’ ( привлекает в “Азов” радикалов и неонацистов ), ‘neo-nazista con lo stemma del reggimento Azov’ ( неонацист с эмблемой полка “Азов” ), e la ‘disgustosa formazione nazista’ ( омерзительным нацистским формированием ).

Pur essendo ancora legato al nazismo, qui viene utilizzata una nuova connotazione, quella di neonazismo. La definizione di questo termine può essere vista come meno trasparente, poiché non è correlata a chiari fenomeni storici, come nell’articolo precedente. Ecco una novità ideologica, come se l’Ucraina rappresentasse la logica evoluzione del nazismo tedesco.

Infine, un articolo pubblicato il 3 giugno, ‘Satanismo e Occultismo sono diventati l’ideologia dei battaglioni nazionali ucraini’. L’articolo è lungo 3.247 parole e contiene 20 termini relativi al nazismo (ogni 162a parola).

I contesti in cui si verificano sono ‘l’occultismo nella Germania nazista’ ( оккультизм в нацистской Германии ), i ‘movimenti neonazisti-satanisti’ ( неонацистко-сатанистские движения ) e il ‘nazismo esoterico’ ( инацйсекие движения ).

L’occultismo ritualistico emerge in questi contesti, ma il contenuto dell’articolo continua a sottolineare le nozioni neonaziste presentate in precedenza. Ogni nuovo articolo e, con esso, ogni nuovo punto di vista, si colloca attorno al nucleo semantico di ‘nazista‘, quindi affina il suo messaggio semantico, prima affermando che il nazionalismo ucraino è ispirato dalla Germania nazista, poi dicendo che il tipo di nazismo ucraino è nuovo, con il Terzo Reich ancora alla sua fondazione, e infine, esprimendo l’idea che occultismo e satanismo sono i costituenti primari del nazismo ucraino.

Con ogni nuovo articolo, però, il messaggio nazista centrale scompare ulteriormente in secondo piano. Dimostra che, come sottolineato sopra, l’uso medio dei termini nazisti diminuisce nel tempo, apparendo ogni 40, poi ogni 107 e infine ogni 162a parola. Questa nuvola di parole animata prende in considerazione quel comportamento, estraendo le parole più importanti per articolo, con i termini nazisti sottolineati in rosso. Con il passare del tempo, appaiono complessivamente più piccoli e meno significativi.

«Ripeti una bugia abbastanza spesso e diventa la verità»; questo è uno dei metodi della propaganda russa, chiamato, ironia della sorte, ‘metodo di Goebbels‘. ‘Gli ucraini sono tutti nazisti e i russi sono lì per salvarli‘: questo è un fatto ripetuto in forme e forme diverse nei commenti di ‘RIA Novosti‘. La propaganda russa funziona.

‘RIA Novosti‘ usa sempre meno parole di derivazione nazista, il che è indicativo del loro passaggio a nuove narrazioni. Tali narrazioni sono comunque complementari al messaggio centrale -gli ucraini sono nazisti- ma sono anche neonazisti e satanisti. Quindi anche la propaganda russa vive, cambia, crea storie comode, si adatta a nuovi contesti.

Nella nostra era digitale, quando informazione e disinformazione si accumulano ogni secondo per essere preservate in tutta la loro banalità, il cervello umano si affida ancora di più alle scorciatoie mentali durante l’elaborazione delle notizie. Va a tal punto che se cambia l’agenda politica dei media filorussi, tutto cambia: in una frazione di secondo Putin può diventare un nemico del popolo, l’Occidente il miglior alleato e così via.

L’unico rimedio efficace alle fake news e alla disinformazione non è il debunking, ma il prebunking, non riparare il danno, ma prevenirlo. La propaganda russa ha imparato i modi per contrastare il debunking, come le cure false. Il prebunking, d’altra parte, si concentra sulla diffusione della consapevolezza che gruppi politicamente motivati potrebbero tentare di fuorviare il pubblico su argomenti come la guerra in Ucraina.

Una volta che il dubbio è lì, nulla è preso per valore nominale. Consuma le notizie con le pinze e sii consapevole delle strategie della propaganda. La verità si guadagna contrastandoli metodicamente.