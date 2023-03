Roma ricorda il grande musicista Armando Trovajoli

Romano de Roma, innamoratissimo della propria città, alla quale ha dedicato non pochi brani tra cui il celebre ‘Roma nun fa’ la stupida stasera’, colonna sonora del musical ‘Rugantino’, il Maestro Armando Trovajoli viene ricordato a 10 anni dalla morte, proprio dalla sua città, nel Museo di Trastevere, con una Mostra che ne ricostruisce la lunga e strepitosa carriera, che avrebbe certamente meritato l’Oscar per le straordinarie colonne sonore che hanno accompagnato i tanti film ai quali ha dato la sua inconfondibile impronta. Pianista e compositore, direttore d’orchestra, musicista eclettico, Trovajoli ha collaborato con i più importanti registi italiani, firmando più di 300 colonne sonore che hanno fatto la storia del nostro cinema dal dopoguerra ad oggi, da Vittorio De Sica per ‘La ciociara’ e ‘Matrimonio all’italiana’, a Dino Risi, Luigi Magni e Ettore Scola, sue le colonne sonore di gran parte della filmografia del grande regista, come ‘C’eravamo tanto amati’ (1974), ‘Brutti, sporchi e cattivi’ (1976) e ‘Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?’ (1968), ‘Una giornata particolare’ e altre pellicole.

Si può dire che le sue composizioni hanno accompagnato – attraverso il cinema, il teatro, le canzoni – le emozioni, i sogni, le difficoltà di varie generazioni. La grande Mostra ‘Armando Trovajoli. Una leggenda in musica’ vuole essere uno straordinario e affascinante viaggio nel mondo di questo nostro compositore che ha contribuito in maniera determinante alla rinascita della cultura musicale italiana, al suo rinnovamento avvenuto senza rompere con la tradizione, come testimoniano la sua produzione jazzistica e la commedia musicale italiana, cui ha impresso una modernità che non ha niente, pur mantenendo una precisa connotazione, da invidiare al musical americano.

La sua è stata una vita vissuta con e per la musica. Nato a Roma nel 1917, fin da bambino è indirizzato dal padre allo studio del violino, rivelando il suo talento, che può sviluppare attraverso gli studi presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Intanto si getta nell’arena musicale, entrando a far parte come pianista di due orchestre, quella di Rocco Grasso e Sesto Carlini, erano gli anni che precedevano l’entrata in guerra e il jazz, sua grande passione, ancora non era stato proibito (lo fu dal ’40 in poi). A guerra finita, e liberazione avvenuta, anche la vita notturna riprende il proprio corso e il giovane Trovaioli, che si era cambiato il nome in ‘Trovajoli’, seguace di artisti come Duke Ellington e Teddy Wilson, Miles Davis, Chet Baker, Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, dà vita ad una jazz band da lui stesso guidata, proponendo un jazz basato sull’improvvisazione, che fa da contraltare agli arrangiamenti di Piero Piccioni. Nel frattempo aveva continuato gli studi del pianoforte classico, diplomandosi in pianoforte e composizione con il massimo dei voti e una speciale menzione. All’inizio degli anni ‘50, la RAI gli affida la direzione di un’orchestra di musica leggera, con la quale Trovajoli trasmette dai microfoni di Radio Roma eleganti brani musicali con una netta impostazione jazzistica. Insieme a Piero Piccioni nel 1952/1953, è protagonista del settimanale musicale serale Eclipse, nella quale l’orchestra viene diretta in alternanza dai due compositori in pezzi estremamente ricercati e sofisticati, ben diversi dallo stile delle orchestre radiofoniche del periodo. Nel 1956 Trovajoli fonda a Roma l’Orchestra jazz della RAI, radunando alcuni tra i migliori solisti della scena nazionale. Lui stesso si esibisce come concertista suonando musiche di Gershwin sotto la direzione di A. Rodzinsky al Teatro San Carlo di Napoli e di Willy Ferrero alla Basilica di Massenzio in Roma.

E’ in quegli anni che inizia anche la grande avventura con il cinema, che vive un periodo di grande espansione e creatività. Comincia a comporre le sue prime colonne sonore: la prima esperienza è nel 1951 quando Dino De Laurentis lo invita a scrivere la colonna sonora di ‘Anna’, film diretto da Alberto Lattuada, che vuole un brano ispirato ai ritmi delle canzoni tropicali: ed ecco che compone ‘El Negro Zumbon‘, danzata e cantata nel film da Silvana Mangano, ma in realtà l’esecuzione vocale è di Flo Sandon’s. Un successo folgorante anche in campo internazionale. In realtà, la prima esperienza era avvenuta a fianco del compositore Goffredo Petrassi (1949) per la musica del film ‘Riso amaro’ del regista Giuseppe De Santis. Seguono altri commenti musicali, una partecipazione al Festival di Sanremo come Direttore d’orchestra e un successo musicale internazionale con ’Che m’è mparato a ffà’, lanciata e incisa su disco da Sophia Loren (1956).

Gli Anni Sessanta vedono la sua esplosione sull’intera scena musicale, ma è nello spettacolo musicale ‘Rugantino’ di Garinei e Giovannini, che Trovajoli raggiunge la massima popolarità. Qui il Maestro mostra uno stile compositivo individuale attingendo a motivi popolari ottocenteschi (qualcosa del genere aveva fatto Tchaikovsky con ‘Capriccio italiano’) inserendoli in una cornice che guarda al musical di Broadway, in particolare al West Side Story di Leonard Bernstein. Il brano ‘Roma, nun fa’ la stupida stasera’, è tra i più interpretati. Il successo di ‘Rugantino’, che aveva debuttato al Sistina di Roma nel ’62, varca i confini nazionali: la commedia è ripresa negli Stati Uniti nel febbraio del 1964 con un cast italiano.

A questo seguirà dieci anni dopo arriva un altro strepitoso successo: col musical ‘Aggiungi un posto a tavola’, sempre su testi di Garinei, Giovannini e Iaia Fiastri, protagonista Johnny Dorelli. La produzione cinematografica di Trovajoli è da record, sia per l’elevatissimo numero di pellicole cui collabora come compositore (oltre 300), che per l’ eco suscitata nella cultura popolare musicale italiana. Tra le tante colonne sonore (impossibile citarle tutte), composte da Armando Trovajoli, ricordiamo quelle per i film di grandi registi come: Vittorio De Sica, Dino Risi, Ettore Scola, Mario Monicelli, Marco Vicario, Ettore Magni e grandi personaggi dello spettacolo come Gigi Proietti.

Ricordiamo, ‘La ciociara’, ‘Ieri, oggi, domani’ e ‘Matrimonio all’italiana’ di Vittorio De Sica; ‘Italiani brava gente’ di Giuseppe De Santis; ‘I mostri’ di Dino Risi; ‘C’eravamo tanto amati’ di Ettore Scola; ‘I nuovi mostri’ di Monicelli, Risi, Scola. La collaborazione con Ettore Scola è stata lunga e prolifica: Trovajoli scrisse la musica di quasi tutti i suoi film, vincendo due Nastri d’argento: nel 1978 per ‘Una giornata particolare’ e nel 1987 per ‘La famiglia’. Da non dimenticare un film dello stesso regista di straordinario successo popolare come ‘Dramma della gelosia’. Tutti i particolari in cronaca.

Perché tanto successo nelle colonne sonore per il cinema, che spesso, ben si sa, costituiscono parte fondamentale e trainante della popolarità di un film? Lo ha spiegato lui stesso: “Ci sono due tipi di sottofondi, quello fatto al computer che è di uno squallore insopportabile e c’è il commento musicale fatto ad arte, che richiede perizia, ma che, soprattutto, deve saper trovare l’equilibrio tra importanza della sonorità della musica e della parola”. E aggiunge: “È valido anche il silenzio, ma dove ci dev’essere una sottolineatura, una sensazione, un pathos…. un qualcosa che faccia vibrare lo spettatore e questo bisogna farlo con l’orchestra…”. Di 11 anni più anziano, Armando Trovajoli ha condiviso con Ennio Morricone il primato del successo internazionale attraverso il cinema italiano, ottenendo un David di Donatello alla carriera nel 2007, stesso anno in cui l’altro grande compositore otteneva l’Oscar alla carriera. Entrambi sono rimasti sulla breccia finì all’ultimo. Trovajoli nel ’96 era tornato a collaborare con Dino Risi per la sua ultima commedia ‘Giovani e Belli’ e, all’età di 87 anni, tornò alla commedia musicale ‘Vacanze romane’, ispirato al celebre film di William Wyler con protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn. L’ultima sua partitura per il grande schermo è stata ‘La vita è una cosa meravigliosa’ dei fratelli Vanzina.

Se n’è andato nel 2013 a 95 anni, a conclusione di una vita intensa anche dal punto di vista sentimentale: quattro relazioni da cui ha avuto 4 figli, due maschi e due femmine. Qualcuno si è chiesto perché non abbia mai ottenuto l’Oscar. Varie le risposte: la più semplice e convincente, forse perché nessuno dei film cui ha dato la sua impronta musicale ha mai raggiunto tale traguardo, nonostante il successo popolare. Ma l’Oscar più importante è l’affetto della sua città, di cui è stato il cantore. E Roma gli sta tributando l’omaggio che merita con la bella Mostra apertasi l’11 marzo scorso in Trastevere, e che sarà visibile fino al 14 maggio. Già il Comune di Roma, a pochi mesi dalla scomparsa, aveva intitolato il Ponte della musica Armando Trovajoli, nel quartiere Flaminio. La mostra in Trastevere, inaugurata dal Sindaco Gualtieri, è promossa e prodotta da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare. L’esposizione è a cura di Mariapaola Trovajoli, Alessandro Nicosia e Federica Nicosia. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Catalogo Gangemi editore. Una ricca collezione di documenti, foto, video, oggetti, poster consente di ripercorrere l’itinerario di una carriera straordinaria che tocca la memoria collettiva. “La sua produzione cinematografica ha pochi eguali nel panorama italiano, per questo non è stata un’impresa facile” – racconta Mariapaola Trovajoli, ideatrice e curatrice della Mostra – “la sua grande avventura. L’idea-guida è quella di stimolare l’interesse del pubblico e rivivere ricordi ed emozioni, oltre la musica. Dietro una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, si documenta l’immenso patrimonio artistico e la vita di un uomo prodigioso, divenuto simbolo della romanità, un artista che ha lasciato un ricordo eterno e perenne, senza enfasi ma romanticamente sconfinato.” Nelle teche alcuni dei tanti premi ricevuti (Globo d’oro, Nastri D’argento, David di Donatello), in un’altra i suoi occhiali dalla grande montatura rotonda alla quale non ha mai rinunciato in barba alle mode. E poi il violino del padre, gli spartiti sui quali annotava note e appunti personali, i biglietti affettuosi all’amata moglie Mariapaola, le vignette che realizzava per lui Ettore Scola, i messaggi di stima e affetto di Sophia Loren, di Marcello Mastroianni, dei tanti attori e registi con i quali ha lavorato. Otto le sezioni in cui è suddivisa l’esposizione: Gli inizi, Il Jazz, La Radio, Il Cinema, Le Commedie musicali, La Televisione, Le Passioni, Il Maestro e Roma. La mostra si avvale di un catalogo edito per i tipi di Gangemi Editore che contiene storia, immagini e anche un lungo elenco di straordinarie testimonianze, di attrici e attori di ieri e di oggi, di giovani colleghi che da lui hanno appreso tanto.