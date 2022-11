Ringraziamento: musica e parole … recenti

Il Ringraziamento non risuona nell’orecchio per mesi e mesi, a differenza di un’altra vacanza che ci aspetta. Eppure i lettori potrebbero ricordare un paio di inni che risuonano ogni novembre in chiesa, intorno al tavolo da pranzo o anche -per i lettori di una certa età- a scuola. Uno che ricordo bene è ‘Come, Ye Thankful People, Come. Poi c’è ‘We Gather Together‘ e ‘We Plough the Fields and Scatter‘.

È interessante notare che, per le canzoni associate a una festività tipicamente americana, nessuna ha origini americane. ‘Come, Ye Thankful People‘ è stato scritto da Henry Alford, un religioso inglese del XIX secolo che ascese per diventare decano della cattedrale di Canterbury e presumibilmente si alzava in piedi per ringraziare dopo ogni pasto e alla fine di ogni giornata. ‘We Gather Together‘ è molto più antico, scritto nel 1597 per celebrare la vittoria olandese sugli spagnoli nella battaglia di Turnhout. ‘We Plow the Fields‘ è stato scritto da un luterano tedesco, nel 1782.

Chi vaga in una chiesa e prende in mano un inno probabilmente troverà una manciata di inni archiviati come ‘Ringraziamento’, ma molti altri esprimono un senso generale di gratitudine, come ‘Now Thank We All Our God‘ o ‘For the Beauty of the Earth‘. Ancora più inni rientrano nella categoria correlata di lode dopotutto, una risposta comune al sentirsi benedetti o salvati è offrire lodi all’essere superiore che si pensa conceda quei doni.

Nessuno di questi impulsi è unicamente cristiano, o addirittura religioso. Ma gli inni di lode e gratitudine sono stati al centro del culto ebraico e cristiano per millenni. Risalgono infatti a una delle scene più note della Bibbia ebraica.

La prima rappresentazione musicale menzionata nella Bibbia ebraica è ‘The Song of the Sea‘, che si riferisce a due canzoni che Mosè e sua sorella Miriam cantano per celebrare la fuga degli israeliti dall’Egitto. Mentre l’esercito del Faraone insegue gli schiavi in fuga fino al Mar Rosso, Dio apre loro un sentiero asciutto prima di chiudere il mare per inghiottire i soldati, secondo il Libro dell’Esodo: «Allora la profetessa Miriam, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello e tutte le donne la seguirono, con tamburi e danze. Miriam cantava loro: ‘Cantate al Signore, perché egli è altamente esaltato. Ha gettato in mare cavallo e cocchiere».

La cantante ebrea Debbie Friedman, morta nel 2011, ha scritto ‘Miriam’s Song‘, adattando queste righe da Exodus in un testo moderno.

Un progetto di ricerca mi ha portato in profondità nel mondo dei Salmi ebraici, che originariamente venivano cantati principalmente durante i rituali nel tempio di Gerusalemme. Gli studiosi hanno speculato per secoli sulla composizione e la sequenza di questi poemi ebraici che formano un libro della Bibbia. I 150 salmi comprendono moltissimi lamenti, espressioni di lode e di gratitudine, e non pochi testi che combinano entrambi.

Hermann Gunkel, uno studioso biblico pioniere all’inizio del XX secolo, sviluppò un sistema di classificazione dei testi nel Libro dei Salmi per genere, che gli esperti usano ancora oggi. Quelli che Gunkel chiamava i salmi del‘Ringraziamento‘ sono testi che celebrano le azioni di Dio per conferire benedizioni e alleviare afflizioni in tempi e luoghi particolari: la guarigione da una grave malattia, per esempio. Le categorie di Gunkel includono anche salmi che si riferiscono alla gratitudine per azioni divine più generali: creare il cosmo e le meraviglie del mondo naturale, o proteggere gli antichi israeliti dai nemici stranieri.

È difficile trovare un testo più colmo di gratitudine del Salmo 65, che include versi molto adatti al Giorno del Ringraziamento: « The streams of God are filled with water

to provide the people with grain,

for so you have ordained it.

You drench its furrows and level its ridges;

you soften it with showers and bless its crops.

You crown the year with your bounty,

and your carts overflow with abundance » .

Sebbene le melodie originali dei salmi siano andate perdute da tempo, le loro parole sono ancora un pilastro del canto religioso sia per gli ebrei che per i cristiani.

Il loro ruolo chiave nelle chiese protestanti oggi lo si deve in parte alla Riforma del XVI secolo. Durante il Rinascimento, i cattolici avevano sviluppato forme musicali più elaborate per la messa, incluso l’uso della polifonia: canti con due o più melodie intrecciate simultanee. I protestanti, d’altra parte, decisero che i salmi disadorni, inseriti in metri musicali standard che corrispondevano a melodie esistenti, erano ottimali per la chiesa.

Il leader della riforma Martin Lutero amava la musica e scriveva i suoi inni con parole originali che sono ancora popolari oggi, come ‘A Mighty Fortress is Our God‘. Per quanto riguardava il riformatore più austero Giovanni Calvino, tuttavia, più semplice era, meglio era. Il canto disarmonico di salmi a cappella era molto buono per il sabato, insisteva.

Il giudizio di Calvino ebbe la meglio nel New England, che fu risolto in gran parte dai calvinisti puritani. In effetti, il primo libro pubblicato in Nord America fu ‘The Bay Psalm Book‘, nel 1640. Ci volle un secolo prima che inni con nuove parole iniziassero a trovare accettazione nelle chiese, e ancora di più prima che gli organi facessero la loro comparsa lì.

A poco a poco queste restrizioni iniziarono ad ammorbidirsi, anche nel New England. Durante il 1700, gli inni iniziarono a competere con i salmi in popolarità. L’innovatore chiave fu Isaac Watts, un poeta di talento che si chiese perché i cristiani non potessero cantare canzoni di culto che facevano riferimento a Gesù Cristo, dal momento che il Libro dei Salmi, scritto prima della sua nascita, non lo faceva. Anche John e Charles Wesley, fondatori del Metodismo, erano incalliti scrittori di inni.

Alle orecchie moderne, la differenza tra salmi e inni è appena percettibile. Gli inni spesso attingono pesantemente alle immagini e ai tropi dei salmi. Anche un inno del Ringraziamento dal suono semplice come ‘We Gather Together‘ contiene non meno di 11 allusioni a particolari salmi.

Watts, i fratelli Wesley e molti altri scrittori di inni facevano parte dei movimenti che hanno contribuito alla nascita del cristianesimo evangelico moderno. Alcuni dei più famosi inni di ringraziamento e lode sono stati resi popolari dai risvegli evangelici nel corso dei secoli: ‘Amazing Grace‘, di un curato inglese del XVIII secolo, e ‘How Great Thou Art‘, la sigla del predicatore di fama mondiale Billy I risvegli di Graham.

Negli ultimi 30 anni, il genere in forte espansione della musica di culto contemporanea, spesso indicata semplicemente come musica di lode, è diventato lo standard ascoltato nelle megachiese e in altre congregazioni evangeliche di tutto il mondo. Non sorprende che lode e gratitudine siano temi ineludibili in questo genere, indipendentemente dal fatto che evochino o meno una festa del Ringraziamento.