Russia: chi è e cosa pensa l’estrema destra

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, il 24 febbraio di quest’anno, il Cremlino ha cercato con ogni mezzo di ridurre al minimo la realtà della guerra. La descrizione dell’invasione come ‘operazione speciale’ e persecuzione di chiunque abbia osato chiamarla con qualsiasi altro nome, intende sottolineare la presunta natura temporanea e limitata del conflitto armato. Cerca di offuscare il confine tra guerra e pace. Questo principio è proseguito nel discorso di Vladimir Putin del 21 settembre, in cui ha annunciato una ‘mobilitazione parziale’.

Ma la feroce resistenza dell’Ucraina ha ribaltato la situazione. Mentre alcuni russi si sono opposti fin dall’inizio all’attacco all’Ucraina e hanno pubblicamente protestato contro la mobilitazione appena dichiarata, altri, all’estrema destra, sentono che la Russia si sta trattenendo troppo e chiedono sempre più una mobilitazione totale, bombardamenti a tappeto delle città ucraine e persino l’uso di armi nucleari.

Capire chi sono questi ultranazionalisti e cosa rappresentano è essenziale se vogliamo decifrare la strategia di guerra del Cremlino.

Sebbene quasi nessuno in Russia affermi apertamente di essere ‘di estrema destra’, esistecomunque una ‘coalizione eterogenea‘ sulla destra del regime di Vladimir Putin che comprende fondamentalisti ortodossi, varie sfumature di nazionalisti dell’opposizione (che vanno dai ‘nazional-democratici’ ai neo- nazisti), le cosiddette milizie ‘patriottiche‘, i blogger militari(milblogger) e i veterani del Donbass. Il prestanome di quest’ultimo, Igor Girkin, noto anche come Strelkov (‘tiratore’), ha servito brevemente come ‘Ministro della Difesa’ dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk nel 2014.

Questa frangia politica non ha rappresentanza parlamentare. Il Partito Liberal Democratico (LDPR) di Vladimir Zhirinovsky (1946-2022) era indubbiamente ultranazionalista negli anni ’90, ma in seguito è stato incorporato, insieme al Partito Comunista, nell’opposizione ‘sistemica’ fantoccio.

Il Cremlino ha anche bandito molti movimenti di estrema destra che considerava pericolosi o violenti per motivi di ‘estremismo’, e ha negato il permesso ai partiti nazionalisti di opposizione di registrarsi formalmente.

Tuttavia, il regime tollera, se non incoraggia, la presenza dei portavoce di questi movimenti nei media russi a condizione che gli siano fedeli. Con l’eccezione di un pugno di figure contrarie alla guerra, l’estrema destra russa l’ha variamente elogiata per aver ripristinato la grandezza della Russia, emancipandola dall’Occidente (e dai suoi presunti valori decadenti) e, soprattutto, per aver difeso il ‘mondo russo’.

Mentre la maggior parte di questi radicali ha accolto con favore l’annuncio di una mobilitazione parziale da parte di Vladimir Putin, con alcuni che hanno addirittura riconosciuto al suo interno un ‘segno della Provvidenza‘, un buon numero ha comunque affermato che era troppo poco, troppo tardi.

Il ritiro delle forze armate russe dalle vicinanze di Kiev, alla fine di marzo 2022 e la conseguente serie di fallimenti militari in diverse zone di conflitto, hanno esposto il comando militare russo, il suo Ministro della Difesa Sergei Shoigu e la leadership politica russa, ad aspre critiche. Di conseguenza, i nazionalisti stanno attualmente esortando lo Stato russo a colpire più duramente l’Ucraina. A loro avviso, è tempo di porre fine all”operazione speciale’ e passare a una ‘guerra totale‘.

Questa chiamata è comune ai due principali rami ideologici del nazionalismo russo.

Il primo ramo è di ispirazione imperialista. Sottolinea la grandezza dello Stato russo di fronte al mondo esterno, cioè l’Occidente, e incoraggia lo stato a esercitare il suo dominio su vari spazi e popolazioni, sia slave che non slave. Qui la Russia è definita come un’entità imperiale dedita all’espansione dei suoi confini nello spazio dell’ex Unione Sovietica.

Il secondo ramo, etnocentrico, riguarda soprattutto gli interessi del popolo russo, inteso nel senso etnico del termine, sia in Russia che all’estero. Questo ramo cerca di trasformare la Federazione Russa, che considera «troppo multinazionale», in uno Stato nazionale russo. Una delle chiavi sarebbe l’irredentismo, preferibilmente pacifico ma anche bellicoso se necessario.

Queste due logiche nazionaliste tendono a convergere nel contesto della guerra in Ucraina.L’attuale atteggiamento della Russia nei confronti del suo vicino contiene sia un elemento imperiale che etnico. Gli imperialisti enfatizzano il potere dello Stato russo e la sua espansione territoriale, mentre gli etnonazionalisti si concentrano sulla difesa dei russi (o degli ucraini di lingua russa) come comunità etnica o culturale.

Per gli etnonazionalisti, che sono critici nei confronti del regime di Putin, il nemico è soprattutto nazionale; sono gli ucraini e la loro identità, inquadrati come «negazione della russità». Ad esempio, il veterano nazionalista Alexander Sevastyanov insiste sul fatto che la guerra in Ucraina costituisce «l’opposizione frontale del progetto ucraino a tutto ciò che è russo». Nella misura in cui il popolo e le autorità ucraine sono «animati da un odio viscerale» verso i russi, la «denazificazione dell’Ucraina e la sua rirussificazione costituiscono il compito più urgente», conclude.

Nonostante queste differenze di interpretazione, i due schieramenti concordano su un punto: la vittoria deve essere ottenuta a tutti i costi, anche se questo significa schierare l’arsenale nucleare sull’Ucraina. «Se la scelta è tra una vittoria ucraina e una guerra nucleare globale, è preferibile una guerra nucleare», afferma Yegor Kholmogorov, giornalista d’opinione nazional-imperialista su ‘Tsargrad‘ e ‘RT‘ (‘Russia Today‘), da tempo mediatore tra nazionalisti fedeli al Cremlino e nazionalisti dell’opposizione. Perché, nelle parole dell’attivista etnonazionalista Alexander Khramov, se l’Ucraina appoggiata dall’Occidente vincerà questa guerra, la Russia sarà divisa in «una moltitudine di micro-Stati» e il popolo russo sarà annientato.

Galvanizzati dalla guerra, questi attori chiedono un’efficace ‘purificazione’ della società russa che vada oltre le dichiarazioni del Cremlino. I membri delle élite economiche, intellettuali o politiche sono giudicati ‘compadores‘ a causa del loro attaccamento all’Occidente e ai beni che vi detengono. Alexander Zhuchkovsky, un attivista nazionalista che vive nell’Ucraina orientale dal 2014, si spinge fino a implorare l’istituzione di una nuova ‘opritchnina’, il termine russo per indicare un regime terroristico introdotto da Ivan il Terribile nel XVI secolo.

Riuscirà il Cremlino a incanalare il crescente zelo guerrafondaio? Vista l’intensità della retorica delle varie ali dell’estrema destra russa, sostenuta di recente da diversi alleati di Putin tra cui il leader ceceno Ramzan Kadyrov, è dubbio: qualunque sia l’esito della guerra in Ucraina, la pressione nazionalista rischia di diventare una minaccia seria e duratura per la stabilità interna della Russia.