Anche nei giorni più bui della pandemia nel 2020 la Russia non ha cancellato il Victory Day, il suo anniversario della fine della seconda guerra mondiale, è stato solo posticipato. Quest’anno, il Cremlino promette una parata il 9 maggio con 11.000 militari e donne più 62 aeroplani e 15 elicotteri. Otto MiG-29 formeranno la lettera Z, il simbolo adottato dai sostenitori dell’invasione russa dell’Ucraina.

Per la cerimonia del 2022 nella Piazza Rossa di Mosca, il Cremlino desidera disperatamente avere una vittoria dalla guerra in Ucraina da annunciare. I commentatori suggeriscono che il recente riorientamento militare verso la regione ucraina del Donbas è stato determinato da una scadenza del 9 maggio. Più preoccupante, alcuni temono che se quella vittoria si rivelerà sfuggente, la giornata potrebbe invece essere usata come “fulcro” per una più ampia mobilitazione delle forze.

Ma perché questo anniversario è una forza così potente nella politica russa? Durante i giorni peggiori della seconda guerra mondiale, il leader sovietico Joseph Stalin era vistosamente assente dai media del suo paese. Il culto che si era costruito intorno a lui negli anni ’30 sembrava essere stato abbandonato. Ma poi è arrivata la vittoria in Europa, celebrata il 9 maggio, un giorno dopo il VE Day (i combattimenti si sono fermati il ​​giorno dopo in Russia). In una trasmissione radiofonica il 9 maggio 1945 Stalin annunciò:

Gloria alla nostra eroica Armata Rossa, che ha sostenuto l’indipendenza della nostra Patria e ha vinto sul nemico! Gloria al nostro grande popolo, il popolo vittorioso! Gloria eterna agli eroi che sono caduti nella lotta contro il nemico e hanno dato la vita per la libertà e la felicità del nostro popolo!

Nelle settimane successive, i primi soldati smobilitati tornarono a casa. Nelle città dell’Unione Sovietica, gli attivisti hanno organizzato ricevimenti: striscioni, fiori, ritratti di Stalin, folle di cittadini felici che celebravano la fine della guerra e rendevano omaggio ai soldati.

La storia di come furono trattati quei veterani di guerra – e della loro guerra commemorata – è stata piuttosto complessa. Nel 1945, con l’economia in rovina e il popolo sovietico ferito, addolorato e traumatizzato, ricordare che la guerra fu dolorosa e potenzialmente divisiva. Ci sono voluti almeno due decenni prima che il ricordo della guerra emergesse come una componente fondamentale del patriottismo sovietico, e poi russo.

Dopo i felici ritorni a casa, la vita era spesso dura per i veterani alla fine degli anni Quaranta. Sono state fatte loro promesse – un biglietto gratuito per la casa, un lavoro in attesa, un nuovo vestito e calzature, compenso monetario per il loro servizio, aiuto finanziario per costruire o riparare case – ma la realtà è stata drasticamente inferiore. Molti veterani, soprattutto quelli che erano stati feriti in guerra, si sono ritrovati senza casa e senza lavoro. I veterani divennero artisti di strada, indovini e mendicanti.

Un gruppo di lavoratori scrisse direttamente a Stalin per lamentarsi dell’incapacità dello stato di provvedere ai veterani. Gli dissero: “Non vogliamo vedere i nostri eroi – i nostri guerrieri vittoriosi – in coda, a commerciare al mercato, vivere alla giornata, ma invece completamente provvisti di materiale, ben vestiti (preferibilmente con un’uniforme speciale ), che vivono in appartamenti leggeri e con le indennità e i privilegi settimanali più alti che possibilmente [sic]nel nostro grande paese sovietico”. Nel dicembre del 1947, solo due anni dopo il suo varo, il 9 maggio fu declassato: non più giorno festivo, tornò a essere un normale giorno lavorativo.

Sotto Stalin, la vittoria nella guerra fu celebrata principalmente in termini del suo genio di leader. Il film del 1949 La caduta di Berlino, concepito come regalo a Stalin per il suo 70° compleanno, fu il culmine di questo culto del leader del dopoguerra. In un tremendo finale Stalin, tutto vestito di bianco arriva a Berlino per sovrintendere alle gioiose celebrazioni dei soldati; l’eroe-soldato e il suo interesse amoroso si sono riuniti, ma quasi immediatamente si rivolge a Stalin e gli chiede un bacio, sgorgando gratitudine per tutto ciò che ha fatto per il popolo.

Dopo la morte di Stalin nel 1953, il suo successore Nikita Khrushchev iniziò a smantellare molti aspetti del culto di Stalin, inclusa la sua reputazione di grande leader militare. Nel suo famoso “discorso segreto” del 1956, Krusciov ridicolizzò Stalin e la sua leadership. I film realizzati in questo periodo di disgelo politico e culturale hanno distolto i riflettori da Stalin e hanno iniziato a sondare le esperienze di una generazione che ha tanto sofferto. Ivan’s Childhood del 1962 del regista sovietico Andrei Tarkovsky è forse il più potente di questi.

Non è stato fino alla metà degli anni ’60 che l’Unione Sovietica ha ricominciato a celebrare attivamente la seconda guerra mondiale. Nel 1965, il 9 maggio divenne di nuovo festa nazionale. Due anni dopo una nuova tomba del milite ignoto fu svelata dal leader sovietico Leonid Breznev. La disperata povertà che le persone avevano sperimentato nell’immediato dopoguerra si era attenuata e i veterani, che ora si spostano verso la mezza età e la vecchiaia, sono stati trasformati in eroi. Ogni 9 maggio, i veterani visitavano le scuole locali, raccontavano le loro esperienze e ricevevano mazzi di fiori. La storica Nina Tumarkin scrive:

“Dal 1965 in poi, la Grande Guerra Patriottica ha continuato la sua trasformazione da trauma nazionale di proporzioni monumentali in un sacrosanto ammasso di imprese eroiche che avevano dimostrato una volta per tutte la superiorità del comunismo sul capitalismo”.

Cosa sarebbe successo a questa celebrazione patriottica della guerra una volta caduto il comunismo non era affatto chiaro. Negli anni ’90, sembrava che la politica della memoria russa potesse andare in diverse direzioni. Che tipo di identità nazionale abbraccerebbe la Russia post-sovietica e come verrebbe utilizzata la storia nella sua costruzione? Dal 2000 Putin ha sviluppato una direzione chiara: il suo marchio di nazionalismo russo è principalmente imperiale e ha definito la disintegrazione dell’Unione Sovietica una “grande tragedia umanitaria“.

Per Putin, tuttavia, non tutta la storia sovietica è attraente. Il violento cambio di regime del 1917 non era un centenario che fosse incline a celebrare, per esempio. Al contrario, la fine della seconda guerra mondiale continua a servirgli bene. L’anno 1945 può essere commemorato come il momento in cui la portata globale di Mosca era al massimo, mentre i veterani – pochi dei quali sono ancora vivi – possono essere celebrati per il loro sacrificio e disciplina patriottici. Un’altra giovane generazione è ora chiamata a fare lo stesso.