Ritirandosi in Ucraina, Putin perde anche il Kazakistan

I talk show politici russi accuratamente coreografati sono noti per le loro invettive anti-ucraine, ma alla fine di novembre l’obiettivo era il Kazakistan. “Dobbiamo prestare attenzione al fatto che il Kazakistan è il prossimo problema, perché lì possono iniziare gli stessi processi nazisti come in Ucraina”, ha commentato un esperto durante lo spettacolo in prima serata Serata con Vladimir Solovyov. I funzionari russi hanno successivamente criticato questa minaccia sottilmente velata, ma molti osservatori hanno notato che nel mondo strettamente controllato della propaganda del Cremlino, è improbabile che dichiarazioni così sensibili siano state fatte senza una qualche forma di approvazione preventiva.

L’incidente evidenzia la crescente preoccupazione al Cremlino mentre l’invasione dell’Ucraina continua a erodere la posizione della Russia altrove nell’ex impero sovietico. Il cambiamento più importante dall’inizio dell’invasione è stato nelle relazioni con il Kazakistan, che ha dimostrato il suo desiderio di prendere le distanze da una Mosca sempre più isolata e perseguire una politica estera multi-vettoriale più assertiva con legami più stretti con Cina, Turchia e il Ovest.

Il Kazakistan è stato tradizionalmente uno dei più stretti alleati della Russia. A causa di una combinazione di fattori come la storia comune, la cooperazione per la sicurezza, l’integrazione economica e uno dei confini condivisi più lunghi del mondo, ci sono poche possibilità di un completo collasso dei legami bilaterali. Tuttavia, il Kazakistan ha adottato una posizione di principio in relazione alla guerra in corso e ha sottolineato che non approva l’attacco della Russia all’Ucraina.

Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha reso la sua posizione particolarmente chiara durante l’annuale Forum economico internazionale di San Pietroburgo a giugno. Seduto sul palco accanto al presidente russo Vladimir Putin, Tokayev ha dichiarato che il Kazakistan non ha intenzione di riconoscere l’indipendenza delle cosiddette Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk nell’Ucraina orientale. La mossa è stata ampiamente vista come un affronto molto deliberato e molto pubblico a Putin e all’invasione russa dell’Ucraina.

I commenti di Tokayev a San Pietroburgo sono arrivati dopo una serie di mosse che hanno segnalato la decisione del Kazakistan di allontanarsi dalla Russia. Da quando l’invasione è iniziata a febbraio, il Kazakistan ha scelto di astenersi piuttosto che sostenere la Russia durante una serie di votazioni chiave delle Nazioni Unite sulla guerra. Il governo kazako ha anche promesso di rafforzare la cooperazione energetica con l’Europa in un momento in cui Putin sperava di usare la sua morsa sulle forniture di petrolio e gas per spingere i leader europei ad abbandonare il loro sostegno all’Ucraina.

Con una mossa altamente simbolica, il Kazakistan ha annullato le celebrazioni annuali del Giorno della Vittoria a maggio. Questo gesto ha fatto arrabbiare molti a Mosca, dove il rispetto ufficiale per il ruolo sovietico nella seconda guerra mondiale è considerato un’indicazione della continua lealtà politica alla Russia.

Con l’escalation dell’invasione dell’Ucraina, è aumentata anche la retorica critica dei funzionari kazaki. Quando centinaia di migliaia di russi sono fuggiti in Kazakistan a settembre per evitare la mobilitazione nell’esercito russo, Tokayev ha promesso di fornire assistenza umanitaria. In un pungente rimprovero, ha affermato che la maggior parte degli uomini in fuga è stata costretta a lasciare la Russia a causa della “situazione senza speranza” nel paese, prima di condannare i tentativi di Putin di annettere quattro province ucraine parzialmente occupate.

Mentre l’influenza russa diminuisce, il Kazakistan sta avanzando con una propria politica estera più assertiva. Nelle ultime settimane, questo ha visto i leader cinesi e tedeschi visitare entrambi il paese dell’Asia centrale. L’11 novembre Tokayev ha partecipato al vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi nel vicino Uzbekistan, dove ha nuovamente sottolineato l’importanza di osservare rigorosamente la Carta delle Nazioni Unite. In un ulteriore colpo a Mosca, il Kazakistan ha già iniziato a migliorare la rotta di trasporto internazionale Trans-Caspio, che aggira la Russia e viaggia attraverso la Cina, il Kazakistan, il Mar Caspio, l’Azerbaigian, la Georgia e l’Europa attraverso la Turchia.

È probabile che la Russia resti ulteriormente indietro mentre altri paesi approfittano della rapida invasione dell’Ucraina da parte di Putin per guadagnare influenza in Asia centrale. Il Kazakistan sta ora attivamente rafforzando i legami con due dei principali concorrenti eurasiatici della Russia, Cina e Turchia. Durante una visita di maggio ad Ankara, Tokayev ha firmato un accordo per approfondire la cooperazione nel settore della sicurezza e lo sviluppo congiunto di droni militari.

È probabile che la Cina emerga come il più grande vincitore dal mutevole equilibrio di potere geopolitico in Asia centrale, con Pechino comprensibilmente desiderosa di sottolineare il suo sostegno al Kazakistan. Durante una visita di settembre nella capitale kazaka, il presidente cinese Xi Jinping ha parlato del “forte sostegno della Cina al Kazakistan nel proteggere la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale”.

Guardando al futuro, il Kazakistan deve affrontare l’impegnativo compito di manovrare tra l’orso russo e il drago cinese. La Russia sembra destinata a rimanere una potenza importante in Asia centrale e un partner chiave per il Kazakistan, ma ora Mosca sarà più in grado di dominare la regione come una volta. L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin ha già portato a cambiamenti storici in Asia centrale e ha innescato una spinta da parte del Kazakistan a perseguire una politica estera più indipendente.

Per ora, non c’è dubbio che il Kazakistan adotti un approccio contraddittorio nei confronti della Russia o scelga di schierarsi esclusivamente con i rivali di Mosca. Qualsiasi mossa del genere potrebbe avere conseguenze potenzialmente disastrose per la sicurezza e l’indipendenza del paese. Tuttavia, è sempre più chiaro che, a seguito della fallita invasione dell’Ucraina da parte di Putin, l’influenza russa in Kazakistan e nella più ampia regione dell’Asia centrale è in declino e si è ritirata a livelli mai visti da oltre un secolo.

La versione originale di questo intervento è qui.