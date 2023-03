Russia – Cina: nella visita di Xi Jinping a Putin, gli Stati Uniti vedono solo minacce

L’attività di politica estera più popolare a Washington questa settimana sta lanciando l’allarme sulla visita di Xi Jinping a Mosca e su cosa potrebbe significare per un’alleanza sino-russa.

Ma questo clamore minaccia di nascondere la complessità della situazione e, cosa più importante, la libertà d’azione che gli Stati Uniti hanno ancora per scongiurare una simile alleanza. L’uso di tale libertà di azione richiederà una politica estera più conciliante, flessibile e fantasiosa di quella che abbiamo visto negli ultimi anni. Questo sarà un compito arduo, in particolare perché ci sono molti a Washington che sembrano voler bloccare gli Stati Uniti in una nuova guerra fredda in piena regola contro un’alleanza russo-cinese.

La visita di Xi riflette gli sforzi in corso di Pechino per mantenere il suo stretto rapporto con Mosca evitando, soprattutto, un appoggio incondizionato all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Nell’elaborare questo equilibrio, Xi cerca di presentare la Cina come un sostenitore della pace degno di fiducia, se non del tutto neutrale. Questa è la prospettiva presentata nel documento di posizione in dodici punti recentemente presentato dalla Cina sull’Ucraina.

Il giornale contrasta implicitamente Mosca difendendo la sovranità territoriale e l’opposizione alle minacce nucleari. Questa è una posizione che potrebbe fare appello agli stati neutrali. Ma il documento fa anche riferimento alla necessità di rispettare i legittimi interessi di sicurezza degli stati, un ovvio riferimento alle preoccupazioni espresse da Mosca sulla sicurezza dei suoi confini e sull’espansione della Nato.

Sia Putin che Xi hanno rilasciato dichiarazioni al termine degli incontri di martedì. Nessuno dei due riflette alcuna posizione nuova o ampliata sul rapporto nei confronti dell’Ucraina. Xi, infatti, ha continuato a insistere affinché la Cina “aderisse a una posizione obiettiva e imparziale”.

La Cina ha motivi significativi per cercare di mantenere almeno una certa distanza da Mosca, tra cui il mantenimento di legami economicamente importanti in Europa e il mantenimento della credibilità internazionale con gli stati neutrali. Ma piuttosto che apprezzare questi motivi e cercare di basarsi su di essi, Washington ha condannato categoricamente la Cina per non aver condannato esplicitamente l’invasione di Putin e aver chiesto il ritiro della Russia dall’Ucraina. Questo approccio mette la Cina nella stessa scatola con la Russia. Invece di basarsi sull’esitazione di Pechino a sostenere pienamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, spinge semplicemente Mosca e Pechino più vicine.

Questa posizione è resa ancora più problematica dal fatto che vanifica gli sforzi di triangolazione dell’Ucraina stessa. Zelenskyj non si è allineato con la posizione guidata dagli americani, cercando invece di guardare al lato positivo nella posizione cinese e facendo ciò che può diplomaticamente per impedire alla Cina il pieno sostegno militare della Russia.

Non c’è dubbio che la resistenza di Pechino a condannare apertamente l’invasione della Russia sia in contrasto con il suo dichiarato sostegno alla sovranità nazionale e all’integrità territoriale. Ma dovremmo renderci conto che è in parte il livello di ostilità espresso da Washington nei confronti della Cina a guidare questa ipocrisia. Finché Pechino percepisce una campagna statunitense in piena regola per indebolire la Cina e rovesciare il PCC – come illustrato in modo sorprendente dai recenti commenti senza precedenti di XI Jinping sulla “soppressione” statunitense – non è realistico aspettarsi che si esprima in piena opposizione alla Russia, la sua partner strategico più significativo nell’opporsi a tale campagna.

Se gli Stati Uniti non sono disposti a distinguere tra Russia e Cina come sfidanti degli interessi americani e del diritto internazionale, e persistono nella retorica e nelle azioni che sembrano confermare le ipotesi peggiori di Pechino sulle motivazioni degli Stati Uniti, daranno a Xi Jinping poche ragioni per esercitare pressioni tutto su Putin durante la sua visita di tre giorni a Mosca. Questo da solo riduce le possibilità di pace. In effetti, contrariamente alle nostre frequenti proteste secondo cui l’Ucraina ha il pieno controllo di qualsiasi processo di pace, gli Stati Uniti hanno già respinto unilateralmente qualsiasi cessate il fuoco che potrebbe emergere dagli sforzi cinesi.

Ancora più pericolosamente, una posizione degli Stati Uniti che sembra pregiudicare la Cina come un pieno sostenitore dei peggiori istinti della Russia potrebbe avere l’effetto opposto e incoraggiare la Cina a fornire un più ampio sostegno militare alla Russia. In particolare se sembra che la Russia possa effettivamente perdere la guerra in modo decisivo; una Cina che vede Washington come un nemico intrattabile avrebbe un forte incentivo a prevenire una tale sconfitta del suo alleato più potente contro l’influenza globale degli Stati Uniti.

Per evitare questo risultato, Washington deve mostrare maggiore apertura alla possibilità che la Cina possa svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della guerra, o almeno non debba svolgere un ruolo negativo. Come minimo, richiederebbe agli Stati Uniti di attenuare i loro attacchi alle motivazioni e al ruolo di Pechino nell’ordine internazionale. La disponibilità degli Stati Uniti a rassicurare la Cina su questo punto potrebbe darle un motivo in più per mantenere le distanze da Mosca.

Ma alcuni a Washington potrebbero persino accogliere con favore una più stretta alleanza tra Cina e Russia, nonostante il fatto che sarebbe dannosa per gli interessi strategici di lungo periodo degli Stati Uniti. Dal punto di vista della politica interna, guidare Cina e Russia in una coalizione di stati autoritari rende più facile ottenere il sostegno per una posizione globale degli Stati Uniti più militarizzata e più aggressiva basata sul quadro di una nuova guerra fredda. Per coloro che credono che questa posizione più aggressiva sia necessaria agli Stati Uniti per proteggere il loro primato globale, ci sono molti vantaggi nel far sembrare inevitabile un conflitto tra gli Stati Uniti e una stretta alleanza di autocrazie Cina-Russia.

Ma non è ancora inevitabile, e dovremmo cercare di evitare di renderlo tale. Per ragioni ovvie da uno sguardo a una mappa, alcune delle figure più rispettate della politica estera statunitense hanno da tempo messo in guardia sui rischi di una più stretta alleanza Russia-Cina. Come ha affermato Zbigniew Brzezinski nella sua opera magnum The Grand Chessboard, “lo scenario più pericoloso sarebbe una grande coalizione di Cina, Russia e forse Iran, una coalizione ‘anti-egemonica’ unita non dall’ideologia ma da rimostranze condivise”. Man mano che questa possibilità si avvicina, abbiamo bisogno di diplomatici abbastanza abili da prevenirla.

Cinquant’anni fa, Kissinger ha diviso l’alleanza Cina-Russia e ha contribuito a vincere la Guerra Fredda. Oggi non dovremmo interpretare Kissinger al contrario.