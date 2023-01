Riuscirà Chris Dodd ad aiutare il suo amico Biden a salvare le relazioni USA-Cuba?

I prossimi nove mesi offrono una finestra di opportunità per migliorare le relazioni USA-Cuba se i leader di Washington e dell’Avana avranno la volontà politica e il coraggio di coglierla.

I diplomatici sia del Dipartimento di Stato che del Ministero degli Esteri cubano affermano di voler costruire una relazione più costruttiva per sostituire quella velenosa creata dal presidente Donald Trump, ed esprimono un cauto ottimismo sulle possibilità. Ma il tempo è poco. Entro il prossimo autunno, la stagione delle elezioni presidenziali statunitensi si sta preparando, rendendo qualsiasi cambiamento politico importante politicamente pericoloso e molto meno probabile.

Negli ultimi nove mesi, sia Washington che l’Avana hanno compiuto piccoli passi per ridurre le tensioni. Lo scorso aprile, Washington ha accettato di riprendere i colloqui semestrali sulla migrazione imposti dall’accordo migratorio USA-Cuba del 1994, ma interrotti da Trump nel 2018. Con decine di migliaia di cubani che arrivano mensilmente al confine meridionale degli Stati Uniti e altre migliaia che sbarcano in Florida costa meridionale e le chiavi, l’amministrazione Biden aveva un urgente interesse a regolarizzare l’immigrazione cubana.

Da allora, ci sono stati due cicli di colloqui che entrambe le parti descrivono come costruttivi e produttivi. Washington ha riorganizzato la sua ambasciata e riaperto i servizi consolari in modo che, per la prima volta in cinque anni, gli Stati Uniti abbiano rispettato l’obbligo previsto dall’accordo del 1994 di fornire ai cubani 20.000 visti di immigrazione all’anno. Cuba ha accettato di accettare voli di deportatiche entrano illegalmente negli Stati Uniti lungo il confine meridionale. Il successo delle discussioni sulla migrazione ha portato alla ripresa dei dialoghi diplomatici su una serie di questioni di reciproco interesse.

Lo scorso maggio, di fronte alle pressioni dei latinoamericani per la sua decisione di escludere Cuba, Nicaragua e Venezuela dal nono vertice delle Americhe, il presidente Biden ha revocato le restrizioni di Trump sulle rimesse e ripristinato la licenza di viaggio people-to-people in base alla quale la maggior parte dei residenti negli Stati Uniti ha visitato Cuba prima che Trump lo abolisse. C’è ancora molto da fare per rendere effettivi questi cambiamenti politici, ma le rimesse e le entrate dei visitatori stranieri sono due delle principali fonti di reddito per l’economia cubana mentre lotta per riprendersi dalla pandemia di COVID-19.

In risposta, Cuba ha compiuto il passo politicamente difficile di cedere alle pressioni degli Stati Uniti per sostituire l’istituto finanziario che elabora le rimesse da uno gestito dalle forze armate a un’impresa civilealternativa . Questo è un passo a cui Havana ha resistito da quando Trump ha impedito alle società statunitensi di fare affari con l’azienda militare, costringendo Western Union a chiudere centinaia di uffici in tutta l’isola. Sebbene Western Union debba ancora riprendere le operazioni, le sanzioni statunitensi non lo proibiscono più. Il Dipartimento del Tesoro ha recentemente concesso a una piccola agenzia di viaggi di Miami la licenza per trasferire rimesse attraverso la nuova ditta civile cubana.

Dopo che l’uragano Ian ha attraversato Cuba occidentale in ottobre, il Dipartimento di Stato ha offerto due milioni di dollari in assistenza umanitaria per ricostruire le case e, per la prima volta, il presidente Miguel Díaz-Canel ha accettato con gratitudine.

A novembre, Biden ha nominato l’ex senatore Christopher Dodd consigliere presidenziale speciale per le Americhe. Biden e Dodd hanno prestato servizio insieme al Senato degli Stati Uniti per quasi 30 anni. “Chris e io ci conosciamo da molto tempo”, ha detto il presidente nel 2021. “Siamo davvero davvero buoni amici intimi”. Quando Biden ha presieduto la commissione per le relazioni estere del Senato nel decennio prima di diventare vicepresidente, Dodd era presidente della sottocommissione dell’emisfero occidentale e, nelle parole di Biden, “una voce di spicco sull’impegno con l’America Latina e i Caraibi”.

Biden si è rivolto ripetutamente a Dodd per gestire compiti importanti e politicamente sensibili . Dodd ha guidato la squadra che ha selezionato l’allora senatrice Kamala Harris come compagna di corsa di Biden. Nel 2021, Dodd si è recato a Taiwan per conto di Biden per rassicurare i suoi leader sul sostegno degli Stati Uniti mentre le tensioni con la Cina aumentavano. All’inizio del 2022, con il Summit delle Americhe a rischio di collasso a causa di un boicottaggio guidato dal messicano Andrés Manuel López Obrador, Biden ha chiesto a Dodd di salvarlo. Alla fine, López Obrador e molti altri capi di stato sono rimasti lontani, ma hanno partecipato i leader degli altri principali paesi latinoamericani, evitando un’imbarazzante debacle diplomatica.

Chiedere a Dodd di assumere il nuovo ruolo di consigliere presidenziale speciale per le Americhe è un tacito riconoscimento da parte di Biden che la sua politica in America Latina è allo sbando. Al centro di quel disordine c’è il suo sconsiderato mantenimento della politica delle sanzioni di Trump volta a sottomettere Cuba per fame – una politica rifiutata da tutti i principali paesi dell’America Latina (per non parlare del Canada e dell’Unione Europea).

Dodd sa perfettamente che la politica di ostilità e cambio di regime verso Cuba è un costoso fallimento; durante la sua carriera al Senato, ha costantemente sostenuto la fine dell’embargo. Nel nuovo ruolo di Dodd, Cuba è in cima all’agenda, in particolare, trovando modi per costruire sui progressi che sono stati fatti nelle relazioni bilaterali negli ultimi nove mesi. Washington dovrebbe prendere l’iniziativa perché è stata Washington, sotto Trump, a rompere il rapporto costruito dal presidente Barack Obama.

Non mancano i passi che Biden potrebbe intraprendere per migliorare le relazioni. Molte delle sanzioni imposte da Trump sono ancora in vigore, paralizzando l’economia cubana, immiserendo le famiglie cubane e aggravando la crisi migratoria. Il primo passo più ovvio è togliere Cuba dalla lista degli stati sponsor del terrorismo internazionale – una designazione che non aveva basi fattuali o legali, ma rende estremamente difficile per Cuba impegnarsi in transazioni finanziarie internazionali di routine.

Ma se Biden vuole resistere alle critiche politiche che otterrà per aver cambiato la sua politica su Cuba – critiche sia da parte dei repubblicani che da un altro vecchio amico del Senato, l’attuale presidente della commissione per le relazioni estere Bob Menendez (DN.J.) – il presidente dovrà dimostrarlo i cubani sono disposti ad affrontare le preoccupazioni di Washington. Per Biden, la principale preoccupazione sono le pesanti condanne al carcere inflitte a diverse centinaia di persone arrestate durante le manifestazioni in tutta l’isola dell’11-12 luglio 2021 e la successiva incarcerazione di diversi eminenti dissidenti. I diplomatici cubani suggeriscono che l’Avana è disposta a parlare con Washington anche di “questioni delicate”, ma che qualsiasi cambiamento da parte loro dovrebbe essere parte di un accordo più ampio che copra una serie di questioni, non una concessione unilaterale.

Le prospettive di un significativo miglioramento delle relazioni USA-Cuba sembrano essere migliori oggi che in qualsiasi altro momento da quando Biden è entrato alla Casa Bianca. Entrambe le parti riconoscono che l’animosità promossa da Trump non serve gli interessi di nessuno dei due paesi, entrambe hanno un incentivo e hanno dichiarato la volontà di perseguire almeno un riavvicinamento limitato, ed entrambe hanno compiuto modesti passi in quella direzione.

Ma per compiere importanti progressi nei prossimi nove mesi, entrambe le parti dovranno accelerare il ritmo del dialogo ed essere disposte a prendere decisioni politiche difficili. Non c’è tempo da perdere con una routine di Alphonse e Gaston, esitando su chi dovrebbe agire per primo o a chi toccherà agire dopo. Se vogliono realizzare qualcosa di importante prima che la finestra di opportunità si chiuda, sia il presidente Biden che il presidente Díaz-Canel devono cogliere la feroce urgenza di adesso.