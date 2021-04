Il Ministro della Sanità, Roberto Speranza, è sempre più imbarazzante. Mentre l’Europa va verso la rescissione del contratto con AstraZeneca, lui continua imperterrito a voler ‘spacciare’ un vaccino ‘farlocco’, che copre poco ed è pure pericoloso.

Partiamo dai dati. Pfizer ha una copertura del 95%, Moderna del 90% e AstraZeneca solo del 58%.

I casi gravi segnalati sono invece: 0.2 per milione per Pfizer, 0 per Moderna e ben 4.8 per milione per AstraZeneca (Fonte: Ema). Invece in Italia è uscito qualche giorno fa il terzo rapporto Aifa che, -miracolo!- , dice il contrario. E cioè, solo in Italia, Pfizer ha 5.35 casi su milione, Moderna 2.27 e AstraZeneca 4.77.

Appena reso noto il dato il Ministro si precipita in conferenza Stampa per dire al popolo italiano che Astrazeneca è sicuro più di Pfizer. Peccato che questo dato sia riscontrato solo in Italia, mentre in Europa e nel mondo intero è vero il contrario.

Sarà il clima salubre? Sarà l’arte? Chissà. Naturalmente qualche governatore amico si lancia nell’elogio e il solito assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato coglie la palla al balzo per smerciare le dosi rimaste al mercato della salute.

“Venghino signori che c’avemo il vaccino bbono e ffresco”. Purtroppo molti media sono assuefatti alle panzane o peggio conniventi ed il gioco è fatto. Al popolo bue vengono rifilate le scorte che nessuno vuole, ma –si badi bene- solo agli over 60 considerandoli classe di cittadini di serie B e magari si risparmia pure sulle pensioni.

Ieri l’ultima mossa di Speranza dalla Annunziata è stata la peggiore: in pratica ha minacciato i cittadini che non vogliono AstraZeneca dicendo che finiranno in coda.

Poi, dulcis in fundo, Speranza è sempre più impelagato nella vicenda del piano anti – pandemico non aggiornato e sui tentativi di taroccarlo, complice l’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’incapace Tedros Adhanom Ghebreyesus a cui è scoppiata in mano la più grande pandemia del secolo ed è ancora al suo posto, pagato dai soldi pubblici di tutti i cittadini del mondo.