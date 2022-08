La guerra in Ucraina non ha avuto ripercussioni solo sul commercio dell’Europa con la Russia. Ha anche ampiamente ridefinito le rotte commerciali via terra con la Cina, modificando le porte per l’ingresso delle merci in Europa, e spingendo le aziende a riconfigurare ulteriormente le loro catene di approvvigionamento.

Prima del conflitto scoppiato alla fine di febbraio, il 95% del trasporto ferroviario di merci tra Cina ed Europa passava attraverso il corridoio settentrionale del China-Europe Express, la Via della Seta ferroviaria che collegava la Cina alla Germania attraverso il Kazakistan, la Russia, la Bielorussia e la Polonia. A seguito delle sanzioni internazionali contro la Russia e del rischio di confisca delle merci trasportate, i volumi di trasporto merci su rotaia eurasiatica -costituiti da PC e dispositivi elettronici, macchinari e parti di automobili- sono diminuiti dell’80%.

Le aziende devono, infatti, riorganizzare la logistica dei loro scambi Cina-Europa e ripensare la mappa degli approvvigionamenti. Scelte radicali o prudenti adattamenti, le opzioni variano a seconda dell’azienda.

Il marchio francese di distribuzione di articoli sportivi Decathlon, presente in Cina con più di 300 negozi e una rete di partner industriali, noleggia, dal 2017, treni full container (treno blocco). Partiti da Wuhan (Cina), arrivavanoi a Liegi (Belgio) fornendo la piattaforma logistica multimodale a Dourges (Hauts-de-France). Questo traffico ferroviario è stato interrotto dopo tre mesi di guerra e la compagnia è stata costretta a scegliere tra la rotta marittima e il transito su nuove rotte ferroviarie.

Il produttore svedese Volvo Cars, che appartiene al gruppo cinese Zhejiang Geely e i cui stabilimenti hanno sede in Svezia, Belgio e Cina, ha scelto Gand in Belgio come fulcro della sua logistica internazionale. I modelli realizzati in Cina vengono inviati con treni blocco a Gand e gli stessi treni partono per la Cina con i modelli prodotti in Europa. L’azienda deve ora scegliere nuovi metodi di trasporto Cina-Europa e anche decidere l’ubicazione dei suoi nuovi impianti di produzione di auto elettriche per il mercato europeo.

La sua controparte tedesca BMW, per la quale la Cina è il mercato più grande, ha cessato tutti i trasporti ferroviari attraverso la Russia dall’inizio della guerra. Le auto prodotte in Germania vengono trasportate in treno fino al porto di Bremerhaven (Germania) e poi via nave in Cina. Allo stesso modo, Audi, i cui stabilimenti sono in Germania e Ungheria, sta studiando le possibilità offerte da nuove linee ferroviarie per esportare la propria produzione in Cina.

Di fronte a queste domande, trasportatori e addetti alla logistica stanno ora aprendo nuovi collegamenti ferroviari, in particolare attraverso il corridoio centrale transcaspico (corridoio centrale). AP Moller – Maersk, la più grande compagnia di navigazione al mondo, ha così lanciato, con un primo treno nell’aprile 2022, un nuovo servizio ferroviario tra Cina e Romania che collega il Regno di Mezzo e l’Europa in 40 giorni. I treni dalla Cina attraversano il Kazakistan dall’hub di Khorgos al porto di Aktau sul Mar Caspio. La merce viene poi trasportata su chiatta al porto di Baku, in Azerbaigian, per dirigersi verso il porto di Poti in Georgia e poi quello di Constanta in Romania, il porto più grande del Mar Nero.

Rail Bridge Cargo, società di logistica ferroviaria olandese, collega Zhengzhou (Cina) e Duisburg-Neuss (Germania) via Kazakistan, Azerbaigian e Georgia in 23-25 giorni tramite una rotta multimodale. Infine, Nurminem Logistics, logista finlandese e pioniere del Trans-Caspian Corridor, ha lanciato, nel maggio 2022, in collaborazione con Kazakhstan Railways, il suo primo treno merci che utilizza il Trans-Caspian Corridor.

Il Trans-Caspian Corridor (Trans-Caspian International Transport Route o TITR) ha guadagnato interesse come percorso ferroviario alternativo. Ma questa rotta è più difficile da sviluppare della rotta settentrionale: attraversa Paesi con culture e orientamenti geopolitici molto diversi, come i Paesi del Caucaso, ha più interruzioni di carico e prevede l’attraversamento di due mari: il Mar Caspio e il Mare Nero.

Nei porti i tempi di transito si allungano a causa delle carenze delle infrastrutture di movimentazione delle merci e delle ridotte dimensioni dei terminal. Ciò si traduce in un tempo di viaggio più lungo (30 giorni invece di 20).

Per il momento, il corridoio transcaspico non è dimensionato per un imponente ponte terrestre in sostituzione del tradizionale percorso che attraversa la Russia: rappresenta solo il 5% della capacità del corridoio settentrionale. Ecco perché, nel marzo 2022, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan e Turchia hanno firmato una dichiarazione per migliorare il potenziale di trasporto nella regione. La Turchia, che nel 2017 ha aperto un collegamento Baku-Tbilisi-Kars, apporta sicuramente un contributo significativo al traffico ferroviario regionale ma, nel complesso, i volumi trasportati restano al di sotto del fabbisogno.

Lo sviluppo di nuovi corridoi richiede, infatti, importanti investimenti in infrastrutture ferroviarie e portuali. L’Unione Europea, con il programma Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA), è interessata, dal 1993, allo sviluppo del corridoio transcaspico. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) prevede inoltre di investire oltre 100 milioni di euro nelle ferrovie del Kazakistan (KTZ).

L’interesse dell’UE per i Paesi del Caucaso e del corridoio transcaspico è decuplicato dalla ricerca di nuove fonti di gas e di prodotti derivati dal petrolio dall’Azerbaigian e dall’Asia centrale. Questa notizia, che è un fattore favorevole agli investimenti sulla rotta transcaspica, potrebbe anche esacerbare le rivalità e stuzzicare gli appetiti dei principali attori regionali, in particolare Russia e Turchia. Ciò costituisce un rischio sia per gli investitori che per le aziende che utilizzano servizi logistici nella regione.

In questo contesto, un gran numero di aziende tende a posticipare il trasporto delle proprie merci dalla ferrovia al mare, anche se quest’ultimo sta ancora incontrando una saturazione portuale in tutto il mondo.

All’interno dell’UE, Bulgaria e Romania sono in una buona posizione per beneficiare dello sviluppo del commercio attraverso il corridoio transcaspico. Il collegamento tra i porti di Poti in Georgia e Constanza in Romania è oggetto di nuove soluzioni intermodali. Il vettore Cosco Shipping Lines Romania sta studiando la possibilità di lanciare un servizio di treni container tra il Pireo (Grecia) e i terminal rumeni per decongestionare il porto di Costanza.

La Commissione Europea ha recentemente approvato lo stanziamento di 110 milioni di euro per l’ammodernamento di un corridoio ferroviario in Bulgaria tra Sofia e il confine serbo nell’ambito della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Anche la Grecia può trarre vantaggio dalla riallocazione del traffico in una logica che unisce ferrovia e mare. Il Pireo è già ampiamente utilizzato come gateway per le merci asiatiche in Europa. Molti gruppi elettronici immagazzinano e distribuiscono in Europa, Medio Oriente e Africa dal Pireo, le merci provenienti dall’Asia possono raggiungere, in 25 o 26 giorni, l’Ungheria o la Repubblica Ceca dove hanno siti di assemblaggio. Il collegamento del porto greco alla rete ferroviaria europea rimane, infatti, determinante per il trasporto di merci nel Sud-Est Europa e Cosco ne controlla il porto dal 2016.

Per aumentare le possibilità di consegna, le aziende devono soprattutto ripensare all’ubicazione dei propri siti produttivi perché questo determina in gran parte la scelta delle vie di trasporto. Mentre è ancora difficile sostituire la Cina in diversi settori, il confinamento di città come Shanghai o Shenzhen e le crescenti tensioni tra Pechino e Washington, stanno portando le aziende a tenere maggiormente conto dello scenario di un relativo disaccoppiamento tra Cina e Occidente.

Il riorientamento delle rotte Asia-Europa è già di grande beneficio per le aziende europee che hanno siti produttivi in Turchia o nell’Europa centro-orientale. Nel 2021 il colosso svedese Ikea ha trasferito parte della sua produzione di mobili in Turchia. Nel 2022, Volvo Cars ha annunciato la scelta della Slovacchia per la creazione del suo terzo stabilimento in Europa. Boohoo, marchio inglese di ultra-fast fashion, ha deciso, la scorsa primavera, di produrre più vestiti in Turchia oltre che nel Maghreb.

L’interesse della Turchia per la connettività Asia-Europa non era sfuggito a Cosco che, nel 2015, ha preso il controllo del terzo porto per container della Turchia (Kumport) vicino a Istanbul e fornisce collegamenti diretti tra il Mar Nero, la Turchia , la Grecia e Israele.

Infine, la guerra in Ucraina, che ha inferto un duro colpo al trasporto merci su rotaia lungo la rotta settentrionale, ha favorito l’emergere di percorsi di trasporto alternativi. Invita inoltre le aziende a riconfigurare rapidamente le proprie catene di approvvigionamento. Infine, sposta la porta del commercio Cina-Europa dal confine polacco-bielorusso alla Turchia.