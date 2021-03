Che Ministro dell’ambiente sarà Roberto Cingolani? Sono plausibili le inquietudini che sono serpeggiate in questi primi giorni?

Ad esempio, dice Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia: «Partiamo male: il neo Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, un anno fa dichiarava alla rivista di Eni che il solare costa troppo e che inquina (con silicio e metallo) e che il gas è il male minore. È bene che si aggiorni e in fretta prima di iniziare la transizione…»

Cingolani è un tecnologo, un fisico, e come tale porta una sua visione sviluppista. Il rischio è che succeda quello che è successo in Francia e cioè il super ministero della transizione ecologica è stato inglobato poi da quelli industriali ed economici in una chiara ottica di eterogenesi dei fini.

Un’altra affermazione del Ministro che ha fatto sussultare gli ambientalisti è poi quella sulle autorizzazioni ambientali che a suo dire devono essere più celeri. D’accordo. Ma non sarà poi che per fare tutto di fretta si finisce per autorizzare tutto senza l’indispensabile analisi degli impatti?

Se così fosse la mossa di Beppe Grillo per avere un super Ministero ecologico con cui ha convinto gli iscritti su Rousseau a votare per il governo Draghi sarebbe una sorta di autogoal.

Diamo tempo a Cingolani di lavorare, ma, nel contempo, occorre vigilare che il core business sia proprio l’ambiente e il cambiamento di modello di sviluppo, a cominciare proprio dall’Energia. E poiché le idee camminano con gli uomini, vediamo quali scelte farà in tal senso.

L’Ecologia è al centro degli interessi dell’Unione Europea che infatti destinano ad essa le più grandi risorse del Recovery Fund. Un mare di soldi che bisognerà ben gestire e non deviare su altri progetti che poi con l’ambiente hanno a che fare marginalmente.