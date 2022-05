I Paesi europei hanno aperto i loro confini e le loro case agli ucraini in fuga dall’aggressione russa. Naturalmente, gli ucraini sono ben lungi dall’essere il primo gruppo di rifugiati ad aver bisogno di riparo e accoglienza dai Paesi ospitanti.

I rifugiati sono persone vulnerabili che, a causa delle limitate opportunità nei campi profughi, possono essere esposte alla tratta di esseri umani, ad attività criminali, allo spaccio di droga, alla prostituzione e alla radicalizzazione. Ci sono già state preoccupazioni sul fatto che i rifugiati ucraini siano presi di mira per la tratta di esseri umani o sessuali da parte di gruppi organizzati e individui.

Ma una crisi dei rifugiati non si limita semplicemente a collocare persone vulnerabili, spesso traumatizzate, in campi congestionati o persino in case famiglia. Mentre i conflitti continuano e le priorità globali cambiano, anche le comunità più comprensive possono perdere l’entusiasmo per l’accoglienza.

Il Bangladesh, un Paese densamente popolato con le sue sfide ei suoi limiti di risorse, è diventato negli ultimi cinque anni uno dei principali Paesi che ospitano gli sfollati. Oltre un milione di rifugiati Rohingya provenienti dal Myanmar sono entrati in Bangladesh nel 2017, vivendo principalmente in campi improvvisati situati a Ukhiya e Teknaf, due aree del distretto di Cox’s Bazar.

All’inizio, le comunità del Bangladesh sono state lodate per la loro risposta all’afflusso di rifugiati Rohingya, fornendo assistenza salvavita davanti allo stato, alle organizzazioni non governative e alla comunità internazionale.

Il governo del Bangladesh ha lavorato con vari attori umanitari per garantire che i vari bisogni essenziali come cibo, riparo, materiali per cucinare, assistenza sanitaria e istruzione siano soddisfatti nei campi.

Ma qualsiasi condizione positiva del campo è stata poi oscurata dalle politiche del governo che limitano il movimento e il diritto al lavoro dei Rohingya. Inoltre, nel 2019 è stato eretto del filo spinato intorno ai campi.

Sebbene le comunità ospitanti fossero inizialmente molto compassionevoli e solidali, recentemente c’è stata tensione. La situazione è un esempio di come le comunità comprensive possano diventare frustrate, arrabbiate o addirittura ostili nel tempo. Riteniamo che questo possa offrire alcuni importanti spunti su come potrebbe evolversi la crisi dei rifugiati ucraini se l’entusiasmo e le risorse si esaurissero nei prossimi mesi.

Tensioni crescenti

Abbiamo intervistato 20 membri della comunità ospitante e 20 operatori umanitari del Bangladesh, che hanno descritto un calo della simpatia verso i Rohingya. I risultati ci hanno sorpreso e potrebbero non essere rappresentativi dell’intera popolazione Rohingya che vive in Bangladesh.

Abbiamo intervistato i rifugiati Rohingya per uno studio precedente e abbiamo scoperto che si sentivano estremamente grati agli ospiti del Bangladesh per la loro ospitalità. Ma la percezione sempre più negativa dei rifugiati Rohingya da parte delle comunità ospitanti minaccia la loro pacifica convivenza. Come ha detto un operatore umanitario:

Molte persone del luogo hanno dovuto abbandonare le loro case e le loro terre che ora si trovano all’interno dei campi Rohingya. Dopo l’insediamento dei Rohingya nei campi, quando [i locali]hanno cercato di accedere o utilizzare nuovamente le loro terre, sono stati regolarmente contrastati dai Rohingya che sono molto compatti come gruppo. Le persone [locali]una volta accolte sono ora piuttosto aggressive nei loro confronti, [il che ha]provocato scontri violenti.

Ci sono state molte accuse mosse contro i Rohingya, incluso il fatto che siano coinvolti in attività estremiste radicali e rappresentino minacce alla sicurezza. Il primo ministro del Bangladesh ha apertamente definito i Rohingya un “peso”.

I Rohingya nei campi del Bangladesh sono stati attirati da bande criminali e trafficanti di esseri umani e sono stati coinvolti in varie attività criminali e spaccio di droga. Un leader della comunità ha citato questo come un fattore alla base del recente disprezzo, dicendo che stanno prendendo parte a “azioni malvagie”.

Il Bangladesh riconosce ufficialmente i Rohingya come “cittadini del Myanmar sfollati con la forza” invece che come rifugiati, il che impedisce loro di lavorare. Prove recenti suggeriscono che come risultato di ciò, molti Rohingya hanno fatto ricorso a piccoli crimini e furti. Come ci ha detto un operatore umanitario:

In precedenza, c’erano pochissimi incidenti, ma ora sono frequenti. Ogni notte qualcosa viene rubato dalle case della comunità locale. Inoltre, migliaia di operatori umanitari vivono qui e di solito possiedono telefoni cellulari, laptop o altri oggetti elettronici. Anche le loro case sono oggetto di furti.

Lezioni per i rifugiati ucraini e i loro ospiti

Come i primi giorni dell’attuale crisi dei Rohingya, c’è stata una certa positività ed entusiasmo nell’ospitare i rifugiati ucraini. Tuttavia, potrebbero esserci anche alcuni primi segni di esaurimento e una sfumatura di scetticismo, come abbiamo osservato in Bangladesh.

Se una crisi viene affrontata su base ad hoc e non trattata come un problema a lungo termine, i rifugiati possono rivolgersi a opportunità rischiose alternative che potrebbero metterli in pericolo. Come abbiamo visto in Bangladesh, ciò potrebbe compromettere l’intero obiettivo di sostegno ai rifugiati. Ci sono preoccupazioni sulla disponibilità delle risorse che sarebbero necessarie per ospitare il gran numero di rifugiati ucraini. Ci sono già prove che alcuni ucraini potrebbero essere sfruttati attraverso i sistemi progettati per aiutarli.

È importante disporre di un piano a più lungo termine per l’occupazione, la sicurezza e l’assistenza sanitaria tra i governi ospitanti, l’UE, gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni della società civile che sono attivamente coinvolte nell’accoglienza dei rifugiati ucraini, in modo che la situazione non segua il precedente stabilito in Bangladesh .