L’Amministrazione Biden sta valutando se concedere l’immunità sovrana al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman nel caso relativo all’uccisione di Jamal Khashoggi nel 2018. La fidanzata del giornalista e un’organizzazione senza scopo di lucro che ha aiutato a fondare hanno intentato una causa in un tribunale distrettuale di Washington.

La corte ha prorogato la scadenza originaria del 1 agosto fino al 3 ottobre affinché l’Amministrazione informi il giudice John Bates se ritiene che il signor Bin Salman possa beneficiare dell’immunità sovrana, uno status solitamente riservato a capi di stato, capi di governo e Ministri degli Esteri.

È difficile credere che l’Amministrazione rifiuterebbe l’immunità del principe ereditario in seguito al pellegrinaggio di luglio del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel regno e alla crisi energetica innescata dalle sanzioni imposte alla Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina.

La visita del signor Biden intendeva ristabilire le relazioni con un Paese che aveva descritto come uno Stato ‘paria’ durante la sua campagna elettorale. Inoltre, è avvenuto dopo che il signor Biden si era rifiutato di trattare direttamente con il signor Bin Salman nei primi 18 mesi in carica.

È altrettanto improbabile che la corte vada contro il probabile consiglio dell’amministrazione di concedere l’immunità al sig. Bin Salman.

Una considerazione che potrebbe fare l’Amministrazione potrebbe essere se il signor Bin Salman vorrà essere più collaborativo nell’affrontare la crisi energetica pompando più petrolio e facendo pressioni sull’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e sui suoi partner per aumentare i loro livelli di produzione in un tentativo di ridurre i prezzi in cambio dell’immunità.

Bin Salman, finora, ha dato poco, se non nulla, in risposta al pellegrinaggio di Biden, mentre ha beneficiato della spinta che il Presidente ha dato alla riabilitazione del principe ereditario negli Stati Uniti e in Europa.

L’uccisione di Khashoggi e la guerra in Yemen hanno trasformato il signor Bin Salman in una figura offuscata e sgradita nelle capitali occidentali. Sulla scia del pellegrinaggio di Biden, Bin Salman ha fatto il suo primo viaggio in Europa con tappe in Grecia e Francia.

Qualunque cosa decida il giudice, la posta in gioco va ben oltre gli aspetti legali e le ricadute politiche della sua eventuale sentenza.

La probabile sentenza a favore di Bin Salman metterà in luce i doppi standard nella politica e nel processo decisionale e la mancanza di un parametro morale ed etico.

Troppo spesso, l’opportunismo, in assenza di standard morali ed etici inclusivi, consente a leader, funzionari, responsabili politici e politici di dare la priorità ai propri interessi, piuttosto che a quelli della Nazione o delle persone colpite altrove.

La probabile sentenza solleverà anche la questione del perché governi, leader e funzionari dovrebbero essere tenuti a uno standard diverso davanti alla legge.

La questione dei doppi standard è strettamente collegata a un dibattito sul principio di giurisdizione universale che sistemi giuridici come quelli di Spagna e Belgio si sono appropriati e come si collegano al mandato della Corte penale internazionale (CPI) dell’Aia.

Nel 2014, il Parlamento spagnolo ha ridotto la giurisdizione universale del Paese dopo che un giudice spagnolo ha emesso mandati d’arresto per l’ex Presidente cinese Jiang Zemin e quattro alti funzionari cinesi con l’accusa di violazioni dei diritti umani in Tibet. La giurisdizione ha consentito di perseguire il dittatore cileno Augusto Pinochet che deve ancora stabilire uno standard di responsabilità.

Una recente edizione speciale di ‘International Affairs‘, una rivista accademica, si avvicina implicitamente al dibattito sulla mancanza di un parametro etico e morale alla base della politica e del processo decisionale, suggerendo che accademici, analisti e professionisti rivisitino la massima di cercare di replicare i successi politici del passato come la base per la creazione di nuove politiche.

Invece, i collaboratori della rivista sostengono che esaminare come evitare un fallimento catastrofico potrebbe essere un modo migliore per farlo. In tal modo, i redattori dell’edizione speciale, Daniel W. Drezner e Amrita Narlikar, ancora implicitamente, invitano a pensare fuori dagli schemi. Propongono l’applicazione del giuramento di Ippocrate del settore medico alle relazioni internazionali. Il giuramento obbliga i medici a evitare di fare del male.

«Il principio del giuramento di Ippocrate in IR (relazioni internazionali) serve come monito cautelativo contro l’azione solo per il bene dell’azione. C’è un pregiudizio in politica verso il ‘fare qualcosa’ in risposta a un evento. Fare qualcosa, tuttavia, non è la stessa cosa che fare la cosa giusta,… A Hippocratic Oath chiede ai responsabili politici di valutare i costi e i rischi di opzioni politiche praticabili prima di procedere», affermano gli editori nella loro introduzione all’edizione speciale.

Rispondendo all’osservazione dell’ex capo di stato maggiore della Casa Bianca ed ex Segretario di Stato e del Tesoro James Baker, secondo cui le soluzioni politiche spesso creano problemi che devono essere migliorati in una fase successiva, il Drezner e Narlikar osservano che si tratta di un «problema creato dalla discrepanza tra il grande arco delle relazioni internazionali e i potenti incentivi a breve termine che i leader politici devono affrontare».

La questione della morale e dell’etica inclusiva nella politica e nel processo decisionale è stata ulteriormente spinta in primo piano dal fatto che i recenti eventi e tendenze internazionali, inclusa la controversia sulle elezioni presidenziali statunitensi del 2020, l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, l‘invasione russa dell’Ucraina,nazionalismo etnoreligioso in Russia, Cina, Ungheria, Serbia, India e Israele, nonché tra inazionalisti cristiani americani, e spargimenti di sangue in Medio Oriente, coinvolgono scelte e politiche di civiltà che spesso violano il diritto internazionale e sfidano un ordine mondiale basato su Stati-Nazione eterogenei e/o propagano politiche di esclusione.

La morale e l’etica inclusiva entrano in gioco quando i conservatori rivendicano la superiorità della civiltà sulla base di uno sviluppo presumibilmente più avanzato e sostengono che il «fondamentale errore di politica estera dei nostri tempi (che) è stato alla radice della promozione da parte dell’Occidente di politiche sbagliate in LCL (Lower Civilizational Level) società – come la democrazia parlamentare, la libertà religiosa, le libertà eccessive, ecc. – che si sono dimostrate altamente distruttive per la stabilità e il progresso di molte società LCL che non erano pronte per loro».

La morale e l’etica diventano essenziali anche per contrastare l’argomento di conservatori e segmenti della sinistra secondo cui l’immigrazione e il multiculturalismo provocano «traumi di civiltà e gravi attacchi terroristici». L’equazione implicita tra Islam e terrorismo ignora il fatto che i nazionalisti cristiani rappresentano una buona parte dei recenti attacchi violenti, inclusi gli omicidi del 2011 in Norvegia da parte di Anders Behring Breivik, la sparatoria alla sinagoga di Pittsburgh nel 2018 e gli omicidi nella moschea del 2019 in Nuova Zelanda.

Conservatori e civilizzazionisti inquadrano le loro politiche come una battaglia culturale piuttosto che un’espressione di razzismo. Ad esempio, il Primo Ministro ungherese Victor Orban sostiene che la sua opposizione a mescolare europei e non europei e perseguire un’Ungheria cristiana omogenea «non è una questione razziale per noi. Questa è una questione di cultura. Molto semplicemente, la nostra civiltà dovrebbe essere preservata com’è ora».

La filosofia di Orban riecheggia l’ideologo russo di estrema destra Alexander Dugin che afferma che la battaglia culturale «è una guerra di idee. Non facciamo parte della civiltà globale. Siamo una civiltà a parte. … Non avevamo altra possibilità di dimostrare che Huntington aveva ragione senza attaccare l’Ucraina».

Si riferiva al defunto politologo dell’Università di Harvard Samuel P. Huntington che predisse in modo controverso uno scontro di civiltà post-Guerra Fredda che sarebbe stato combattuto non traPaesi ma tra culture.

Nel suo libro ultranazionalista estremamente influente, ‘The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia‘, pubblicato negli anni ’90, Dugin immagina uno scontro di civiltà tra l’Occidente e un blocco eurasiatico sostenuto dalla Russia.

L’ideologo sostiene inoltre che «è particolarmente importante introdurre disordine geopolitico… incoraggiando tutti i tipi di separatismo e conflitti etnici, sociali e razziali, sostenendo attivamente tutti i movimenti dissidenti: gruppi estremisti,razzisti e settari».

In tal modo, il signor Dugin sostiene inconsapevolmente la reintroduzione della morale e dell’etica inclusive nella politica e nel processo decisionale. La loro assenza e la mancanza di un consenso su una definizione inclusiva di interesse nazionale ha portato a un mondo in cui i divari nella distribuzione del reddito sono diventati sempre più sbadiglianti e sempre più gruppi sociali sono emarginati e privati dei diritti civili. Il razzismo e la repressione sono in aumento e sono diventati mainstream, e il mondo si sta avvicinando sempre più all’abisso di una terza guerra globale.

Discutendo del tentato omicidio di Salman Rushdie, ad agosto, e della sua stessa esperienza di essere circondato da guardie del corpo, il vincitore del Premio Nobel per la letteratura turca Orhan Pamuk attribuisce una parte della responsabilità di una maggiore adesione alla morale inclusiva sull’etica su giornalisti e scrittori che hanno il lusso di lavorare in un ambiente di libertà.

Pamuk ha notato in un articolo su ‘The Atlantic‘ che l’aggressore del signor Rushdie era un impiegato di 24 anni in un grande magazzino. «Se speriamo di vedere il principio della libertà di espressione prosperare nella società, il coraggio di scrittori come Salman Rushdie non sarà sufficiente; dobbiamo anche essere abbastanza coraggiosi da pensare alle fonti dell’odio furioso a cui sono soggetti», ha scritto Pamuk.

«Quello che dobbiamo fare è usare il nostro privilegio della libertà di parola per riconoscere il ruolo della classe e delle differenze culturali nella società: è il senso di essere cittadini di seconda o terza classe, di sentirci invisibili, non rappresentati, senza importanza, come se non contassimo nulla, che può portare le persone all’estremismo», ha proseguito.

«In molti casi, queste differenze di classe e di status sociale sono diventate argomenti tabù di cui nessuno vuole sentire o osa parlare. I media, riluttanti a sembrare in qualche modo condonare la violenza, non si soffermano sul fatto che le persone che vi si rivolgono tendono ad essere povere, ignoranti e disperate», ha affermato Pamuk.

Le domande chiave dominano le discussioni sulla civilizzazione e sull’importanza di una morale e un’etica inclusive per la politica e il processo decisionale. Queste domande includono cosa significa essere una Nazione? Di cosa hanno bisogno i cittadini per essere o diventare un popolo? E il ‘popolo‘ deve essere unito o può essere diviso?

Per ironia della sorte, lo studioso di Islam e intellettuale pubblico Shadi Hamid osserva che il dibattito nel 21° secolo su questioni esistenziali di cultura, identità e religione è emerso inizialmente in Medio Oriente, durante le rivolte popolari arabe del 2011, e solo diversi anni dopo in altre parti del mondo.

«Durante i giorni inebrianti, a volte spaventosi, della Primavera araba, la regione stava lottando su alcune delle stesse domande con cui gli americani si confrontano oggi», afferma Hamid. In assenza di una forte tendenza liberale e/o di un consenso laico-liberale, il dibattito è stato dominato da islamisti illiberali che «portavano la bandiera dell’antiliberalismo prima che l’antiliberalismo fosse cool».

Cambiare le basi su cui si costruiscono le politiche e si conduce la politica è un compito quasi utopico. È probabile che sia uno sforzo generazionale guidato da gruppi religiosi e non religiosi, indipendenti della società civile che sfruttano una combinazione di attivismo e istruzione piuttosto che organizzazioni governative non governative che eseguono gli ordini di un regime.

Per avviare il processo, i media, comprese le piattaforme di social media, dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nel cambiare ciò che gli elettori e il pubblico si aspettano dai loro leader, eletti o meno.

Allo stesso modo, le pubbliche relazioni, la gestione delle crisi e le società di lobbying dovrebbero essere ritenute responsabili di un codice di condotta che enfatizzi la veridicità, la trasparenza e garantisca che le campagne siano basate sui fatti, piuttosto che basate su informazioni consapevolmente false o fabbricate e su autentiche organizzazioni di base invece di proxy per scopi speciali creati per promuovere una narrazione.

Questo era il motto del defunto e controverso consigliere strategico americano, Arthur Rubinstein, accreditato per le vittorie elettorali di Richard Nixon, Ronald Reagan, Benyamin Netanyahu e Victor Orban.

Il regista Edo Zuckerman, una stretta associazione di Finkelstein, soprannominato ‘Arthur the Terrible’ dai suoi oppositori, ha citato lo stratega dicendo: «Durante la campagna, non menti in nulla di ciò che pubblichi. Ci deve essere una base di verità testata e vera in quello che fai».

Oltre a una misura di onestà, le parti interessate e il pubblico dovrebbero spingere per un ritorno all’interazione civile in cui le parti opposte si ascoltano a vicenda, piuttosto che cercare sempre più di reprimere, intimidire e spiazzare voci divergenti e dissidenti.

Un esempio di uno sforzo per ripristinare una morale e un’etica inclusiva nella politica e nel processo decisionale è l’opposizione cristiana al nazionalismo cristiano.

«Il nazionalismo cristiano crea questo falso idolo del potere e ci porta a confondere l’autorità politica con l’autorità religiosa, e in questo modo ci fa mettere il nostro patriottismo, la nostra fedeltà all’America, al di sopra della nostra fedeltà a Dio», afferma Amanda Tyler, il direttore esecutivo del Comitato Congiunto Battista per la Libertà Religiosa e il principale organizzatore di Christians Against Christian Nationalism. Inoltre, sostiene che il nazionalismo cristiano viola l’insegnamento di amare il prossimo come te stesso.

L’attivismo di Tyler sottolinea la probabilità che la morale e l’etica radicate nel rispetto della dignità umana e dei diritti come principio organizzativo della politica e del processo decisionale siano fondate su valori condivisi derivati dalla religione, indipendentemente dal proprio atteggiamento nei confronti della religione o della religiosità.

Nessuna alternativa alla religione è emersa come metro etico e morale per le società e i sistemi di governo, siano essi religiosi o laici.

Grandi tentativi di creare un parametro, ad esempio, dal comunismo, dal kemalismo, la filosofia su cui Mustafa Kemal Ataturk ha scolpito il moderno stato turco dalle rovine dell’impero ottomano, o dal sionismo che ha cercato di trasformare un’identità religiosa e nazionale amorfa in un identità ebraica più chiaramente definita, hanno perso la loro rilevanza una volta che non erano più idonei allo scopo.

Di conseguenza, quasi nessuno Stato contemporaneo, non importa quanto diverso, ha un criterio etico e morale sociale che non sia ispirato dalla religione.

Si prendano ad esempio gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita. Entrambi hanno criteri morali ed etici ispirati alla religione. Negli Stati Uniti, il cristianesimo è l’ispirazione principale; nel regno, è l’Islam.

Naturalmente, una differenza significativa è il posizionamento del metro. Negli Stati Uniti, è stato storicamente un punto di riferimento piuttosto che una regola ferrea a cui l’adesione era volontaria. Un impegno era, nel complesso, regolato socialmente piuttosto che legalmente. Nel regno, il metro di paragone è la legge religiosa che le autorità hanno imposto duramente.

Forse sorprendentemente, anche la Cina si adatta al principio. Lo fa riconoscendo la centralità della religione cercando, spesso brutalmente, di controllare, se non di reprimere, la religione.

Infondendo morale ed etica nella politica, e affrontando i doppi standard nell’applicazione della legge, si incontrano nel caso giudiziario del giudice Bates e nello sforzo del Presidente Biden di difendere la democrazia in patria e all’estero. La capacità di farlo dipende dall’Amministrazione statunitense e dalla società civile.

Un approccio potrebbe essere che l’Amministrazione elabori una tabella di marcia che affronti la legittima accusa secondo cui la politica statunitense è ipocrita, stabilendo criteri per mantenere la morale e l’etica nella politica interna ed estera per giustificare casi in cui ciò non è immediatamente possibile. La società civile dovrebbe tenere il fiato sul collo dell’Amministrazione e delle imprese.

Una bozza della Guida alla pianificazione della difesa del Pentagono del 1992 sembrava tentare di elaborare una tabella di marcia. La bozza stabiliva che «sebbene gli Stati Uniti non possano diventare i ‘poliziotti’ del mondo assumendosi la responsabilità di correggere ogni torto, manterremo la responsabilità preminente di affrontare selettivamente quei torti che minacciano non solo i nostri interessi, ma quelli dei nostri alleati o amici, o che potrebbero seriamente turbare le relazioni internazionali».

Indipendentemente dai suoi meriti, la definizione proposta era problematica perché avanzata nel contesto di una strategia che richiedeva un dominio militare permanente degli Stati Uniti in gran parte dell’Eurasia che consentisse agli Stati Uniti piuttosto che al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di agire come garante finale della pace e della sicurezza internazionale.

La strategia prevedeva il raggiungimento di tale obiettivo «dissuadendo potenziali concorrenti dall’aspirare anche a un ruolo regionale o globale più ampio» e prevenendo la proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Da allora gli elementi chiave di tale strategia hanno guidato la politica estera degli Stati Uniti, anche se la bozza nella sua forma finale è stata annacquata dopo che una fuga di notizie ha suscitato un putiferio pubblico a causa del suo carattere imperiale generale. Questi elementi sono stati rafforzati sulla scia degli attacchi dell’11 settembre di Al Qaeda, due decenni fa a New York e Washington, con conseguenze devastanti.

In qualità, all’epoca, di senatore, Joe Biden ridicolizzò la bozza definendola «letteralmente una Pax Americana… Non funzionerà. Puoi essere la superpotenza mondiale e non essere ancora in grado di mantenere la pace in tutto il mondo».

Un altro approccio sostiene che la soluzione non è una dottrina o un costrutto generale per la politica estera americana perché, a differenza della Guerra Fredda, il mondo si trova di fronte a troppe sfide che non possono essere schiacciate in un unico costrutto ideologico. Inoltre, i rivali dell’America, Russia e Cina, controllano le risorse naturali, il peso economico e la centralità nel commercio globale che l’Unione Sovietica avrebbe potuto solo sognare.

«Ciò non significa che gli Stati Uniti dovrebbero semplicemente prendere il volo e affrontare ogni questione di politica estera in isolamento. Ma invece di una singola grande idea, Washington dovrebbe utilizzare una serie di principi e pratiche per guidare la sua politica estera e ridurre il rischio che il prossimo decennio produca una calamità», afferma Richard Haass, presidente del Consiglio di New York Relazioni estere ed ex alto funzionario del Dipartimento di Stato e del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

Drezner e Narlikar, i redattori dell’edizione speciale ‘Affari internazionali‘, fanno un punto simile suggerendo che «il margine di errore politico si sta assottigliando in tutto il mondo. Gli Stati del ventunesimo secolo si troveranno ad affrontare una serie di minacce machiavelliche e malthusiane: grande competizione di potere, polarizzazione politica, pandemie, cambiamenti climatici e così via».

Il problema con l’approccio di Haass è che equivale a riconfezionare la realpolitik senza la guida della morale e dell’etica ma secondo la nozione di stabilità piuttosto che di principio.

Haass può avere ragione sul fatto che la promozione della democrazia deve iniziare negli Stati Uniti, dove la democrazia è sulla difensiva. «Il rischio più grande per la sicurezza degli Stati Uniti nel decennio a venire è da trovarsi negli stessi Stati Uniti. Un Paese diviso contro se stesso non può resistere, né può essere efficace nel mondo, poiché gli Stati Uniti litigiosi non saranno visti come un partner o un leader affidabile o prevedibile. Né sarà in grado di affrontare le sue sfide interne», afferma.

A dire il vero, la posizione di Biden sulla conservazione della democrazia e il rafforzamento della ‘resilienza democratica‘ all’estero è l’unico pilastro della sua politica estera che si integra perfettamente con la sua lotta in patria per ostacolare gli sforzi per minare le norme democratiche e i principi di equità delle elezioni e passaggio pacifico del potere. Biden ha soprannominato la sua impresa domestica «una battaglia per l’anima di questa Nazione».

In effetti, l’enfasi posta da Biden sulla conservazione piuttosto che sulla promozione della democrazia costituisce una messa a punto dell’internazionalismo liberale che ruota attorno all’idea che la stabilità globale derivi dai sistemi democratici, dal libero mercato e dalla partecipazione alle organizzazioni multinazionali guidate dagli americani.

Pur non rinunciando al principio, suggerisce implicitamente che la stabilità può essere raggiunta in un mondo in cui i sistemi di governo democratici e non democratici possono convivere e competere contemporaneamente.

Lo studioso e giornalista C. Mohan Raja suggerisce che un prerequisito per una convivenza di successo è un ritorno degli Stati Uniti al classico sforzo diplomatico di conquistare amici e influenzare le persone.

Ciò, afferma Mohan Raja, dovrebbe «comportare un deciso allontanamento dalla predicazione occidentale degli ultimi tre decenni». Invece, gli Stati Uniti dovrebbero «concentrarsi… sulle preoccupazioni, le vulnerabilità e gli interessi individuali degli Stati chiave nel mondo in via di sviluppo».

La definizione dell’Amministrazione Biden della guerra in Ucraina come un confronto tra democrazie e autocrazie è un esempio calzante.L’Amministrazione avrebbe probabilmente trovato maggiore risonanza in Asia, Africa e America Latina se avesse ritratto il conflitto in termini meno ideologici e si fosse attenuta strettamente a ciò che riguardava la guerra: la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina come questione di diritto internazionale.

Anche così, resta la domanda se la convivenza e la competizione siano una base sufficiente nel 21° secolo perché i rivali ideologici e geopolitici cooperino nell’affrontare problemi globali come disuguaglianza globale, calamità ambientale, ripresa economica, proliferazione nucleare ed emergenze come una pandemia.

Il problema dell’amministrazione è che il confine tra conservazione della democrazia e promozione della democrazia è potenzialmente sfocato e potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, cosmetico. Biden ha richiesto centinaia di milioni di dollari al Congresso per iniziative a favore della democrazia, inclusi due programmi per sostenere gli sforzi contro la corruzione, il giornalismo indipendente, le elezioni e gli attivisti pro-democrazia. È probabile che vi sia una differenza tra conservazione e promozione è determinata da come e dove vengono distribuiti quei fondi, se stanziati.

L’esempio dell’Arabia Saudita alla vigilia e all’indomani del pellegrinaggio di luglio di Biden nel regno evidenzia le insidie dell’elaborazione di una politica estera che abbracci la morale, l’etica e la realpolitik.

Bin Salman ha intensificato la sua repressione del dissenso e dell’attivismo della società civile dopo la visita di Biden. Ad esempio, due donne saudite arrestate nel 2021 sono state condannate ad agosto dai tribunali del terrorismo rispettivamente a 34 e 45 anni di reclusione per tweet che avrebbero «usato Internet per strappare il tessuto sociale» del regno e «violato l’ordine pubblico utilizzando i social media».

Inoltre, l’Arabia Saudita ha giustiziato 81 persone a marzo, quando probabilmente gli Stati Uniti e il regno stavano già negoziando la visita.

Biden ha lasciato l’Arabia Saudita con poco, se non nulla, da dimostrare in termini di gesti geopolitici, energetici o relativi ai diritti umani, nemmeno con il rilascio di cittadini statunitensi detenuti per motivi politici nelle carceri saudite o con il divieto di lasciare il regno.

Questo non vuol dire che il signor Haas abbia torto nel sostenere che la promozione della democrazia spesso porta a una spinta per un cambio di regime che si ritorce contro o fallisce. Al contrario, suggerisce una politica estera che favorisca il multilateralismo.

È «meglio perseguire partnership realistiche di persone che la pensano allo stesso modo, che possono portare un certo grado di ordine nel mondo, inclusi domini specifici di ordine limitato, se non proprio ordine mondiale», afferma Haass.

Il politologo Igor Istomin sostiene l’argomento di Haass sottolineando che è improbabile che l’interferenza straniera nella politica di un Paese permetta a quei gruppi di ottenere il potere. Se lo fanno, è più probabile che incontrino «difficoltà nel convertire tali risultati in benefici per lo Stato interferente». Inoltre, saranno ostacolati dalle «rimostranze emotive derivanti da aspettative non soddisfatte». Le guerre per sempre degli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq ne sono una dimostrazione.

Il ritorno a un minimo di moralità inclusiva e politiche infuse di etica non è un processo che produrrà risultati dall’oggi al domani.

Il fatto è che l’attuale concetto di politica e di policymaking ha messo il mondo,indipendentemente dai singoli sistemi politici, su una debilitante e pericolosa spirale discendente. Un sano dibattito sulle fondamenta della politica e del processo decisionale è un modo per avviare i tentativi di invertire la rotta.