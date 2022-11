Russia – Corea del Nord: partnership per aggirare le sanzioni

La dissonanza tra le due estremità del conflitto della periferia russa continua a ridursi poiché la situazione in Ucraina esercita un’influenza crescente sulla situazione della sicurezza nella penisola coreana.

Lo sviluppo delle relazioni tra Corea del Nord e Russia dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia suggerisce che il multilateralismo volto a frenare la minaccia alla sicurezza rappresentata dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) sarà messo a dura prova.

Il rafforzamento dei legami RPDC-Russia dall’inizio del 2022 indica che la Russia potrebbe allontanarsi dal rispetto del regime di sanzioni internazionali basato sulle Nazioni Unite contro Pyongyang. La Russia sembra ora favorevole alla violazione esplicita delle sanzioni delle Nazioni Unite come questione di ordine pubblico.

Negli ultimi anni le relazioni tra Corea del Nord e Russia erano state amichevoli anche se alquanto distanti prima di interrompersi a causa della rigorosa chiusura delle frontiere della Corea del Nord nel 2020. Ma l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia ha portato un’ondata di sostegno da Pyongyang per tutto, dalla invasione stessa all’annessione del territorio ucraino. Mentre gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno condannato in modo schiacciante le azioni della Russia, la Corea del Nord le ha sostenute. Da allora il Cremlino ha mostrato una maggiore disponibilità a violare le sanzioni delle Nazioni Unite contro la RPDC.

Da quando la Corea del Nord e la Russia hanno promesso di rafforzare i legami nell’agosto 2022, i membri del potere esecutivo e legislativo del governo russo si sono impegnati in discussioni aperte sull’assunzione di un gran numero di nordcoreani per lavorare in Russia. Sarebbe una chiara violazione della risoluzione 2270 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il grado in cui i politici di Mosca hanno iniziato a impegnarsi apertamente in queste conversazioni è notevole. Già nella sua invasione dell’Ucraina, il governo russo stava ancora affermando di attenersi alle risoluzioni delle Nazioni Unite in merito alle sanzioni contro la Corea del Nord.

Prima dell’annessione di ulteriori terre ucraine nel settembre 2022, il governo russo ha sostenuto che i lavoratori nordcoreani avevano il diritto di trovare lavoro a Donetsk e Luhansk poiché quelle aree erano, secondo Mosca, stati indipendenti e non membri delle Nazioni Unite.

Tale affermazione implica che Mosca mantenesse ancora ufficialmente la posizione secondo cui consentire loro di lavorare in Russia sarebbe una violazione del diritto internazionale. L’affermazione che Donetsk e Luhansk fossero stati indipendenti sembra essere stato un modo per Mosca di eludere la questione del consentire ai cittadini nordcoreani di lavorare in un territorio occupato dalla Russia.

Tuttavia, nulla di tutto ciò suggerisce che la Russia sia passata dall’osservanza delle sanzioni al comportamento illecito. Da quando le Nazioni Unite hanno imposto l’ultima serie di sanzioni contro la RPDC cinque anni fa, la Russia è stata accusata di aver aggirato i regolamenti delle Nazioni Unite che regolano il commercio di carburante con la RPDC e di aver assunto nordcoreani per motivi di lavoro. Il rapporto del marzo 2022 del gruppo di esperti delle Nazioni Unite per la Corea del Nord descrive in dettaglio un diplomatico nordcoreano accreditato a Mosca che aiuta la RPDC ad acquisire materiali a duplice uso per il suo programma missilistico.

Il Cremlino ha costantemente risposto alle accuse ufficiali di violazione delle sanzioni – su questioni che vanno dalla vendita di energia ai lavoratori nordcoreani – negando tali misfatti. Ma l’attuale discorso ai vertici del governo russo mostra la volontà di abbandonare qualsiasi pretesa di mantenere il rispetto delle sanzioni. Quindi i responsabili politici dovranno prepararsi al potenziale di violazioni delle sanzioni su una scala più ampia e molto più esplicita che mai.

La Corea del Nord e la Russia sono già oggetto di pesanti sanzioni economiche da parte di Stati Uniti, Unione Europea e alcuni alleati statunitensi in Asia. La risposta più fattibile alle minacce alla sicurezza della Corea del Nord è mantenere ed espandere le sanzioni unilaterali esistenti per coprire tutti i nodi della cooperazione economica RPDC-Russia, nonché l’elusione delle sanzioni che possono essere soddisfatte con l’assistenza cinese .

I tentativi di contrastare le mosse russe per capovolgere il regime di sanzioni multilaterali contro la RPDC dovranno considerare il ruolo della Cina al riguardo.

Washington potrebbe sperare di indurre la Cina a ritirarsi nelle sue relazioni con la Russia. Dopotutto, la Cina ha dimostrato in passato una maggiore disponibilità rispetto alla Russia a sostenere le sanzioni delle Nazioni Unite contro la RPDC. Ma attualmente Cina e Russia sembrano essere ampiamente allineate nel desiderio comune di revocare le sanzioni contro la RPDC, con Mosca in testa.

Sebbene le sanzioni unilaterali contro Mosca abbiano influito negativamente sulla capacità della Corea del Nord di guadagnare valuta forte attraverso la Russia, le azioni cinesi hanno già causato problemi ai paesi che tentano di frenare l’aggressione russa in Ucraina attraverso sanzioni. Alla luce di ciò, Cina, Corea del Nord e Russia potrebbero considerare l’eliminazione delle sanzioni come un’area di cooperazione trilaterale.

A breve termine, l’ONU continuerà ad avere un ruolo centrale nelle questioni relative alla sicurezza coreana. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che sia Mosca che Pyongyang hanno utilizzato la copertura delle Nazioni Unite per giustificare le recenti mosse verso il consolidamento delle loro relazioni in contrasto con le norme internazionali.

È tempo di prepararsi a un maggiore ricorso alle sanzioni unilaterali contro Pyongyang, mentre ci si prepara al vero e proprio crollo delle misure economiche punitive multilaterali contro la RPDC. Per quanto la Corea del Nord e la Russia possano tentare di esprimere i recenti sviluppi nelle loro relazioni bilaterali nella legittimità dell’ONU, Mosca ha mostrato la sua mano. Non ci si può più fidare di applicare misure economiche punitive contro la Corea del Nord in alcun senso significativo.