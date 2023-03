Russia – Cina: quattro complicazioni per il precipitoso vertice Putin-Xi Jinping

La visita di stato del Presidente cinese Xi Jinping a Mosca, iniziata lunedì e prevista per tre giorni, sarà sicuramente ricca di fasti e cerimonie. Tuttavia, il suo contenuto rimane piuttosto incerto. Il Presidente russo Vladimir Putin, in termini molto cordiali, ha invitato la sua controparte cinese durante la loro videoconversazione il 30 dicembre. Ma Xi, secondo la trascrizione, all’epoca non ha accettato l’invito.

La data della visita è stata annunciata solo la scorsa settimana, e la corsa è stata probabilmente causata dalla volontà di Pechino di dare un nuovo slancio al suo “piano di pace” per la guerra russo-ucraina, annunciato dal ministero degli Esteri cinese il 24 febbraio senza molto effetto. Putin può non gradire l’enfasi cinese sul principio di integrità territoriale, ma non è certo in grado di criticare il piano e trova molto propizio il momento della visita, che quasi coincide con il nono anniversario dell’annessione della Crimea, a cui ha recentemente fatto una visita piuttosto di basso profilo. Una serie di gravi complicazioni, tuttavia, potrebbero gettare un’ombra sull’incontro al Cremlino.

La prima è la decisione della Corte Penale Internazionale (CPI) di emettere un mandato di arresto nei confronti di Putin per crimini di guerra legati alla deportazione illegale di bambini dall’Ucraina alla Russia. L’Aia ha raccolto numerose prove di crimini di guerra commessi nel corso dell’aggressione russa, ma è stato l’incontro tra Putin e Maria Lvova-Belova, il difensore civico russo per i bambini, anch’esso incluso nel mandato, il mese scorso a far emergere l’urgenza di rivolgendosi alle migliaia di bambini ucraini sottoposti a “rieducazione” negli istituti russi.

Né la Russia, né la Cina riconoscono l’autorità della CPI, ma i politici “patriottici” di Mosca si sono affrettati a condannare la sua decisione come un atto di “aggressione”. La maggior parte degli stati dell’America Latina e molti in Africa sostengono il lavoro della CPI. Pertanto, i leader di Brasile e Sudafrica potrebbero trovare imbarazzante continuare il dialogo con Putin, che ora è stato relegato nella categoria dei più noti dittatori e signori della guerra.

Un’altra complicazione è la crisi economica in corso in Russia, che viene ufficialmente minimizzata ma continua ad aggravarsi sotto l’impatto delle sanzioni occidentali costantemente perfezionate.

I dati statistici sono diventati scarsi e accuratamente manipolati, ma l’enorme deficit nel bilancio federale russo per gennaio e febbraio 2023 è impossibile da nascondere e le pesanti spese per la guerra sono ridotte dalla contrazione del 46% delle entrate petrolifere, rispetto a i primi due mesi del 2022. Putin persiste nel negare qualsiasi problema economico e ha affrontato il recente incontro dell’élite imprenditoriale russa con deliberata arroganza, sapendo perfettamente che molte fortune illecite hanno subito pesanti perdite a causa della sua guerra. Xi, invece, è molto più attento alle questioni economiche e preoccupato per i mercati globali. Pertanto, cerca di utilizzare ogni mezzo per stimolare la crescita, inclusa la riduzione dei prezzi del petrolio e del gas importati dalla Russia.

Ancora un’altra complicazione è il picco delle tensioni tra Russia e Stati Uniti causato dall’intercettazione di un drone di sorveglianza statunitense MQ-9 Reaper il 14 marzo da parte di due caccia russi Su-27 sul Mar Nero, a circa 70 miglia a sud-ovest della Crimea. La Russia ha negato qualsiasi illecito, con i propagandisti di Mosca che lo sottolineano. Tuttavia, la telefonata del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha contribuito a riportare la calma per la ripresa dei voli di ricognizione con i droni. Xi può essere ansioso di sfruttare la retorica anti-americana, ma è attento a non provocare scontri diretti, e certamente non vorrebbe trovarsi a Mosca nel mezzo di una crisi simile alla recente lite sul “pallone spia”. Potrebbe essere interessato a contrattare per alcune tecnologie militari russe, ma sa che, nello sviluppo di veicoli aerei senza equipaggio, la Russia è in ritardo rispetto alla Turchia, con grande dispiacere dei blogger “patriottici” .

La Turchia si è rivelata la fonte di un’altra complicazione quando il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dato l’approvazione, a lungo rimandata, all’adesione della Finlandia all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). Xi e Putin sono sulla stessa pagina nel condannare l’allargamento della Nato, ma se la Cina può trovare una certa soddisfazione nel ritardo della candidatura della Svezia, per la Russia l’adesione della Finlandia con il suo lungo confine terrestre condiviso è piuttosto significativa.

La NATO sta guadagnando nuova forza non solo accettando nuovi membri ma anche consolidando la sua unità a sostegno dell’Ucraina, e il decimo incontro nel formato Ramstein ha segnato un nuovo aumento della fornitura di armi e munizioni. Polonia e Slovacchia si sono impegnate a consegnare diversi squadroni di caccia MiG-29 di fabbricazione sovietica, il che potrebbe fare la differenza nel negare la capacità dell’aeronautica russa di svolgere compiti a supporto delle forze di terra. Nella battaglia per Bakhmut, che ha acquisito importanza sul campo di battaglia come punto culminante della spinta offensiva della Russia, le forze ucraine si affidano principalmente a sistemi d’arma tradizionali, mentre le brigate appena addestrate stanno preparando una svolta.

Si profila una nuova battuta d’arresto per l’aggressione russa e Xi probabilmente voleva incontrare Putin prima di questa ultima complicazione. Tuttavia, il presidente cinese non offrirà una fornitura di armi letali paragonabile al riarmo occidentale dell’esercito ucraino. Atteggiarsi a pacificatore sembra essere un facile gioco politico, ma porta Xi in una situazione senza possibilità di vittoria. Non vuole che Putin venga sconfitto, ma è cauto nel tentare di salvare il perdente designato. Non vuole che prevalga la coalizione occidentale guidata dagli Stati Uniti, ma rimane attento a non affrontarla direttamente ea non invitare sanzioni punitive. E non vuole sconvolgere l’ordine mondiale, ma non può imprimere a Putin l’imperativo di limitare i guai del presidente russo.

Pechino in genere eccelle nell’acquistare tempo e nell’attesa che i problemi vengano risolti. Pertanto, la guerra in rapido movimento lo lascia rispondere tardivamente e procrastinare invano. La Russia sta sprofondando nel disastro di sua stessa creazione, e Xi potrebbe chiedersi quando un leader russo farà una visita reciproca a Pechino.