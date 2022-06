Nel maggio 2022 è stato chiesto al ministro degli Esteri del presidente russo Vladimir Putin, Sergei Lavrov, come la Russia potesse affermare che l’Ucraina fosse gestita dai nazisti, dal momento che il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, è ebreo.

La risposta di Lavrov: “E se Zelenskyy fosse ebreo? Il fatto non nega gli elementi nazisti in Ucraina”. In effetti, sosteneva, Hitler stesso aveva “sangue ebreo” e “gli antisemiti più ardenti di solito sono ebrei”.

Lavrov ha usato deliberatamente un linguaggio offensivo rivolto a un presidente ucraino che sembra essere ebreo; i suoi commenti hanno suscitato scalpore internazionale. Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, ha affermato in una dichiarazione: “Il livello più basso di razzismo contro gli ebrei è accusare gli stessi ebrei di antisemitismo”.

L’antisemitismo è stato usato come arma contro i principali politici ebrei in Europa per oltre un secolo, non importa quanto fossero assimilati nelle rispettive società. Come ho scritto nel mio libro ‘Nella Monaco di Baviera: gli ebrei, la rivoluzione e l’ascesa del nazismo’, gli attacchi verbali erano spesso seguiti da aggressioni fisiche e gli ebrei fungevano da capri espiatori per tutti i tipi di mali della società.

In Germania, i tre leader ebrei più importanti dopo la prima guerra mondiale: la rivoluzionaria comunista Rosa Luxemburg; il fondatore socialista moderato del Libero Stato di Baviera, Kurt Eisner; e il ministro degli esteri tedesco moderatamente conservatore, Walther Rathenau, furono tutti assassinati solo pochi mesi dopo aver raggiunto l’apice della loro carriera politica.

Omicidi politici

La Lussemburgo, nata in Polonia, fu assassinata nel gennaio 1919, insieme al suo compagno d’armi non ebreo, Karl Liebknecht. Il suo corpo è stato trovato nel canale Landwehr di Berlino. Entrambi erano leader del Partito Comunista di recente costituzione in Germania e speravano in una rivolta socialista nei primi giorni della Repubblica di Weimar.

Anche se la Luxemburg ha preso le distanze dalla sua eredità ebraica e si è rifiutata di riconoscere qualsiasi “speciale sofferenza degli ebrei”, i tropi antiebraici facevano spesso parte dei feroci attacchi contro di lei.

L’antisemitismo ha giocato un ruolo molto più importante negli attacchi al politico ebreo di più alto rango tedesco, il ministro degli Esteri Walther Rathenau.

“Abbatti Walther Rathenau, la maledetta scrofa ebrea!” fu uno degli slogan di odio antiebraici più al vetriolo dei primi anni della Repubblica di Weimar. Temendo per la vita di Rathenau, Albert Einstein e il presidente dell’organizzazione sionista tedesca, Kurt Blumenfeld, trascorsero una lunga notte a casa di Rathenau, cercando di convincerlo che la Germania non era pronta per un ministro degli esteri ebreo e che avrebbe dovuto dimettersi.

Rathenau non ha ascoltato il loro consiglio. Due mesi dopo fu ucciso a colpi di arma da fuoco.

‘Re dei Giudei’

Il caso di Kurt Eisner, il fondatore dello Stato Libero di Baviera, merita un’attenzione particolare per il suo collegamento con l’ascesa di Adolf Hitler.

Eisner si insediò come primo ministro della Baviera – equivalente a un governatore di stato negli Stati Uniti – nel novembre 1919 a seguito di una rivoluzione pacifica che pose fine ai 700 anni di governo della dinastia Wittelsbach. L’ultimo re bavarese fuggì dal paese. Con l’aiuto dei consigli di operai, contadini e soldati di nuova costituzione, il socialista Eisner proclamò lo Stato libero di Baviera, una parte semi-autonoma della Germania.

Eisner è stato il primo ebreo in assoluto a essere capo di uno stato tedesco. Ha dovuto fare i conti con una campagna di diffamazione che proveniva ben oltre le ristrette cerchie di estremisti di destra devoti.

L’Eisner, nato a Berlino, è stato ampiamente descritto dai suoi detrattori come un ebreo dell’Europa orientale il cui vero nome a volte veniva dato presumibilmente come Salomon Kosmanowsky, Koschinsky o un altro nome apparentemente ebreo. Tra coloro che lo denunciarono c’erano rispettati politici conservatori e il nunzio pontificio a Monaco, Eugenio Pacelli, che sarebbe poi diventato papa Pio XII.

Nelle carte di Eisner in un archivio di Berlino c’è un fascio di due grossi fascicoli con centinaia di lettere di odio antisemite per lo più anonime contro Eisner, che contengono frequenti incitamenti alla violenza. Includono una cartolina indirizzata alla “Residenza ebraica” e una lettera al “Re degli ebrei” che dice: “Controlla te stesso, o sparisci nel paese a cui appartieni, in Palestina! Le grandi masse del popolo tedesco ti elimineranno, qualcosa che una persona può realizzare!

Il tenore di tutte le lettere era che Eisner è, come diceva una lettera, “dopotutto, un ebreo, non un tedesco“.

Non sono stati affatto solo gli antisemiti radicali a partecipare a questa campagna. Lo scrittore e poi premio Nobel Thomas Mann era il genero del matematico Alfred Pringsheim, uno dei pochi professori ebrei all’Università di Monaco. Nonostante la moglie di origine ebrea di Mann, Katia, e il suo legame con i Pringsheim, Mann espresse il suo disgusto per il ruolo di primo piano degli ebrei e per “l’eleganza da pisciare nelle grandi città del ragazzo ebreo” che portava a un “reggimento ebreo”.

E già l’8 novembre 1918 Mann chiese nel suo diario: “Sia Monaco che la Baviera governate da scribacchini ebrei. Per quanto tempo la città lo sopporterà?”

Non molto lungo, anzi.

Tre mesi dopo essere diventato primo ministro durante la rivoluzione, Eisner fu assassinato mentre si recava al parlamento bavarese con una lettera di dimissioni in tasca, dopo che il suo partito aveva perso le successive elezioni.

La rivoluzione bavarese fu seguita da due repubbliche in stile sovietico di breve durata con alcuni importanti leader ebrei aggiuntivi e una brutale reazione conservatrice. Questi sviluppi avrebbero potuto rimanere nient’altro che una nota a piè di pagina nella storia se non fosse stato per il fatto che tutto questo fu testimoniato da un giovane Adolf Hitler, che era appena tornato a Monaco dai combattimenti della prima guerra mondiale.

Hitler avrebbe poi affermato in “Mein Kampf” che era stato il “dominio ebraico” a cui aveva assistito durante questo periodo a ispirare le sue prime attività politiche, incluso il suo ruolo di guida del partito nazista, fondato a Monaco poco dopo la rivoluzione bavarese.

Da Monaco a Kiev

Dopo l’Olocausto, l’ebraismo europeo è stato ridotto a una semplice ombra delle sue dimensioni prebelliche. C’erano solo una manciata di leader politici ebrei, tra cui un paio di primi ministri a breve termine della Francia, e soprattutto Bruno Kreisky, cancelliere d’Austria dal 1970 al 1983. In contrasto con Rathenau, che fu fucilato dopo tre mesi in carica , Kreisky è stato rieletto più volte.

L’antisemitismo ufficiale era un tabù nell’Europa post-Olocausto e le voci che criticavano Kreisky per il suo background ebraico lo facevano indirettamente. Kreisky aveva un rapporto difficile con la propria eredità ebraica. Invitò ex nazisti nel suo governo e prese le distanze dalla comunità ebraica austriaca. Ha definito il primo ministro israeliano Menachem Begin “un piccolo avvocato di Varsavia con l’anima di un negoziante meschino” mentre allo stesso tempo è diventato il primo politico dell’Europa occidentale ad abbracciare il leader dell’OLP Yasser Arafat. L’ebreo più famoso della Vienna del dopoguerra, il cacciatore di nazisti Simon Wiesenthal e Kreisky condividevano una nota avversione l’uno per l’altro.

Il primo leader ebreo di uno stato europeo che parla apertamente della propria ebraicità è l’ucraino Volodymyr Zelenskyy. Zelenskyy è presidente di un Paese che non è certo esente dalla propria tradizione antisemita.

Gli attacchi antisemiti a Zelenskyy, che un giorno potrebbe essere ricordato come l’eroe ebreo più popolare di quest’epoca, provengono ora da fuori del paese. Come storico della storia e dell’antisemitismo ebraico europeo, credo che siano progettati per fomentare l’odio e minare la sua straordinaria leadership di fronte a un attacco non richiesto a una nazione libera.

Il destino dei politici ebrei di oggi in Europa molto probabilmente non sarà tragico come quello di Eisner, Rathenau e Luxembourg. Ma come dimostrano gli attacchi russi a Zelenskyy, in tempi di conflitto, il background ebraico di un leader può essere utilizzato come parte di una più ampia strategia di diffamazione politica e in tempo di guerra.

Quest’ultima versione, propria del Cremlino, è solo una nuova, perfida variante del vecchio virus chiamato antisemitismo.