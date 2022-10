Rinasce l’alleanza Russia – Corea del Nord?

L”operazione militare speciale’ di Mosca in Ucraina ha inaugurato una nuova realtà geopolitica. Il Cremlino e la Repubblica Democratica Popolare di Corea (RPDC), Corea del Nord, potrebbero avvicinarsi sempre più, forse fino al punto di far risorgere la quasi-alleanza che esisteva durante la Guerra Fredda.

Dall’inizio della crisi ucraina, Pyongyang ha sostenuto inequivocabilmente Mosca. La RPDC è stata tra i cinque Paesi che hanno votato contro la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che chiedeva il ritiro della Russia dall’Ucraina. Pyongyang ha più volte espresso il suo sostegno alle azioni della Russia, incolpando per la crisi ucraina Stati Uniti, Nato e Kiev.

A parte la Russia, Siria e Corea del Nord sono gli unici Stati membri delle Nazioni Unite che riconoscono le repubbliche sponsorizzate dalla Russia di Donetsk e Lugansk. Per rappresaglia, Kiev ha interrotto le relazioni diplomatiche con Pyongyang, ma i legami non erano comunque sostanziali. Anche gli alleati occidentali di Kiev non si sono ‘preoccupanti’ per la posizione della RPDC, poiché all’Occidente non sono praticamente rimaste sanzioni da imporre alla Corea del Nord.

La RPDC è anche l’unico Stato membro delle Nazioni Unite ad aver riconosciuto i referendum sostenuti da Mosca a Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Pyongyang ha prontamente approvato i referendum, affermando che «una schiacciante maggioranza degli elettori ha sostenuto l’integrazione in Russia». Poiché queste mosse sono per lo più simboliche, non è chiaro se Pyongyang sia disposta –e in grado– di fornire supporto militare alla Russia.

Circolavano speculazioni tra esperti e media sull’invio da parte della Corea del Nord fino a 100.000 soldati in Ucraina, ma il Ministero degli Esteri russo ha negato. La Corea del Nord ha già inviato truppe in missioni di combattimento all’estero, ma si trattava di contingenti limitati. Per fare la differenza in Ucraina, Pyongyang dovrebbe inviare decine di migliaia di soldati.

È improbabile che la Corea del Nord invii i suoi soldati nel conflitto armato più intenso d’Europa dalla seconda guerra mondiale. Oltre al rischio di incorrere in un numero elevato di vittime, ci sonosfide di interoperabilità con le forze russe a causa della barriera linguistica e dell’assenza di qualsiasi formazione congiunta. Inoltre, la ‘mobilitazione parziale’ della Russia -ordinata dal Presidente Vladimir Putin alla fine di settembre 2022- sembra ovviare alla necessità di truppe straniere.

Un altro ipotetico contributo militare della RPDC riguarda le forniture di armi. La Corea del Nord ha vaste scorte di munizioni e una massiccia industria di armi. Molte delle sue armi sono basate su standard sovietici, quindi le munizioni di Pyongyang potrebbero essere compatibili con le armi russe.

Se il Pakistan, come affermano alcuni rapporti, invia munizioni all’Ucraina e la Corea del Sud fornisce attrezzature alla Polonia, forse la RPDC potrebbe vendere armi alla Russia. Il Pentagono afferma che la Russia si è avvicinata alla Corea del Nord per le munizioni, ma finora non è stata fornita alcuna prova. L’inviato russo all’Onu ha definito l’affermazione ‘falsa’, mentre Pyongyang ha negatole ‘osservazioni spericolate’ di Washington.

Mentre gli accordi militari tra la Russia e la RPDC sembrano piuttosto ipotetici, la ripresa del commercio è più realistica, poiché i due Paesi condividono un confine terrestre e hanno una lunga storia di collaborazione economica. Ma la relazione dovrà affrontare gli stessi limiti che ne avevano inibito la crescita prima della pandemia di COVID-19: alla Corea del Nord mancano i contanti e i beni high-tech che la Russia desidera.

Il lavoro è forse l’unica risorsa che la Corea del Nord può condividere con la Russia. L’Unione Sovietica, e poi la Russia, importavano molti lavoratori nordcoreani. Funzionari russi hanno preso in considerazione la possibilità di riprendere le importazioni di manodopera dalla RPDC, nonostante il divieto della pratica da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il vice Primo Ministro Marat Khusnullin, che sovrintende all’industria edile russa, ha affermato che le autorità russe stanno «lavorando su accordi politici» per assumere manodopera nordcoreana. Tra 20.000 e 50.000 lavoratori della RPDC possono essere invitati in Russia, principalmente per sviluppare infrastrutture nell’Estremo Oriente russo.

Tuttavia, le relazioni economiche tra Russia e Corea del Nord sono rimaste congelate dall’inizio del 2020, quando i collegamenti di trasporto diretto sono stati sospesi da Pyongyang a causa del COVID-19. Si prevedeva che la rotta del traffico ferroviario Khasan-Rajin potesse riprendere a settembre 2022, ma finora la Corea del Nord ha mantenuto chiuso il confine con la Russia.

Gli eventi che si svolgono dal 24 febbraio 2022 hanno cambiato il calcolo di Mosca verso Pyongyang. Mentre la Russia si trova in una lotta esistenziale con l’Occidente per l’Ucraina, l’importanza della RPDC è aumentata come uno dei pochi Paesi pronti a collaborare con il Cremlino per contrastare gli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, il significato della denuclearizzazione della penisola coreana è diminuito per la Russia. Rispettare le sanzioni imposte alla RPDC potrebbe non essere più la politica della Russia, perché la Russia è anche presa di mira da sanzioni avviate dagli Stati Uniti e dall’UE.

Mosca e Pyongyang potrebbero essere sul punto di ristabilire l’alleanza della Guerra Fredda che si è disfatta con la caduta dell’Unione Sovietica. Ma è probabile che si tratti di un allineamento strategico piuttosto che di un’alleanza formale. Avendo ottenuto capacità di deterrenza nucleare, Pyongyang non ha più bisogno degli impegni di difesa di Mosca.

Inoltre, l’intesa Mosca-Pyongyang sarà inserita nell’allineamento trilaterale guidato da Pechino tra Cina, Russia e RPDC. Come funzionerà questo allineamento trilaterale deve ancora essere determinato, ma un blocco cinese-russo-nordcoreano avrà un profondo impatto sugli equilibri di potere nel nord-est asiatico.