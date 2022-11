Riscaldatori elettrici: una soluzione per risparmiare sul gas

Sul mercato B2B l’esigenza di adottare soluzioni di riscaldamento che non prevedano l’utilizzo del gas è diventata un’esigenza di cruciale importanza. La ragione deriva dai costi, che sono diventati insostenibili e, quindi, risulta necessario valutare delle alternative, come ad esempio i sistemi di riscaldamento elettrici.

Questi permettono di bypassare il consumo del gas e sono pensati soprattutto per alberghi, negozi o aziende aperte al pubblico dove, certamente, l’accensione dei riscaldamenti durante l’inverno non può essere evitata. Per spiegare meglio di cosa si tratta e in cosa consistono queste soluzioni abbiamo consultato un negozio online riscaldatori elettrici, grazie al quale ci siamo fatti un’idea delle varie tipologie di prodotto e del loro funzionamento.

Come funzionano i sistemi di riscaldamento elettrici?

Il funzionamento è molto semplice perché prevede la produzione di aria calda attraverso il passaggio di corrente elettrica da una centralina. Solitamente questi sistemi sono disposti di particolari serpentine che si riscaldano e che inviano l’aria a scompartimenti dotati di ventole che, per l’appunto, veicolano il calore verso l’esterno del dispositivo.

Questo, grossomodo, è il funzionamento dei sistemi di riscaldamento elettrici ma, osservando la varietà di proposte sul mercato e nei negozi online di riscaldatori elettrici è chiaro che le differenze sono considerevoli. Per esempio ci sono sistemi come i termoconvettori che possono essere usati sia in estate che in inverno proprio perché producono aria fresca o calda a seconda dell’esigenza.

La scelta della soluzione più adatta dipende dal tipo di attività commerciale in cui devono essere installati. In particolare i riscaldamenti elettrici differiscono per potenza in base all’ampiezza degli ambienti e, quindi, variano a seconda della finalità d’uso.

Perché potrebbero essere vantaggiosi?

Grazie ai sistemi di riscaldamento elettrici è possibile risparmiare sul costo del gas, soprattutto adottando soluzioni a basso consumo. Questo è vero soprattutto per le aziende più energivore, ovvero quelle che per varie esigenze interne, sono costrette a consumare molta energia, che sia essa elettrica o a base di gas naturale.

In particolare la scelta di questi sistemi dipende molto dal tipo di attività commerciale, dalla zona climatica in cui sono situate e dal contratto di fornitura energetica. Chiaramente costituiscono un notevole risparmio qualora fossero inserite in un piano generale di miglioramento dell’efficienza energetica, soprattutto a fronte dei rincari del gas che potrebbero durare ancora per molti mesi.

La ri-conversione energetica

Il vantaggio, quindi, non risiede nel sistema adottato per riscaldare gli ambienti ma nel contesto in cui viene inserito. In particolare i riscaldatori elettrici permettono di risparmiare sul gas, soprattutto se acquistati presso aziende serie ed affidabili. Al tempo stesso questi sistemi si rivelano convenienti presso stabili efficienti, ovvero adibiti in varie modalità al contenimento della dispersione energetica e del calore.

Tra l’altro le forniture business di energia e gas variano anche in base alla zona climatica per cui, laddove vi fossero temperature più rigide, potrebbero essere previsti bonus ed incentivi per sostenere i progetti di riconversione energetica. Si tratta di un discorso di lungo raggio, ovvero di decisioni di investimento che guardano al futuro dell’azienda e che, quindi, non mirano certamente ad un piccolo risparmio momentaneo.