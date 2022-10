Rivoluzione in Iran?

Almeno dal 2009 e dalla “rivoluzione verde”, la popolazione giovane e borghese dell’Iran ha ripetutamente dimostrato il suo disgusto per gli anziani governanti clericali che governano le loro vite. Marciano per le strade a rischio di tutto per denunciare la dittatura brutale e inflessibile che abusa del potere rivoluzionario conferito loro dal popolo nel 1979.

In ogni caso, mentre la portata delle manifestazioni si allarga e gli slogan diventano sempre più incendiari, gli osservatori all’interno e all’esterno dell’Iran si chiedono se questa sia una nuova rivoluzione. In ogni caso fino ad oggi i manganelli delle forze di sicurezza si sono dimostrati più potenti e duraturi dello spirito dei manifestanti. Che piaccia o no, è probabile che questo uso sfrenato della forza organizzata contro dimostranti coraggiosi ma disorganizzati prevalga nell’attuale serie di rivolte per il velo.

Data l’innegabile opposizione di una parte ampia e crescente della popolazione iraniana all’esistente stato teocratico sclerotico, è legittimo chiedersi quando e come questo ribollente malcontento possa trasformarsi in cambiamento politico.

Un modo per pensare a questo risultato inconoscibile è guardare all’ultima volta che un tale movimento ha avuto successo in Iran, in particolare la stessa rivoluzione iraniana del 1979. C’erano due caratteristiche essenziali della rivoluzione di Khomeini: in primo luogo, era indiscutibilmente autentica, emergeva dal clero iraniano di mentalità politica a Qom e Najaf, non soggetto all’influenza di alcun potere esterno.

In secondo luogo, ha beneficiato di oltre un decennio di organizzazione strutturale che ha utilizzato la moschea come centro decentralizzato per riunioni, pianificazione, raccolta fondi e mobilitazione: una “casa” altamente pubblica ma nascosta dove la rivoluzione ha acquisito peso e sostanza politica nel corso di diversi decenni.

La leadership era, ovviamente, importante, specialmente nelle fasi finali della rivolta. Ma direi che una leadership senza il fondamento strutturale sottostante avrebbe semplicemente fornito allo Scià un obiettivo irresistibile.

Quindi, cosa succede se applichiamo i due criteri di cui sopra alle circostanze attuali? La risposta breve è che le cose sono diventate molto più difficili per qualsiasi aspirante rivoluzionario. I vecchi che hanno fatto la rivoluzione del 1979 hanno imparato bene la lezione. Lo Scià, nonostante tutta la sua reputazione, non sembrava mai credere che i religiosi iraniani fossero in grado di lanciare una grande sfida al suo regime.

Secondo Richard Helms, che in precedenza era stato direttore della CIA e ambasciatore degli Stati Uniti a Teheran, la prima domanda che lo Scià gli fece quando venne in visita all’ospedale di New York alla fine del 1979 fu: perché mi hai fatto questo? Continuò a credere che la CIA oi sovietici l’avessero fatto accadere. Questo è stato un enorme vantaggio per le persone che pianificavano la rivolta dalle loro moschee sparse. Lo Scià ha ricevuto da SAVAK, la sua polizia segreta, un elenco dei capi rivoluzionari, ma si è rifiutato di radunarli. La spiegazione di ciò sembra risiedere nel peculiare senso di sovranità dello Scià e nel suo rapporto mistico con il suo popolo. Ma qualunque sia la logica, i nemici dello Scià, che ora governano il paese, non faranno mai quell’errore.

Oggi, gli anziani rivoluzionari intorno a Khamenei trascorrono molto tempo e sforzi per osservare eventuali segni di opposizione politica e intervenire in modo proattivo per stroncarla sul nascere. Arrestano chiunque mostri segni di leadership, lo interrogano e lo trattengono per periodi prolungati, quindi spesso lo rilasciano con la consapevolezza che non pronunceranno una parola sulla politica o pagheranno un prezzo molto più alto. I più pericolosi sono confinati agli arresti domiciliari permanenti. Funziona.

Quindi la crescita di un autentico movimento politico anti-regime è oggi molto più difficile di quanto non fosse durante la rivoluzione del 1979. Inutile dire che la moschea come sede di tali incipienti movimenti non è più disponibile da quando è diventata un’istituzione dello Stato.

Questo significa che una rivolta è impossibile? Assolutamente no. I tempi sono diversi, le circostanze sono cambiate, ma quando le persone sapranno che stanno combattendo per la propria libertà personale e nazionale, ci saranno persone abbastanza coraggiose e audaci da trovare una strada diversa.

Scommetto che ci sono incontri segreti in corso oggi, ai margini delle manifestazioni e sotto il naso delle Guardie Rivoluzionarie. Non abbiamo modo di saperlo, ed è probabile che, se questi sforzi nascosti per costruire un autentico movimento anti-establishment riusciranno alla fine a produrre risultati, noi – l’Occidente e il resto – saremo probabilmente gli ultimi a saperlo.

La possibilità di un altro fallimento dell’intelligence sull’ordine del 1979 è tutt’altro che impossibile. Ma dovremmo accoglierlo con favore: l’urgenza di intromettersi e di “guidare” l’opposizione è probabilmente irresistibile a Washington e altrove. Ma è probabile che un’impronta occidentale su qualsiasi movimento di opposizione sia un bacio mortale.

Una cosa che gli Stati Uniti e altri possono fare per aumentare le probabilità è rendere disponibile una casa virtuale per i futuri rivoluzionari. Sono stati presi alcuni passi per consentire la vendita occidentale di apparecchiature tecnologiche in grado di aggirare la sorveglianza a grana fine delle forze di sicurezza iraniane, ma questo è un rubinetto che dovrebbe essere aperto il più possibile. Se gli strumenti della rivolta sono disponibili allo sportello, l’opposizione iraniana scoprirà come usarli, proprio come i loro predecessori padroneggiavano l’uso dell’umile cassetta per inviare parole di politica e incoraggiamento a un vasto pubblico all’interno dell’Iran. La politica sanzionatoria degli Stati Uniti dovrebbe essere ripulita bene in modo da non continuare inavvertitamente a spararci ai piedi.

Ma, soprattutto, dovremmo essere modesti nelle nostre aspettative. La rivoluzione iraniana, si può sostenere, iniziò le sue fasi iniziali nel 1963 – quindici anni prima della rivoluzione – quando Khomeini fu esiliato in Iraq. Con quel metro, la pazienza dovrebbe essere il nome del gioco. Come minimo, dovremmo prestare la massima attenzione affinché le nostre politiche nei confronti dell’Iran forniscano lo spazio necessario per respirare a un movimento che gli stessi iraniani devono creare nelle circostanze più difficili possibili.