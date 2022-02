Sullo sfondo di un boicottaggio diplomatico occidentale delle Olimpiadi invernali di Pechino, Cina e Russia hanno utilizzato l’occasione per sfoggiare le loro relazioni sempre più strette. Il Presidente russo Vladimir Putin ha posato per le foto con il leader cinese Xi Jinping all’apertura dei Giochi invernali del 2022, dichiarando la propria opposizione a un ulteriore allargamento della Nato e invitando l’alleanza occidentale ad “abbandonare i suoi approcci ideologizzati della guerra fredda”.

In una dichiarazione congiunta, i due leader hanno annunciato una nuova era nelle relazioni che “non conoscerà limiti” e sarà “superiore alle alleanze politiche e militari dell’era della guerra fredda”. Nel frattempo hanno affermato che la Nato deve “rispettare la sovranità, la sicurezza e gli interessi degli altri Paesi … e di esercitare un atteggiamento equo e obiettivo nei confronti dello sviluppo pacifico di altri Stati”.

Alla luce della posizione aggressiva di Mosca nei confronti dell’Ucraina e dei rumors altrettanto combattivi provenienti da Pechino sul futuro di Taiwan, molti osservatori internazionali sono preoccupati per le relazioni sempre più strette tra i due Paesi.

Il Presidente della commissione parlamentare di difesa del Regno Unito, Tobias Ellwood, ha recentemente scritto che l’Occidente si è svegliato solo tardivamente alla sfida delle relazioni sempre più strette della Russia con la Cina. “La Russia fornisce petrolio, gas e hardware militare. La Cina, in cambio, fornisce tecnologia avanzata”, ha scritto, aggiungendo che: “Oggi assistiamo alla nascita di una potente alleanza antidemocratica. È sulla buona strada per vedere il mondo dividersi in due sfere di influenza in competizione. E abbiamo lasciato che accadesse”.

Solo nel 2021 la NATO ha riconosciuto esplicitamente la sfida presentata da un riavvicinamento Russia-Cina. Le due potenze hanno dichiarato la loro ‘partenarhip strategica’ negli anni ’90 e da allora hanno regolarmente segnalato la loro crescente convergenza, fondendosi attorno a un’antipatia condivisa per la democrazia liberale e all’opposizione a ciò che percepivano come un cambio di regime sponsorizzato dall’esterno – ad esempio, le ‘rivoluzioni colorate’, quando le rivolte popolari spinsero stati come l’Ucraina o la Georgia a una più stretta cooperazione con l’Occidente.

Ma sia le proteste del 2020-21 in Bielorussia che lo stallo tra Russia e Occidente sull’Ucraina hanno creato problemi a Pechino, che ha significativi legami commerciali e di investimento con entrambi i Paesi che svolgono ruoli chiave nel programma Belt and Road.

Mentre l’attuale stallo russo-occidentale probabilmente distoglie l’attenzione degli Stati Uniti dall’Asia-Pacifico e da Taiwan, la Cina non vorrebbe che un potenziale conflitto armato in Ucraina getti un’ombra sulle Olimpiadi invernali.

Segnali politici

Date queste differenze, la notizia di un’apparente cooperazione in materia di sicurezza tra i due dovrebbe essere presa con le pinze. Sebbene vi sia una crescente collaborazione tra le forze armate cinesi e russe, la funzione primaria della loro cooperazione militare consiste nella segnalazione politica, piuttosto che nella preparazione di un’azione militare congiunta.

Negli ultimi mesi, Mosca è stata esplicita nel suo sostegno all’uso della forza militare da parte della Cina come strumento di pressione sui suoi vicini del nord-est asiatico, Giappone e Corea del Sud. In ottobre, le marine russe e cinesi hanno condotto il loro primo pattugliamento congiunto intorno al Giappone.

A novembre, bombardieri strategici di due Paesi hanno organizzato il loro terzo pattugliamento aereo strategico congiunto sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale, dimostrando che Russia e Cina erano disposte a contrastare congiuntamente l’alleanza USA-Giappone. Ad agosto avevano anche condotto un’esercitazione militare congiunta nella regione autonoma di Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale.

Pechino, tuttavia, non ha risposto in modo gentile, astenendosi dal sostenere la capacità di manovra militare della Russia in Europa. Le truppe cinesi non hanno preso parte all’ultima edizione delle esercitazioni strategiche russe, Zapad-21, che si sono svolte nella Russia occidentale e in Bielorussia. Invece, le truppe russe si unirono alle loro controparti in Cina per un’esercitazione congiunta, organizzata lontano dall’Europa.

Pechino cammina su una linea sottile tra prendere di mira i singoli stati europei – come con la Lituania, che è stata soggetta a sanzioni cinesi come la rimozione dal sistema doganale cinese – e presentarsi come il partner pacifico dell’Europa. Il sostegno aperto al rischio politico-militare di Mosca in Europa potrebbe spingere gli stati dell’UE più vicini agli Stati Uniti.

Anche la dichiarazione congiunta – con il suo avvertimento sull’allargamento della Nato – è ambivalente sull’Ucraina. Sebbene la Russia riaffermi la sua adesione alla politica One China riguardo a Taiwan, non si fa menzione specifica dell’Ucraina. Entrambe le parti hanno convenuto di opporsi ai tentativi di minare la sicurezza e la stabilità nelle loro ‘regioni adiacenti comuni’, che possono significare solo l’Asia centrale.

Positivamente neutro

La Russia sembra essere passata da una posizione di studiata neutralità sulle politiche cinesi nell’area Asia-Pacifico, alla condanna assoluta dell’iniziativa di sicurezza trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, ‘AUKUS’ – e della nuova strategia indo-pacifica di Washington in generale. La dichiarazione congiunta rileva che i due paesi sono seriamente preoccupati da tali sviluppi. Tuttavia, mentre Mosca lotta per mantenere l’India dalla parte, il suo sostegno alle politiche cinesi nell’Asia meridionale rimane limitato.

Pertanto, l’entità del potenziale sostegno cinese alla Russia di fronte a un altro round di sanzioni occidentali rimane incerta. Per ora, come osserva un commentatore, “basta che la Cina rimanga positivamente neutrale”. Mosca aveva grandi speranze per l’assistenza economica dopo il 2014, ma, mentre Pechino ha fornito un po’ di aiuto a Putin e a quelli della sua cerchia, la maggior parte delle aziende cinesi è rimasta alla larga, temendo di danneggiare i loro legami con i mercati occidentali.

Anche il nuovo accordo energetico trentennale difficilmente può essere considerato un successo per la Russia. Costruendo un nuovo gasdotto verso la Cina, Gazprom aumenterà le sue esportazioni in Cina del 25%, da 38 miliardi a 48 miliardi di metri cubi all’anno (BCM). Ciò significa che l’Asia centrale rimane il principale fornitore di gas naturale della Cina, con una capacità di gasdotto di 55 miliardi di metri cubi. I dettagli del nuovo accordo non sono disponibili, ma i prezzi saranno un problema poiché la Cina è nota per condurre un duro affare.

Sembra improbabile che Mosca e Pechino siano impegnate in un tentativo coordinato di trascinare gli Stati Uniti in una guerra su due fronti, ma mantenere viva questa paura in Occidente è prezioso di per sé.