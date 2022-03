Quando alla metà del secolo scorso il filosofo Emile Cioran affermò che ‘L’uomo non è più di moda’, oggi, considerando l’esito che sta prendendo la guerra in Ucraina, questa affermazione ci appare spaventosamente attuale. In effetti questa tragedia ci obbliga a prendere coscienza che in questo pianeta esistono persone che hanno smarrito il senso più profondo e primario del concetto e del valore della parola umanità.

E il Presidente Putin è uno di questi!

Ogni persona è umana nel momento in cui si trova davanti agli occhi dell’altro e lo riconosce come persona, come una persona che mette in mostra il suo sguardo, il suo volto. E allora si è umani solo se sappiamo porci la domanda: Come debbo rapportarmi con il prossimo? E ancora siamo persone veramente umane, se gli altri ci offrono e ci riconoscono come tali, e dunque questo riconoscimento ci impegna a restituire la stessa medesima ‘carta’ umanitaria.

E il presidente Putin questa ‘carta’ non l’ha proprio mostrata!

In merito a ciò il filosofo spagnolo Fernando Savater ci conferma che: ‘Quando definiamo una persona “molto umana”… intendiamo dire che si tratta di un individuo sensibile alla vulnerabilità del prossimo, che non tratta gli altri come se fossero pupazzi di gomma. La persona “umana” è quella che quando ti vede col ginocchio insanguinato ti avverte e si preoccupa per te. Non c’è bisogno che qualcuno ci spieghi cosa fare, capiamo il dolore e la fragilità altrui perché tutti quanti siamo vulnerabili. Sono gli dei immortali quelli che avrebbero difficoltà a comprenderci’.

E il presidente Putin, non essendo immortale, è doppiamente disumano perché è insensibile al dolore degli altri e ancor più disumano perché è lui stesso che procura questo dolore!

E quindi tutti noi siamo costretti (e mi auguro pure che lo faccianoi cittadini della nobile e umana Russia) a vivere nella speranza che il dopo Putin apra la “strada” a un grande e sorridente Ritorno dei Volti.

Sì perché il volto umano è la parte più indifesa della nostra specie, è la più esposta, ed è anche e soprattutto la parte che più delle altre rivela i suoi piaceri e le sue sofferenze.

E il Presidente Putin, dalle stanze private del Cremlino, preferisce comandare le stragi evitando di vedere i volti martoriati dei bambini, delle donne, dei vecchi e di ogni essere incolpevole, negando lo sguardo ai volti digrignati dei suoi giovani militari morti o feriti in questa insensata guerra .

Gli uomini, quelli davvero umani, amano e rispettano il faccia a faccia, soffrono per quegli occhi sensibili all’esplodere delle bombe, corrono verse le gote bruciate e insanguinate, piangono davanti al corpo straziato di una madre incinta. E a proposito dell’umanità dei volti il filosofo urbinate Italo Mancini chiedevanegli anni ’80 del secolo scorso: ‘Rispetto del volto e della grande morale che esso comporta, perché rispetto del volto è la chiamata dell’etica al primo posto, contro le pretese della vita estetica o di quella naturalistica: questo è la pace. Soppressione del volto o con l’uccisione fisica o con quella morale che lo esinanisce subordinandolo alla legge generale, secondo cui il diritto o la politica dell’intero ritiene irrilevante la vita di ogni volto: questo è la guerra’.

E il Presidente Putin ha pensato, al di sopra di ogni criterio umanitario, che è meglio sopprimere i volti fisicamente e moralmente!

E forse non aveva nemmeno torto Bertolt Brecht quando nella prima metà del secolo scorso pensava che la nostra madre terra portasse con sé il ventre gravido del mostro della violenza, dell’arroganza, della guerra e della morte.

Speriamo quindi che ogni persona di buon senso, sia essa d’ogni etnia, d’ogni cultura, d’ogni religione e d’ogni pensiero politico,faccia in modo che il dopo Putin sia colto dal valore del concetto di deposizione. Sì, materializzare l’atto quotidiano del deporre perfuggire da quel nostro Io sovrano, da quell’Io che invece ha mostrato spudoratamente Putin; dunque deporsi per far spazio all’altro, per incontrare l’altro, nel rispetto del suo volto-corpo-vita. Tutto questo per instaurare relazioni fatte di parole ‘pulite’, sagge, umane e umanitarie. Senza mai dimenticare che deporre quel nostro Io, che pesa troppo su di ognuno di noi, è l’unico gesto altamente etico, di giustizia, di vera moralità.

E nulla del suo egocentrico Io ha saputo deporre il Presidente Putin.

Prepariamo quindi per un dopo Putin, con l’aiuto dello stesso popolo russo, al Ritorno del Veri Volti Umani.