Russia e Cina hanno firmato un patto segreto di difesa?

Alla fine di novembre sono apparse notizie secondo cui Russia e Cina avevano firmato segretamente un accordo di difesa.

Un articolo di novembre sul sito web di Russia Matters del Belfer Center della Harvard Kennedy School ha riferito che, quando Putin si è recato a Pechino il 4 febbraio, prima dell’invasione russa dell’Ucraina, lui e il Presidente cinese Xi Jinping hanno firmato segretamente un accordo “che i loro Paesi si sarebbero aiutati militarmente, ma solo in caso di invasione straniera”. L’articolo cita “l’osservatore russo di lunga data Owen Matthews”.

Matthews ha successivamente riferito in un articolo del 26 novembre che, in un “allegato confidenziale” al loro accordo del 4 febbraio, c’era “una garanzia di sicurezza reciproca che la Russia aveva chiesto alla Cina per decenni ma che fino a quel momento non era stata in grado di ottenere. . . . Come l’Articolo 5 della NATO – secondo cui un attacco a un membro è un attacco a tutti – Pechino e Mosca si sono impegnate ad aiutarsi militarmente a vicenda in caso di invasione straniera del loro territorio e se fossero soddisfatte condizioni speciali riguardo alla causa di tale invasione invasione.” Matthews ha citato “una fonte con stretti legami di lunga data con i massimi livelli della leadership politica e militare cinese”.

Il Washington Post ha amplificato un po ‘quella storia includendola tra parentesi in un pezzo di opinione del 2 dicembre di Robert Wright. L’articolo diceva che “ogni giorno c’è il rischio che un colpo di fortuna trasformi questa situazione in una guerra più ampia, con il coinvolgimento diretto della NATO. Anche se una tale guerra non diventasse nucleare, la devastazione potrebbe essere vasta. ‘Terza Guerra Mondiale’ potrebbe essere un’esagerazione, ma potrebbe non esserlo (soprattutto alla luce di un recente rapporto secondo cui Cina e Russia hanno un accordo segreto di mutua difesa).

L’esistenza di un simile accordo confidenziale rappresenterebbe uno sviluppo inatteso nelle relazioni tra i due Paesi, che hanno a lungo evitato alleanze e blocchi in stile guerra fredda.

E potrebbe non essere vero. Alexander Lukin, uno dei maggiori esperti di relazioni Russia-Cina, ha dichiarato a RS che “non ci sono prove. Probabilmente è solo un pettegolezzo e, come ogni pettegolezzo, può essere vero o falso. Ha detto che alcuni autori cinesi hanno sostenuto una tale alleanza. Ma ha aggiunto che non affermano che si tratti di “un incarico ufficiale” del governo cinese. Lukin, in passato, è stato critico nei confronti degli analisti occidentali che non distinguono sufficientemente “tra le opinioni ufficiali e dominanti che riflettono e determinano le politiche estere [della Cina] e le opinioni non ufficiali e persino marginali che hanno poca influenza sulla politica ufficiale. ”

Lukin afferma che l’idea potrebbe essere venuta da un’intervista di maggio rilasciata da Yan Xuetong, un noto esperto di politica estera cinese che ha sostenuto la formazione di un’alleanza con la Russia, ma che, aggiunge Lukin, “non rappresenta una posizione ufficiale”. Yan ha dichiarato al South China Morning Post che “la Cina dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire garanzie di sicurezza ai Paesi vicini. Questo non è per aiutarli a invadere gli altri, ma per fornire garanzie di sicurezza quando altri li invadono”.

In una parte dell’intervista che non è stata inclusa nella traduzione inglese, Yan ha continuato spiegando che “c’è un’errata interpretazione del concetto di alleanza nella società. Molte persone pensano che l’alleanza sia quando i tuoi alleati vanno in guerra, tu partecipi automaticamente alla guerra. Questo è sbagliato. ‘Alleanza’ significa che quando il tuo alleato viene invaso da altri e conduce una guerra contro l’aggressione, sei automaticamente coinvolto nella guerra. Il trattato di alleanza è ‘ti aiuto a proteggerti’, non ‘ti aiuto a invadere gli altri’.

Ma non ha detto che esistesse un simile trattato.

La distinzione fatta da Matthews e Yan tra un obbligo che scaturisce dall’essere invasi ma non dall’invasione è coerente nel tono con altre partnership cinesi. Anche prima che la Cina consolidasse la sua stretta collaborazione con la Russia, aveva un rapporto eccezionalmente stretto con il Pakistan. Ma mentre il Pakistan è stato più di una volta in guerra con l’India, la Cina non è mai intervenuta con le truppe.

Il motivo è perché la Cina ha tracciato proprio la distinzione sottolineata da Yan. Secondo Andrew Small in ‘The China-Pakistan Axis’, la Cina non salverebbe mai il Pakistan dai conflitti che ha provocato da sola. Ma, secondo Small, il Presidente Mao Zedong (governato dal 1949 al 1976) disse che la Cina poteva intervenire. Fonti intervistate da Small affermano che la Cina potrebbe intervenire se l’India attaccasse il Pakistan. In altre parole, la Cina potrebbe venire in aiuto del suo partner se la sua stessa esistenza fosse minacciata da un’invasione straniera; invece, la Cina non verrebbe in aiuto del suo partner se fosse la causa della crisi.

Nel caso della crisi ucraina, la Cina non ha incolpato la Russia per averla causata, ma piuttosto ha costantemente puntato il dito contro gli Stati Uniti e la NATO. Xi ha detto personalmente a Biden che “il punto cruciale della crisi ucraina” includeva “le preoccupazioni per la sicurezza sia della Russia che dell’Ucraina”. Ha detto a Biden che la provocazione degli Stati Uniti aveva causato il problema. Il 23 giugno, XI ha nuovamente sottolineato la necessità di “rifiutare la mentalità della Guerra Fredda e il confronto di blocco” così come “l’egemonismo”.

Tuttavia, sia la Russia che la Cina hanno rinnegato le alleanze in stile guerra fredda. Sebbene la loro partnership strategica straordinariamente stretta si avvicini a una relazione di quasi alleanza, è importante che sia inferiore a un’alleanza militare.

Solo poche settimane prima dell’invasione russa dell’Ucraina, Xi ha affermato che il rapporto tra Russia e Cina “supera persino un’alleanza nella sua vicinanza ed efficacia”. Una dichiarazione congiunta del 4 febbraio rilasciata da Putin e Xi ha affermato, forse per la prima volta ufficialmente, che “l’amicizia tra i due Stati non ha limiti, non ci sono aree di cooperazione ‘proibite'”. La dichiarazione aggiunge che si tratta di “un nuovo tipo di relazione” che è “superiore alle alleanze politiche e militari della Guerra Fredda”.

Questa ‘ferrea‘ amicizia ha incluso Russia e Cina nell’esecuzione di esercitazioni militari che hanno impiegato un sistema di comando e controllo congiunto che ha dato a vicenda livelli di accesso senza precedenti per entrambi i paesi, indicando un altissimo livello di coordinamento strategico e militare.

Non più tardi del 27 ottobre, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che “la Cina sosterrà fermamente la parte russa, con la guida del presidente Putin, per unificare il popolo russo per superare difficoltà e interruzioni, realizzare l’obiettivo strategico dello sviluppo e promuovere ulteriormente rafforzare lo status della Russia come grande potenza”. Ha promesso che “Cina e Russia approfondiranno gli scambi a tutti i livelli”.

Ma, per quanto si sa, non sussistono ancora obblighi di mutua difesa.

La questione dell’esistenza di una garanzia di sicurezza reciproca confidenziale potrebbe, in pratica, non cambiare molto. Un attacco al territorio russo che minacciasse esistenzialmente la Russia potrebbe innescare gli stessi interessi di sicurezza della Cina: la Cina non ha alcun desiderio di affrontare una sfida degli Stati Uniti e della NATO senza la Russia. La Cina potrebbe essere motivata a venire in aiuto della Russia in caso di invasione, non da un accordo con la Russia, ma dalla preoccupazione per i propri interessi di sicurezza.

E, cosa importante, c’è il poco discusso articolo 9 del trattato sino-russo del 2001 noto come trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Si afferma che: “Quando si verifica una situazione in cui una delle parti contraenti ritiene che la pace sia minacciata e compromessa o che siano coinvolti i suoi interessi di sicurezza o quando si trova di fronte alla minaccia di un’aggressione, le parti contraenti tengono immediatamente contatti e consultazioni in fine di eliminare tali minacce”.

Indipendentemente dal fatto che esista o meno una garanzia di sicurezza reciproca confidenziale tra Russia e Cina, esiste una relazione di quasi-alleanza stretta e ancora in evoluzione che non ha ‘limiti’ e che ha già un trattato per aiutarsi a vicenda nell’eliminare le minacce reciproche agli interessi di sicurezza.