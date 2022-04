L’invasione dell’Ucraina, le sanzioni occidentalie i crescenti problemi economici hanno creato difficoltà ai circa 2,5 milioni di cittadini dell’Asia centrale che vivono e lavorano in Russia, e molti di loro stanno ora pensando di tornare a casa, e altri lo hanno già fatto. Chi resta rischia licenziamenti, salari più bassi e meno prospettive di lavoro.

A raccontare il fenomeno nei giorni scorsi è stata ‘Moscow Times‘, una delle ultime testate indipendente e redatto in lingua inglese.

Almeno 133.000 lavoratori migranti dall’Uzbekistan, il Paese più popoloso dell’Asia centrale, sono tornati quest’anno dalla Russia. E il Tagikistan, la Nazione più povera della regione, da gennaio ha accolto quasi 60.500 rimpatriati.

Le economie dei Paesi dell’Asia centrale come il Tagikistan sono esposte agli effetti a catena della guerra poiché fanno molto affidamento su lavoratori edili, al dettaglio, fast food e consegne in Russia che inviano le rimesse a casa alle loro famiglie.

L’esodo legato alla guerra segue quello delle decine di migliaia di migranti per lavoro che hanno lasciato la Russia per l’Asia centrale durante la pandemia di Covid-19.

Ma per ogni rimpatriato, molti di più sono rimasti in Russia, sperando di superare la crisi. Secondo quanto riferito, un certo numero di cittadini degli Stati dell’Asia centrale hanno combattuto con l’esercito russo in Ucraina. Mentre alcuni di questi uomini sono cittadini russi naturalizzati, si dice che altri si siano offerti volontari come appaltatori in cambio di cittadinanza o denaro.

Secondo i media, riferisce ‘Moscow Times‘, almeno quattro soldati dell’Asia centrale sono stati uccisi in Ucraina, sono stati visti i funerali in Kirghizistan e Tagikistan.

La Federazione dei migranti russi, sostenuta dal Cremlino, afferma che i migranti per lavoro non stanno fuggendo in massa dalla Russia, nonostante la volatilità del rublo russo e del mercato del lavoro, nonché il calo del fascino di un passaporto russo.

I funzionari del Kirghizistan hanno anche affermato di non essere preoccupati per un possibile afflusso di migranti, anche se il Ministro dell’Economia, Daniyar Amangeldiev, ha affermato il mese scorso che il Paese era in trattative con la Corea del Sud e la Turchia per allentare le restrizioni sui visti per i lavoratori migranti kirghisi nel caso di un’ondata di rimpatriati.

Meno della metà dei lavoratori migranti kirghisi a Mosca ha dichiarato, a un sondaggio sindacale di marzo, che stavano pensando di tornare a casa. Quasi tutti hanno riferito di aver sentito gli effetti delle difficoltà economiche sulla loro vita quotidiana.

Per alcuni aspiranti rimpatriati, l’aumento dei prezzi dei voli ha significato che i piani per tornare a casa sono stati sospesi. Gli agenti di viaggio del Kirghizistan hanno affermato il mese scorso che la domanda di voli Mosca-Bishkek e San Pietroburgo-Bishkek è aumentata di cinque volte da quando il Presidente Vladimir Putin ha ordinato alle truppe di entrare in Ucraina.



Mentre i migranti per lavoro hanno iniziato a tornare a casa in Asia centrale, decine di migliaia di russi hanno deciso di fuggire dal loro Paeseper paura di persecuzioni politiche, voci sulla chiusura delle frontiere, coscrizione e un prossimo collasso economico.

Molti hanno comprato i biglietti per gli Stati dell’Asia centrale. “Sulla via del ritorno”, in Kirghizistan, “c’erano russi in fuga in Uzbekistan e Kirghizistan”, ha testimoniato una madre kirghisa che è partita con il suo bambino disabile.

I russi che cercano di lasciare il loro Paese durante la guerra in Ucraina hanno opzioni limitate. Molti si sono riversati in Armenia, dove non hanno bisogno del visto per entrare, creando nel giro di poche settimane una piccola comunità improvvisata nella capitale Yerevan.

Alcuni membri di questa nuova diaspora se ne sono andati per protestare contro la guerra,alcuni cercano sicurezza mentre l’economia russa vacilla e alcuni sono fuggiti dalla repressione in corso contro giornalisti, attivisti e manifestanti contro la guerra.

Mentre lottano per trovare lavoro e alloggio -e i costi degli alloggi hanno iniziato a salire- molti hanno trovato sostegno e solidarietà con altri emigrati e una rete informale di eventi e punti di incontro in rapida crescita.

Diversi Paesi dell’Asia centrale hanno registrato un aumento del numero di russi che attraversano i loro confini dall’inizio dell’invasione. Funzionari locali hanno affermato che dall’inizio dell’invasione, fino a 130.000 russi sono entrati nel Kazakistan ricco di petrolio, il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Alla domanda sui russi che si riversano in Kirghizistan per sfuggire alla guerra, tutti e tre i rimpatriati kirghisi intervistati dal ‘Moscow Times‘ hanno accolto favorevolmente i nuovi arrivati.