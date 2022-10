Rimettere in carreggiata la transizione democratica del Sudan

Nell’ottobre 2021 il governo civile sudanese è stato rovesciato con un colpo di Stato militare. Il colpo di Stato ha segnato la conclusione dell’esperimento biennale di democrazia per il Paese, innescato da un movimento di protesta del 2018, che ha posto fine al famigerato governo del Presidente Omar al-Bashir. L’evento è una battuta d’arresto per il Sudan e i suoi sostenitori a Washington che avevano investito ingenti capitali diplomatici nella transizione democratica del Paese.

Il colpo di Stato militare del Sudan pone la domanda:si sarebbe potuto fare qualcosa per fermare l’arretramento del Sudan prima che iniziasse?

In breve, la comunità internazionale non è riuscita a sostenere adeguatamente il governo civile sudanese durante la finestra di opportunità chiave che aveva per ottenere la legittimità dal popolo sudanese. Nonostante i crescenti problemi finanziari causati dal COVID-19 e dai cambiamenti climatici, gli Stati Uniti hanno continuato a designare il Sudan come uno Stato sponsor del terrorismo per un anno dopo la transizione, impedendo il necessario sostegno dal bilancio internazionale. Quando Washington ha iniziato a erogare fondi per promuovere la transizione democratica del Sudan, alla fine ha minato la leadership civile che intendeva sostenere non finanziando direttamente il governo civile, non lavorando a fianco dei movimenti per la democrazia locale e investendo con parsimonia nella necessaria riforma istituzionale per far uscire il Paese dall’era Bashir.

Dall’inizio della sua transizione, nel luglio 2019, il quadro costruito a livello internazionale del Sudan per la transizione dal governo militare alla democrazia è stato significativamente difettoso. Ha consentito ai militari di mantenere la maggior parte del potere effettivo per diciotto mesi, confidando che in seguito avrebbero ceduto quel potere nelle mani dei civili. Nel frattempo, i civili hanno chiesto a gran voce che i militari fossero ritenuti responsabili della corruzione, messi davanti alla giustizia per le violazioni dei diritti umani e cacciati dal loro ruolo dominante nell’economia sudanese. In breve, ci si affidava ai militari per cedere il potere alle masse che chiedevano a gran voce di liberare il Paese dai loro sistemi di privilegi. Il risultato era prevedibile.

L’esercito è stato infine incoraggiato ad agire e ha ritenuto di poter farla franca con il suo sfacciato colpo di Stato dell’ottobre 2021, a causa dei fallimenti della leadership civile di transizione guidata dal Primo Ministro Abdalla Hamdok. Il suo governo è stato ostacolato sia dai militari, che hanno resistito a qualsiasi tentativo di cedere il potere, rinunciare ai beni rubati ed essere ritenuti responsabili degli abusi passati, sia dalle divisioni all’interno della coalizione civile in frammentazione. Questa coalizione civile includeva tutti i partiti politici sotto la bandiera delle Forze della libertà e del cambiamento e gruppi ribelli della periferia che sono stati recentemente incorporati nella condivisione del potere in seguito all’accordo di pace di Juba del 2019.

Questo miscuglio di leadership civile si è rivelato difficile da unire. Come ha descritto Kholood Khair, socio amministratore di un think tank con sede a Khartoum, «Storicamente, in Sudan, ogni transizione ha fallito al livello in cui i civili sono stati in grado di costruire in modo coeso una visione politica dopo essersi uniti per spodestare un dittatore». I gruppi ribelli erano abituati a combattere e non a governare, mentre i partiti civili si trovavano a mancare sia di un forte sostegno locale che di una chiara visione politica del Paese. Sia i gruppi ribelli che quelli civili erano divisi tra coloro che erano e non erano disposti a collaborare con i militari per raggiungere i loro obiettivi. I militari hanno lavorato per manipolare queste differenze e mettere le fazioni civili l’una contro l’altra. Incapace di riunirsi e vincolato da una costituzione deferente ai militari, Hamdok ha perso la cruciale finestra di opportunità per riformare il Paese prima che una controrivoluzione colpisse.

Dall’inizio della sua transizione, l’economia del Sudan ha camminato sull’acqua, ostacolata dal debito accumulato sotto Bashir e incapace di attrarre investimenti internazionali come Stato designato dagli Stati Uniti sponsor del terrorismo. Affrontare questi problemi finanziari era fondamentale perchè il governo civile potesse essere in grado di dimostrare che poteva migliorare i mezzi di sussistenza del popolo sudanese e ottenere la legittimità che avrebbe permesso di durare.

Le sfide economiche del Sudan sono state esacerbate dal COVID-19 e dai crescenti effetti del cambiamento climatico, che hanno ulteriormente limitato lo spazio per il successo del governo civile. A causa degli effetti del COVID, i prezzi delle materie prime sudanesi sono aumentati dell’81% nel 2020. Il Paese si è fermato da marzo a luglio 2020, inibendo le imprese locali e aumentando la disoccupazione, senza fornire una solida rete di sicurezza sociale per contrastare i danni.

Nel frattempo, il quadro macroeconomico del Paese è diventato più cupo poiché i prezzi del petrolio sono diminuiti durante l’inizio della pandemia, danneggiando il Paese esportatore netto di petrolio. Nel 2020, l’economia del Sudan ha subito un calo dell’80% delle entrate petrolifere, mentre le restrizioni ai viaggi hanno influenzato anche esportazioni significative come il bestiame. Complessivamente, il Paese ha registrato un calo del 17,5% (700 milioni di dollari) dei proventi delle esportazioni nel 2020 e un calo del 3,6% del prodotto interno lordo.

Queste perdite indotte dalla pandemia hanno costretto il governo civile del Sudan a ridurre le entrate fiscali e hanno contribuito a un crescente malcontento sulla gestione dell’economia da parte di Hamdok. Secondo i dati dell’indagineAfrobarometro raccolti da febbraio ad aprile 2021, due terzi dei sudanesi hanno descritto il governo come se stesse facendo ‘abbastanza male’ o ‘molto male’ nella sua risposta alla pandemia. Come Mohamed Abdelsalam Babiker, professore all’Università di Khartoum, ha avvertito in un articolopubblicato sul ‘Journal of African Law‘ appena tre giorni prima del colpo di Stato, «i crescenti livelli di povertà e vulnerabilità derivanti da [COVID-19] hanno portato alle proteste e potrebbe, se non affrontato, compromettere la transizione democratica del Sudan».

Anche gli effetti del cambiamento climatico hanno minato il governo di Hamdok. Le temperature medie annuali in Sudan sono aumentate di circa 0,4°C ogni decennio negli ultimi tre decenni. Queste temperature più elevate hanno esacerbato le inondazioni nella regione in quanto provocano una maggiore evaporazione e alterazioni dei modelli monsonici che innescano piogge più abbondanti, rendendo più frequenti gli eventi di inondazione. Ad esempio, l’evaporazione avvenuta nel Corno d’Africa nel 2016 e nel 2017 corrispondeva a un evento di 1 anno su 131.

Nel 2020, il Sudan ha subito le peggiori inondazioni in oltre un secolo, quando piogge torrenziali hanno portato le acque del Nilo Bianco e Azzurro a raggiungere livelli storici. Queste inondazioni hanno colpito più di tre milioni di persone, danneggiato un terzo di tutti i terreni agricoli e distrutto oltre 100.000 case.

Questi eventi di inondazione hanno messo in pericolo l’economia più ampia del Sudan. Circa un terzo della produzione economica del Sudan si basa sull’agricoltura e le inondazioni hanno fatto perdere a molti agricoltori un’intera stagione di semina. Nel frattempo, le inondazioni hanno fatto perdere agli investitori la fiducia nella valuta del Sudan, aggravando i problemi di inflazione che Hamdok stava già lottando per affrontare. Il Sudan ha registrato un tasso di inflazione del 359% entro il 2021, più del triplo rispetto all’inizio del 2020. La perdita economica a lungo termine causata dalle inondazioni del Sudan del 2020 è stata stimata dal governo sudanese in 4,4 miliardi di dollari, più del 15% del prodotto interno lordo annuale del Sudan.

Il tempo e il capitale che queste sfide hanno risucchiato dal governo civile hanno fatto deragliare i piani di Hamdok, rendendolo incapace di concentrarsi sugli sforzi di riforma.

La comunità internazionale ha risposto ai problemi finanziari del Sudan sia troppo tardi che nella forma sbagliata.

Gli Stati Uniti, in particolare, erano riluttanti a investire nel governo di transizione del Sudan. Come osservaJustin Lynch di ‘Foreign Policy‘, «Alcuni funzionari statunitensi mi hanno spiegato che non erano sicuri che la transizione del Sudan fosse reale e non volevano fornire il supporto che sarebbe finito nelle mani dei militari se avessero preso il controllo del Paese». Di conseguenza, gli Stati Uniti non hanno tolto la designazione del Sudan come Stato sponsor del terrorismo e hanno iniziato a fornire finanziamenti per gli aiuti fino a più di un anno dopo la transizione e nove mesi dopo la pandemia. La designazione del Sudan ha reso più difficile attrarre investimenti internazionali e ha sospeso la rinegoziazione del debito estremamente necessaria e il sostegno al bilancio da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale.

Quando, alla fine, gli Stati Uniti si sono impegnati ad aiutare la transizione del Sudan, nel dicembre 2020, hanno fallito anche nella sua esecuzione. Invece di dare denaro direttamente al governo civile in difficoltà, Washington ha erogato aiuti al Sudan attraverso programmi portati avanti dalle Nazioni Unite, organizzazioni non governative e altri appaltatori per tentare di evitare che i fondi venissero rubati o deviati. Poiché questa assistenza finanziaria veniva fornita a organizzazioni più piccole, anziché al governo civile, molte organizzazioni a cui erano stati affidati fondi non erano in grado di spendere ciò che era loro assegnato. Alla fine, gran parte dei 700 milioni di dollari promessi dagli Stati Uniti non sono stati spesi, anche se Hamdok aveva un disperato bisogno di finanziamenti per ridurre il costo dei servizi di base come pane ed elettricità.

Questi fallimenti seguono un modello di impegno degli Stati Uniti nei Paesi stranieri in cui l’esitazione a supportare pienamente il governo locale porta a costruire uno Stato ombra inefficiente di organizzazioni non governative per fornire servizi, delegittimando ulteriormente quel governo locale e mettendolo a rischio di cattura.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano fornito assistenza finanziaria al Sudan, hanno fatto ben poco per esercitare pressioni per le riforme fondamentali del sistema politico richieste da molti sudanesi. Per Washington, il rovesciamento di Bashir era esso stesso l’obiettivo: rimuoveva un nemico che era stato una spina nel fianco dell’America per decenni. Per il popolo sudanese, tuttavia, il rovesciamento di Bashir era il mezzo per raggiungere un fine, ovvero una società democratica. Washington ha fatto poco per aiutare nella ricostruzione di uno Stato sudanese per liberarlo dai segni della corruzione e dell’autoritarismo che si erano radicati durante il governo di Bashir.

Gli Stati Uniti hanno sostenuto il Primo Ministro sudanese, ma non la più ampia coalizione di gruppi pro-democrazia in Sudan, compresi i consigli di resistenza, che avevano una maggiore legittimità locale e chiedevano una riforma fondamentale del sistema politico del Paese. Questa strategia era destinata a fallire. Come ha spiegato Michelle Gavin, una direttrice senior per l’Africa presso il Consiglio di sicurezza nazionale dal 2009 al 2011: «Nessun individuo virtuoso o combinazione di individui coinvolti in una simile farsa può ripristinare la fiducia del popolo sudanese o costringere i militari ad abbracciare improvvisamente la riforma».

Di conseguenza, i sistemi di patronato militare stabiliti sotto il governo di Bashir continuarono nella transizione, suscitando le ire degli attivisti democratici, ma incontrarono poca reazione da parte degli Stati Uniti. In effetti, Washington non ha nemmeno nominato un ambasciatore in Sudan fino al 2022, dopo il colpo di Stato militare. È proprio questa posizione che ha impedito entrambe le riforme che avrebbero potuto conferire potere a un governo civile più legittimo e democratico, consentendo al contempo ai leader militari di credere che avrebbero potuto farla franca con un colpo di Stato.

Dopo il colpo di Stato, il fallimento dell’immaginazione dell’America è continuato. In primo luogo ha persino rifiutato di usare il termine ‘colpo di Stato’ per descrivere gli sviluppi dell’ottobre 2021, desideroso di mantenere l’idea che il quadro di transizione del Sudan potesse essere salvato, anche se si era chiaramente disintegrato. Gli Stati Uniti hanno sollecitato la reintegrazione di Hamdok, anche se una tale mossa non poteva alterare la struttura fondamentale del potere che lo rendeva semplicemente una figura di spicco per un governo saldamente al controllo del leader militare generale Abdel Fattah al-Burhan. Non sorprende che, quando Hamdok è stato reintegrato, a novembre, dopo le pressioni statunitensi, si sia dimesso solo un paio di mesi dopo.

La leadership militare è sottoposta a forti pressioni poiché una nuova ondata di proteste si è accesa, le divisioni interne persistono tra i militari e le sanzioni continuano a mettere l’economia in caduta libera.

Ci sono stati diversi tentativi di mediazione tra i gruppi militari e civili da parte delle Nazioni Unite, dell’Unione africana e dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo, insieme al back-channeling degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita. Il 4 luglio, Burhan si è ritirato da questi negoziati e ha affermato che avrebbe lasciato che si formasse una coalizione civile da sola, a quel punto avrebbe sciolto il consiglio militare e negoziato il suo ruolo nel futuro governo. Le forze civili rimangono scettiche sul fatto che Burhan manterrà questa promessa, poiché molti lo vedono come un modo per deviare dagli attuali disordini.

Quindi, dopo anni di leadership fallita in Sudan,cosa può fare di diverso questa volta la comunità internazionale per sostenere la democrazia sudanese?

Deve avere il coraggio di sostenere attivamente la volontà del popolo sudanese e dei suoi movimenti democratici di base di riformare il Paese, assicurandosi che i suoi alleati facciano lo stesso.

Innanzitutto, la comunità internazionale dovrebbe abbandonare l’idea di tornare al quadro di transizione. Il quadro è contrastato dalle masse sudanesi, in quanto conferisce ai militari un potere quasi totale, che utilizzerà sempre per mettere in pericolo la responsabilità e la transizione verso la democrazia. Proprio come gli Stati Uniti credevano che Bashir non potesse mai essere rovesciato, ora credono che sia impossibile estromettere il ruolo dell’esercito nel governo del Paese. Questa posizione isolerà sempre il pubblico sudanese, che ha condotto proteste e nei sondaggi si oppongono al governo militare in tutte le forme e bramano un vero governo democratico. Gli Stati Uniti dovrebbero usare i loro finanziamenti e il capitale diplomatico per insistere su una transizione che non solo liberi il Paese da Bashir, ma autorizzi anche i civili a rimuovere i sistemi di coercizione militare e corruzione che hanno definito il governo di Bashir. L’America deve rompere il suo fallimento di immaginazione in Sudan e chiedere qualcosa di diverso.

Il sostegno internazionale a singoli leader come Hamdok, anche quando mancava di una forte legittimità locale, era fuori luogo. Come ha sostenutoGavin, «spingere le persone integre in una struttura screditata non fa che sminuirle, lasciando il vecchio sistema invariato e seminando cinismo tra i sostenitori della democrazia». Invece, la comunità internazionale ha bisogno di lavorare con il vero veicolo della democrazia sudanese: il suo popolo. I comitati di resistenza del Sudan, ad esempio, hanno organizzato proteste e si sono organizzati una tabella di marcia politica per il futuro che ha un forte sostegno sul campo. Gli Stati Uniti hanno continuato a commettere gli stessi errori nei loro canali di ritorno in quanto includevano solo il blocco principale delle Forze di libertà e cambiamento nei negoziati con l’esercito sudanese. Sono i comitati di resistenza a cui la comunità internazionale dovrebbe guardare come il futuro della politica sudanese, responsabilizzando i movimenti locali per il cambiamento e assecondando i sentimenti del popolo sudanese piuttosto che i singoli partiti o leader politici.

Quando l’America e il resto della comunità internazionale utilizzano le proprie risorse finanziarie per sostenere il Sudan, dovrebbero sostenere direttamente i movimenti politici del Paese. La precedente posizione americana di finanziare uno Stato ombra di organizzazioni non governative internazionali ha solo delegittimato gli attori locali che stavano cercando di migliorare le loro comunità, ma non avevano i fondi per farlo. Le Nazioni Unite non possono governare il Sudan, solo il popolo sudanese può farlo.

Mentre gli Stati Uniti hanno compiuto sforzi per opporsi al governo militare in Sudan e l’Unione africana ha seguito l’esempio, molti Paesi non lo hanno fatto. Questa deferenza regionale per l’esercito sudanese, principalmente dal mondo arabo, è ciò che ha fatto credere ai militari che i loro sforzi avrebbero potuto avere successo e legittimare il loro tentativo illegale di prendere il potere. Molti regimi islamisti hanno offerto il loro sostegno al generale Burhan, ritenendo che il governo civile minacci gli attori islamisti in Sudan. Il generale Burhan ha ricevuto l’approvazione dal Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi, che è un vecchio amico di Burhan. Anche Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto il governo militare, ritenendolo preferibile ai gruppi democratici anti-islamisti. Anche Israele ha collaborato con Burhanper stabilire relazioni diplomatiche, legittimandolo nel processo. Per prendere veramente posizione contro il regime militare non democratico e illegittimo del Sudan, gli Stati Uniti devono fare pressione sui loro alleati affinché stiano con loro e lo isolino.

L’America e il resto della comunità internazionale non sono i responsabili del colpo di Stato in Sudan, né possono ripristinare da soli la leadership democratica. Solo il popolo sudanese può farlo. Tuttavia, nel sostenere questi movimenti locali per la democrazia, la comunità internazionale può dimostrare di essere un sostenitore della democrazia come principio, non solo i loro ristretti interessi economici e geostrategici. Tra le priorità orientate alla democrazia dell’amministrazione Biden nella sua nuova strategia per l’Africa, lanciata in agosto, c’è «sostenere la società civile, inclusi attivisti, lavoratori e leader riformisti». Il popolo sudanese ha rischiato la vita per protestare per questi valori democratici. È ora che anche la comunità internazionale si prenda dei rischi per sostenere il loro movimento.